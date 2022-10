Like Facebook : comment en avoir plus ?

Depuis un certain temps, la portée des publications organiques de Facebook est en déclin. Vous avez peut-être 1 000 likes sur la page de votre entreprise, mais combien de personnes qui ont aimé votre page voient réellement votre message ? Eh bien, cela dépend de la fréquence à laquelle les internautes interagissent avec votre contenu, mais les chiffres ne sont pas encourageants : les estimations tournent autour de 10 %, mais certains auteurs évaluent ce chiffre à 1 %. Ainsi, si vous avez 1 000 abonnés, seulement 10 personnes verront votre publication.

La portée, ou le Facebook Reach, est une mesure clé que les spécialistes du marketing des réseaux sociaux utilisent sur Facebook pour mesurer la notoriété de la marque. Il est important de savoir comment atteindre ses abonnés, pour assurer une certaine visibilité de votre marque. Mais que signifie même Facebook Reach ?

Selon Facebook, la portée est une métrique estimée qui calcule le nombre unique de personnes qui ont vu un contenu de votre page ou à propos de votre page. Il s'agit essentiellement du nombre d'utilisateurs de Facebook qui sont entrés en contact avec votre marque sur la plateforme.

Dans cet article, nous partageons nos meilleures recommandations sur la façon dont vous pouvez élargir la portée de votre audience sur Facebook et booster votre succès sur le réseau social.

Sommaire

1) Soyez original

Personne ne veut s'engager avec une marque ennuyeuse, trop sérieuse. Considérez votre présence sur Facebook comme une performance de spectacle : votre contenu doit être là pour éduquer, éclairer et divertir. Pour générer de l'engagement et augmenter la portée de l'audience Facebook, créez du contenu original. Il peut s'agir de présenter votre personnel, des vidéos des coulisses de votre production et de mettre en lumière vos clients et la façon dont vos produits ou services résolvent leur problème.

Il est également utile de prêter attention à ce que votre public aime apprendre de vous. Utilisez un outil d'écoute sociale pour évaluer les sujets auxquels votre public cible s'engage. Ainsi, vous pouvez générer un contenu personnalisé en fonction de ce dont votre public parle déjà.

Aujourd'hui, les hashtags sont partout. Il est donc primordial d'apprendre à les intégrer dans votre stratégie de médias sociaux pour augmenter votre portée organique et être vu sur le fil d'actualité de vos abonnés.

Pour développer votre stratégie de hashtag Facebook, commencez par rechercher des hashtags pertinents pour votre entreprise (y compris le nom de votre entreprise) et voyez si les internautes les utilisent déjà.

Il convient aussi de trouver les hashtags à la mode actuelle (ou viraux). Si votre contenu peut s'intégrer aux tendances social media, il peut devenir viral et votre engagement peut être très élevé. Vous pouvez utiliser un outil d'analyse des médias sociaux pour vous fournir ce type d'informations.

Internet est un grand référentiel de contenu, et beaucoup d'entre eux peuvent intéresser votre entreprise et vos abonnés. La curation de contenu est une pratique de plus en plus utilisée par les entreprises. Il s'agit de sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents du Web pour une requête ou un sujet donné. En ce sens, les blogs affichent les commentaires Facebook de leur marque sous leurs pages et/ou leurs articles. Vous pouvez ajouter quelques analyses complémentaires en commentaires, pour discuter avec votre audience.

Cliquez simplement sur le lien Modifier dans la section des commentaires, sélectionnez la page de votre entreprise et rédigez votre commentaire. Ce contenu sera vu par tous ceux qui lisent les commentaires, augmentant ainsi la portée organique de votre page d'entreprise sur Facebook.

4) Utilisez l'appel à l'action (CTA)

« Aimez ce post si vous aimez la pizza !"

« Avez-vous trouvé cet article pertinent ? Partagez-le avec vos amis!"

"Qu'est-ce que vous en pensez ? Ajoutez votre commentaire dans la section ci-dessous."

Les CTA (call to action), "appels à l'action" sont une tactique de marketing direct. C'est un excellent moyen d'inciter le public à interagir avec vos publications Facebook et à les partager avec leurs amis. L'objectif est d'augmenter votre portée sur Facebook et l'engagement de vos publications.

Cependant, l'utilisation d'appels à l'action peut être risquée. Il convient de les utiliser avec parcimonie, pour que cela reste naturel. Pensez avant tout à votre objectif global, pour que vos actions s'intègrent dans votre stratégie sur Facebook. En effet, une marque ne doit pas se saboter pour obtenir quelques abonnés Facebook en plus.

Les concours sont un excellent moyen d'améliorer votre portée organique sur Facebook ! Vous avez probablement déjà vu un article qui ressemble à ceci : "Gagnez un dîner gratuit pour deux ! Aimez ce post et dites-nous dans les commentaires ci-dessous pourquoi vous devriez gagner. Le commentaire avec le plus de like Facebook gagne ! Faites-le savoir à vos amis et partagez ce message."

Les entreprises peuvent collecter des participations au concours en demandant aux utilisateurs de commenter, de mettre un like Facebook ou de partager une publication. Pour autant, soyez prudent lors de l'exécution d'une telle stratégie. Si vous utilisez un langage comme "Tag un ami" ou "J'aime et partage ce post!" “mets un like Facebook”, la plateforme peut considérer le contenu comme un "clickbait" après une mise à jour récente.

