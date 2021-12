En plus de recevoir tous les commentaires et messages de vos propres canaux sociaux dans une boîte de réception unique, vous verrez également les mentions de votre marque sur les réseaux sociaux et la couverture médiatique des médias d’information.

Les équipes RP, digitale et marketing convergent de plus en plus, il n’y a donc aucune raison pour que leurs données et leurs outils évoluent dans des espaces séparés. Nous savons que la couverture médiatique influence les conversations sociales et que les médias d’information s’inspirent souvent des sujets tendance sur les médias sociaux. Notre plateforme vous permet donc d’analyser les relations entre tous les types de mentions et de couvertures de la marque.

Avec Meltwater, quel que soit votre métier, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin sur une seule et même plateforme.