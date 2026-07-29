Generative Engine Optimization (GEO)

La confiance à l'ère de l'IA

L'IA générative est désormais partout : dans les contenus, les campagnes et les expériences client. Mais derrière la promesse de rapidité et d'efficacité se pose une question plus délicate : votre audience lui fait-elle vraiment confiance ? Notre étude menée avec YouGov auprès de près de 10 000 consommateurs dans sept pays révèle un vrai décalage entre l'enthousiasme affiché par le secteur et la méfiance ressentie par le grand public.