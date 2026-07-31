La détection des pics vous avertit lorsqu’il y a un changement inhabituel dans le volume concernant une recherche spécifique. Elle peut aider à identifier si une marque, un concurrent ou un sujet est tendance sur les réseaux sociaux ou a fait l’objet d’une large couverture médiatique. La réception de ces informations en temps réel peut aider les marques à participer aux conversations sociales au moment même où elles se produisent, à réagir aux problèmes au moment même où ils se produisent, à rester informées sur les sujets importants ou à contribuer aux stratégies globales RP ou marketing de leur agence cliente.



Voici quelques exemples de détection de pics :