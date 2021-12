6 conseils express pour booster sa page Facebook gratuitement

Facebook utilise un algorithme qui détermine des posts qui apparaissent – ou non – sur votre fil d’actualité : le fameux EdgeRank. Cet algorithme repose entre autres sur les préférences des utilisateurs. Ainsi, les pages créatrices d’engagement – gage de qualité – seront celles qui apparaîtront sur votre fil d’actualité.

Ne vous en faites pas, il existe des solutions pour promouvoir votre page Facebook gratuitement ! Découvrez aujourd’hui nos 6 conseils express pour booster sa page Facebook.

1. Cibler son contenu

Les pages Facebook qui comportent plus de 100 abonnés peuvent cibler leurs posts selon leur genre, niveau d’étude, age, localisation, langue, intérêts, statut légal, …

En définitive, vous pouvez adapter votre contenu en fonction de l’audience que vous souhaitez atteindre.

Pour aller plus loin : Comment analyser votre page Facebook (et celles de vos concurrents) ?

2. Découvrir ses meilleurs posts

Utilisez les Analytics de Facebook et découvrez vos posts ayant eu le plus de succès. Vous pouvez partager ces posts à nouveau, et créer du contenu qui reprend la recette gagnante de ces posts.

De la même façon, vous pouvez regarder du côté de vos concurrents. Avec un outil de community management, vous pouvez facilement vous benchmarker et découvrir les types de contenu et les sujets qui marchent le mieux pour eux – et donc potentiellement pour vous !

3. Publier au bon moment

C’est une histoire de bon sens ! Lorsque l’on parle, c’est mieux d’être écoute ! Les outils internes de Facebook sauront vous dire à quel moment de la journée votre contenu créé le plus d’engagement. Concentrez-vous sur cette plage horaire.

➔ Lire aussi : Quel est le meilleur moment pour poster sur Facebook ?

4. Poster le week end

Et ce, pour deux raisons très simples ! La première étant que l’on a tous plus de temps libre le week end. Aussi, moins de marque postent pendant le week end. Vous ferez donc face à moins de concurrence sur le fil d’actualité de vos fans. (Mais gardez cette astuce pour vous !)

Mais pas besoin de venir au bureau le week-end pour cela ! De nombreux outils comme Meltwater Engage vous permettent de programmer vos publications à l’avance.

5. Utiliser son blog

Utilisez votre blog pour promouvoir votre page Facebook gratuitement (il suffit d’insérer le code d’un post directement dans votre blog). En proposant un contenu de qualité sur votre blog, vous développerez ainsi votre base de fan sur Facebook.

À vous de jouer ! En appliquant ces 6 conseils express, vous saurez augmenter le trafic sur votre page et l’engagement avec vos posts. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la gestion de votre page facebook, rendez-vous sur le centre d’aide de Facebook. Il est extrêmement complet et saura répondre à la moindre de vos interrogations.