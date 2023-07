Pinterest, fondé en 2010 par Paul Sciarra, Evan Sharp et Ben Silbermann, est le 14ème réseau social le plus utilisé au monde. S’il réunissait 100 millions d’utilisateurs en 2015 (source), il est désormais visité par 463 millions d’utilisateurs actifs en avril 2023 (source). En France, la plateforme est 8ème (source) avec environ 13 millions d’utilisateurs (source).

Qu’est-ce qui explique un tel succès ? Quel est l’intérêt de Pinterest pour les entreprises ? Comment l’utiliser efficacement ?

Fonctionnement, intérêt, démographie, tendances… On vous explique tout ce qu’il faut savoir pour faire profiter votre entreprise des bénéfices de Pinterest.

Sommaire

L’idée de base de Pinterest est simple : permettre aux utilisateurs de partager leurs passions et centres d’intérêt, à travers des albums de photos trouvées sur internet. D’ailleurs, c’est ce qui en fait sa caractéristique : les publications sont limitées aux photos, vidéos, infographies et illustrations.

À l’instar d’autres plateformes qui se présentent comme des alternatives aux médias sociaux, telles que l’audio social, Pinterest a décidé de se différencier en se concentrant sur le visuel. Pinterest est ainsi une source d'inspiration pour la créativité, la découverte de nouveaux centres d'intérêt et la connexion avec d'autres utilisateurs partageant des passions similaires.

Fonctionne de Pinterest :

Les boards : d'abord, nous avons les tableaux (ou "boards" en anglais), qui sont en quelque sorte comme des dossiers numériques ou des albums photos où les utilisateurs peuvent stocker et organiser leurs épingles. Ces tableaux peuvent être créés sur n'importe quel sujet, du design d'intérieur à la cuisine en passant par le bricolage. Ils peuvent également être organisés en sous-tableaux pour une classification plus détaillée.

d'abord, nous avons les tableaux (ou "boards" en anglais), qui sont en quelque sorte comme des dossiers numériques ou des albums photos où les utilisateurs peuvent stocker et organiser leurs épingles. Ces tableaux peuvent être créés sur n'importe quel sujet, du design d'intérieur à la cuisine en passant par le bricolage. Ils peuvent également être organisés en sous-tableaux pour une classification plus détaillée. Le follow : ensuite, les épingles ("pins" en anglais) sont les éléments fondamentaux de Pinterest. Chaque épingle représente une idée, une image, une recette, un produit, une vidéo, etc., souvent accompagnée d'une description et d'un lien vers la source d'origine. Les épingles peuvent être "épinglées" (c'est-à-dire enregistrées) sur les tableaux des utilisateurs pour une consultation ultérieure.

ensuite, les épingles ("pins" en anglais) sont les éléments fondamentaux de Pinterest. Chaque épingle représente une idée, une image, une recette, un produit, une vidéo, etc., souvent accompagnée d'une description et d'un lien vers la source d'origine. Les épingles peuvent être "épinglées" (c'est-à-dire enregistrées) sur les tableaux des utilisateurs pour une consultation ultérieure. Les épingles : il est également possible de suivre d'autres utilisateurs ou leurs tableaux spécifiques, un peu comme s'abonner à un flux de contenu sur d'autres réseaux sociaux. Cela permet d'avoir un aperçu régulier de nouvelles épingles qui pourraient être intéressantes.

il est également possible de suivre d'autres utilisateurs ou leurs tableaux spécifiques, un peu comme s'abonner à un flux de contenu sur d'autres réseaux sociaux. Cela permet d'avoir un aperçu régulier de nouvelles épingles qui pourraient être intéressantes. Le bouton Pin it : au niveau des interactions, Pinterest diffère des autres plateformes. Plutôt que de "liker" ou de partager une publication, la principale forme d'interaction sur Pinterest est l'enregistrement d'une épingle. C'est cette action qui est considérée comme une validation de l'intérêt pour une épingle, et qui influence l'algorithme de la plateforme pour déterminer la pertinence de celle-ci. Les commentaires sont également possibles, bien que moins courants, et les "likes" sont limités aux vidéos.

Pourquoi être sur Pinterest en tant qu'entreprise ?

Avec une étude de Pinterest indiquant que « lors de l’achat en ligne de vêtements ou de meubles, plus de 85% des répondants accordent davantage d’importance aux informations visuelles qu’aux informations textuelles » (source), le réseau social offre clairement un terrain fertile pour votre stratégie de marketing de contenu visuel. Les travaux de chercheurs tels que Iyer et Oldmeadow (2006) ou Boholm (1998) ont d’ailleurs souligné que les messages visuels ont plus d’impact que le textuel. Et contrairement à d'autres plateformes où le contenu a une durée de vie éphémère, les épingles sur Pinterest continuent à générer de l'engagement pendant des mois, voire des années, après leur publication initiale !

