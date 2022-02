Meltwater.com - Orchestrer votre stratégie marketing sur Reddit

17eme site le plus visité au monde, Reddit est un site internet / réseau social où nouvelles tendances et informations se mêlent. Pour autant, ce dernier reste encore « sous le radar ». Pourquoi ne parle-t-on jamais de cette plateforme qui figure pourtant sur la liste des sites les plus influents ?

Dans cet article, on vous explique tout sur les différentes façons d'utiliser Reddit dans votre mix marketing.



Sommaire

Le challenge marketing de Reddit

Qu'est-ce que Reddit ?

Reddit est un réseau social ou les utilisateurs publient du contenu sous diverses formes : images, vidéos, liens, texte et surtout, commentaires.



En fonction de la pertinence de ce dernier, les Redditors (utilisateurs de Reddit) attribuent un vote positif ou négatif, qui permettra à ce commentaire de remonter ou de descendre dans la conversation.

Ces votes sont comptabilisés dans un score attribué à chaque utilisateur : le karma. Il s’agit de “points internet” qui n’ont de signification que sur Reddit. Ils indiquent à quelle fréquence vos publications et commentaires ont reçu un vote positif ou négatif. Le karma vous permet d’atteindre certaines fonctionnalités. Par exemple, vous ne pouvez pas publier de liens externes sans un karma suffisant.

La plateforme s'articule autour de sous-reddit (subreddit), qui sont des groupes dans lesquels les communautés peuvent se réunir et échanger, discuter. Les modérateurs s'assurent de maintenir un lieu de discussion sain. En Janvier 2022, il y a plus de 3,2M de subreddits sur la plateforme. Le plus gros (/r/announcements) compte plus de 130M d’utilisateurs abonnés.

Pourquoi utiliser Reddit pour votre stratégie marketing ?

Reddit compte plus de 430 millions d'utilisateurs actifs, pour plus de 30 milliards de pages vues par mois. Une plateforme notamment utilisée par une audience jeune. En Février 2021, 36% des 18 - 29 ans utilisent reddit aux États-Unis. Clairement, Reddit est une plateforme indispensable à toute stratégie d’acquisition marketing digne de ce nom.

Engageante, la plateforme est connue pour ses « trous noirs ». Attirés par le contenu et le format, les utilisateurs peuvent passer des heures à scroller sur les centaines ou milliers de commentaires d’un thread. La durée moyenne d'une visite sur Reddit atteint d'ailleurs les 10 minutes, pour 7 pages vues par utilisateur.

Mais Reddit est surtout connue pour les interactions et / ou subreddits parfois… toxiques. Quelques exemples ici pour les plus curieux. Heureusement la plateforme est aujourd’hui beaucoup plus modérée (trop disent certains).

Mais en plus de vouloir se divertir, les utilisateurs de Reddit utilisent la plateforme afin d'obtenir des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Les entreprises, en apprenant à connaître leur public cible et ses problématiques, peuvent tirer profit de cette situation et optimiser leur marketing.

La plateforme est donc clairement intéressante et intègre peu à peu la liste des métiers de l’acquisition digitale. Attention en revanche, Reddit a aussi des codes propres assez particuliers, qu’il vaut mieux respecter, au risque de vous retrouver entraîné sur des sujets que vous auriez peut-être préféré éviter.

Organiser sa stratégie de reach organique sur Reddit

Reste à déterminer des bonnes pratiques pour faire son marketing sur Reddit. On vous propose, dans la suite de cet article, de découvrir les différentes méthodes permettant de se rendre visible sur ce réseau social.

S'engager auprès de sa communauté

S'engager auprès d'une communauté Reddit doit se faire de manière authentique, notamment si vous vous positionnez sur un marché de niche. Les échanges qui en découlent, doivent être vus comme l'opportunité d'en apprendre davantage sur vos prospects.

Une manière de mieux comprendre ce qui va ou ne va pas dans son produit, son offre, tout en aidant les potentiels clients à résoudre les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés.

Il est préférable de penser « assistance » plutôt que « vente ». Il n'est d'ailleurs pas rare de voir de grandes marques disposer de subreddits dédiés à leur activité, afin de poser des questions et résoudre certaines problématiques.

Cela crée un lien entre la marque et les redditors. Un lien accessible à tous puisque les échanges sont publics et peuvent permettre à d'autres personnes de se renseigner etc...

Certaines entreprises telles que Corsair utilisent même Reddit comme une extension de leur support client. Cela crée de la visibilité pour la marque et prouve à quel point celle-ci est engagée afin d'améliorer l'expérience utilisateur / consommateur.

Suivre les dernières tendance et trouver des idées de titres accrocheurs pour vos articles

N'importe qui peut utiliser Reddit. Il n'y a même pas besoin de se créer un compte si vous vous contentez de lire.

