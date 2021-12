Comment utiliser les publicités Facebook pour générer des leads

Plus de 160 millions d'entreprises possèdent une page Business sur l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde. Il n'est alors pas étonnant que les marques et les entreprises utilisent Facebook, non seulement pour faire la publicité de leurs produits et services, mais aussi pour générer des prospects et acquérir de nouveaux clients.

Selon Facebook, la génération de leads consiste pour une entreprise à susciter de l'intérêt autour de ses produits ou ses services . Il est assez logique d'imaginer en quoi cela peut intéresser les entreprises. Générer des prospects sur Facebook peut vous permettre d’atteindre plusieurs objectifs marketing, comme par exemple mieux comprendre votre public ou faire progresser certains de vos clients dans votre funnel marketing.

Votre Page Business sur Facebook a un grand potentiel pour générer des prospects de haute qualité grâce à la génération de leads. Dans cet article, nous vous expliquerons quelles sont les publicités Facebook qui permettent de générer des leads, nous vous parlerons des publicités à formulaire, de comment toucher votre public et nous vous donnerons également de précieux conseils pour créer des contenus destinés à aimanter vos futurs clients (on parle aussi de "lead magnet").

Sommaire

Également appelées Facebook lead ads, ces publicités à formulaire aident les spécialistes du marketing et les entreprises à obtenir les informations pour contacter une cible en offrant du contenu gratuit ou une opportunité d’échange avec l'entreprise. Ces prospects sont générés en remplissant un formulaire Facebook qui apparaît lorsqu'un utilisateur clique sur la publicité. Le formulaire est similaire à d'autres formulaires de landing page que vous avez déjà probablement remplis pour télécharger un eBook ou vous inscrire à un webinar. La force de ce formulaire est qu'il est pré-rempli par Facebook avec les informations que l'utilisateur a renseigné sur son profil. Les coordonnées peuvent cependant être modifiées par l'utilisateur - il est également possible d'obliger l'internaute à renseigner son email professionnel.

Les abonnements à une newsletter, les demandes de démonstration ou les inscriptions à des événements en ligne sont des exemples de publicités à formulaire Facebook.

Les publicités à formulaire Facebook doivent être utilisées pour orienter les utilisateurs à entreprendre une action spécifique (par exemple demander une démo) ou lorsque vous proposez un contenu sécurisé de grande valeur (par exemple, un eBook sur le marketing ou encore les réseaux sociaux).

Bien que ces publicités soient assez simples (il ne s'agit que d'un simple formulaire, n'est-ce pas ?), elles peuvent être très efficaces en raison du ciblage publicitaire proposé par Facebook.

Bien que la mise en place d'une publicité pour générer des leads ne soit qu'une question de quelques clics sur Facebook (ne vous inquiétez pas ! Nous vous expliquerons comment créer une telle publicité dans la suite de cet article), il faudra tout de même travailler à optimiser ces publicités Facebook pour les rendre efficaces. Avant de commencer à créer vos publicités, vous devez commencer à réfléchir à leur pertinence pour votre public cible, la raison pour laquelle quelqu'un interagirait avec votre annonce ou au type d'offre que vous souhaitez promouvoir (par exemple, un webinar gratuit ou une demande de démonstration). Enfin, il vous faudra vous demander si vos publicités répondent ou non aux recommandations et aux exigences de Facebook.

Les publicités à formulaire Facebook sont un excellent moyen de générer des prospects qui peuvent vous aider à démontrer votre capacité à générer du Retour Sur Investissement (ROI) via les réseaux sociaux. Comme expliqué, les formulaires Facebook sont faciles à remplir pour les utilisateurs car ils peuvent utiliser l'option de remplissage automatique qui pré-remplit pour eux les informations qu'ils ont renseigné sur Facebook. En évitant aux utilisateurs cette tâche laborieuse qui consiste à remplir manuellement le formulaire, le nombre de formulaires remplis augmente considérablement.

Sur Facebook, vous pouvez créer une publicité formulaire pour générer des prospects (1) à partir de votre Page Facebook Business ou (2) à partir de votre Facebook Ads Manager.

