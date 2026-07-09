Facebook Ads : Conseils et stratégies pour réussir

Avec plus de 3.049 milliards d'utilisateurs actifs par mois, la plateforme offre aux marques et aux entreprises la possibilité de maximiser leur visibilité en ligne, un élément clé de toute stratégie marketing Facebook.

L’arrivée de Facebook Ads a apporté un moyen puissant pour diffuser votre contenu auprès d'une audience ultra ciblée. Depuis déjà de nombreuses années, les réseaux sociaux monétisent leur audience auprès d'entreprises à travers ce que l’on nomme les social ads (à savoir les publicités sur les réseaux sociaux). Si Twitter, Pinterest, LinkedIn ou encore Instagram proposent leur propre plateforme de publicité, c'est à Facebook que nous nous intéresserons dans cet article.

Cet article vous aide à tirer le meilleur de votre marketing sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Facebook.

Sommaire:

La pub Facebook est souvent moins onéreuse que la régie de Google Ads (source). L'avantage pour l'annonceur est qu'il peut mesurer très précisément le ROI (retour sur investissement) d'une campagne Facebook selon les objectifs préalablement définis (notoriété, engagement, trafic, conversions…). Cela permet de garder le contrôle de son budget et de la performance de ses campagnes sur le réseau social, avec un accès à des données en temps réel. Il s’agit de précieuses consumer insights à utiliser pour améliorer vos angles d’attaque.

Les annonceurs ont le choix parmi différents types de publicités pour leur campagne publicitaire Facebook. Voici les différents formats de pub Facebook.

1. La publicité photo

Les photos peuvent être utilisées pour faire une promotion Facebook. C'est l'un des formats Facebook les plus connus depuis que la plateforme favorise les contenus visuels. Au niveau des caractéristiques, la taille optimale pour une diffusion sur le fil d'actualité est de 1200 x 628 pixels.

2. La publicité vidéo

Les publicités vidéos sont plus engageantes que les formats statiques. C'est l'occasion de mettre en avant votre marque, vos produits et/ou vos services. De plus, les internautes apprécient les vidéos. Rien que sur Facebook, ce sont près de 8 milliards de vidéos qui sont regardées quotidiennement (source). Il est recommandé de créer une vidéo courte et impactante, pour capter l'attention du public et l'inciter à passer à l'action (cliquer sur un lien).

Retrouvez ci-dessous des exemples de vidéos intéressantes à publier sur votre page Facebook professionnelle :

Tutoriel de démonstration de vos produits

Coulisses de votre entreprise

Témoignage de clients

Faire un Facebook Live

Rencontre avec les membres de l'équipe

Présentation du nouveau produit / service

3. La publicité multi produits

Ce type de format permet aux annonceurs de faire la promotion de plusieurs produits en une seule campagne Facebook marketing. Le public est exposé à plusieurs images et peut découvrir chaque produit. Attention toutefois, cette technique est recommandée uniquement pour les mêmes familles de produits. Si les produits vendus sont très différents et s'adressent à plusieurs publics, votre pixel Facebook aura du mal à sortir de la phase d'apprentissage.

4. La publicité locale

La publicité locale s'adresse aux entreprises pouvant rediriger les internautes vers une boutique physique. Si c'est votre cas, ce type de pub peut être très intéressant, car Facebook permet un ciblage très précis. Vous ne diffusez vos publicités qu'aux acheteurs potentiels situés à proximité. Si vous organisez un événement particulier, vous pouvez planifier la diffusion quelques jours avant qu'il se déroule.

5. Les Offer Ads

Le principe ici est de promouvoir une remise valable uniquement sur Facebook. L'utilisateur peut directement en profiter sur la plateforme, sans devoir aller sur le site internet de la marque. C'est donc une étape en moins dans le parcours client ! Vous pouvez ajouter à votre promotion des informations complémentaires, comme la période de validité, le nombre de personnes qui en ont déjà profité et le montant exact de l'offre. Ce format de pub Facebook est redoutable !

6. La publicité événementielle

En règle générale, ce type de publicité renvoie directement vers la page d'achat d'un billet lié à un événement. Tout l'enjeu est de promouvoir votre événement d'entreprise auprès d'une audience très bien ciblée afin d'attirer les bons participants.

7. La publicité de reciblage (Re-Targeting)

La publicité de reciblage (ou Facebook retargeting) s'appuie sur une liste de personnes bien identifiées. Ces personnes ont déjà été en contact avec la marque, que ce soit par son site internet ou tout autre canal.

Il s'agit d'une publication standard de Facebook qui se trouvait à l'origine sur la page d'une entreprise, mais qui a été mise en avant grâce à un budget publicitaire. La différence avec les autres types de publicités est que celle-ci n'a pas été créée dans le gestionnaire de publicité de Facebook.

