Nos valeurs sont à la base de tout ce que nous faisons - et de tout ce que nous faisons depuis près de vingt ans. Elles définissent clairement qui nous sommes, ce que nous défendons et pourquoi nous faisons les choses pour nos employés, nos clients et les parties prenantes externes. Nous vivons nos valeurs et sommes définis par notre culture, et malgré les changements considérables qu'a connus notre entreprise au fil du temps, c'est l'"étoile polaire" qui continuera à nous guider.