Pour créer une publicité à formulaire Facebook à partir de votre Page Facebook Business, procédez comme suit :

Sur votre Page Business, cliquez sur “Business Suite” sur le côté gauche des onglets sous “Gérer votre page”. Cliquez sur "Plus d'outils", puis sur "Formulaires instantanés". Cliquez sur "Créer un formulaire" sur le côté droit de votre page. Ici, vous aurez deux options : créer un "Nouveau Formulaire" avec de nouvelles informations, ou "Dupliquer un Formulaire Existant", vous permettant de faire une copie d'un formulaire préexistant et de ne changer que ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait votre sélection, cliquez sur "Suivant" Complétez votre formulaire jusqu'à "Terminer". N'oubliez pas de sauvegarder votre formulaire après chaque étape pour éviter de perdre votre travail. Une fois que vous êtes satisfait de votre formulaire, cliquez sur « Publier ».

Pour créer une publicité à formulaire Facebook à partir de Facebook Ads Manager, procédez comme suit :

Sur votre page Business, cliquez sur "Business Suite" sur le côté gauche des onglets sous "Gérer ma page". Cliquez sur "Publicité", puis sur "Créer une publicité". Sous "Choisissez un objectif", cliquez sur "Obtenir plus de prospects". On vous demandera où vous souhaitez collecter les informations de contact. Cliquez sur "Sur Facebook". Créez votre formulaire de contact, puis cliquez sur "Suivant". Définissez la création publicitaire, votre public cible, la durée de votre publicité et votre budget total. Un aperçu de votre annonce apparaîtra sur le côté droit de votre page. Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur "Promouvoir maintenant".

Pour créer une publicité de génération de prospects Facebook, vous pouvez également regardez le tutoriel ci-dessous, étape par étape :

Ça a l'air facile, non ? Pourtant il reste encore beaucoup de décisions à prendre. Bien qu'un certain nombre d'entreprises et d'annonceurs s'appuient sur Facebook à des fins publicitaires, cela peut parfois nécessiter une planification stratégique importante lors du lancement d'une campagne publicitaire de génération de leads Facebook. Vous devez connaître votre budget à l'avance, qui vous souhaitez cibler, définir un objectif de campagne clair et optimiser votre annonce après sa diffusion. Voici 3 conseils à retenir avant de créer des publicités de génération de leads Facebook :

Choisissez la ou les bonnes images pour accompagner votre publicité de génération de leads

Choisissez un CTA applicable et pertinent

Choisissez le type de formulaire le plus adapté à votre publicité de génération de leads ou à votre campagne marketing

Une fois que vous avez créé vos publicités à formulaire, vous pouvez également les diffuser sur Facebook et Instagram. Dans votre Facebook Ads Manager, vous aurez l'option d'emplacements automatiques ou manuels pour Instagram. Il existe des différences entre les publicités à formulaire sur Facebook et Instagram, les publicités Instagram ne sont par exemple disponibles que sur l'application mobile, cependant assurez-vous que vos publicités suivent les spécifications de Facebook afin qu’elles apparaissent correctement sur Instagram.

Maintenant que vous savez comment créer une publicité de génération de leads Facebook, comment pouvez-vous vous assurer que vous maximisez vos efforts pour obtenir plus d'engagements sur votre publicité Facebook ? Voici 5 conseils pour générer le nombre de prospects Facebook que vous souhaitez.

1. Offrez des cadeaux pour attirer l'attention

Les gens aiment généralement recevoir des cadeaux, et bien que très peu de choses dans la vie soient réellement gratuites, les internautes sont plus disposés à partager leurs informations personnelles si vous leur offrez quelque chose en retour. Cela pourrait être un excellent moyen pour vous de présenter votre produit ou service. Utilisez votre publicité de génération de leads Facebook pour capter l'attention (et les informations de contact) de votre public cible.

Une fois que vous avez obtenu leurs informations, continuez à entretenir cette relation et proposez des incitations significatives qui les guideront plus loin dans votre funnel marketing. Pour en savoir plus sur la manière de procéder, lisez ce guide sur le inbound marketing et l'optimisation de votre funnel marketing.

2. Gardez votre formulaire simple mais interactif

La simplicité est excellente en ce qui concerne les publicités à formulaire sur Facebook. Selon Facebook, plus vous ajoutez de questions (ou de champs) à votre formulaire de génération de leads, plus les utilisateurs auront de chances d'abandonner le formulaire.

Ainsi, lors de la création du contenu de votre formulaire de génération de leads, demandez simplement les informations les plus pertinentes et les plus importantes. Si vous prévoyez d'inclure des questions à choix multiple dans votre formulaire, gardez le nombre d'options à choisir entre trois et quatre maximum.

