Des alertes automatiques peuvent être configurées pour vous avertir lorsque des seuils d’événements sont franchis, comme un pic soudain de commentaires ou de mentions, afin que vous soyez toujours prêt à répondre à une crise ou une opportunité potentielle. Maintenez les spammeurs et les trolls à l’écart, et faites de votre communauté un environnement agréable et sûr pour vos fans. Vous encouragez ainsi un engagement plus fort et créez une expérience positive pour tout le monde.

Meltwater est par ailleurs très flexible. Certaines des plus grandes marques du monde font confiance à notre plateforme d’engagement pour les aider à gérer leurs campagnes mondiales de marketing sur les médias sociaux. Quel que soit le nombre de canaux sociaux que vous devez gérer, le nombre de fans et de followers que vous avez, ou la taille de votre équipe, Meltwater peut vous accompagner.