Si peu de personnes doutent aujourd'hui de l'importance d'avoir une présence numérique pour développer sa visibilité, avoir une stratégie de marketing digital ou digital marketing sans site web est également possible pour attirer des clients en boutique. Afin de tirer parti de l’ensemble des canaux, il reste en revanche idéal d’allier une stratégie de marketing offline à une stratégie digitale. Mais alors qu'est-ce que le marketing digital ? Quels sont ses objectifs ? Ou encore, comment l'utiliser ? Reprenons depuis le début.

Le marketing digital est sans surprise, un prolongement du marketing sur le web. Si le débat reste encore ouvert, de nombreux spécialistes s'accordent à dire que Ray Tomlinson en est l'un des pionniers. En 1971, il imagine un moyen de créer une messagerie électronique entre ordinateurs alors qu'Internet n'existait même pas encore !

Table des matières

I- Les bases du marketing digital

Avec la démocratisation de l’usage d’Internet, les moyens de promotion d’un service ou d’un produit sont nés. C'est ainsi que le marketing digital a vu le jour.

A- Définition Marketing Digital

Avec la naissance d'Internet, les plateformes de messagerie, les réseaux sociaux ou encore les moteurs de recherche ont également émergé. Les entreprises ont alors dû faire face aux prémices de la transformation digitale, qui reste aujourd'hui un sujet de premier plan pour le Responsable marketing digital. Pour définir concrètement le marketing digital, on peut dire qu'il regroupe toutes les pratiques et moyens que peut utiliser une entreprise pour attirer de nouveaux clients ou réaliser de nouvelles ventes via des outils digitaux.

B- Les enjeux du marketing digital

La mise en place d’une stratégie digitale présente plusieurs enjeux pour une marque. En fonction des besoins à l’instant T, on peut citer :

l’augmentation du trafic

le développement des ventes

la fidélisation client

le développement de la notoriété

la création de communauté

C- Les leviers du marketing digital

Se lancer dans une stratégie de marketing digital constitue en l'activation de différents leviers, dont certains sur lesquels vous capitaliser peut-être déjà.

1- Le site internet, premier levier du marketing digital

Le site internet et peut-être e-commerce de votre marque représente le premier levier de marketing numérique que vous pouvez activer. Si son objectif est de présenter votre marque, vos services ou encore vos produits, il est également stratégique que celui-ci soit bien référencé par les moteurs de recherche pour vous garantir le maximum de visibilité. Pour cela, plusieurs facteurs sont à prendre en compte : avoir par exemple un site responsive ou encore publier du contenu de qualité sur votre site (pour lequel il est également important de réaliser une veille).

2- Le Search Engine Marketing, une stratégie complète pour développer sa visibilité

Le Search Engine Marketing (SEM) regroupe plusieurs techniques marketing permettant de développer votre visibilité sur les moteurs de recherche. Le SEM inclut :

Le Search Engine Optimization (SEO) à savoir le référencement naturel. Pour améliorer votre référencement naturel, Google propose plusieurs optimisations et critères à surveiller régulièrement, comme les Web Vitals.

Le Search Engine Advertising (SEA), consiste à effectuer des campagnes publicitaires payantes sur les moteurs de recherche. Le principe consiste à diffuser des annonces via l'enchère sur des mots-clés.

Le Social Media Optimization (SMO) définit toutes les actions mises en place sur les réseaux sociaux afin d’attirer du trafic sur votre site internet.

3- Le Content Marketing, pour proposer du contenu pertinent

La stratégie de Content Marketing (ou marketing de contenu) consiste à créer et diffuser du contenu utile et à forte valeur ajoutée pour votre audience dans le but de développer votre notoriété et votre visibilité en ligne (via le SEO notamment). Cette stratégie peut se traduire par la rédaction d’articles de blog, de livre blanc, la réalisation de vidéo YouTube ou la production d'autres contenus adaptés à votre audience.

4- Les réseaux sociaux, vitrine de votre marque

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui des leviers d’acquisition à part entière et surtout une véritable vitrine pour votre entreprise. Parmi les pionniers, on retrouve Facebook, Instagram, Twitter ou encore Pinterest. Depuis quelque temps, les marques se tournent également vers de nouveaux réseaux comme TikTok afin de toucher des publics plus jeunes. Autre levier qui séduit de plus en plus les marques : les influenceurs. Pour vous accompagner dans la recherche d’influenceurs et la mise en place de campagnes d'influence, Meltwater propose une solution dédiée au marketing d’influence.

5- L’Emailing, le levier storytelling

Levier historique du marketing digital, l’e-mailing ou plus largement l’e-mail marketing permet de tisser du lien avec vos clients, vos prospects en mettant en avant vos offres, mais aussi en créant du lien via un storytelling plus personnalisé et humain. Le marketing manager apprend alors à tisser une relation durable avec son audience.

