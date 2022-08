YouTube est le deuxième site le plus visité au monde, juste après Google. En France, la plateforme représente plus de 890 millions de visites par mois. Le contenu vidéo est très apprécié par les internautes, qui en consomment toujours plus chaque jour. Depuis 2007, elle offre la possibilité aux annonceurs de diffuser des publicités, avec des résultats plus que convaincants.

En parallèle, la plateforme a lancé YouTube Premium, qui peine encore à séduire les consommateurs. Cette offre permet, entre autres, aux utilisateurs de visionner du contenu vidéo sans avoir de publicités. Puisque les internautes ne sont pas encore convaincus par cette offre, la publicité sur YouTube représente un énorme potentiel (source).

Avec ses nombreuses options d’affichage et de formats pour aider les annonceurs à performer, YouTube s’est imposée comme un canal de diffusion et d’acquisition incontournable dans un plan marketing sur les médias sociaux.

Dans cet article, retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur la publicité YouTube et surtout comment mettre en place une stratégie réussie !

Sommaire :

Les différents types de publicités sur YouTube

Derrière l’expression YouTube ads se cachent de nombreuses options. En effet, les annonceurs ont le choix parmi différents formats pour faire de la pub sur YouTube. Petit aperçu de vos possibilités.

Le format Masthead

C'est le format le plus apprécié des annonceurs car il permet d'afficher sa publicité sur l'intégralité de la page d'accueil YouTube, aussi bien sur Desktop que sur mobile. Il est pertinent pour une marque souhaitant faire connaître ou lancer un nouveau produit/service. L'annonce YouTube Masthead est idéale pour viser une audience large sur une période assez courte, comme pour les soldes par exemple. Ces bannières doivent être réservées en contactant un conseiller commercial Google Ads YouTube.

Discovery

Le format YouTube Discovery utilise une image de votre vidéo en miniature accompagnée d'un texte. Ce type de publicité est disponible sous plusieurs formats et apparences selon l'emplacement de la diffusion souhaité. Le public ciblé étant incité à cliquer sur l'image afin de regarder la vidéo publicitaire, ce format est particulièrement adapté à la promotion de contenus vidéos via des suggestions. Idéal si vous êtes en pleine phase d’awareness.

Les publicités Outstream

Les publicités Outstream ont été conçues pour développer l'audience des annonces vidéo tout en conservant un prix attractif. Sa particularité ? L’annonce démarre avec le son coupé, c’est donc à l'internaute d'activer le son.

A savoir : les publicités Outstream sont affichées sur des sites et des applications partenaires vidéos de Google, et non sur YouTube. Elles peuvent prendre la forme de bannières, d’interstitiels, de formats In-Feed, natif, en mode portrait voire plein écran.

Les Bumper Ads

Les Bumper Ads sont des publicités vidéos dont la durée est de 6 secondes maximum. Les utilisateurs de YouTube ne peuvent pas l'ignorer, car elle est diffusée avant, pendant ou après une autre vidéo.

Instream Skippable

Les annonces publicitaires InStream Skippable (ou désactivables) sont elles aussi diffusées avant, pendant ou après une autre vidéo. En revanche, l'internaute peut ignorer cette publicité après un délai de 5 secondes.

Le conseil des experts Meltwater : privilégiez ce type d’annonces pour augmenter les vues de votre vidéo.

Les Instream Non-Skippable

Ces publicités durent jusqu'à 15 secondes, sans possibilité pour l'utilisateur de les ignorer.

Les publicités YouTube Shorts

En mai 2022, Google a annoncé l’arrivée des publicités sur YouTube Shorts (source). Pour information, cette fonctionnalité représente près de 30 milliards de vues quotidiennes. La plateforme prévoit même d’afficher les flux de produits liés aux campagnes.

Pourquoi faire de la publicité sur YouTube ?

La première raison de faire du YouTube advertising ? Le fort potentiel de visibilité de la plateforme. En effet, plus de 39 millions de Français visionnent des vidéos sur YouTube tous les mois (source). Soit près de 77% de couverture en France. Le public hexagonal montre donc une forte sensibilité aux contenus vidéos, plus que les autres types de contenus. Mais ce n’est pas la seule raison de mettre en place une campagne YouTube à succès pour votre marque !

