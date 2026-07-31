Rapports personnalisés
Des reportings sur mesure conçus pour les décideurs
La création de rapports stratégiques demande du temps, de la patience et une quantité impressionnante de feuilles de calcul et de tableaux croisés dynamiques. Nous savons que votre temps est précieux et que la production de rapports n’est peut-être pas votre fort. C’est pourquoi nous créons des rapports personnalisés à votre place.
Flexibilité et fiabilité
Contrairement aux rapports standards, les services de rapports personnalisés de Meltwater vous permettent de choisir les métriques et les analyses à exécuter, plutôt que les options de rapports prédéfinies. Les rapports personnalisés de Meltwater sont également créés par une équipe d’analystes qui intègrent des données quantitatives à une analyse qualitative. Quels que soient vos besoins, nos fonctionnalités de rapports personnalisés sauront mettre en évidence la valeur et l’impact de votre travail.
Créez des rapports en fonction de vos besoins
Bien que nous proposions toute une gamme de services de reporting, vous avez parfois besoin que les choses soient faites à votre manière. Nous en sommes conscients. C’est pourquoi nous travaillons en fonction de vos besoins pour créer et fournir des rapports personnalisés, conformément à vos spécifications et à vos KPI. Il vous suffit de nous indiquer le type de rapport souhaité, ainsi que vos préférences en matière de présentation des analyses et des informations. Notre équipe se chargera ensuite de les réaliser.
Notre équipe dédiée au reporting fait le travail pour vous
Il est plus important que jamais de suivre les indicateurs pertinents et de mesurer le ROI et l’attribution. Toutefois, pour comprendre l’impact des actions de médias paid, earned, shared et owned (sur l’ensemble de l’entonnoir), il faut souvent procéder à une analyse manuelle, en consolidant notamment les données et les indicateurs provenant de différents outils. Les rapports personnalisés de Meltwater optimisent le travail de reporting et font le gros du travail à votre place. Cela vous permet de gagner énormément de temps.
Trouver le cap dans un océan de données
Les rapports créés par nos analystes aident les responsables à mieux comprendre les principaux leviers commerciaux, à découvrir les tendances du secteur ou à se comparer à leurs concurrents. Contrairement aux rapports standards, les rapports personnalisés mettent à profit l’expérience de notre équipe d’analystes spécialisés, lesquels ajoutent une analyse quantitative et qualitative objective aux données.
Vous accédez ainsi instantanément aux questions essentielles (comment, pourquoi et où) susceptibles d’avoir un impact sur votre organisation. Que vous ayez besoin de comprendre les attentes des consommateurs pour développer des produits, de cerner les tendances pour vous assurer que votre marque reste pertinente ou de suivre les mouvements de vos concurrents pour rester compétitif, des rapports personnalisés sont créés à partir de vos paramètres pour vous permettre d’accéder aux informations nécessaires à la prise de décisions importantes.
Les rapports personnalisés de Meltwater sont souvent utilisés par les clients pour :
- Visualiser l’impact des campagnes RP et marketing d’une manière intégrée, intelligente et conviviale.
- Interpréter les données et les métriques afin que vous puissiez partager des informations en interne aux principales parties prenantes.
- Guider la planification et la mise en œuvre, afin d’améliorer ce qui fonctionne et d’économiser des ressources grâce à l’optimisation.
Éliminez les angles morts
Grâce à l’IA, notre solution de veille médiatique analyse en un clin d’œil plus de 275 000 sources mondiales de données d’actualité en ligne, de commentaires, d’avis, de forums, de panneaux d’affichage et plus de 300 millions d’articles de blog et de conversations sur les médias sociaux. Lorsqu’il s’agit de rapports, nous sommes fiers de passer de l’analyse à la compréhension.
De quel type de rapport personnalisé avez-vous besoin ?
Quel que soit le type de rapport que vous recherchez, nous avons ce qu’il vous faut. Voici un aperçu des rapports personnalisés que nous fournissons régulièrement :
- Rapports mensuels de performance
- Rapports trimestriels de performance
- Rapports annuels de performance
- Rapports de campagne
- Rapports de crise
Faites évoluer votre entreprise grâce aux outils de mesure personnalisés et découvrez comment vous pouvez ajouter du contexte aux données grâce aux rapports personnalisés de Meltwater.
Avantages des services de rapports personnalisés de Meltwater
Les clients de Meltwater utilisent nos rapports personnalisés pour faire un bilan de santé complet de leur marque, de leur portefeuille de produits, de leur secteur d’activité et de leur position concurrentielle. Ces rapports leur permettent également de comprendre le contexte des informations médias stratégiques pour l’entreprise, afin qu’ils puissent rapidement prendre les décisions les plus pertinentes.
Les rapports manuels personnalisés de Meltwater aident les cadres dirigeants à obtenir une perspective globale inédite sur les menaces et les opportunités de développement ayant un impact sur leur entreprise.
Les services de rapports personnalisés de Meltwater vous permettent de choisir les paramètres RP et marketing à analyser, plutôt que d’utiliser les paramètres par défaut.
À la différence des rapports standards, nos rapports personnalisés sont livrés clés en main, dans le format souhaité par nos clients, sans qu’ils aient à se soucier de quoi que ce soit.
Pour produire nos rapports personnalisés, nous utilisons la meilleure technologie de recherche par IA du secteur et la plus grande base de données du monde. Résultat ? Nos clients ont l’assurance de disposer du panorama complet de leurs performances en matière de marketing et de communication.
Questions fréquentes
Le service de rapports personnalisés de Meltwater vous permet d’ajouter les sources de données qui sont pertinentes pour vous. Nous offrons un large éventail d’informations sociales et de mesures de performance, d’informations RP et de scoring personnalisé, ainsi que des informations sur l’audience. Si vous avez des besoins spécifiques, nos experts produits peuvent vous aider.
Avec une large gamme de produits dédiés à la veille médiatique, Meltwater offre une solution personnalisée à tous ses clients. Nos experts produits peuvent vous aider à trouver la solution de reporting qui répond à vos besoins.
Oui. Nos analystes expérimentés peuvent vous aider en rédigeant et en envoyant des notes d’information à votre équipe de direction et à d’autres parties prenantes importantes. Nous travaillerons en étroite collaboration avec votre équipe pour définir les besoins et les résultats attendus. À partir de là, nous vous fournirons à la direction des notes d’information détaillées afin de tenir votre organisation informée.
À quoi devrait ressembler votre Suite Meltwater ?
Que vous souhaitiez commencer à petite échelle ou intégrer Meltwater à l'échelle mondiale, nos produits s'adaptent pour vous accompagner sur le chemin que vous souhaitez emprunter.