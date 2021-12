Les tendances marketing vont et viennent, parfois aussi vite que le vent. Il n’est tout simplement pas facile de saisir la bonne tendance au vol. Votre entreprise doit-elle prendre le train en marche de TikTok ? La réalité virtuelle (VR) n’a peut-être pas le vent en poupe, mais peut-on faire confiance à la réalité augmentée (AR) ? Que se passe-t-il exactement avec les bots et l’intelligence artificielle (IA) ?

Les questions autour du marketing digital peuvent sembler infinies. La technologie ne cessant d’évoluer, tout comme les comportements et les centres d’intérêt des consommateurs, de nouvelles questions surgissent. Ainsi, pour aider tous les spécialistes marketing, nous avons analysé certaines des plus grandes tendances marketing à surveiller en 2022.

À quoi ressemblera l’avenir du marketing ?

L’année 2021 a été synonyme de changement, d’incertitude et d’adaptation dans de nombreux secteurs et industries. Voici une analyse des 8 tendances du marketing pour 2022 qui peuvent vous donner un aperçu de ce que pourrait être l'avenir du marketing.

1. Identifiez votre objectif

L’auteur et conférencier motivateur Simon Sinek a révolutionné le monde de l’entreprise avec son livre de 2009, Start With Why. Sinek reconnaît n’avoir rien proposé d’innovant, mais avoir simplement rassemblé ce qui a fait le succès de marques ou d’individus célèbres, tels qu'Apple ou Martin Luther King Jr. La formule de Sinek est simple : la plupart des entreprises suivent l’ordre séquentiel du « quoi », du « comment » et du « pourquoi » comme modèle d’entreprise. À l'heure du marketing durable cette question est aujourd'hui d'autant plus importante.



En réalité, il faudrait même inverser la formule et les entreprises devraient se demander : « pourquoi », « comment » et « quoi ». Par exemple, réfléchissez à la manière dont Apple et Dell abordent la fabrication des appareils électroniques pour leur public. « Nous fabriquons d’excellents ordinateurs » est le « quoi », que Dell a adopté. Apple, en revanche, a commencé par le « pourquoi ». Nous savons tous quelle marque est la plus populaire.

Mais quel est exactement le « pourquoi » d’Apple ?

La réponse est la suivante : Apple conçoit des produits qui ont pour but de remettre en question le statu quo et amener les gens à penser différemment. Cela fait partie de leur slogan et constitue un élément crucial de leur stratégie marketing. Comme l’explique Sinek, les gens achètent le « pourquoi » de ce que vous faites, et non le « comment » ou le « quoi ». Inconsciemment, les consommateurs veulent une entreprise qui partage leurs convictions. Avec Apple, cela représente toute une génération d’artistes et de créateurs de tendances.

En réalité, la majorité des entreprises ne se préoccupent de leur objectif qu’à un stade avancé de la stratégie de marque, et les clients trouvent souvent cette attitude peu sincère. N’oubliez pas que ce qui les intéresse, c’est de savoir si vous voulez créer un impact ou simplement faire du profit. Or, c’est ce premier objectif qui doit être fermement défini par votre marque et intégré dans votre stratégie marketing.

2. Racontez votre histoire

Seth Godin a dit un jour que « le marketing ne repose plus sur les produits que nous vendons, mais sur les histoires que nous racontons. »

Pourquoi le storytelling est-il important ? Parce que les anciennes méthodes de vente sont en train de mourir et qu’une nouvelle génération de consommateurs veut faire les choses différemment. Nous vivons à une époque caractérisée par l’austérité de la génération Y et le cynisme radical de la génération Z. La publicité tapageuse, les offres alléchantes et la vente sulfureuse ne fonctionnent tout simplement pas avec ces deux groupes démographiques (qui détiendront bientôt la majorité des revenus disponibles dans le monde). Au-delà de ces groupes démographiques plus jeunes, la plupart des consommateurs ont appris à ignorer le marketing intrusif et souhaitent établir des liens significatifs avec les marques. Vous pouvez y parvenir grâce au storytelling et à un contenu axé sur le client. Qui plus est, le storytelling fonctionne : nous retenons 70 % des informations contenues dans les histoires, contre seulement 10 % provenant des données et des statistiques.

La marque doit chercher à tisser des liens avec son public, mais pour cela, il est nécessaire de raconter une histoire. Les consommateurs veulent de plus en plus des produits et des services qui leur offrent des expériences et des moments qu’ils peuvent partager avec le monde entier sur des plateformes et des canaux tels que les réseaux sociaux.

Si nous reprenons l’exemple d’Apple pour illustrer l’efficacité du storytelling, nous constatons que le côté mystique et contre-culturel de Steve Jobs a permis de toucher un public qui se considère comme artiste et avant-gardiste.