Donc, en tant qu’entreprise, l’intérêt de Pinterest est clair : profiter de sa caractéristique de plateforme visuelle, pour déployer une stratégie de marketing digital efficace et atteindre un public plus large.

Pour bien exploiter Pinterest, vous devez :

Promouvoir votre marque : utilisez Pinterest pour partager des images et des vidéos qui reflètent votre marque et ses valeurs. Vos épingles doivent être attrayantes pour encourager les utilisateurs à les épingler et à les partager. Générer du trafic vers votre site web : chaque épingle peut contenir un lien vers votre site web, ce qui signifie que chaque épingle peut potentiellement diriger les utilisateurs vers votre site web et générer du trafic. Augmenter les ventes : Pinterest peut être utilisé comme un outil de commerce social, où les utilisateurs découvrent de nouveaux produits et sont dirigés vers votre site web pour effectuer un achat. Engager votre communauté : vous pouvez interagir avec les utilisateurs qui commentent vos épingles, leur demander de partager leurs propres épingles sur vos tableaux, et plus encore. Puiser de l'inspiration : Pinterest est un réservoir d'idées et d'inspirations, vous pouvez l'utiliser pour rester à jour sur les tendances de votre secteur et pour trouver de nouvelles idées pour vos produits, votre marketing, etc. Influencer : en tant que marque, vous pouvez significativement influencer les décisions d'achat et les tendances en utilisant Pinterest. En partageant des épingles qui mettent en avant vos produits et en créant des tableaux thématiques inspirants, vous pouvez positionner votre marque comme une référence dans votre domaine.

Passons maintenant aux backlinks. Dans le monde du SEO (Search Engine Optimization), un backlink est un lien d'un site web vers un autre. Il y a deux types principaux de backlinks : les "no-follow", qui indiquent aux moteurs de recherche de ne pas prendre en compte le lien pour le classement, et les "do-follow", qui signalent aux moteurs de recherche de suivre le lien et de considérer le site lié dans leur classement.

Alors, quel est le lien entre Pinterest et le SEO ? :

Pinterest permet aux utilisateurs d'inclure un lien vers leur site web dans leurs épingles. Cela signifie que chaque épingle peut potentiellement agir comme un backlink "do-follow" vers votre site web.

Contrairement à d'autres plateformes, l'inclusion d'un lien dans une épingle n'affecte pas négativement la visibilité de celle-ci.

En plus, comme Pinterest est considéré comme un site web de haute autorité, ces backlinks peuvent contribuer de manière significative à l'amélioration de votre SEO.

Pour illustrer comment Pinterest peut être utilisé avec succès par les entreprises, prenons quelques exemples (source) :

Mimoo Toys, une entreprise brésilienne de jouets en ligne, utilise Pinterest pour partager des photos de chambres d'enfants décorées avec des produits disponibles dans leur boutique en ligne. Les parents peuvent trouver de l'inspiration et acheter immédiatement les produits qui leur plaisent.

Slowdeco, une entreprise espagnole de meubles, utilise Pinterest pour partager des idées de décoration d'intérieur et transmettre la philosophie de leur marque. Ils ont constaté une augmentation de 170 % du trafic de Pinterest vers leur site web en un an.

TIPTOE, une marque française de meubles modulaires, a découvert que 10 % de leurs commandes étaient passées par des clients qui avaient découvert leur marque sur Pinterest. Suite à une campagne d'épingles sponsorisées, leurs ventes provenant de Pinterest ont bondi de 95 %.

Quel est le nombre d'utilisateurs actifs dans le monde ?

Pinterest est un réseau social qui est devenu un acteur majeur de l'espace digital, avec un nombre impressionnant d'utilisateurs actifs dans le monde : 463 millions (source). Il est 14ème au classement mondial des réseaux sociaux par niveau de fréquentation, dominé par Meta (Facebook, Whatsapp, Instagram et FB Messenger) et des plateformes chinoises (Douyin, Kuaishou, Sina Weibo et QQ).

Mais, au-delà du simple nombre d'utilisateurs, il y a plusieurs chiffres clés à connaître pour comprendre l'ampleur et l'impact de cette plateforme.

Quels sont les chiffres clés à connaître sur ce réseau social ?

En 2023, Pinterest a une portée (nombre total de personnes qui voient le contenu publicitaire) de 283 millions d'utilisateurs actifs (source). Cette audience n'est pas uniformément répartie en termes de genre ou d'âge. Les statistiques montrent effectivement que :

79,5% des utilisateurs mondiaux de Pinterest sont des femmes : Pinterest est particulièrement populaire auprès des femmes, qui représentent près des quatre cinquièmes de tous les utilisateurs de la plateforme.

