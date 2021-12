Il est plus important que jamais de suivre les indicateurs pertinents et de mesurer le ROI et l’attribution. Toutefois, pour comprendre l’impact des actions de médias paid, earned, shared et owned (sur l’ensemble de l’entonnoir), il faut souvent procéder à une analyse manuelle, en consolidant notamment les données et les indicateurs provenant de différents outils. Les rapports personnalisés de Meltwater optimisent le travail de reporting et font le gros du travail à votre place. Cela vous permet de gagner énormément de temps.