6- La publicité en ligne : display, affiliation

Pour finir, un autre levier très utilisé par le marketeur digital est celui de la publicité en ligne via par exemple :

des campagnes dites de display, c'est-à-dire l'affichage de vos publicités sur d’autres sites web

ou des campagnes dites de marketing d’affiliation, à savoir en rémunérant un site web, dit affilié, par le biais d'une commission sur chaque vente générée.

L’avantage premier du marketing digital est qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un budget conséquent pour lancer une campagne efficace et performante. En fonction des leviers à votre disposition et de vos ressources (aussi bien humaines que financières), parlons désormais de la mise en place de votre stratégie marketing.

A- Définir la cible de la campagne

La première étape avant de vous lancer est de définir la cible de votre campagne. Cette étape passe par la définition d’un buyer persona, à savoir votre client idéal. Il est d’ailleurs tout à fait possible et normal d’en avoir plusieurs.

Pour définir votre buyer persona, vous pouvez par exemple réaliser une enquête auprès de vos clients et prospects ou encore réaliser une analyse d'audience afin de comprendre les besoins de votre client idéal. En règle générale, le profil d’un buyer persona inclut plusieurs informations telles que :

des données démographiques (age, ville, situation personnelle, situation professionnelle)

les besoins du persona

les freins du persona

B- Choisir les objectifs de votre campagne de marketing digital

Une fois votre cible identifiée, il vous faut définir les objectifs de votre campagne de marketing digital. Comme expliqué plus haut, le marketing digital à plusieurs enjeux, à vous d'identifier les plus stratégiques pour vous. Quelques exemples :

développer sa notoriété

augmenter le trafic web

accroître ses ventes

attirer plus d’inscrits à la newsletter

fidéliser ses clients

augmenter l’engagement

C- Penser aux outils et canaux à utiliser

Maintenant que vous avez défini la cible de votre campagne et ses objectifs, il est temps de passer au déploiement de la stratégie. En fonction de votre entreprise, commencez par lister les leviers de marketing digital dont vous disposez déjà et ceux qui sont à votre portée. Par exemple : votre site, vos réseaux sociaux, des articles invités sur d’autres sites, la sponsorisation sur les réseaux sociaux, etc.

D- Créer le contenu

Au cœur de la stratégie du digital marketer se trouve la stratégie de contenu. Prenez le temps de réfléchir au contenu à produire. Sera-t-il créé dans le cadre d’un partenariat avec un influenceur ? S'agit-il plutôt de créer du contenu teasing pour développer un nouveau produit sur vos réseaux sociaux ? Envisagez-vous plutôt de produire un contenu exclusif, comme une étude ou un livre blanc ? En fonction de ce que vous souhaitez mettre en avant, il faudra probablement créer des articles, ou des publications sur les réseaux sociaux, ainsi que des visuels adaptés. C’est la production de ce contenu qui aidera votre marque à atteindre ses objectifs.

Certains contenus devront être programmés à l’avance afin de gagner du temps et optimiser vos actions. Pensez par exemple à vous équiper d’un outil de social media management.

III- Mesurer les résultats de votre campagne de marketing digital

Tout est fait, publié et en ligne. À présent, il est temps de mesurer si votre campagne de marketing digital a été efficace.

A- Pourquoi mesurer les résultats d’une campagne de marketing digital ?

Certaines entreprises sont peu sensibles à l’intérêt de mesurer les résultats d’une campagne ou manque parfois de temps pour le faire. Pourtant, ces résultats permettent au webmarketeur de tirer des analyses capitales pour comprendre ce qui a fonctionné ou non.

B- Quels sont les KPIs à prendre en compte ?

Quels KPI Marketing Digital pour évaluer vos performances ? Avant toute chose concernant les KPIs à utiliser, il est important que ces derniers soient SMART à savoir :

Spécifique

Mesurable

Acceptable

Réaliste

Temporel

Parmi les données à disposition et encore une fois, en fonction des objectifs de votre communication digitale, voici quelques exemples de KPIs, ou indicateurs de performance clés :

Site

Réseaux sociaux

E-mailing

Plus largement, il est également important pour le digital marketer de pouvoir calculer le coût par lead, le coût par conversion et surtout le ROI généré de sa campagne de digital marketing. Ces chiffres peuvent être calculés par levier ou bien globalement. C'est cette mesure des performances et du ROI lui permettront de mieux comprendre son audience et construire de futures campagnes plus efficaces.

C- Des exemples de stratégies de marketing digital réussies

Parmi les exemples de marketing à suivre on peut citer Netflix ou encore Michel et Augustin !

