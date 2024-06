Faire évoluer votre stratégie en matière de marketing d'influence n'est pas chose aisée. Vous êtes souvent accaparé par des tâches administratives et des processus laborieux, vous privant ainsi de l'opportunité de créer des liens avec les créateurs et de développer des campagnes créatives. Avec l'aide de Meltwater, vous pouvez transformer les créateurs les plus prometteurs en partenaires durables, en rationalisant les tâches pour atteindre des résultats significatifs qui dynamisent votre marque.