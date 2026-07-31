Trouver le cap dans un océan de données

Les rapports créés par nos analystes aident les responsables à mieux comprendre les principaux leviers commerciaux, à découvrir les tendances du secteur ou à se comparer à leurs concurrents. Contrairement aux rapports standards, les rapports personnalisés mettent à profit l’expérience de notre équipe d’analystes spécialisés, lesquels ajoutent une analyse quantitative et qualitative objective aux données.

Vous accédez ainsi instantanément aux questions essentielles (comment, pourquoi et où) susceptibles d’avoir un impact sur votre organisation. Que vous ayez besoin de comprendre les attentes des consommateurs pour développer des produits, de cerner les tendances pour vous assurer que votre marque reste pertinente ou de suivre les mouvements de vos concurrents pour rester compétitif, des rapports personnalisés sont créés à partir de vos paramètres pour vous permettre d’accéder aux informations nécessaires à la prise de décisions importantes.

Les rapports personnalisés de Meltwater sont souvent utilisés par les clients pour :

- Visualiser l’impact des campagnes RP et marketing d’une manière intégrée, intelligente et conviviale.

- Interpréter les données et les métriques afin que vous puissiez partager des informations en interne aux principales parties prenantes.

- Guider la planification et la mise en œuvre, afin d’améliorer ce qui fonctionne et d’économiser des ressources grâce à l’optimisation.