Alors, comment pouvez-vous concrètement intégrer des éléments narratifs dans votre stratégie marketing ? Voici quelques éléments à prendre en compte :

Ajoutez un élément humain à votre histoire.

Restez simple et universel.

Présentez un héros aux désirs inassouvis, qui atteindra son but grâce à votre marque.

Assurez-vous qu’il existe une connexion entre vos clients et vous.

N’ayez pas peur de combiner des éléments (apparemment) incompatibles s’ils sont pertinents pour votre marque et son objectif.

3. Le contenu est vraiment roi

Contenu interactif

En matière de marketing de contenu, tout spécialiste vous dira qu’il existe un contenu que vous pouvez lire et un autre avec lequel vous pouvez interagir. Le second type de contenu a tendance à être plus populaire, car il contient généralement un appel à l’action qui encourage l’engagement. Par exemple, le quiz « Dans quelle ville devriez-vous vivre ? » de BuzzFeed est l’un de ses meilleurs exemples. En fait, vous devez réfléchir à des moyens d’inciter votre public à participer activement au lieu de consommer passivement. Par contenu interactif, on entend tests, quiz, sondages, enquêtes, infographies ou concours.

Contenu éphémère

Qu’est-ce qui a le format stories si populaire ? Le fait que ses vidéos disparaissaient, ce qui contribuait à renforcer le sentiment de « FOMO », soit la peur de rater quelque chose. La popularité croissante des stories a mis en évidence la valeur d’un contenu qui disparaît ou dont la durée de vie est courte. En tant que tendance des médias sociaux à surveiller en 2022, les spécialistes du marketing doivent se rappeler que le contenu éphémère est un attrait clé pour la génération Z, célèbre pour sa capacité d’attention de huit secondes. C’est pourquoi vous devez intégrer le contenu éphémère dans votre stratégie de marketing de contenu, en particulier avec des plateformes comme TikTok et Instagram Reels qui peuvent vous aider à atteindre ce public particulier.

Contenu personnalisé

La personnalisation consiste à segmenter votre contenu pour atteindre différents types de membres d’audiences en fonction de leurs préférences, habitudes et comportements. Cette stratégie de contenu prend le plus souvent la forme de listes, où certains contenus sont envoyés à certains types d’utilisateurs en fonction des listes auxquelles ils ont adhéré. Dans un monde parfois envahi d'informations en ligne et pas assez de temps pour les parcourir, la personnalisation est une grande victoire pour les marques qui cherchent à gagner l’attention de leurs consommateurs.

4. Intégrez le marketing vidéo

Avez-vous regardé votre flux Facebook ou Instagram récemment ? Il y a de fortes chances qu’il soit composé à 75 % de vidéos. Là s'explique aussi l'énorme succès qu'à connu TikTok en 2021. Nous vivons désormais à l’ère de la vidéo. C’est une tendance marketing qu'il n'est plus possible d'ignorer et qu'il faut intégrer à vos stratégies. Saviez-vous que votre site Web a 50 fois plus de chances de générer des résultats de recherche organiques s’il contient une vidéo ? Cela s’explique par le fait que les utilisateurs en ligne trouvent le contenu vidéo plus convaincant, de sorte que Google fait remonter les sites et les pages contenant des vidéos dans son classement.

Compte tenu de la configuration actuelle du paysage médiatique, les marques ont la possibilité de communiquer par le biais de la vidéo, tant sur leurs propres réseaux que par l’intermédiaire des influenceurs.

De YouTube aux Instagram Reels, la vidéo est devenue l’un des moyens les plus populaires pour les clients d’en savoir plus sur votre marque ou votre produit, ou d’apprendre quelque chose de nouveau, alors utilisez le marketing vidéo comme un moyen d’accroître l’engagement de votre public. Il peut s’agir de publications vidéo en direct sur votre fil Twitter ou LinkedIn ou de diffusions en direct sur YouTube. Quoi qu’il en soit, vous devez investir dans le marketing vidéo et prêter une attention particulière à l’augmentation de la consommation de vidéos sur mobile.

Le contenu écrit et long peut être assez difficile à lire pour les utilisateurs sur un appareil mobile, mais ces derniers n’ont aucun problème à regarder ou écouter des vidéos sur leur téléphone. La vidéo peut vous aider à présenter les mêmes informations que sur votre blog, mais dans un format plus attrayant qui fonctionne, quel que soit l’appareil utilisé.