Résultat, vos équipes marketing / création de contenu peuvent utiliser la plateforme comme moteur de recherche et déterminer les sujets tendances, les sujets engageants et ceux qui intéressent le grand public.

Outre l'analyse des tendances, Reddit est un réseau social mettant en avant un contenu de qualité. Les utilisateurs se basent surtout sur les titres pour suivre les threads.

Les spécialistes du marketing et rédacteurs web peuvent donc observer les échanges les plus commentés et la façon dont le contenu est tourné afin de trouver des idées de contenus à créer.

Exploiter les suggestions faites par votre public cible

Reddit regorge de conversations pertinentes pour les entreprises. Vous pouvez en apprendre davantage sur les produits préférés de votre public ou ce que ces derniers pensent de la concurrence.

En étudiant les conversations sur le sujet, votre entreprise peut se faire une idée plus précise sur ses points forts, sur ses points faibles et donc déterminer les efforts à déployer pour répondre aux attentes des clients.

Prenez donc le temps de vous rendre sur les sous-reddits directement liés à votre marque ou à votre secteur d'activité. Il s'agit du lieu idéal pour déterminer les prochaines tendances et comprendre ce que souhaitent vos clients.

Créer un subreddit pour votre marque et engager votre communauté

Plutôt que de vous en tenir aux subreddits existants, vous pouvez en créer un uniquement dédié à votre marque. Vous aurez alors accès à un espace dédié, vous permettant de réunir et centraliser les conversations autour de votre marque.

Ce subreddit peut être un moyen puissant de générer des leads, d'échanger avec certains de vos clients ou tout simplement partager des nouvelles liées à votre secteur d'activité. Du contenu pertinent, permettant de nouer une vraie relation avec votre audience.

Organiser des sessions AMA (Ask Me Anything)

Les sessions AMA sont basées sur un concept simple. Les redditors peuvent demander n'importe quoi à l'organisateur, dans un espace spécialement dédié. La personne prend ensuite le temps de répondre à l'ensemble des questions qui lui sont posées (à condition qu'elles concernent le sujet initialement prévu).

Ainsi, une société peut diffuser son contenu via Reddit, à l'occasion de sessions de questions - réponses. En effet, les utilisateurs vont poser des questions sur les offres, les services ou les projets proposés par l'entreprise.

Il sera alors possible de faire la promotion de son activité, de son entreprise, sans transgresser les règles de Reddit. L'AMA sert également à renforcer son image d'expert auprès de la communauté, à générer de nouveaux ambassadeurs et, indirectement, de nouveaux prospects.

Les différents types de publicité

Outre les stratégies de reach organiques, il est possible de mener sur Reddit, des campagnes de publicités payantes.

Post boosté

Il prend la forme de publications natives, y compris avec les votes positifs, les votes négatifs et les fils de commentaires. La publicité reste tout au long de la campagne, contrairement aux posts publiés qui disparaissent au bout de 24 heures.

Attention quand même, les utilisateurs de Reddit ont l'habitude de voir du nouveau contenu. N'hésitez donc pas à varier vos annonces et vos publications de façon à les rendre plus attractives.

Les commentaires postés sous la publicité représentent une véritable aubaine pour les marques. Ces derniers peuvent répondre aux questions et engager la discussion avec les prospects et les clients. Les posts payants peuvent également prendre la forme d'une vidéo.

Ce format présente plusieurs avantages :

Elles sont intégrées à la page afin d'être visualisées sans avoir à cliquer sur une nouvelle page

Elle dispose d'une option CTA personnalisé

Les publicités payantes sont directement gérées via le tableau de bord Reddit Ads et peuvent être tarifées sur un CPM, CPC ou CPV (pour les publicités vidéo).

Prise de contrôle

Votre marque peut racheter une catégorie sur un temps donné. Ainsi, cela offre à l'entreprise la possibilité d'acquérir, 24 heures durant, certaines des meilleures communautés. Cette prise de pouvoir se traduit par un affichage standard, plus une publication native. Pour autant, cela ne garantit pas la réussite de l'opération. Pour cela, il faut que :

La marque soit déjà appréciée par la communauté Reddit : dans une telle situation les publicités sont davantage considérées comme des rappels, par exemple pour la sortie d'un film ou d'un jeu vidéo à venir.

La publicité « reconnaisse » la communauté : Reddit est un réseau ou on retrouve de nombreuses blagues, de nombreux mèmes. Pour sortir du lot, une marque doit donc copier les codes Reddit et faire en sorte qu'elle soit en adéquation totale avec les méthodes d'utilisation.

La publicité ciblée

Contrairement à d'autres plateformes, Reddit ne collecte pas énormément de données sur ses utilisateurs. Il est donc compliqué de faire de la publicité ultra-ciblée. Pour autant, il est possible de s'en sortir en optant pour le :