En parallèle de veiller à la simplicité de votre formulaire, rendez-le également interactif afin de garder l'utilisateur engagé. Essayez d'utiliser une landing page sur laquelle votre public cible peut accéder à des contenus tels que des articles de blog éducatifs, des guides à télécharger ou des webinars à venir. Il s’agit là d’un moyen efficace de générer des prospects tout en offrant de la valeur ajoutée à votre public cible et à vos clients potentiels.

3. Qualifiez les prospects grâce à des questions personnalisées

Tous les prospects que vous générerez ne seront pas des prospects de haute qualité. Si vous souhaitez qualifier vos prospects, posez des questions personnalisées dans votre formulaire qui pourraient vous donner une meilleure idée de la position de votre prospect dans le funnel marketing. Cela est important car vous pourrez ainsi créer des segments à partir des prospects que vous générez et les nourrir jusqu'à ce qu'ils deviennent des futurs clients fidèles.

Qu'il s'agisse d'une enquête ou d'un sondage, vous êtes le mieux placé pour servir votre prospect, en fonction des réponses qu’il fournit à vos questions. Aussi, utilisez au mieux les questions que vous posez pour qualifier vos prospects. Vous êtes également les mieux placés pour pouvoir évaluer quel produit ou service pourrait le mieux correspondre à votre prospect.

Avec 1,3 milliard de personnes utilisant Facebook Messenger dans le monde, cette plateforme de média social est sa propre mine d'or en matière de génération de leads. Vous pouvez activer le répondeur automatique de Messenger pour augmenter votre temps de réponse, automatiser l'engagement continu avec un chatbot et maintenir informé des mises à jour des produits tout en proposant un excellent service client.

La configuration d'un chatbot pour la génération de leads via Messenger peut être effectuée en utilisant Facebook Ads Manager. Une fois que vous avez sélectionné votre modèle de chat automatisé, les prospects sont qualifiés via un “flux de questions et réponses'' et vous aurez un aperçu plus clair de ce que les prospects recherchent et de la manière sur les solutions à apporter.

1. Avoir un call-to-action

Cela peut sembler être une astuce évidente, mais assurez-vous que votre Page Business sur Facebook et que le contenu que vous publiez incluent un CTA.

Que vous utilisiez “S'inscrire'', “Contactez-nous'' ou “Télécharger maintenant'', gardez votre CTA le pertinent possible par rapport au contenu que vous partagez sur votre page. Vous pouvez toujours modifier votre CTA en conséquence et suivre les performances de chaque CTA via Facebook pour avoir une idée de celui qui a le plus d'impact et génère véritablement des prospects.

Assurez-vous que vos publications Facebook contiennent les éléments de base pour encourager l'engagement et augmenter le nombre de prospects que vous pouvez obtenir. Pensez à inclure des liens vers du contenu récent de votre site internet, une ressource dont vous disposez ou une landing page faisant la promotion d'un concours. Gardez votre message court et intégrez des éléments visuels, tels que des images, pour être plus visible.

Pour plus de conseils sur ce que vous devez inclure dans votre publication Facebook, lisez ce guide sur la gestion de Facebook.

3. Continuez à interagir avec votre public

Bien que vous souhaitiez continuer à développer votre clientèle grâce à la génération de prospects, ne négligez pas votre public actuel. Continuez à interagir avec votre public en restant cohérent avec le contenu que vous publiez et encouragez l'engagement par le biais de questions et de sondages.

N'oubliez pas que lorsque votre public actuel interagit avec votre contenu, les autres utilisateurs de Facebook auxquels ils sont connectés peuvent également voir l'engagement (comme LinkedIn). Continuez donc et laissez votre public vous aider à générer quelques prospects.

Utiliser Facebook pour générer des prospects peut sembler difficile mais tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un peu de créativité, en particulier avec les publicités à formulaire que vous créez.

N'hésitez pas non seulement à suivre les conseils et les étapes mentionnés dans cet article, mais aussi à expérimenter d'autres tactiques de génération de prospects qui pourraient fonctionner pour votre entreprise. Faites des offres à votre public, posez des questions personnalisées et ayez un CTA clair. Si vous suivez ces conseils, vous serez sur la bonne voie pour devenir un lead magnet. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'intégration de la génération de leads dans votre Facebook ou sur votre stratégie de marketing social, contactez Meltwater dès aujourd'hui.