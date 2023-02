Twitter tendance : les secrets pour devenir n°1

Avec pas moins de 229 millions d'utilisateurs actifs monétisables par jour (source), Twitter est une plateforme importante pour une marque qui souhaite gagner en visibilité sur la toile et surtout sur les médias sociaux.

Avec plus de 10 000 tweets par seconde soit 825 millions par jour (source), il peut être difficile pour une marque d'exister et de tirer profit de sa présence sur Twitter. Au-delà de la maîtrise des bonnes pratiques Twitter, quelques astuces permettent d'augmenter la portée de vos tweets.

Après avoir défini ce qu'est une tendance Twitter, nous analyserons comment trouver et surfer sur les Twitter trends efficacement.

Sommaire :

Les tendances Twitter, aussi appelées Trending Topics (TT), sont les sujets qui font la une sur le réseau social. En la matière, une tendance n'est pas figée, bien au contraire. Ces « trends » sont en évolution permanente et continue. La raison ? Ce sont les internautes qui font les tendances, en fonction des sujets qui les intéressent et qu'ils partagent.

L'algorithme de Twitter analyse la popularité d'un sujet à partir de plusieurs critères :

les commentaires,

les likes,

le nombre et la vitesse des retweets,

ou encore les hashtags utilisés.

Un nouveau sujet remonte dans le fil d'actualité lorsque son taux de popularité augmente et peut ainsi devenir une "trend". Les tendances Twitter sont personnalisées pour chaque utilisateur. C'est pourquoi l'algorithme prend en compte les interactions avec les autres utilisateurs et l'historique d'utilisation de la plateforme. Enfin, la localisation et la langue de la personne font également partie des critères.

En d'autres termes, plus un thème est "chaud", plus il est voué à devenir une tendance populaire et virale. Une trend est donc fortement liée à l'actualité et représente une opportunité pour les marques d’animer leur compte Twitter et de gagner en visibilité auprès d’utilisateurs qui ne font pas partie de leurs abonnés.

Les Twitter tendance France peuvent être très variées : faits divers, sortie d'un film ou d'un jeu vidéo, série télévisée, ou encore actualité en lien avec une célébrité.

Tour d’horizon des principales tendances que l'on retrouve sur la plateforme.

L’actualité

L'essence même de Twitter est d'être une plateforme permettant d'échanger et de débattre sur l'actualité. On retrouve beaucoup de sujets tels que le football, la politique, les émissions TV ou encore les grands événements sportifs ou culturels parmi les trending tweets.

Ajoutons que les grandes émissions de télévision sont omniprésentes dans les actualités. Cela s'explique par le fait que les internautes les commentent en direct (ce sont les fameux « live tweet »). Ces interactions font monter le sujet de l'émission en tendance Twitter pendant la diffusion de l'émission. On pense notamment à des émissions comme Koh-Lanta, Pékin Express, The Voice ou encore Danse avec les stars, qui figurent régulièrement en Trending Topics.

Le sport est lui aussi très présent sur les réseaux sociaux. Par exemple, les Jeux olympiques de Tokyo ont été l'événement sportif le plus commenté de l'année 2020 sur Twitter (source). Plus récemment, l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a fait la une des actualités sportives sur la plateforme.

La culture pop

Twitter fait la part belle aux sujets d’actualité… et à la culture pop. En France, les utilisateurs publient souvent des tweets liés au gaming et à Twitch, le service de streaming vidéo en direct.

Au niveau mondial, le nombre de tweets au sujet de la K-Pop (culture coréenne) a atteint des sommets. D'après Twitter, il y a eu plus de 7,8 milliards de tweets sur les artistes de la K-pop, juste pour l’année 2021 (source). Un nouveau record après celui établi en 2020 avec 6,1 milliards de tweets sur ce sujet.

Ajoutons également le groupe de K-pop The Samyeangs qui a fait la promotion de Domino's dans une chanson. En étant mentionnée, la marque a noté un pic d’engagement et de mentions sur les réseaux sociaux. "Nos followers nous ont recommandé de faire une collab' avec The Samyeangs. Cela nous a permis de rebondir sur cette tendance, d'échanger et de rire avec les consommateurs, et ils ont beaucoup apprécié", explique Chloé Allègre, chef de projet social media & influence chez Domino's Pizza France.

Les défis et tendances hebdomadaires

Les utilisateurs participent fréquemment à des challenges ou des défis, chaque semaine ou chaque mois. Il peut s'agir par exemple de poster une photo ou un message inspirant un jour précis. Citons par exemple le hashtag #ThrowbackThursday, qui peut se traduire comme « grand déballage du jeudi ». Cela consiste à ressortir des vieilles photos de soi et à les publier sur le réseau social avec le hashtag associé. Autre classique : le #MondayMotivation, très utilisé par les influenceurs pour motiver leur communauté à bien commencer la semaine.

Les memes et les GIFs

Les memes sont des images virales utilisées pour transmettre un message sur ton humoristique et/ou ironique. Très ancrées dans la culture web actuelle, les utilisateurs aiment partager ces images d'actualité détournées quelques jours après.

Certains codes doivent être respectés : une image drôle et un groupe de mots inscrits dans une police large et blanche. Le meme se distingue par sa rapidité à être lu et compris. En effet, ce qui marque rapidement les esprits peut devenir viral en quelques minutes.

