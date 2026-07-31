Alertes en temps réel et insights instantanés
Ne suivez plus l'actualité. Anticipez-la.
Le suivi en temps réel et la mise à jour des informations sur des sujets pertinents sont une priorité grandissante pour de nombreuses entreprises évoluant dans ce monde digitalisé, où les professionnels RP et marketing doivent s’adapter à des changements constants.
Insights instantanés
Les alertes en temps réel, ou alertes intelligentes comme on les appelle parfois dans le secteur vous permettent de recevoir automatiquement des insights clés sur votre marque, vos concurrents ou les tendances du secteur en temps réel soit dans votre boîte e-mail, soit via l’application Meltwater. Ces notifications permettent aux dirigeants de se tenir informés en permanence des développements importants et de garder une longueur d’avance face aux événements critiques.
Comment cela fonctionne ?
Toutes mentions
Les alertes sont envoyées lorsqu’une nouvelle mention apparaît dans votre recherche enregistrée. Un maximum de 200 alertes est envoyé par heure.
Portée exceptionnelle
Les alertes en temps réel sont envoyées lorsqu'une mention obtient un score beaucoup plus élevé que le niveau de référence de votre recherche, qui est calculé à partir des données des trois derniers jours ou des 20 000 premières mentions. Les mentions sont évaluées en fonction de la portée de la source.
Détection des pics
Les alertes sont envoyées lorsque le volume de recherche est beaucoup plus élevé que le niveau de référence habituel de votre recherche. Les recherches sociales comparent les données de la dernière heure à celles des 12 heures précédentes. Les recherches éditoriales comparent les données d'un jour à celles des 14 jours précédents. Notre outil piloté par IA vérifie les fluctuations avant d'envoyer l'alerte.
Influenceur Twitter
Les alertes sont envoyées lorsqu'un tweet obtient un score beaucoup plus élevé que le niveau de référence de votre recherche, qui est calculé à partir des données des trois derniers jours ou des 20 000 premières mentions. Le contenu du tweet est évalué en fonction du niveau d'engagement du compte et de la taille du réseau.
Événements
Les alertes sont envoyées lorsque nous détectons un événement commercial à fort impact (partenariat, acquisition, croissance des effectifs, etc.) pour les entreprises que vous suivez.
Alertes en temps réel
Détection des pics
La détection des pics vous avertit lorsqu’il y a un changement inhabituel dans le volume concernant une recherche spécifique. Elle peut aider à identifier si une marque, un concurrent ou un sujet est tendance sur les réseaux sociaux ou a fait l’objet d’une large couverture médiatique. La réception de ces informations en temps réel peut aider les marques à participer aux conversations sociales au moment même où elles se produisent, à réagir aux problèmes au moment même où ils se produisent, à rester informées sur les sujets importants ou à contribuer aux stratégies globales RP ou marketing de leur agence cliente.
Voici quelques exemples de détection de pics :
- Supposons que les mentions sociales d’une marque de cosmétiques atteignent en moyenne 200 occurrences le samedi après-midi. Il s’agit de son niveau de référence actuel. Un samedi après-midi, le nombre de mentions sociales passe à 500 en l’espace d’une heure. Une notification sera envoyée pour informer l’utilisateur de ce changement anormal.
- Par rapport aux deux dernières semaines, les mentions relatives aux dispositifs de sécurité des voitures ont augmenté de 300 % après une annonce faite par un grand constructeur automobile, par exemple. Une alerte informera l’utilisateur de ce changement.
« Aujourd’hui, je suis tellement sûre de ne pas manquer une alerte que je peux me détendre davantage pendant mes heures de repos. Meltwater nous a redonné la liberté de profiter de nos vies personnelles. »
Fran Wood, directrice du service client, aéroport métropolitain de Détroit
Portée exceptionnelle
Une alerte Portée exceptionnelle est envoyée lorsqu’une source éditoriale de grande envergure mentionne les mots clés de votre recherche sauvegardée.
Lorsque des sources influentes mentionnent une entreprise, des concurrents ou un secteur, cela peut avoir un impact direct ou indirect sur une organisation. L’alerte Portée exceptionnelle permet donc aux clients de rester au courant des sources éditoriales influentes qui mentionnent leurs mots clés. Elle permet de prévenir les dirigeants lorsque leur entreprise bénéficie d’une couverture médiatique de grande envergure. Ils peuvent ensuite identifier ces mentions dans leurs rapports.
Influenceur Twitter
Une alerte Influenceur Twitter est envoyée lorsqu’une source Twitter très influente mentionne les mots-clés de votre recherche sauvegardée.
Lorsqu’une source Twitter influente mentionne une entreprise, des concurrents ou un secteur d’activité, cela peut également avoir un impact direct ou indirect sur une organisation. Après avoir reçu cette notification, les équipes RP et marketing peuvent contacter les influenceurs qui mentionnent une marque et potentiellement créer de nouveaux partenariats, comprendre l’origine de la tendance des termes de recherche et anticiper les risques.
Conseil de pro : si un influenceur mentionne une marque, vous pouvez utiliser la veille sociale pour savoir si cela a eu un effet indirect sur le nombre de vos followers.
Alerte Événement
Une alerte Événements est envoyée lorsque Meltwater détecte un événement commercial à fort impact (partenariat, acquisition, croissance des effectifs, etc.) pour les entreprises que vous suivez.
Les notifications d’événements réduisent le bruit en se concentrant sur les événements stratégiques pour l’entreprise, de sorte que des mesures immédiates peuvent être prises dans l’ensemble des services de l’organisation. La visibilité totale de votre écosystème commercial vous donne le pouvoir d’informer plutôt que d’être informé.
Alerte Toutes mentions
Une alerte Toutes mentions est envoyée lorsqu’une nouvelle mention apparaît dans votre recherche enregistrée. Un maximum de 200 alertes est envoyé par heure.
Cette alerte est idéale pour les recherches sauvegardées dans lesquelles vous souhaitez examiner chaque mention dès sa publication. Voici quelques exemples :
- Suivi lorsque votre marque est mentionnée aux côtés de mots-clés importants (crise, informations confidentielles, gestion de la réputation, etc.)
- Suivi de la mention de votre marque par une personne ou un compte spécifique dans votre liste d’auteurs.
Témoignages
Questions fréquentes
Oui, notre plateforme intuitive de veille médiatique vous permet de configurer facilement des alertes basées sur les mots-clés et les recherches que vous souhaitez suivre. Ces alertes peuvent être personnalisées pour vous, votre équipe, vos dirigeants ou d’autres parties prenantes importantes.
Tout comme le contenu, la méthode de diffusion des alertes est personnalisable. Recevez vos alertes sociales et médias sur votre e-mail, sur Slack ou sous forme de notification push sur l’application Meltwater.
La configuration des alertes en temps réel est vraiment facile dans la section de gestion des alertes du système de veille Meltwater. Vous pouvez choisir les types de données que vous souhaitez suivre sur la base des requêtes et des recherches prédéfinies, ainsi que les personnes qui doivent recevoir les notifications d’alerte spécifiques pour le contenu choisi.
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