17,6% des utilisateurs mondiaux de Pinterest sont des hommes : même si ce chiffre est nettement inférieur à celui des femmes, la proportion d'hommes sur Pinterest est loin d'être négligeable.

2,9% des utilisateurs mondiaux de Pinterest sont d'un genre « non spécifié ».

Pour la répartition par âge, les données de 2023 indiquent que le réseau social rencontre le plus de succès auprès des 25 – 34 ans :

27,0% des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans : ce qui représente une audience de 71,6 millions de jeunes adultes.

30,9% des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans : soit une audience de 81,9 millions de personnes dans cette tranche d'âge.

15,8% des utilisateurs ont entre 35 et 44 ans : ce qui équivaut à une audience de 41,3 millions de personnes.

Mais au-delà de ces données démographiques, il y a d'autres chiffres clés qui sont tout aussi importants :

L'engagement des utilisateurs est élevé : parmi les utilisateurs qui ont utilisé Pinterest au cours des six derniers mois, 96% affirment que le réseau social les a aidés à effectuer des recherches et à collecter des informations, et 93% ont utilisé la plateforme pour planifier des achats. Plus impressionnant encore, 87% des répondants affirment avoir acheté quelque chose en raison de Pinterest (source).

parmi les utilisateurs qui ont utilisé Pinterest au cours des six derniers mois, 96% affirment que le réseau social les a aidés à effectuer des recherches et à collecter des informations, et 93% ont utilisé la plateforme pour planifier des achats. Plus impressionnant encore, 87% des répondants affirment avoir acheté quelque chose en raison de Pinterest (source). Pinterest est largement utilisé sur mobile : environ 85% des utilisateurs accèdent à Pinterest via l'application mobile, ce qui en fait une plateforme largement orientée vers le mobile (source).

Quelles sont les tendances sur Pinterest ?

Le rapport des tendances Pinterest Predicts 2023 permet aux entreprises d’accéder aux résultats d’analyse des données de recherche mondiales des utilisateurs, entre septembre 2020 et septembre 2022. (source). Avant que ces tendances n'apparaissent partout, découvrez-les ci-dessous.

Voici quelques tendances identifiées pour 2023 :

Le massage crânien : les soins capillaires ne sont pas seulement destinés aux cheveux. La génération X et les baby-boomers préconisent de prendre soin de votre crâne et de votre cuir chevelu. Par exemple, les techniques de massage du cuir chevelu (+55%) et les masques naturels pour la pousse des cheveux (+80%) connaissent une popularité croissante.

les soins capillaires ne sont pas seulement destinés aux cheveux. La génération X et les baby-boomers préconisent de prendre soin de votre crâne et de votre cuir chevelu. Par exemple, les techniques de massage du cuir chevelu (+55%) et les masques naturels pour la pousse des cheveux (+80%) connaissent une popularité croissante. Les défis budgétaires : les générations X et Y trouvent des moyens ludiques de gérer leurs finances, avec une augmentation de +185% pour le défi économiser 1000.

les générations X et Y trouvent des moyens ludiques de gérer leurs finances, avec une augmentation de +185% pour le défi économiser 1000. Les créations pâtissières florales : les générations X et Y échangent de plus en plus les bouquets traditionnels pour des créations pâtissières florales. Les termes tels que "Cupcakes marguerite" et "Cupcakes fleurs sauvages" ont connu une augmentation respective de 85% et 110% dans les recherches.

les générations X et Y échangent de plus en plus les bouquets traditionnels pour des créations pâtissières florales. Les termes tels que "Cupcakes marguerite" et "Cupcakes fleurs sauvages" ont connu une augmentation respective de 85% et 110% dans les recherches. Quilling, origami et papier mâché : côté loisirs et centres d'intérêt, l'attrait pour les travaux manuels créatifs comme le quilling, l'origami et le papier mâché est en augmentation, en particulier parmi les baby-boomers et la génération Z. Les termes "Comment fabriquer des bagues en papier" et "Instructions d'origami" ont respectivement augmenté de 1 725% et 175%.

Voilà ! Désormais, vous savez tout de l’utilisation de Pinterest. Alors, faites-en votre allié pour le développement de votre entreprise. C’est une bonne nouvelle pour vous, car « les images sont capables d’entraîner les gens dans une voie émotive » comme l’a remarqué la chercheuse Hélène Joffé, dans ses travaux sur le pouvoir de l’image.

Et pour vous aider à en tirer le meilleur, n'oubliez pas que les outils Meltwater sont là, prêts à vous accompagner. Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec un de nos experts, il se fera un plaisir de vous conseiller gratuitement. Lancez-vous dans l’aventure Pinterest !