1- Netflix, le roi du digital

Netflix est aujourd’hui le leader du streaming vidéo. Avant de proposer des séries à succès comme Lupin ou la Casa del Papel, Netflix proposait à l'origine un service en ligne de location et d’achat de DVD. Ce n’est qu’en 2008, que le service de vidéo à la demande a vu le jour. La plateforme, qui a dépassé les 200 millions d’abonnés, poursuit aujourd'hui sa croissance.

Zoom sur la stratégie mise en place par Netflix.

Concernant l’audience, Netflix a une cible large et pour objectif d'inciter les utilisateurs à s’abonner. Une fois abonné, l’utilisateur fait l’objet d’une stratégie marketing personnalisée, notamment via le levier e-mailing qui permet de lui faire parvenir des recommandations algorithmiques selon ses goûts et les contenus qu'il a regardés.

Pour développer sa notoriété, Netflix utilise également les réseaux sociaux. Parmi ses coups de com’ réussis, on peut notamment citer la date de la saison 2 de Lupin, qui était tout simplement “cachée” sur Twitter. Un tweet concernant la saison 2 sobrement publié à 11h06, dissimulait en réalité une date de sortie le 11 juin.

Si vous vous demandez “Quand ?“, c’est que vous avez vu mais pas regardé. Sinon, attendez la bande-annonce demain. pic.twitter.com/HxkGs2Uo9A — Netflix France (@NetflixFR) May 10, 2021

Une stratégie simple et efficace sur laquelle mise la marque pour se démarquer en jouant avec sa communauté et misant sur l’humour. En mêlant humour et personnalisation, Netflix arrive alors à séduire et fidéliser ses clients.

2- Michel & Augustin, les trublions à la française

Depuis plus de 10 ans maintenant, les produits Michel & Augustin se font une place dans nos placards et nos frigos. Dès 2008, la marque a misé sur les réseaux sociaux pour créer et développer son image de marque, avec du contenu simple et pertinent, notamment des recettes, mais surtout en développant une véritable communauté autour de ces produits. Le tout saupoudré d’humour et de bienveillance !

En mêlant produit, coulisses de l’entreprise, collaborateurs, humour et solidarité, la marque fédère désormais près de 60k abonnés sur Instagram. Ajoutez à cela, des campagnes avec des influenceurs, du marketing traditionnel avec de l’affichage ou des spots publicitaires et voilà la recette de Michel & Augustin.

IV- Conseils de lecture

Envie d'aller plus loin ? Voici notre sélection de livres pour vous former au marketing digital.

Le Grand Livre du Marketing digital, aux éditions DUNOD : le digital impacte l’ensemble des pans économiques, sociologiques et politiques de la société. Il n’est plus une option mais une nécessité, qui exige également une responsabilité certaine. En tant qu’étudiant ou professionnel, vous ne pouvez plus rester en marge de cette révolution pleine d’opportunités. Ce livre vous donne les clés de lecture du digital indispensables à sa compréhension et sa mise en œuvre.

La stratégie digitale marketing - Ne ratez pas le coche !, aux éditions Racine : Comment mettre en place une stratégie digitale dans le milieu professionnel, que l'on soit un "petit" indépendant ou un dirigeant de multinationale. Ce livre ne s’adresse à des experts, il répond aux questions que vous vous posez sur la (meilleure) manière de mettre en place une stratégie digitale pertinente pour votre entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Quels changements le digital a-t-il apportés à notre société ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre, comprendre mes cibles et leur parcours digital, etc.

Performez en Marketing Digital, aux éditions Vuibert : le digital est la composante incontournable d'un plan marketing réussi. Cet ouvrage, écrit par des experts du digital, propose une vision exhaustive des nouveaux défis et nouvelles pratiques dans ce domaine. Il revient sur les fondamentaux de la stratégie marketing digital et vous offre tous les outils indispensables pour optimiser l'ergonomie et la performance d'un site web ; développer le référencement naturel et mettre en place une stratégie de référencement payant efficace ; maîtriser les différents canaux de distribution en ligne ; activer la publicité digitale pour gagner en visibilité ; fidéliser les clients et piloter sa e-réputation ; mettre en œuvre une stratégie d'influence.



Pour conclure, le marketing digital est aujourd’hui essentiel pour toute marque souhaitant développer son audience et ses ventes. Les leviers sont nombreux pour réaliser une campagne pertinente et surtout avec des résultats concrets. Selon la taille de votre entreprise et de votre budget, testez différents leviers, avec des objectifs différents et vous saurez ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Besoin de plus de conseils en matière de communication digitale ? Besoin de lancer une campagne d'influence, gérer vos réseaux sociaux ou encore de mieux suivre votre e-réputation ? Prenez contact avec Meltwater dès aujourd'hui en remplissant le formulaire ci-dessous !