Le succès d’une campagne de marketing d’influence dépend avant tout de la capacité de la marque à identifier et collaborer avec les bons influenceurs.

La recherche d’influenceurs pertinents est d’ailleurs le challenge majeur du marketing d’influence. Influenceurs et micro-influenceurs sont de plus en plus nombreux, trouver la perle rare est devenu plus complexe qu’il n’y paraît.

Sans parler de la peur de choisir les mauvais influenceurs, pouvant résulter au mieux en une perte de temps et d’argent, ou au pire heurter la réputation de votre marque.

Alors comment trouver les bons influenceurs pour votre marque ?

Durant cette présentation, Marie-Laure Laville, Directrice Générale de l'agence LEWIS, et Cyril Azevedo de Meltwater vous présentent comment :

Définir les objectifs et cibles de vos campagnes d'influence

Chercher et qualifier les bons influenceurs et micro-influenceurs

Réussir votre prise de contact et le pilotage de votre collaboration

Marie-Laure Laville est une professionnelle reconnue du monde de la communication et des médias. Elle a démarré sa carrière chez Apple avant de rejoindre l’univers des agences. Passionnée par le digital, Marie-Laure Laville occupe aujourd’hui le poste de directrice générale France de l’agence mondiale LEWIS. Elle est également intervenante professionnelle en écoles de communication, marketing, publicité et digital et aussi auteur : Les Relations Presse à l'heure du digital - des influenceurs aux ambassadeurs - Editions Kawa.