1. Augmenter ses ventes et conversions

Les annonceurs ajoutent des CTA (Call To Action) pour inciter les internautes à passer à l'action. Votre objectif peut être la vente (social selling) ou la génération de leads. Si vous ciblez les bonnes personnes et que vous leur donnez envie de cliquer sur le lien pour en savoir plus, vos publicités vous permettront d'augmenter vos ventes.

2. Améliorer la notoriété de la marque

La publicité sur Facebook apporte de la visibilité à votre marque et la plateforme est particulièrement bien adaptée pour faire connaître de nouvelles marques et de nouveaux produits aux clients potentiels.

3. Trafic et vues de vidéos

Parfois, le trafic est l'objectif principal des campagnes publicitaires, afin de créer un buzz et d'atteindre une masse critique pour des objectifs de conversion ultérieurs. Les Facebook Ads se prêtent particulièrement bien à cet objectif. Dans ce domaine, la collaboration avec des influenceurs est particulièrement intéressante pour toucher et enthousiasmer de nouveaux groupes cibles.

Si la publicité Facebook semble facile à mettre en place, il convient tout de même de respecter quelques bonnes pratiques.

1. Définir ses objectifs et ses buyer personas

Quel succès souhaitez-vous pour votre marque ? Vous devez tout d'abord réfléchir à votre but sur Facebook et à celui de votre page entreprise. Celui-ci déterminera ensuite vos efforts en Facebook marketing. Vous pouvez être concentré sur des objectifs plus “superficiels”, comme le nombre de mentions “J’aime” ou le nombre de commentaires sur vos publications. En plus de ces indicateurs, l’approche Facebook marketing amène à compléter ses perspectives en matière de KPI. D’autres données sont alors prises en compte, par exemple :

La génération de leads qualifiés

L’amélioration du taux de conversion sur les pages stratégiques de votre site internet

L’amélioration de la qualité du service client proposé

Pour communiquer efficacement sur votre page entreprise Facebook, le point de départ est de savoir à qui s'adresser sur ce réseau social. Il faut donc définir les profils d'acheteurs ("buyer personas"), ces personnes qui sont intéressées par vos produits ou services. Pour cela, il faut analyser leur profil et leurs comportements, notamment en analysant différents points :

L'âge moyen de vos abonnés

Leur lieu de résidence

Leur catégorie socioprofessionnelle

Leur fréquence d'utilisation de Facebook

Leurs besoins

Cette étape va conditionner l'efficacité de la stratégie Facebook marketing de votre entreprise. Connaissez-vous Audience Insights de Facebook ? Cet outil gratuit vous permet de collecter des informations détaillées sur votre audience, telles que :

Des données démographiques : âges, genres, niveaux d'éducation, intitulés de poste, situations amoureuses, etc.

Ce que les personnes aiment : les centres d'intérêt et les passe-temps

Les modes de vie, en combinant situations amoureuses et les lieux fréquentés

Face à l’évolution rapide des comportements des internautes, recueillir les Insights consommateurs devient indispensable. Pour aller plus loin dans la compréhension de vos audiences, des outils plus poussés comme ceux de Meltwater existent, pensez-y !

2. Préparer des contenus à valeur ajoutée

Maintenant que vous connaissez (très) bien votre clientèle idéale et que vous avez défini vos objectifs sur Facebook, passons à la création de contenus !

Tout d’abord, il est indispensable de publier un contenu cohérent, clair et simple. Veillez à cadencer la typologie de vos contenus. Il vous faudra par exemple distinguer ceux qui vous permettent d’informer / sensibiliser et ceux pour promouvoir votre marque, vos produits et/ou vos services.

N’oubliez jamais la question centrale : qu'est-ce qui intéresse votre audience ? Quelles informations souhaite-t-elle recevoir de votre part ?

En effet, tout l'enjeu est d'apporter de la valeur ajoutée à votre audience. Votre contenu doit capter leur attention régulièrement, pour qu'ils soient plus réceptifs dès lors que vous parlerez de vos produits et services. Attention à doser habilement la promotion de votre marque. Essayez d’adopter une approche plus conversationnelle que promotionnelle avec vos audiences afin de ne pas les lasser.

À retenir : l'algorithme Facebook pénalise les marques qui pratiquent l'autopromotion à outrance sur la plateforme. Au contraire, il met en avant les contenus authentiques qui engagent les utilisateurs sur la plateforme et qui sont propices aux échanges.

Avoir une page Facebook d'entreprise bien optimisée est important pour se démarquer sur la plateforme et être visible auprès d'un maximum de consommateurs potentiels. Il n'est pas simple d'exister parmi les millions de pages d'entreprises en ligne sur Facebook. Alors, dès que vous parvenez à attirer un client potentiel sur votre page, encouragez-le à réaliser une action à forte valeur ajoutée pour votre entreprise.

