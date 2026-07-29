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Le blog Meltwater

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IA & Analyse de données

L'intelligence dont votre IA a besoin est déjà là

Les outils d'IA se démocratisent. Ce qui fait désormais la différence, c'est la qualité des données qui les alimentent. Pourtant, de nombreuses organisations s'appuient encore sur des informations fragmentées, obsolètes ou non vérifiées, ce qui limite la pertinence et la fiabilité des réponses générées. Avec Meltwater MCP, les assistants IA accèdent à une intelligence fiable et actualisée en temps réel.

Chris Hackney

2026-07-293 min read

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Two large three dimensional pink and purple blocks surrounded by four smaller blocks on a dark purple background.

Generative Engine Optimization (GEO)

La confiance à l'ère de l'IA

L'IA générative est désormais partout : dans les contenus, les campagnes et les expériences client. Mais derrière la promesse de rapidité et d'efficacité se pose une question plus délicate : votre audience lui fait-elle vraiment confiance ? Notre étude menée avec YouGov auprès de près de 10 000 consommateurs dans sept pays révèle un vrai décalage entre l'enthousiasme affiché par le secteur et la méfiance ressentie par le grand public.

Camille Scavennec

2026-05-073 min read

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IA et analyse de données

L'intelligence dont votre IA a besoin est déjà là

Les outils d'IA se démocratisent. Ce qui fait désormais la différence, c'est la qualité des données qui les alimentent. Pourtant, de nombreuses organisations s'appuient encore sur des informations fragmentées, obsolètes ou non vérifiées, ce qui limite la pertinence et la fiabilité des réponses générées. Avec Meltwater MCP, les assistants IA accèdent à une intelligence fiable et actualisée en temps réel.

Chris Hackney

Jul 29, 2026 • 8 min read

IA et analyse de données

La confiance à l'ère de l'IA : ce que les consommateurs pensent vraiment du contenu généré par IA

Télécharger le rapport

Camille Scavennec

Jul 27, 2026 • 10 min read

Generative Engine Optimization (GEO)

Comment le contenu LinkedIn s'impose dans la recherche IA : 9,5 millions de citations IA analysées

Camille Scavennec

Jun 19, 2026 • 17 min read

An image showing an AI robot with binoculars in front of a search bar on a computer screen. There is also a neural network brain symbol and a bar graph to illustrate GEO strategies for improving LLM visibility

Generative Engine Optimization (GEO)

Stratégies GEO efficaces pour améliorer votre visibilité dans les LLM

Camille Scavennec

May 7, 2026 • 12 min read

RP & Communication

Comment la polarisation redéfinit les relations publiques en 2026

Principaux enseignements du Rapport mondial sur la communication 2026

Anna Amarotti

Apr 24, 2026 • 12 min read

A stylized CGI image of a looking glass hovering over an LLM application.

Generative Engine Optimization (GEO)

Meilleurs outils de suivi LLM pour les équipes marketing (guide 2026)

Camille Scavennec

Feb 10, 2026 • 25 min read

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Analyse : La visibilité des banques sur les médias sociaux en France

Paul-Louis Valat

Feb 6, 2026 • 7 min read

Marketing

Marketing direct : Définition, exemples et conseils

Marie Seignol de Swarte

Feb 6, 2026 • 16 min read

Social Media Marketing

Audit social media: 5 étapes simples pour améliorer votre stratégie digitale

Marie Seignol de Swarte

Feb 6, 2026 • 9 min read

IA et analyse de données

Market Intelligence : veillez sur votre marché !

Marie Seignol de Swarte

Feb 6, 2026 • 7 min read

Das Bild hat einen hellblauen Hintergrund und in der Mitte ist das LinkedIn Logo zu sehen.

Social Media Management

Quand publier sur LinkedIn pour réussir ?

Marie Seignol de Swarte

Feb 6, 2026 • 8 min read

Social Media Management

TikTok Hashtags: Comment les Utiliser ? Guide 2026

Marie Seignol de Swarte

Feb 6, 2026 • 12 min read

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