Le marketing vidéo va de pair avec l’intégration du streaming en direct dans votre stratégie de marketing digital. L’intégration par Instagram d’une option de diffusion en direct (Instagram Live) dans sa fonctionnalité Stories a été une grande victoire pour le live-streaming. YouTube a également mis en place la fonction « Go Live » pour que les utilisateurs puissent diffuser du contenu en direct afin de se rapprocher de leurs abonnés et de les impliquer d’une manière différente.

5. Investissez dans le marketing d’influence

Qu’est-ce qui est plus efficace qu’une publicité pour vendre votre produit ? Une personnalité appréciée des médias sociaux qui vante les mérites de votre produit à ses fans et followers. Le marketing d’influence a atteint un niveau tel que 63 % des consommateurs font plus confiance à l’opinion d’un influenceur sur un produit ou un service qu’à la marque elle-même. Pourquoi ? Parce que les influenceurs sont considérés comme des leaders d’opinion et peuvent asseoir leur crédibilité à travers chaque post ou publicité sur les médias sociaux. Lorsqu’ils travaillent avec des marques, c’est parce qu’ils croient sincèrement en elles, et cette confiance est transmise aux consommateurs.

Les marques qui travaillent directement avec les influenceurs, de manière individuelle, peuvent développer des exclusivités uniques qui trouveront un écho auprès de leur public cible (voir comment trouver les bons influenceurs pour collaborer avec votre marque). Le processus créatif est plus complexe lorsqu’il s’agit de mettre en place une stratégie d’influence réussie, mais ce qu’il faut souligner, c’est que vous devez travailler avec des influenceurs de qualité qui correspondent vraiment à votre marque, au lieu d’avoir une grande quantité d’influenceurs qui ne correspondent pas du tout à votre public.

6. Posts promotionnels

Il ne fait aucun doute que les médias sociaux sont devenus un élément important du marketing en ligne. On observe une tendance marketing croissante du nombre d’utilisateurs qui font des achats sur les plateformes de médias sociaux.

Pour les entreprises qui cherchent à faire évoluer leurs produits et services vers une offre plus en ligne, les médias sociaux sont une excellente occasion d’atteindre davantage de clients et d’inciter à l’achat grâce à des posts promotionnels. Des plateformes telles qu’Instagram et Facebook ont permis aux entreprises et aux boutiques e-commerce de créer plus facilement des posts promotionnels afin de raccourcir l’entonnoir de vente. Nous pouvons nous attendre à ce que les achats effectués sur les médias sociaux soient considérés comme normaux à l’avenir.

7. Chatbots du service client

Les chatbots font partie du marketing conversationnel. Il s’agit de logiciels d’intelligence artificielle qui peuvent communiquer avec les utilisateurs et les aider à atteindre un certain objectif ou à répondre à une question particulière. Les chatbots ont la capacité d’interagir avec les utilisateurs de manière naturelle et le font généralement par le biais de fenêtres de texte qui apparaissent sur les écrans, mais les progrès de la technologie rendent les interactions verbales également possibles. À mesure que les systèmes de chatbot recueillent des données au fil du temps, le logiciel en apprend davantage sur l’utilisateur et peut, à son tour, fournir un service qui ne cesse de s’améliorer. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les départements de service client ont adopté les chatbots.

Devenus plus sophistiqués et automatisés, les chatbots ont également la capacité de fournir un service personnalisé et ciblé. Alors que 80 % des entreprises. 80 % des entreprises déclarent vouloir commencer à utiliser des chatbots dès cette année, nous pouvons nous attendre à ce que cette tendance marketing continue de croître bien au-delà de 2022.

8. L'avatar-consommateur

Le métavers de Facebook, est-il un pari fou ou bien un véritable coup marketing ? L'avenir nous le dira. Le fait est que cet espace interdimensionnel virtuel ouvre de nouvelles perspectives. Celui-ci pourrait bien bouleverser la consommation et le concept de consommateur lui-même. D'ici quelques années on pourrait alors voir naître et se démocratiser un nouveau consommateur qui prendrait la forme d'un avatar à cheval entre plusieurs niveaux de réalité. Si tel est le cas, les marques qui y réfléchiront dès aujourd'hui seront les grandes gagnantes de demain !

Ces tendances marketing, ainsi que les changements intervenus en 2022, ne doivent pas forcément vous effrayer. En réalité, les évolutions et les tendances marketing observées cette année sont autant d’opportunités pour les marques et les spécialistes marketing. Si le paysage du marketing numérique a changé, faisons en sorte que ce soit un phénomène positif sur lequel se concentrer pour améliorer non seulement les stratégies de marketing numérique, mais aussi les expériences clients.

En combinant judicieusement ces « grandes idées », vous pourrez interagir directement et efficacement avec votre audience. Vous voulez en savoir plus sur les évolutions du paysage du marketing digital pour les professionnels du marketing et des RP ? Prenons 10 minutes pour échanger !