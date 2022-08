Les publicités Instagram peuvent atteindre jusqu’à 1,48 milliard d’utilisateurs sur la plateforme, soit presque 30% des internautes du monde entier (source). Les spécialistes du marketing sont unanimes : Instagram représente un enjeu crucial pour toute entreprise qui souhaite se développer.

Que ce soit la publicité sur le feed, en story, en collection ou shopping, Instagram propose de nombreuses fonctionnalités pour aider les marques à se faire connaître. Des opportunités sont à saisir dès maintenant, quelle que soit votre entreprise.

Alors, comment et pourquoi faire de la publicité sur Instagram ? On vous dit tout à propos du marketing sur vos réseaux sociaux.

Pourquoi faire de la publicité sur Instagram ?

Il y a plusieurs raisons de développer votre stratégie marketing sur Instagram.

Booster le taux d'engagement de vos publications

Instagram est la plateforme disposant d'un des meilleurs taux d'engagement. Ce taux est globalement plus élevé que sur Facebook, alors que l'audience est jusqu'à 10 fois inférieure (source). La principale explication : les internautes de cette plateforme sont plus jeunes et plus enclins à s'exprimer à l'aide de likes, de partages et de commentaires (source).

En plus de compter sur l’engagement naturel sur la plateforme, boostez encore plus votre visibilité avec Instagram ads.

Attirer des internautes pour générer du trafic

Les liens cliquables vous permettent d'attirer efficacement du trafic sur votre site internet ou d’inciter à télécharger une application, par exemple. Près de 60% des utilisateurs d'Instagram affirment qu'ils ont découvert un produit ou un service sur la plateforme, selon une étude de Wordsteam (source).

Cibler des publics spécifiques

Instagram propose plusieurs options de ciblage vous permettant de toucher un public large ou spécifique selon vos ambitions. Il est possible de créer des Instagram ads directement depuis l'application Instagram ou depuis le gestionnaire de publicités de Facebook. Ces deux plateformes vous proposent des options de ciblage précises, telles que :

Les données géographiques (ville, département, région ou pays) ;

Les données démographiques (genre, âge, langue parlée) ;

Les centres d'intérêt et les applications utilisées au quotidien ;

Les comportements (activités sur Instagram et sur Facebook) ;

Les audiences similaires et personnalisées : pour toucher des personnes semblables à celles de votre audience personnalisée.



Profiter d’un large panel de formats de publicités

Sur Instagram, la promotion peut se faire via plusieurs formats de publicités. Ainsi, vous pouvez mettre en avant vos produits et services de différentes façons pour attirer votre cible. Tour d’horizon des différents formats :

L'image unique - à publier sur un format carré (1:1) plutôt qu'en paysage ;

La vidéo, qui est le format de publicité le plus impactant. Pensez à ajouter des sous-titres (si nécessaire), pour que le contenu puisse être visionné en muet ;

Les réels, format star de la plateforme depuis son lancement à l’été 2020. Plus encore que la vidéo, c’est aujourd’hui LA meilleure façon d’avoir un taux d’engagement élevé sur vos publications, mais aussi de toucher de nouveaux utilisateurs qui ne font pas partie de vos abonnés.

Le carrousel, qui consiste à publier plusieurs photos dans un même post. Ce format est utile pour montrer plusieurs produits ou plusieurs caractéristiques d'un même produit. Attention, vous avez droit à un maximum de 10 photos ;

La story : les stories permettent de publier du contenu visible pendant 24 heures. Il peut s'agir d'une image ou d'une vidéo.



Déjà expérimenté avec la publicité sur Facebook ? Instagram ads sera un jeu d'enfant ! En effet, le fonctionnement des deux plateformes de publicités est assez similaire. De plus, pour faciliter la gestion des campagnes social media, vous pouvez créer vos campagnes Instagram ads sur l’outil Meta Business Suite.

Les différents types de publicités sur Instagram ads

La publicité Instagram se présente sous de nombreuses formes, des publications de flux habituelles aux stories Instagram, sans oublier les publicités spécialement conçues pour le placement d'annonces et le e-commerce. Ci-dessous, découvrez les différents types d'annonces Instagram.

Publication sur le feed

Les publicités sur le feed sont la forme la plus basique de publicité sur Instagram, sous forme de photos, vidéos ou de carrousels. Ces publicités apparaissent avec une étiquette "Sponsorisé" tout en ressemblant à une publication classique.

Publicité dans le flux Explorer

Les marques peuvent également publier des annonces dans le flux Explorer d'un utilisateur. Ces publicités ne s'affichent pas dans l’espace Explorer, uniquement lorsque les utilisateurs parcourent les publications dans la section, que ce soit des vidéos ou des photos.

Les publicités en stories Instagram

Tout comme les annonces dans le fil d’actualité, les stories Instagram proposent également des options d'annonces illustrées, que ce soit par une vidéo ou un carrousel. Les promotions Instagram Story apparaissent sous forme d'images ou de vidéos verticales en plein écran entre les stories des utilisateurs auxquels vous êtes abonnés.

E-commerce (Instagram shopping)

Instagram prend également en charge d’autres types d'annonces consacrées à la vente et à la promotion de produits / services. Il s'agit notamment des annonces Shopping pour vendre sur Instagram. Contrairement au flux Instagram classique ou aux publicités Stories, ces publications sont ouvertement achetables et peuvent être directement liées aux fonctions "Instant Storefront" ou Checkout d'Instagram.

