Facebook Ads : Conseils et stratégies pour réussir

Avec plus de 2,9 milliards d'utilisateurs actifs par mois, la plateforme offre aux marques et aux entreprises la possibilité de maximiser leur visibilité en ligne, un élément clé de toute stratégie marketing Facebook (source).

L’arrivée de Facebook ads a apporté un moyen puissant pour diffuser votre contenu auprès d'une audience ultra ciblée. Depuis déjà de nombreuses années, les réseaux sociaux monétisent leur audience auprès d'entreprises à travers ce que l’on nomme les social ads (à savoir les publicités sur les réseaux sociaux). Si Twitter, Pinterest, LinkedIn ou encore Instagram proposent leur propre plateforme de publicité, c'est à Facebook que nous nous intéresserons dans cet article.

Cet article vous aide à tirer le meilleur de votre marketing sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Facebook.

Sommaire :

Les différents types de publicités sur Facebook ads

Les annonceurs ont le choix parmi différents types de publicités pour leur campagne publicitaire Facebook. Voici les différents formats de pub Facebook.

La publicité photo

Les photos peuvent être utilisées pour faire une promotion Facebook. C'est l'un des formats Facebook les plus connus depuis que la plateforme favorise les contenus visuels. Au niveau des caractéristiques, la taille optimale pour une diffusion sur le fil d'actualité est de 1200 x 628 pixels.

La publicité vidéo

Les publicités vidéos sont plus engageantes que les formats statiques. C'est l'occasion de mettre en avant votre marque, vos produits et/ou vos services. De plus, les internautes apprécient les vidéos. Rien que sur Facebook, ce sont près de 8 milliards de vidéos qui sont regardées quotidiennement (source). Il est recommandé de créer une vidéo courte et impactante, pour capter l'attention du public et l'inciter à passer à l'action (cliquer sur un lien).

La publicité multi produits

Ce type de format permet aux annonceurs de faire la promotion de plusieurs produits en une seule campagne Facebook marketing. Le public est exposé à plusieurs images et peut découvrir chaque produit. Attention toutefois, cette technique est recommandée uniquement pour les mêmes familles de produits. Si les produits vendus sont très différents et s'adressent à plusieurs publics, votre pixel Facebook aura du mal à sortir de la phase d'apprentissage.

La publicité locale

La publicité locale s'adresse aux entreprises pouvant rediriger les internautes vers une boutique physique. Si c'est votre cas, ce type de pub peut être très intéressant, car Facebook permet un ciblage très précis. Vous ne diffusez vos publicités qu'aux acheteurs potentiels situés à proximité. Si vous organisez un événement particulier, vous pouvez planifier la diffusion quelques jours avant qu'il se déroule.

La publicité axée sur une offre

Le principe ici est de promouvoir une remise valable uniquement sur Facebook. L'utilisateur peut directement en profiter sur la plateforme, sans devoir aller sur le site internet de la marque. C'est donc une étape en moins dans le parcours client ! Vous pouvez ajouter à votre promotion des informations complémentaires, comme la période de validité, le nombre de personnes qui en ont déjà profité et le montant exact de l'offre. Ce format de pub Facebook est redoutable !

La publicité événementielle

En règle générale, ce type de publicité renvoie directement vers la page d'achat d'un billet lié à un événement. Tout l'enjeu est de promouvoir votre événement d'entreprise auprès d'une audience très bien ciblée afin d'attirer les bons participants.

La publicité de reciblage

La publicité de reciblage (ou Facebook retargeting) s'appuie sur une liste de personnes bien identifiées. Ces personnes ont déjà été en contact avec la marque, que ce soit par son site internet ou tout autre canal.

Il s'agit d'une publication standard de Facebook qui se trouvait à l'origine sur la page d'une entreprise, mais qui a été mise en avant grâce à un budget publicitaire. La différence avec les autres types de publicités est que celle-ci n'a pas été créée dans le gestionnaire de publicité de Facebook.

Pourquoi faire de la publicité sur Facebook ?

La pub Facebook est souvent moins onéreuse que la régie de Google Ads (source). L'avantage pour l'annonceur est qu'il peut mesurer très précisément le ROI (retour sur investissement) d'une campagne Facebook selon les objectifs préalablement définis (notoriété, engagement, trafic, conversions…). Cela permet de garder le contrôle de son budget et de la performance de ses campagnes sur le réseau social, avec un accès à des données en temps réel. Il s’agit de précieuses consumer insights à utiliser pour améliorer vos angles d’attaque.

Toucher des milliers de personnes sans être une grande marque

Le format Facebook ads vous propose différents critères de ciblage très précis, vous permettant de créer une audience Facebook dédiée. Il peut s'agir notamment de :

La géolocalisation

Du sexe, de l'âge, de la langue parlée

Des catégories socio-professionnelles (CSP)

Des centres d'intérêt (par exemple les pages ou le contenu que la personne a aimé)

Les comportements tels que la date d'anniversaire ou les voyages récents

Cette audience personnalisée Facebook vous permet de bien cibler et d'optimiser l'utilisation de votre budget. Le but : parvenir à un minimum de budget utilisé pour un maximum de conversions (ou tout autre objectif).

