6 conseils express pour booster sa page Facebook gratuitement

Peut-on booster sa page Facebook gratuitement ? Absolument !

Facebook utilise un algorithme qui détermine des postes qui apparaissent - ou non - sur votre fil d'actualités : le fameux EdgeRank. Cet algorithme repose entre autres sur les préférences des utilisateurs. Ainsi, les pages créatrices d'engagement - gage de qualité - seront celles qui apparaîtront sur votre fil d'actualités.

La méthode traditionnelle et la plus utilisée par les entreprises est l'utilisation des publicités sur Facebook ou Facebook Ads. La pub sur Facebook, c'est tout d'abord une stratégie efficace pour partager votre contenu avec une audience hautement ciblée. Cependant, cette méthode n'est pas gratuite. Le coût de la publicité sur Facebook dépend de nombreux paramètres et varie d'un utilisateur à l'autre.



Mais ne vous inquiétez pas, il existe également des solutions gratuites pour booster votre page Facebook.

Nous avons compilé quelques conseils qui vous aideront à booster vos pages Facebook sans dépenser un centime. Allons-y !

1. Exploiter les tendances

Un des premiers conseils est d'utiliser les tendances comme levier ; celles-ci peuvent être une stratégie très utile pour dynamiser votre contenu. En restant au fait des tendances et en les incorporant dans votre contenu, vous pouvez capturer l'attention d'un public plus large et augmenter l'engagement sur votre page Facebook.

Découvrez notre guide sur les tendances marketing en 2025.

2. Cibler son contenu

Les pages Facebook qui comportent plus de 100 abonnés peuvent cibler leurs posts selon leur genre, niveau d’étude, age, localisation, langue, intérêts, statut légal, …

En définitive, vous pouvez adapter votre contenu en fonction de l’audience que vous souhaitez atteindre.

Pour aller plus loin : Comment analyser votre page Facebook (et celles de vos concurrents) ?

3. Découvrir ses meilleurs posts

Utilisez les Analytics de Facebook et découvrez vos posts ayant eu le plus de succès. Vous pouvez partager ces posts à nouveau, et créer du contenu qui reprend la recette gagnante de ces posts.

De la même façon, vous pouvez regarder du côté de vos concurrents. Avec un outil de community management, vous pouvez facilement vous benchmarker et découvrir les types de contenu et les sujets qui marchent le mieux pour eux – et donc potentiellement pour vous !

4. Publier au bon moment

C’est une histoire de bon sens ! Lorsque l’on parle, c’est mieux d’être écouté ! Les outils internes de Facebook sauront vous dire à quel moment de la journée votre contenu créé le plus d’engagement. Concentrez-vous sur cette plage horaire.

➔ Lire aussi : Quel est le meilleur moment pour poster sur Facebook ?

5. Poster le week-end

Et ce, pour deux raisons très simples ! La première étant que l’on a tous plus de temps libre le week-end. Aussi, moins de marque postent pendant le week-end. Vous ferez donc face à moins de concurrence sur le fil d’actualité de vos fans. (Mais gardez cette astuce pour vous !)

Mais pas besoin de venir au bureau le week-end pour cela ! De nombreux outils comme Meltwater Engage vous permettent de programmer vos publications à l’avance.

6. Utiliser son blog

Utilisez votre blog pour promouvoir votre page Facebook gratuitement (il suffit d’insérer le code d’un post directement dans votre blog). En proposant un contenu de qualité sur votre blog, vous développerez ainsi votre base de fan sur Facebook.

À vous de jouer ! En appliquant ces conseils express, vous saurez augmenter le trafic sur votre page et l’engagement avec vos posts. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la gestion de votre page Facebook, rendez-vous sur le centre d’aide de Facebook. Il est extrêmement complet et saura répondre à la moindre de vos interrogations.