Publicité dans les collections

Les publicités de collection sont quant à elles entièrement consacrées à la vente sur Instagram et présentent une image ou une vidéo à côté de plusieurs produits. En cliquant sur l'annonce, les utilisateurs sont dirigés vers un catalogue de produits qui renvoie aux pages dédiées ou à l'application de la marque. Cela permet aux marques de vendre sur Instagram directement grâce à la publicité sur le réseau social (social selling).

Bien implémenter sa campagne sur Instagram ads : comment faire ?

Retrouvez ici les points importants pour créer une campagne Instagram ads.

La première étape consiste à lier votre compte professionnel Instagram au Gestionnaire de publicités Facebook marketing. Pour cela, rendez-vous sur la page Facebook de votre marque, puis en haut à droite de la page cliquez sur Gérer les publicités, ce qui vous amènera dans le Gestionnaire de Publicités. Rendez-vous ensuite dans les paramètres pour ajouter votre compte Instagram. Votre compte est désormais lié à celui de Facebook !

Ensuite, toujours dans le Gestionnaire de Publicités, allez dans l'onglet Campagnes afin de créer votre promotion sur Instagram. Il faut ensuite sélectionner "Créer" puis "Créer une campagne".

N’oubliez pas que pour que votre campagne Instagram soit performante, il convient de définir des objectifs marketing. Instagram ads propose 11 objectifs, regroupés en 3 catégories :

Sensibilisation : notoriété de la marque et portée

: notoriété de la marque et portée Considération : trafic, interactions, installations d'apps, vues de vidéos, génération de prospects, messages

: trafic, interactions, installations d'apps, vues de vidéos, génération de prospects, messages Conversion : ventes catalogue, visites en point de vente

Les best practices sur Instagram ads pour une campagne réussie

Pour assurer le succès de votre campagne Instagram ads, voici plusieurs bonnes pratiques à mettre en place.

Connaître son public cible

Cette étape passe notamment par l’analyse des hashtags à utiliser pour toucher votre audience ou l'heure à laquelle publier pour maximiser la portée de la publicité. Pour cela, le compte professionnel d'Instagram est doté de la fonctionnalité "Statistiques". Vous y trouverez de nombreuses informations sur votre public. Une autre solution est d’utiliser un outil de Consumer Insights pour analyser précisément le comportement des consommateurs.

Faire des tests et s'améliorer, en restant concerné par les nouvelles tendances social media

Tout ne peut pas être parfait du premier coup. Le passage à l'action est important, pour ensuite améliorer votre stratégie. Les outils statistiques sont là pour vous aider à rectifier le tir au fur et à mesure en vue d’être le plus pertinent possible dans vos campagnes.

Limitez le texte à environ 20% de la publication

Les publicités les plus impactantes sur Instagram n'ont que très peu de texte. En effet, il s'agit d'une plateforme avant tout visuelle.

Incitez votre cible à réagir pour augmenter votre taux d'engagement

Invitez les utilisateurs à commenter, partager et liker votre publication. Toutes ces actions sont positives pour l'algorithme Instagram, qui vous mettra d’autant plus en avant.

S'inspirer de la concurrence

Avant de se lancer, il est toujours bon de regarder ce que fait la concurrence. C'est le moment de repérer ce qui marche, notamment les publicités avec beaucoup d'interactions. Astuce : vous pouvez aussi utiliser un outil de veille concurrentielle pour gagner du temps et avoir une vision claire de ce que font vos concurrents.

Privilégiez la vidéo

La vidéo est le format le plus consommé ces dernières années (source). Plus exactement, les Reels qui ont été conçus pour concurrencer TikTok (source).

Exemples de marques qui ont performé sur Instagram ads

Pour mieux comprendre la publicité sur Instagram, voici deux exemples de marques qui ont su tirer leur épingle du jeu sur la plateforme.

Le media Stylist

Stylist est un média gratuit à destination d'un public féminin, avec un contenu décalé sur la culture, la mode et les tendances. L'équipe marketing de l'entreprise a lancé une campagne Story Instagram et a connu le succès escompté (source).

Pour commencer, deux objectifs ont été fixés :

développer et renforcer sa notoriété de marque auprès d’audiences ultra qualifiées, les jeunes Millennials français

et engager cette jeune communauté digitale.

Résultats de la campagne :

22% de coût en moins pour l'acquisition de leads, par rapport aux autres stratégies marketing

Un taux de conversion de 34%

La vidéo publicitaire a été vue intégralement par 42% du public cible

Plus d'un million d'impressions

Asus

Asus est le leader du secteur des technologies (plus grand vendeur d'ordinateurs au monde), avec de nombreuses distinctions sur son marché. La campagne Instagram ads de l'entreprise s'est appuyée sur le marketing d'influence. Elle a permis de mettre en avant la marque, qui a gagné en notoriété. Pour cela, Asus a collaboré avec un créateur de contenu spécialisé sur Instagram afin de faire la promotion du nouvel ASUS ZenBook Pro Duo (source).

La campagne a été diffusée sur le feed Instagram en ciblant les clients en France, âgés de 18 à 45 ans et ayant montré un intérêt pour ce type de produit.

Résultats :

5,3 points de hausse de la mémorisation publicitaire

Un coût d'intention d'achat 426 fois moins important

3,9 points de hausse de la préférence pour les publicités avec du contenu de marque d’un influenceur

Pour passer à la vitesse supérieure sur Instagram ads, découvrez comment les experts Meltwater peuvent vous aider dans votre stratégie d'acquisition en remplissant dès maintenant le formulaire ci-dessous.