Augmenter ses ventes et donc son chiffre d'affaires

Les annonceurs ajoutent des CTA (Call To Action) pour inciter les internautes à passer à l'action. Votre objectif peut être la vente (social selling) ou la génération de leads. Si vous ciblez les bonnes personnes et que vous leur donnez envie de cliquer sur le lien pour en savoir plus, vos publicités vous permettront d'augmenter vos ventes.

Optimiser l’expérience utilisateur

Les publicités Facebook s'intègrent de mieux en mieux à l'expérience de chaque utilisateur. Les bannières ne dérangent pas la navigation sur la plateforme. Souvent, lorsque les publicités social marketing sont trop intrusives, les consommateurs ont une perception négative de la marque en question.

Depuis 2012, Facebook a racheté Instagram. Désormais, les deux plateformes peuvent fonctionner ensemble. Si vous êtes présent sur Facebook et Instagram, vous avez donc la possibilité de diffuser des annonces sur Facebook et Instagram en même temps. Qui plus est, vous pouvez créer votre campagne Facebook advertising et Instagram ads directement sur le gestionnaire de publicités Facebook. La gestion de vos campagnes est simple !

Implémenter et créer une campagne Facebook ads : comment faire ?

Dans notre guide de la publicité Facebook, retrouvez les différentes étapes pour créer une campagne :

À partir de la page Facebook de votre entreprise, accédez au Gestionnaire de publicités puis sélectionnez Créer Choisissez le type d'achat qui vous convient : Enchères, Couverture et répétition Sélectionnez votre objectif publicitaire puis cliquez sur Continuer pour lancer la création de l'annonce Entrez un nom descriptif dans la zone de texte du nom de la campagne Si vous souhaitez confronter deux idées d'annonces, vous pouvez créer un test A/B Pour gérer votre budget, vous pouvez activer l’optimisation du budget de campagne Pour diffuser vos publicités selon un calendrier précis, sélectionnez Afficher plus d’options et cochez l’option Diffuser les publicités selon un calendrier

Best practices Facebook ads pour une campagne réussie

Si la publicité Facebook semble facile à mettre en place, il convient tout de même de respecter quelques bonnes pratiques.

Privilégier des audiences larges

L'algorithme de Facebook ads est suffisamment intelligent pour trouver les bonnes personnes selon vos objectifs. Sur Facebook, plus une audience est restreinte, plus les coûts sont élevés. Les annonceurs obtiennent de meilleurs résultats en ciblant large. La principale explication est que le pixel Facebook a suffisamment de marge pour effectuer sa phase d'apprentissage.

Avoir plusieurs versions de publicités (créatives) au sein de chaque ensemble de publicités

En diffusant plusieurs publicités, vous évitez la fatigue publicitaire de votre audience. Si vous n'avez qu'une seule version, votre public peut être exposé plusieurs fois à la même publicité et fini par l'ignorer. Misez plutôt sur 3 à 5 créatives différentes.

Ne pas modifier ses ensembles de publicités (laisser le pixel Facebook travailler)

Il est important de ne pas modifier trop souvent vos ensembles de publicités, car le pixel mettra plus de temps à sortir de la phase d'apprentissage. En effet, à chaque modification apportée, le pixel repart à zéro ou presque. À l'heure actuelle, la publicité sur Facebook est suffisamment bien développée pour laisser faire l'outil. Si vous avez défini les bons ciblages, le pixel fera le reste.

Identifier les meilleures combinaisons puis scaler ses performances



Une fois que vous avez trouvé les meilleures combinaisons de ciblage, il convient de scaler les ensembles de publicité. Autrement dit, vous regroupez les différentes audiences et augmenter le budget alloué pour avoir encore plus de conversions.

Analyser et améliorer

Enfin, toute stratégie à succès implique une bonne analyse des performances. L'analyse et le reporting sont tout aussi importants. Vous devez avoir une vision claire de ce qui fonctionne et de ce qu'il faut changer ou améliorer. Pour vous aider, il existe des guides pour savoir comment mesurer vos performances sur chaque canal d'acquisition. Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires.

Exemples de marques qui ont fait des bonnes publicités sur Facebook

Pour vous inspirer, découvrez plusieurs exemples de publicités Facebook à succès.

SNCF : différents formats de publicité

Comme nous l'avons vu, Facebook propose différents formats de publicité. Les annonceurs peuvent donc essayer plusieurs créations et garder ce qui fonctionne. C'est ce qu'a fait SNCF pour mettre en avant la multiplicité de ses destinations. Elle a choisi notamment un carrousel mettant en scène le voyage d'une jeune fille jusqu'à sa famille (source).

Paul Valentine : mise en avant du produit

Paul Valentine est un e-commerçant de montres. Son principal but sur Facebook est de faire connaître sa marque en mettant en avant ses produits. L'annonce présente un certain produit de la gamme, en ajoutant un Call-To-Action sous l'image pour inciter à l'achat (source).

J’aime Vraiment Chat : Publicité en vidéo

La vidéo est l'un des formats qui fonctionnent le mieux sur Facebook ads. Il faut toutefois privilégier les vidéos dites "natives", qui sont hébergées sur Facebook et s'intègrent plus facilement à l'expérience utilisateur. L'algorithme a plus de facilités à diffuser ces vidéos. La marque J'aime Vraiment Chat a fait la promotion de son "gant magique" pour enlever les poils des chats (source).

