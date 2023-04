Conseil d'administration

Une bonne gouvernance d'entreprise est cruciale pour notre succès, et nous fixons des normes élevées pour notre équipe de direction et notre conseil d'administration. Meltwater dispose d'un conseil d'administration moniste composé d'un directeur exécutif et de cinq directeurs non exécutifs élus par les actionnaires de la société, sur proposition contraignante du conseil d'administration. Nous nous engageons à maintenir un conseil d'administration indépendant et diversifié. Les membres de notre conseil d'administration rassemblent un ensemble de compétences et d'expériences issues de différents secteurs et marchés.

Le comité d'audit

Le comité d'audit soutient le conseil d'administration dans l'exercice de ses responsabilités de gestion et de supervision en matière d'information financière, d'audit légal et de contrôle interne. Le comité d'audit fait rapport et formule des recommandations au conseil d'administration, mais ce dernier reste responsable de la mise en œuvre de ces recommandations. La composition du comité d'audit répond aux qualifications et compétences requises en matière de comptabilité et d'audit en vertu de la législation néerlandaise.

Comité de rémunération

Le comité de rémunération est notamment chargé de préparer la politique de rémunération du conseil d'administration, les propositions de rémunération des administrateurs et le rapport de rémunération sur l'exécution de la politique de rémunération, inclus dans les comptes annuels de la société.

Nos clients sont au cœur de notre activité.

Cela signifie que la protection de leurs données est une priorité essentielle. Meltwater soutient plus de 27 000 clients dans 120 pays. Nous comptons parmi nos clients des leaders de l'industrie dans les secteurs de l'administration, de la technologie, de la santé, des biens de consommation et de la finance, pour n'en citer que quelques-uns, et la protection des informations que nos clients nous confient est notre devoir.

En plus de se conformer aux lois applicables en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données, Meltwater utilise une solution de protection multicouche pour les données de ses clients. Cette solution comprend la formation des employés, la limitation de l'accès aux données des clients, le test du code pour les problèmes de sécurité avant et après la publication, le cryptage, les journaux d'accès sécurisés centralisés, la détection des intrusions, les tests de pénétration et de vulnérabilité, et bien plus encore.