Quel est le meilleur moment pour poster sur Facebook ?

Voilà l’une des questions les plus fréquemment posées en matière de marketing sur Facebook. La réponse est très simple : Le meilleur moment pour poster sur Facebook est lorsque votre audience est connectée !

De nombreuses études ont tenté d’apporter leurs réponses à cette question. Par exemple, CoSchedule nous annonce qu’il vaut mieux publier en fin de semaine et le week-end, entre 13 et 16 heures. Social Media Today conseille de privilégier les jours de la semaine, entre 6 et 8 heures ou entre 14 et 17 heures.

Vous l’aurez compris, ces études sont capables de nous livrer des estimations, mais pas nécessairement la réponse qui vous correspond. Car chaque entreprise s’adresse à une audience bien particulière, il est important pour vous de connaître les meilleurs moments pour publier sur Facebook, selon votre audience. Il n’y a pas de vérité absolue sur l’heure idéal pour poster sur Facebook.

1.Cliquez sur Statistiques en haut de votre Page. À partir de là, vous pouvez accéder aux métriques de performances de votre Page (notez qu’il vous faut être l’administrateur de la page).

2. Accédez à la rubrique Publications et consultez Quand vos fans sont en ligne.

3. Adaptez l’heure à laquelle vous postez sur Facebook afin que vos abonnés soient en ligne pour consulter votre contenu.

L’onglet « horaire » est celui qui nous intéresse le plus ici puisqu’il indique combien d’abonnés sont en ligne à chaque heure de la journée. Sur l’exemple ci-dessus, on remarque deux pics d’activité intéressants pour la page Facebook de Meltwater, à 9 heures du matin, puis à 16 heures. Ce sont en quelques sortes nos heures de pointe sur Facebook.

On peut aller encore plus loin en recherchant les horaires de connexion de nos abonnés tout au long de la semaine. Afin d’afficher ces informations, cliquez simplement sur l’onglet « Jours ».

J’apprends grâce à cet outil qu’une large partie de mes abonnés est en ligne entre 6 et 9 heures du matin, le Mardi. En conséquence, je vais multiplier mes publications à ce moment afin de maximiser ma portée. Et puisque Meltwater est une multinationale, je vais également utiliser cet outil pour déterminer du timing idéal pour publier du contenu pour les autres fuseaux horaires.

Gardez bien à l’esprit que ces statistiques ne concernent que Meltwater. Les vôtres seront bien spécifiques à votre page Facebook. Ces statistiques évoluent d’une semaine à l’autre, pensez à les analyser régulièrement.

Analyser ses publications les plus vues

Une autre façon d’identifier les bons moments pour publier est en analysant nos publications passées qui ont bénéficié du plus de visibilité. Via un outil de community management, il est facile de classer ses anciens posts par portée sur une période donnée, pour en ressortir vos meilleurs statuts et posts Facebook.

En regardant les horaires de publication de ces posts, on peut arriver à déterminer des moments intéressants pour publier nos prochains contenus.

Il est important de savoir quand poster sur Facebook car l’algorithme du fil d’actualité de Facebook est basé sur le succès de vos publications et sur l’engagement qu’elles génèrent. Comme nous l’indique Facebook Business :

« Les publications que les utilisateurs ont manqué parce qu’ils n’avaient pas suffisamment parcouru leur fil d’actualité pourront réapparaitre si elles ont généré un fort taux de likes et de commentaires. En définitive, si vous publiez vos statuts lorsque vos abonnés sont en ligne, vous multipliez vos chances d’obtenir des likes et des commentaires, et d’apparaître à nouveau sur le fil d’actualité de ceux qui vous aurez manqué au cours de la journée. Voyez le potentiel de visibilité ! »

Afin de profiter de ce « bonus » de visibilité, il est important de prêter attention à vos statistiques Facebook pour comprendre quel type de publication correspond le mieux à votre audience, selon leur taux d’engagement. Vous pouvez trouver ces données dans l’onglet « Types de publications », situé juste à côté de celui vous indiquant « Quand vos fans sont en ligne ».

Cet onglet indique quels types de contenus ont la meilleure portée.

Ici, les publications vidéos ont de loin une meilleure portée et donc, un meilleur engagment. Les publications comportant des liens se situent entre le deux, avec une meilleure portée que les images. En conséquence, je vais privilégier la publication de vidéos et de liens.

Encore une fois, votre audience cible est probablement différente de la notre, et réagira différemment en fonction de vos publications et de leur contenu. Gardez un œil sur Facebook Insights pour ajuster au mieux votre stratégie. Vous pouvez aussi vous inspirer de vos concurrents, faire une analyse rapide de la performance de votre page Facebook, et la benchmarker avec celles de votre secteur.

En associant ces données avec le timing opportun pour publier sur Facebook, nous avons toutes les cartes en main pour maximiser ma visibilité et diffuser un contenu approprié à mon audience, lorsqu’elle est en ligne pour en profiter. Pourquoi ne pas essayer cette stratégie avec votre marque pour déterminer du meilleur moment pour publier vos articles ?

Poster au bon moment est une bonne technique pour donner un coup de boost à votre page Facebook, mais nous vous réservons d’autres astuces à découvrir ici !

Pour s’assurer de publier toujours aux bons moments, même lorsque vous n’êtes pas au bureau, vous pouvez passer par un outil de community management, qui vous permettra de planifier vos messages à l’avance. Vous voulez savoir ce que notre outil peut faire pour votre stratégie réseaux sociaux ?