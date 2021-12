Les données relatives à l’engagement représentent une source d'information inestimable qui aide les professionnels RP à comprendre la pertinence du ciblage et du message. Grâce à notre outil de base de données médias, vous pouvez mesurer votre efficacité en sachant qui, dans votre liste de contacts médias, s’est engagé dans l’histoire que vous avez partagée, tout en gardant le contrôle des indicateurs clés, notamment :

Les taux d’ouverture Le taux de clics Le temps passé par chaque personne à la lecture de votre campagne Les rebonds Le taux de désabonnement

Il ne s’agit pas seulement d’un outil de contacts médias. En plus de vous aider à communiquer avec la presse, notre base de données et notre plateforme de gestion des relations avec les médias vous permettent d’ajouter vos listes de contacts et l’avancement de vos actions à un « projet » afin que vous puissiez coordonner votre équipe et suivre son évolution. Par exemple, l’outil RP vous permet de tenir un journal de toutes les interactions de votre équipe avec les listes de médias dans une fonction de gestion des relations de type CRM.

La fonctionnalité de gestion des relations de type CRM vous fournit également des informations détaillées sur les publications et la présence en ligne d’un journaliste. Ainsi, vous pouvez rendre compte des retombées médiatiques générées par vos actions de communication et mesurer les progrès réalisés par rapport à vos propres objectifs. Notre plateforme complète de gestion des campagnes permet aux clients d’organiser leur équipe et de s’assurer qu’ils ne manqueront plus jamais une échéance !