Voici plusieurs bonnes pratiques à respecter pour optimiser votre page d'entreprise Facebook :

Gardez vos informations générales à jour : coordonnées, horaires d'ouverture, adresse, catégories.

: coordonnées, horaires d'ouverture, adresse, catégories. Dans l'onglet "À propos", ajoutez un texte intéressant sur votre entreprise : votre activité, votre mission et vos accomplissements.

Optimisez votre page pour le SEO : ajoutez des mots-clés stratégiques et assurez-vous d'avoir une URL optimisée.

: ajoutez des mots-clés stratégiques et assurez-vous d'avoir une URL optimisée. Ajoutez une photo de couverture qui engage votre audience : elle doit refléter votre image de marque, promouvoir vos produits ou vos événements à venir par exemple.

: elle doit refléter votre image de marque, promouvoir vos produits ou vos événements à venir par exemple. Ajoutez un bouton d'appel à l'action (" Call to action ").

"). Utilisez Messenger pour communiquer directement avec vos clients.

Les outils proposés par Facebook permettent de susciter plus d'engagements sur votre page professionnelle, en plus des publications et des commentaires.

Facebook Business Manager

Passez au niveau supérieur en configurant votre Facebook Business Manager ! Cet espace vous permet de gérer les outils d'entreprise, vos publications naturelles et payantes, mais aussi de collaborer efficacement avec vos équipes internes et vos sous-traitants. Un outil tout-en-un efficace.

Les groupes permettent d'initier une conversation avec les personnes qui s'intéressent à vos produits et services. Vous pouvez rejoindre un groupe lié aux centres d'intérêt de votre cible… ou créer votre propre groupe.

Pour promouvoir votre page, une option intéressante est de savoir comment partager une page Facebook. Voici comment faire en quelques clics :

Rendez-vous sur votre page En dessous de la photo de couverture, cliquez sur “...” puis sur “Partager” Une fenêtre s’affiche pour créer une publication. Vous pouvez notamment la partager avec vos amis ou seulement en sélectionner quelques-uns.. Cliquez ensuite sur “Publier” Voilà ! Vous savez maintenant comment partager une page sur Facebook.

Maintenant que tu connais les bases d'une présence réussie sur Facebook, il est temps de t'expliquer, étape par étape, comment mettre en place tes Facebook Ads avec succès.

1. Privilégier des audiences larges

L'algorithme de Facebook Ads est suffisamment intelligent pour trouver les bonnes personnes selon vos objectifs. Sur Facebook, plus une audience est restreinte, plus les coûts sont élevés. Les annonceurs obtiennent de meilleurs résultats en ciblant large. La principale explication est que le pixel Facebook a suffisamment de marge pour effectuer sa phase d'apprentissage.

2. Avoir plusieurs versions de publicités (créatives) au sein de chaque ensemble de publicités

En diffusant plusieurs publicités, vous évitez la fatigue publicitaire de votre audience. Si vous n'avez qu'une seule version, votre public peut être exposé plusieurs fois à la même publicité Facebook et fini par l'ignorer. Misez plutôt sur 3 à 5 créatives différentes.

Il est important de ne pas modifier trop souvent vos ensembles de publicités, car le pixel mettra plus de temps à sortir de la phase d'apprentissage. En effet, à chaque modification apportée, le pixel repart à zéro ou presque. À l'heure actuelle, la publicité sur Facebook est suffisamment bien développée pour laisser faire l'outil. Si vous avez défini les bons ciblages, le pixel fera le reste.

4. Identifier les meilleures combinaisons puis scaler ses performances

Une fois que vous avez trouvé les meilleures combinaisons de ciblage, il convient de scaler les ensembles de publicité Facebook. Autrement dit, vous regroupez les différentes audiences et augmenter le budget alloué pour avoir encore plus de conversions.

5. Analyser et améliorer

Enfin, toute stratégie à succès implique une bonne analyse des performances. L'analyse et le reporting sont tout aussi importants. Vous devez avoir une vision claire de ce qui fonctionne et de ce qu'il faut changer ou améliorer. Pour vous aider, il existe des guides pour savoir comment mesurer vos performances sur chaque canal d'acquisition. Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires.

Pour vous inspirer, découvrez plusieurs exemples de publicités Facebook à succès.

Comme nous l'avons vu, Facebook propose différents formats de publicité. Les annonceurs peuvent donc essayer plusieurs créations et garder ce qui fonctionne. C'est ce qu'a fait SNCF pour mettre en avant la multiplicité de ses destinations. Elle a choisi notamment un carrousel mettant en scène le voyage d'une jeune fille jusqu'à sa famille (source).