5) Posez des questions à votre audience

Vous seriez surpris de l'effet que poser des questions a sur le niveau d'engagement de votre contenu. Les utilisateurs aiment qu'on leur demande leur avis et sont souvent heureux de le partager. Utilisez donc un contenu qui sollicite l'opinion de votre public en posant des questions ouvertes, des concours de sous-titres et des concours à remplir. Ces types de messages sont un bon moyen d'étendre votre portée non seulement à votre public existant, mais également à de nouvelles personnes. Vous augmentez ainsi chaque like Facebook et vos fans.

Poser une question à ses abonnés Facebook est un excellent moyen de les engager et de les empêcher de continuer à faire défiler leur fil d'actualité. Poser des questions à vos abonnés les active, ce qui augmente la portée de votre page Facebook. Dans le même temps, il vous donne les réponses aux questions qui peuvent être cruciales pour la stratégie de vente et de marketing sur Facebook pour votre entreprise.

Gardez à l'esprit que le but de poser des questions devrait être de lancer une discussion - et vous devez faire partie de cette discussion ! Répondez aux commentaires de vos abonnés et assurez-vous que la discussion augmente non seulement votre portée, mais qu'elle apporte aussi de la valeur à vos fans Facebook.

6) Connectez-vous avec d'autres pages similaires

Aimer et se connecter avec d'autres entreprises sur la plateforme peut aider à améliorer votre portée organique et donc votre nombre d'abonnés Facebook. Lorsque vous interagissez avec le contenu d'une autre page pertinente, votre marque apparaîtra dans le fil d'actualité de leurs abonnés, contribuant ainsi à étendre votre portée à de nouveaux publics et à renforcer la notoriété de votre marque.

Plus il y a d'utilisateurs qui aiment et commentent votre publication, plus vous toucherez d'utilisateurs via leurs flux d'activité. À noter que vous pouvez aussi gagner des abonnés Instagram en renvoyant vers vos autres comptes sociaux. Ainsi, votre marque rayonne sur la toile.

7) Utilisez des vidéos et du live plutôt que des images

Il n'y a rien de plus efficace pour maximiser la portée organique sur Facebook qu'un excellent contenu. Si vous produisez un contenu original et de bonne qualité, les utilisateurs vont interagir avec. Ces interactions seront bénéfiques pour la présence de votre marque sur les réseaux sociaux.

Les personnes regardent des vidéos mobiles pour intégrer une communauté ou pour se sentir inspirées. En publiant des vidéos, vous allez développer le sentiment d'appartenance et vous allez fidéliser vos clients beaucoup plus facilement. C'est pourquoi, il ne faut surtout pas négliger ce format. Si une image vaut mille mots, une vidéo en vaut beaucoup plus. Les contenus audiovisuels ont une très forte capacité à attirer, retenir et générer de l’engagement.

La section des insights consommateurs sur Facebook s'est considérablement améliorée au fil du temps. En effet, vous pouvez désormais facilement savoir à quelle heure il est préférable de publier votre message, quel type de contenu fonctionne le mieux et à quoi ressemble votre public (sexe, âge, lieu, etc.).

Vous pouvez également envoyer des messages à une audience très précise. Par exemple, vous pouvez publié du contenu à un public segmenté par lieu, sexe, âge ou langue. Plus le message est précis, meilleur est l'engagement. Grâce au reporting Facebook Insights, vous pouvez comprendre quels contenus engagent et pourquoi.

Pour aller plus loin et avoir accès à plus d’insights, des outils comme Meltwater peuvent devenir de vrais alliés ! Grâce aux données récoltées sur les médias sociaux, les entreprises peuvent comprendre le comportement de recherche et d’achat de groupes de clients spécifiques.

9) Apprenez des meilleurs

Des millions d'entreprises ont passé ces dernières années à améliorer leur portée sur Facebook. Donc, il va de soi que de nombreuses astuces ont déjà été essayées par d'autres entreprises. Mais qui sont les entreprises qui touchent de plus en plus d'utilisateurs chaque jour ? À quel moment faut-il publier ? Quelles sont les entreprises qui réussissent à engager leurs abonnés ?

La meilleure façon de le savoir est de mener une veille concurrentielle sur les réseaux sociaux. L’objectif est ici de connaître et d’appréhender votre environnement, en repérant le contenu qui marche et celui qui ne fonctionne pas sur votre marché. Vous pouvez ainsi mieux vous positionner sur Facebook et vous démarquer des concurrents.

Il existe des moyens "naturels" de booster votre présence sur Facebook sans vous ruiner. Alors pourquoi parler de publicité ?

Eh bien, la publicité sur Facebook n'a pas besoin d'être chère. Vous pouvez lancer une campagne complète dans laquelle sélectionner votre audience et votre budget, ou vous pouvez choisir de simplement « booster » une publication. Vous pouvez donc choisir de dépenser une petite somme d'argent pour atteindre un public que vous sélectionnez avec l'un de vos messages. Vous pouvez voir le nombre de personnes que vous touchez ainsi que la façon dont cela change si vous modifiez votre budget. C’est donc un bon moyen de promouvoir votre entreprise en ligne, tout en contrôlant votre budget. Votre succès passe par un bon management de vos réseaux sociaux.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez Meltwater dès maintenant pour qu'un expert vous aide à tirer le meilleur parti de vos publications sur Facebook, mais aussi sur vos autres réseaux sociaux !