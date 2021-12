Insights instantanés

Les alertes en temps réel, ou alertes intelligentes comme on les appelle parfois dans le secteur vous permettent de recevoir automatiquement des insights clés sur votre marque, vos concurrents ou les tendances du secteur en temps réel soit dans votre boîte e-mail, soit via l’application Meltwater. Ces notifications permettent aux dirigeants de se tenir informés en permanence des développements importants et de garder une longueur d’avance face aux événements critiques.