Paul Valentine : mise en avant du produit

Paul Valentine est un e-commerçant de montres. Son principal but sur Facebook est de faire connaître sa marque en mettant en avant ses produits. L'annonce présente un certain produit de la gamme, en ajoutant un Call-To-Action sous l'image pour inciter à l'achat (source).

La vidéo est l'un des formats qui fonctionnent le mieux sur Facebook ads. Il faut toutefois privilégier les vidéos dites "natives", qui sont hébergées sur Facebook et s'intègrent plus facilement à l'expérience utilisateur. L'algorithme a plus de facilités à diffuser ces vidéos. La marque J'aime Vraiment Chat a fait la promotion de son "gant magique" pour enlever les poils des chats (source).

Pour connaître le bon type de contenu à partager sur Facebook, la meilleure solution reste de le tester. Essayez plusieurs publications et surtout, analysez ! Gardez un œil sur les publications qui suscitent le plus d'engagements de la part de votre audience cible.

Vous souhaitez savoir pourquoi les internautes apprécient votre marque ? Ce qu'ils disent sur vos concurrents ? Pratiquez l'écoute sociale, pour écouter et comprendre les comportements d'achat de votre marché. Bingo ! Vous pourrez ainsi saisir un maximum d'opportunités.

Une bonne stratégie pour débuter est d'utiliser un contenu qui a bien fonctionné sur d'autres plateformes, hors de Facebook. Votre article de blog a bien fonctionné, il reçoit beaucoup de visites et de commentaires ? Profitez-en pour le partager sur votre page Facebook.

Ceci reste un bon début. Ceci dit, évitez de poster un contenu unique sur tous vos comptes sociaux. Adaptez-vous aux spécificités de chaque plateforme sociale pour en tirer le meilleur !

Une annonce sur Facebook Marketplace est visible par tous les utilisateurs de la fonctionnalité. Elle sera affichée dans le fil d’actualité, les résultats de recherche et d’autres emplacements sur Facebook.

Voici les différentes étapes pour vendre votre produit sur Marketplace :

Dans le menu de gauche de votre fil d'actualité, cliquez sur "Marketplace". Cliquez sur Créer une annonce, puis sur Article à vendre. Vous pouvez ensuite ajouter une ou plusieurs photos de votre article depuis votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur Ajouter des photos. Misez sur des photos authentiques du produit plutôt qu’une photo provenant de votre site web. Saisissez l'ensemble des informations à propos de votre article. Mettez en avant les principaux arguments commerciaux, avec une description claire de l'article et de son état. Dès que votre annonce est prête, cliquez sur "Suivant" puis sur "Publier". Tadaaa ! Votre annonce est publiée sur Marketplace.

Important : Veillez à bien respecter les règles commerciales de Facebook Marketplace (en savoir plus ici).

Par ailleurs, si votre objectif est la génération de leads ou de prospects, Facebook Marketplace vous propose également des Call-to-actions spécifiques.

Obtenir un succès sur Facebook peut être un travail de longue haleine. Il est important de suivre et de mesurer l’impact médiatique votre stratégie marketing sur Facebook. Vous allez ainsi apprendre, modifier et essayer de nouvelles approches. Votre stratégie n'en sera que meilleure !

Vous pouvez analyser les indicateurs d'engagement de votre public grâce à Facebook Insights :

Mentions "j'aime", inviter les gens à aimer une page Facebook

Nombre d'impressions : les personnes ayant vu votre contenu

Nombre de clics, de partages et de commentaires

Repérez les types de publications qui fonctionnent le mieux sur votre page professionnelle. Appuyez-vous sur ce type de contenu pour renforcer votre stratégie.

Si votre stratégie ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous pouvez chercher de nouveaux contenus. Pour cela, pourquoi ne pas utiliser un outil de veille média ? Ces plateformes vous permettent de repérer facilement tout le contenu publié en ligne sur un sujet qui vous intéresse.

Ouf! Il y a de nombreuses choses à apprendre et à mettre en place pour une stratégie de marketing Facebook performante. Mais heureusement, vous pouvez vous lancer gratuitement et apprendre progressivement. En passant à l’action et en analysant vos résultats, vous allez vous améliorer pas à pas en social media marketing. Sur Facebook, mais pas que. Reddit, LinkedIn, Instagram les réseaux ne manquent pas pour créer une communauté et promouvoir vos produits/services. Et pour aller plus loin, vous pouvez également consulter notre guide ultime du marketing des réseaux sociaux soit vous vous lancez dans le monde du marketing d'influence.

Suivez rigoureusement le processus : définir ses objectifs, passer à l’action, analyser les résultats et ajuster la stratégie. Vous deviendrez à coup sûr un expert du Facebook marketing !