Générer des leads ou des clients

Google Ads YouTube vous permet de générer des leads (ou clients potentiels). Pour ce faire, le public ciblé est redirigé vers votre site web, grâce à un CTA (appel à l'action). YouTube est donc un canal d'acquisition à part entière pour votre site internet, ne le négligez pas.

Profiter de l'effet audio et visuel de YouTube

Contrairement à une publicité classique, la publicité YouTube permet de créer une expérience optimale pour vos cibles. Vous pouvez créer un contenu avec une valeur supérieure, en utilisant des effets audios et visuels. Vous disposez d'une palette créative riche pour attirer facilement l'attention de vos prospects, et surtout l'inciter à passer à l'action.

Possibilité de choisir entre plusieurs modes d'affichage

Parmi les principales fonctions de la pub YouTube, la possibilité de choisir entre plusieurs modes d'affichage est intéressante pour adapter vos messages publicitaires en fonction de vos besoins. Concrètement, YouTube offre le choix entre l'affichage InStream ou le InDisplay.

Faire du remarketing

Une autre raison d'utiliser la publicité sur YouTube est la possibilité de faire du remarketing. Il s'agit de diffuser un message publicitaire sur la plateforme en ciblant uniquement les utilisateurs qui sont déjà entrés en contact avec votre marque. Ce contact peut être une visite de votre site internet ou un abonné à votre chaîne par exemple.

Des outils d'analyse complets

À l'instar de Google, YouTube dispose de son propre outil de mesure de campagnes social media. Cela permet aux annonceurs d'avoir une vision claire sur l'efficacité de la campagne et d’actionner les bons leviers.

Grâce aux rapports Google ads, vous bénéficiez d'une vue en temps réel de vos impressions, de vos vues, de vos clics, ainsi que des personnes que vous touchez, le tout depuis un seul tableau de bord. Vous obtenez ainsi des consumer insights importants pour atteindre vos objectifs plus efficacement.

Comment implémenter une campagne de YouTube ads ?

Vous cherchez à mettre en place une annonce YouTube ? Voici les points importants pour le faire.

Trouver le format d'annonce adapté à ses objectifs

YouTube met à disposition plusieurs formats d'annonce pour vous aider à obtenir les résultats escomptés. La plateforme a prévu plusieurs formats pour chaque objectif, à savoir :

Notoriété : annonces InStream désactivables, annonces InStream non désactivables, annonces bumper, Masthead

: annonces InStream désactivables, annonces InStream non désactivables, annonces bumper, Masthead Considération : annonces InStream désactivables

: annonces InStream désactivables Action : annonces InStream désactivables et annonces Discovery

: annonces InStream désactivables et annonces Discovery Déterminer une audience

Pour aider les entreprises à optimiser leurs résultats, YouTube utilise les données récoltées par Google pour diffuser les annonces, aux bonnes personnes et au bon moment. Vous pouvez ainsi trouver les prospects et les clients les plus intéressants, à partir de l'âge, de la zone géographique, des centres d'intérêt et plus encore.

L'avantage de YouTube est que ses utilisateurs viennent pour se divertir, apprendre et approfondir les sujets qui les intéressent. La plateforme dispose donc des données précieuses sur vos potentiels clients. Ainsi, YouTube peut vous aider à entrer en contact avec eux au bon moment. Pas moins de deux milliards d'utilisateurs se rendent sur YouTube chaque mois et plus d'un milliard d'heures de vidéo sont visionnées chaque jour (source).

Définir un budget

Pour garder le contrôle de vos dépenses, vous devez définir un budget et des options d'enchères appropriées. Il est important que cette dépense journalière soit en cohérence avec votre budget, mais aussi avec vos objectifs. Un bon social media management permet un gestion efficace de la promotion de votre marque. Si vous débutez sur YouTube advertising, nous vous recommandons de commencer avec un petit budget (entre 10 € et 50 € par jour), pour l'augmenter progressivement.

Best practices pour faire une campagne YouTube à succès

Voici les bonnes pratiques pour mettre en place une campagne YouTube ads.

Intégrez YouTube ads à votre stratégie digitale globale

Si faire de la pub sur YouTube est un accélérateur de croissance pour une entreprise, c'est davantage le cas si elle est intégrée à une stratégie marketing digital globale. En effet, la meilleure solution est de s'appuyer sur plusieurs leviers marketing, que ce soit Google ads, Facebook marketing, Instagram Ads ... Une stratégie d'acquisition digitale complète, c'est le succès assuré !