On donne notre langue au Charles. https://t.co/J5s3BZ4pkG — Burger King France (@BurgerKingFR) October 21, 2022

Pour être sûr de ne rater aucune tendance, il est important de rester informé de ce qui se passe sur la toile. Pour ce faire, vous pouvez consulter les tendances directement sur la plateforme. Rendez-vous dans l'onglet « Explorer » de l’application, directement sous la barre de recherche. Vous y retrouvez l'espace "Tendances pour vous" avec les différents hashtags utilisés. En cliquant sur "Voir plus", vous retrouvez toutes les tendances filtrées par catégorie !

Sur la plateforme, les tendances sont aussi présentes dans le fil d'actualité, dans les notifications ou encore dans les résultats de recherche. Pour analyser rapidement l'importance d'une tendance, sachez que le réseau social affiche le nombre de tweets associés et les comptes de votre propre réseau qui ont tweeté à ce sujet. Un indicateur indispensable pour évaluer le potentiel d’un sujet.

Une autre possibilité pour savoir comment voir les tendances sur Twitter est de consulter des sites spécialisés dans les tendances comme Trends24. En vous rendant sur ce site, vous retrouvez un classement des "Top twitter trends for France" en temps réel.

Les outils de social listening comme Meltwater, partenaire officiel de Twitter, permettent d’effectuer une veille sur des périodes plus longues. Ces veilles aident à identifier des tendances de secteur afin d'anticiper et de suivre les évolutions de votre industrie. Par exemple, Meltwater a réalisé des guides sur les principales tendances Twitter sur le secteur de la mode et du sport.

Les tendances Twitter sont une véritable opportunité pour votre entreprise d'animer votre compte tout en gagnant en visibilité. Il est donc pertinent d'inclure les tendances dans votre stratégie marketing globale. En soi, il est simple de participer à une tendance. Il suffit de publier un tweet sur le sujet, en reprenant le mot / l'expression ainsi que le hashtag associé à cette tendance. C’est ce qu’on appelle le newsjacking.

Cependant, il reste important de respecter votre ligne éditoriale pour rester cohérent. En effet, il ne s'agit pas ici de surfer sur toutes les tendances, sans aucune réflexion. Il est plus judicieux d'identifier les tendances pertinentes et de vous les approprier. Si possible, faites le lien entre une tendance et l'un de vos produits ou services. Concrètement, la Coupe du monde de football est l'occasion pour une marque de football de mettre en avant ses articles à partir des insights consommateurs.

Précisons aussi que certaines tendances Twitter peuvent être anticipées. On pense notamment aux marronniers comme Noël, les soldes ou encore la Fashion Week. Pour ces occasions, vous pouvez facilement préparer et programmer les tweets à l'avance et surfer sur le buzz.

En dehors de vos produits / services, les tendances représentent aussi l'opportunité pour votre marque de soutenir une cause en adéquation avec vos valeurs et la mission de votre entreprise. Ainsi, vous faites parler de votre marque de façon positive et vous renforcez votre image de marque !

Enfin, sachez que les formats paid - ou formats publicitaires, permettent à votre tweet d'être tendance. Vous gagnez ainsi en visibilité et vous atteignez une audience précise.

Enfin, pour vous inspirer découvrez ci-dessous plusieurs exemples de tendances Twitter récentes et comment les maques s'en sont emparées dans des démarches de newsjacking.

#COP27

La COP27 est une conférence internationale de l'Organisation des Nations unies. En 2022, elle se déroule à Charm el-Cheikh en bord de Mer rouge en Égypte, pays organisateur. Ce sujet est en tendance monde sur Twitter. Les internautes réagissent aux principales décisions prises lors de cet événement. Le hashtag #COP27 a atteint les 500 000 tweets (source).



🌱Agir, chacun à son échelle. #COP27



▶️ À l'initiative du #QuartierVertChallenge, @abdourami avec les jeunes de son quartier nettoient leur ville au Sénégal.



👏 Une opération soutenue par @orange_sn



Avec @brutofficiel nous l'avons suivi ⤵️ pic.twitter.com/XAbPEbQpCi — Orange (@orange) November 9, 2022

Caroline Garcia

Lundi 7 novembre 2022, après sa victoire en finale lors du Masters WTA contre Aryna Sabalenka, la joueuse française de tennis Caroline Garcia a été en top tweet pendant 48 heures sur Twitter dans la catégorie sport. Ce sont plus de 10 000 tweets qui ont été publiés par les utilisateurs !



ELLE L'A FAAAAAAIT 🙌🇫🇷



CAROLINE GARCIA REMPORTE LE MASTERS !!!! #WTAFinals pic.twitter.com/sUSoA2yb8J — FFT (@FFTennis) November 8, 2022

Le Listenbourg

Le 30 octobre 2022, un tweet enflamme le réseau social Twitter. Un Français sous le pseudonyme de gaspardooo, crée une fausse carte de l’ouest de l’Europe en ajoutant un pays imaginaire qu’il nomme Listenbourg. Cette cartographie est légendée par cette phrase “Je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays”. Ce tweet a été republié plus de 10 000 fois et a obtenu plus de 118 000 likes. Énormément de marques ont surfé sur la tendance Twitter, comme Deliveroo France, Paris 2024, Free France ou encore Waze France avec comme Tweet “Le Listenbourg, nous au moins on sait comment y aller !”.



Le Listenbourg, nous au moins on sait comment y aller ! — Waze France (@Waze_France) October 31, 2022

Pour être accompagné dans la conception et la réalisation de votre stratégie de newsjacking et de veille des tendances, contactez dès aujourd’hui les experts Meltwater. Remplissez le formulaire ci-dessous pour une démo gratuite.