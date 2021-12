Facebook en B2B : pertinence et bonnes pratiques

Dans l’écosystème social media on évoque beaucoup Facebook et son utilisation en B2C. En effet, du fait que Facebook soit un mass-média, il est plutôt aisé de l’investir vers des cibles B2C, c’est une question mathématique. Mais le géant américain est aussi important pour une utilisation B2B, car bon nombre d’entreprises sont présentes sur les pages côté professionnel. Toujours via une stratégie de contenu efficace et variée, il est possible d’intéresser des lecteurs et futurs prospects, à venir « liker » une page spécifique. Pour arriver à convertir ces fameux likes en opportunités commerciales, il sera important de partager le bon contenu, au bon moment et avec les bons CTA.

Nous avons recensé pour vous des bonnes pratiques efficientes dans une stratégie de marketing sur Facebook en B2B :

Connaître sa ligne directrice pour le contenu

Le contenu doit être en accord avec votre audience sur Facebook, et ainsi créer une véritable valeur ajoutée. La création du contenu marketing sur vos supports (blog, site) seront à réaliser avec grande créativité, structuré et bien optimisé. Gardez en tête le côté « corporate » des choses, pour ensuite les pousser intelligemment sur Facebook vers une communauté B2B, c’est à prendre en compte.

Varier son contenu sans cesse

La variation de contenu permet avant tout de ne pas lasser sa communauté B2B, et d’être plus enclin à donner de l’information utile à cette dernière. Les contenus peuvent être très différents à chaque publication, bien plus que vous ne le pensez. Cela peut-être un article issu de votre curation, un article produit par vous, un conseil avec une illustration. C’est un moyen aussi de créer un réel engagement avec vos fans.

Eviter les posts de plus de 250 caractères

Plus vos posts seront courts plus ils seront impactants. En effet le meilleur moyen d’être pertinent et d’avoir de la portée c’est d’être concis sur vos statuts. Une page Facebook n’est pas un blog, ce n’est pas un article de blog que vous êtes en train de concevoir, mais bien une publication « réseaux sociaux ». Le but de l’opération est d’insérer un lien pour que les fans puissent le lire ensuite. Ainsi vous générez du trafic, si votre accroche est intéressante. Un post avec une accroche de 80 caractères en moyenne donne de bons résultats.

Travaillez bien les accroches

Un conseil qui se rapporte au conseil ci-dessus concernant la longueur des posts. C’est une certitude : une accroche bien rédigée, c’est un maximum de chance de vôtre côté d’engager vos abonnés. Les publications dépendent en fait de la pertinence de votre baseline, tout simplement avant de cliquer sur le lien.

Privilégiez l’interaction pour être plus visible.

C’est une nécessité de communiquer avec les fans de votre page, et de leur répondre rapidement. Il est bien de les solliciter, en sondant sur leurs avis sur vos services professionnels. Pourquoi ? En participant régulièrement et en interagissant avec les fans vous développez votre visibilité et remontez plus régulièrement dans les fils d’actualités de ces derniers.

Le but de votre page étant aussi de capter une audience et de générer des leads, on peut considérer que du budget pour les Facebook Ads sera primordial dans une stratégie B2B. Tout cela notamment sur l’aspect « posts sponsorisés », en effet ce sont les publications à mettre en avant via une publicité. Cela peut paraître évident, mais ces posts se baseront surtout sur votre propre contenu et/ou vos produits, vos services. Le budget peut-être très variable, tout dépend de votre marché, mais les quelques tests de départ porteront sur de faibles montant, et augmentés ensuite si les résultats sont probants.

Optez pour des contenus vidéos

Poster des vidéos de façon directe sur Facebook donne de très bons résultats et des retours positifs. Les contenus vidéos sur les pages Facebook aussi génèrent plus d’engagement, et scellent les liens entre les marques et les consommateurs. Pensez-y dans votre plan de contenus, vous avez tout à gagner. Cela demande bien entendu de créer des vidéos, il peut s’agir d’une visite virtuelle d’un salon professionnel, d’un événement que vous organisez, soyez créatifs !

Article rédigé par Anthony Rochand, CEO de LEW (Les Experts du Web) et co-fondateur du blog portant sur le web social SocialMediaOptimization.

Follow @AnthonyRochand