Bien entendu, selon vos objectifs, certains leviers sont à activer plus que d'autres.

Misez sur le remarketing

Comme expliqué plus haut, le remarketing permet de s'adresser à des prospects qui connaissent déjà votre marque, ou qui ont au moins déjà interagi avec. Quoi qu'il en soit, ces internautes ont montré un intérêt pour votre marque, vos produits ou vos services. Le remarketing constitue une opportunité pour s'adresser une nouvelle fois à ces personnes et les inciter à passer à l'action. L'objectif est de convertir cet intérêt en conversion.

Les 30 premières secondes de la vidéo sont les plus importantes

Gardez à l’esprit que les 30 premières secondes de votre vidéo sont importantes dans une stratégie YouTube ads pour augmenter l’engagement. L'internaute doit comprendre ce que vous faites et ce que vous proposez dès le début.

De plus, avec le format vidéo TrueView InStream, vous ne serez facturé que si la personne a visionné plus de 30 secondes votre publicité. Vous pouvez ainsi chercher à marquer les esprits en moins de 30 secondes. Vous gagnerez en notoriété gratuitement. N’hésitez pas à regarder les tendances social media sur YouTube pour vous en inspirer.

Faites appel à un professionnel pour la création de la vidéo

Une fois que vous avez choisi votre objectif, votre ciblage et les autres réglages, il ne faut pas négliger la création vidéo. C'est même le point central du succès de votre campagne YouTube. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel en déterminant un cahier des charges précis sur vos attentes. Ainsi, vous serez certain d’avoir un contenu de qualité qui vous ressemble.

Soignez la landing page de l'annonce

La landing page (ou page d'arrivée) de votre annonce doit être soignée. La page sur laquelle un internaute atterri lorsqu'il clique sur votre publicité est importante pour le convertir. Elle doit être convaincante et fluide dans sa navigation.

Suivre ses indicateurs de performance et s'améliorer

Une bonne pratique pour réussir sa stratégie YouTube ads est de faire des tests, de suivre ses indicateurs de performance et d'optimiser. Pour cela, la meilleure option est de s'équiper d'un outil professionnel. Le dashboard Meltwater pour suivre ses KPIs est un allié de poids pour interpréter toutes vos données.

Exemples de marques qui utilisent YouTube ads

Maintenant que nous avons vu les points importants d'une bonne stratégie YouTube ads, il est temps d'analyser quelques exemples concrets qui ont bien fonctionné.

L’olivier Assurance avec l’objectif awareness et action

En tant qu’assurance 100% digitale, L’olivier Assurance a pour objectif de proposer des prix concurrentiels sans pour autant nuire à la qualité du service. Dans un secteur toujours plus concurrentiel, la marque a décidé de se différencier avec une stratégie YouTube.

L’approche a consisté tout d’abord à utiliser YouTube pour le branding et la performance, en misant sur la complémentarité avec la TV. De plus, une approche supplémentaire a été mise en place avec le Search en utilisant un produit d’acquisition de nouveaux leads, à savoir Video Action Campaign (source).

Résultats de la campagne :

10 points de pourcentage de notoriété sur les 20-40 ans

10% de nouveaux clients

50% de recherches en plus

10% d’efficience media



Auchan Audio pour un objectif de notoriété

Auchan Audio est le premier acteur de la grande distribution à faire de l’Audio Ads sur YouTube et sur YouTube Music. Le but d’Auchan à travers cette campagne est de promouvoir ses offres “produits frais” et son opération commerciale en cours. Les principaux enjeux sont de mettre en avant tout le dispositif promotionnel et la diversité des offres de cette gamme.

L’approche s’est déroulée en 3 étapes clés :

Optimisation de la couverture en misant sur la complémentarité avec les campagnes radio et YouTube Recours au format YouTube Audio Ads pour le diffuser sur l’inventaire musical de YouTube et sur YouTube Music Mise en place d’une stratégie de ciblage précis, notamment pour couvrir efficacement les zones de chalandise et générer du trafic en magasin (source)

Résultats de la campagne :

800 000 personnes touchées

CPM (coût pour mille impression) à 2,4 €

0,003 € de coût par vue



