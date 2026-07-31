Base de données internationale des médias et relations presse
Identifiez les bons journalistes, à chaque campagne
Ne perdez plus de temps avec des bases de contacts obsolètes. La base de données médias de Meltwater vous aide à identifier rapidement les journalistes les plus pertinents et à développer des relations médias durables. Grâce à des profils continuellement mis à jour, à l'IA et à l'expertise de nos équipes, vous remplacez les listes statiques par une base de données toujours fiable et exploitable.
Découvrir, engager et mesurer, sur une seule plateforme
Notre plateforme intégrale de gestion des relations presse et notre base de données permettent aux professionnels de la communication et des RP de :
- Trouver et accéder aux coordonnées des médias pertinents, dans le respect du RGPD.
- Diffuser du contenu directement aux journalistes ou sur le fil de presse.
- Optimiser leur stratégie de communication en analysant l’efficacité des actions menées auprès des médias et des influenceurs.
- Développer des relations durables avec les médias, les influenceurs, les journalistes et les éditeurs.
« La solution Meltwater nous a permis de raconter des histoires, de promouvoir le lancement de nouveaux produits, de rester au courant des tendances commerciales et de bénéficier d’un feedback mesurable. »
Stuart Rayner, équipe marketing, Encore
CONNECTER ET CONSTRUIRE
Gérez et développez les relations médias
Nous pensons qu’un travail RP ciblé est une composante essentielle des relations médias et de la communication. Nous encourageons donc les spécialistes à s’adresser aux bons journalistes, et non à tous les journalistes.
Nous attachons une grande importance à la conformité aux règles anti-spam. Notre objectif est donc d’éliminer ce phénomène en aidant les équipes de communication à identifier les journalistes et influenceurs pertinents qui traitent déjà de sujets stratégiques pour leur organisation. Pour ce faire, nous utilisons une fonction innovante de notre base de données médias : la recherche NLP pilotée par l’IA. Elle vous aide à trouver des contacts médias sur la base du contenu de leurs articles récents.
Nous sommes là pour faire connaître votre histoire au public et veiller à ce que votre message soit percutant. Vous pourrez ainsi consacrer moins de temps à la création de listes d’influenceurs et contacts médias, et plus de temps aux enjeux stratégiques des relations publiques.
UNE PRÉCISION EXTRÊME
Recherche de mots-clés dans la base de données médias pour des actions RP hyper ciblées
Au lieu de se fier à des informations ponctuelles, les équipes RP peuvent désormais utiliser la base de données pour rechercher des mots clés et obtenir une liste de journalistes publiant activement sur un sujet donné. Cela permet aux professionnels des relations presse de trouver des journalistes de niche et des influenceurs qui couvrent des sujets spécifiques, de créer des listes de contacts médias ciblés, de distribuer des messages RP et des contenus pertinents, et de tisser des liens avec les auteurs les plus significatifs.
Si votre équipe RP préfère rechercher de manière plus traditionnelle des journalistes dans la base de données, par exemple en effectuant une recherche par secteur d’activité, par support ou par informations géographiques, ne vous inquiétez pas : nous répondons également à vos besoins dans ce domaine.
Mesurez la couverture médiatique earned
Les données relatives à l’engagement représentent une source d'information inestimable qui aide les professionnels RP à comprendre la pertinence du ciblage et du message. Grâce à notre outil de base de données médias, vous pouvez mesurer votre efficacité en sachant qui, dans votre liste de contacts médias, s’est engagé dans l’histoire que vous avez partagée, tout en gardant le contrôle des indicateurs clés, notamment :
1. Le taux d’ouverture
2. Le taux de clics
3. Le taux de rebond
4. Le taux de désabonnement
Il ne s’agit pas seulement d’un outil de contacts médias. En plus de vous aider à communiquer avec la presse, notre base de données et notre plateforme de gestion des relations avec les médias vous permettent d’ajouter vos listes de contacts et l’avancement de vos actions à un « projet » afin que vous puissiez coordonner votre équipe et suivre son évolution. Par exemple, l’outil RP vous permet de tenir un journal de toutes les interactions de votre équipe avec les listes de médias dans une fonction de gestion des relations de type CRM.
La fonctionnalité de gestion des relations de type CRM vous fournit également des informations détaillées sur les publications et la présence en ligne d’un journaliste. Ainsi, vous pouvez rendre compte des retombées médiatiques générées par vos actions de communication et mesurer les progrès réalisés par rapport à vos propres objectifs. Notre plateforme complète de gestion des campagnes permet aux clients d’organiser leur équipe et de s’assurer qu’ils ne manqueront plus jamais une échéance !
Base de données conforme au RGPD
Sachez que toutes les coordonnées fournies par notre base de données sont conformes au RGPD. Nous savons que les médias sociaux sont de plus en plus utilisés par les professionnels RP. Outre les coordonnées basiques, notre base de données de relations presse vous indique également sur quelles plateformes de médias sociaux les influenceurs sont actifs et leurs publications récentes.
Diffusion de newswires
Grâce à la diffusion de newswires, il est facile de diffuser des communiqués de presse importants.
Les options de diffusion des fils de presse dans l’outil de gestion des relations médias de Meltwater offrent des circuits à l’échelle régionale, nationale et mondiale. Cela vous permet de distribuer votre communiqué de presse à un public aussi large que vous le souhaitez, puis de mesurer l’ampleur de sa diffusion.
Témoignages
Questions fréquentes
L’utilisation de la recherche avancée de Meltwater pour trouver les meilleurs influenceurs vous permet également de créer et d’ajouter des contacts à vos propres listes de médias. Vous pouvez ainsi créer des listes spécifiques pour des informations ciblées ou travailler avec vos propres listes de médias généralistes basées sur différents sujets, supports ou types de contacts.
Vous pouvez suivre vos actions RP à l’aide d’un outil de suivi des médias. Meltwater fournit une plateforme de veille médiatique complète qui comprend le suivi des médias, une base de données des médias, la diffusion des campagnes RP, la gestion des médias sociaux, l’analyse des médias et bien plus encore, le tout réuni en un seul endroit.
Oui. Grâce aux profils individuels des contacts médias, vous êtes en mesure de visualiser les actions précédentes de communication, ainsi que les notes manuelles ajoutées dans le passé.
La plateforme vous permet de télécharger votre propre liste de contacts via un fichier CSV ou bien manuellement, créant ainsi une nouvelle personne au sein de la plateforme. De cette façon, nous vous garantissons de toujours avoir accès aux contacts les plus pertinents pour vous.
À quoi devrait ressembler votre Suite Meltwater?
Que vous souhaitiez commencer à petite échelle ou intégrer Meltwater à l'échelle mondiale, nos produits s'adaptent pour vous accompagner sur le chemin que vous souhaitez emprunter.