81% des personnes utilisent Instagram pour découvrir de nouveaux produits ou services (source). Ce réseau social permet à la fois de renforcer la relation avec vos clients et d’atteindre de nouvelles audiences. C’est donc un outil important pour les entreprises, quelle que soit votre taille !

Fort du rachat par le groupe Facebook (aujourd’hui Meta) en 2012, Instagram joue un rôle clé dans toute stratégie marketing sur les médias sociaux. Dans cette perspective, connaître les caractéristiques et les principales statistiques d'Instagram est essentiel pour optimiser votre visibilité et votre influence sur le réseau social.

Mais comment développer efficacement sa visibilité sur cette plateforme ? Il faut s’armer de patience et mettre en place une vraie stratégie. Voici les meilleurs conseils, les bonnes pratiques et les erreurs à éviter pour augmenter votre nombre d’abonnés sur Instagram.

Sommaire :

Pourquoi utiliser Instagram pour le marketing ?

Voici les principales raisons d'utiliser Instagram pour le marketing de votre entreprise.

Élargir sa visibilité et renforcer sa notoriété auprès d'un public jeune

Plus de 50% des utilisateurs d'Instagram sont âgés de 18 à 29 ans (source). La bonne nouvelle : cette catégorie de la population est très active sur les réseaux sociaux. Une aubaine pour faire connaître votre marque ! De plus, les chiffres du marketing sur les réseaux sociaux témoignent de l’importance d’Instagram.

Les entreprises capables de faire preuve de créativité et d'utiliser les leviers du storytelling marketing peuvent développer efficacement leur notoriété sur la plateforme.

Faire connaître sa marque, ses produits et / ou services

Instagram met à disposition des comptes professionnels l'outil "Shopping" pour vendre directement sur la plateforme. On parle aussi de social selling. Pour cela, il suffit de sélectionner "Shopping" dans la catégorie “Paramètres de l'entreprise”, puis d'y ajouter vos produits.

Par ailleurs, en utilisant des hashtags ciblés, une publication peut devenir virale ou faire connaître votre marque aux utilisateurs potentiellement intéressés par vos produits.

Mettre en valeur ses produits avec des photos de qualité

Instagram est LA plateforme visuelle par excellence. Pour gagner en visibilité, il faut publier du contenu de qualité. Pour cela, n'hésitez pas à faire appel à un photographe professionnel pour réaliser des photos irréprochables tout en mettant en scène vos produits en ligne.

Faire du marketing d'influence

Le marketing d'influence a explosé ces dernières années. Cette méthode consiste à contacter des influenceurs pour leur proposer de promouvoir vos produits ou services, contre rémunération.

D’après Statista, la taille du marché mondial du marketing d'influence est passé de 1,7 milliard USD en 2016 à près de 14 milliards à la fin de 2021, soit x8 ! De nombreuses marques sont séduites par ces pratiques marketing grâce à leur bon retour sur investissement (ROI), essentiellement sur Instagram.

Montrer le côté humain de votre entreprise

Selon une étude de SproutSocial (source), près de 75% des internautes sont plus sensibles à une marque dont ils sont proches. Ils sont aussi prêts à dépenser davantage lorsqu'ils ressentent une connexion avec cette marque.

Il est donc pertinent d'humaniser votre marque sur Instagram. Pour cela, vous pouvez par exemple :

Publier des photos de vos employés

Répondre aux commentaires / favoriser les échanges

Montrer les coulisses de l'entreprise

Rester authentique et ne pas toujours chercher le contenu parfait !

Un engagement élevé et une audience importante

Les utilisateurs s'expriment beaucoup sur Instagram, aussi bien sous forme de likes, de commentaires, de stories ou encore de publications. La plateforme dispose de nombreux outils pour permettre aux entreprises d’interagir avec leur audience. Vous pouvez par exemple utiliser l'outil sondage ou questions / réponses en stories.

Il est également possible de compléter votre stratégie de contenus avec les publicités Instagram (ou Instagram Ads). Elles génèrent un engagement élevé, ce qui signifie plus de clics, plus de trafic et donc davantage de visibilité pour votre marque.

Comment fonctionne l’algorithme Instagram et comment faire pour en tirer profit ?

Pour performer sur Instagram, il est important de comprendre le fonctionnement de son algorithme.

Chaque expérience sur Instagram est unique

L'algorithme d'Instagram se base sur les habitudes de chaque utilisateur pour déterminer les publications qui sont susceptibles de les intéresser. Ainsi, chaque fil d'actualité est le reflet de l'utilisation et des intérêts d’un individu sur la plateforme. En somme, chaque expérience sur Instagram est unique !

Utiliser différents types de contenus et s'appuyer sur ce qui marche

Il existe différents types de contenu, qui ont chacun leur propre algorithme, notamment :

Le fil d’actualité

La page Découverte

Les contenus Réels

Les stories

etc.

Mais pourquoi plusieurs algorithmes ? Car les internautes utilisent chacune des fonctionnalités d'Instagram différemment. Un conseil : testez ces différents « features » pour savoir ce qui marche pour votre marque.

Faire comprendre à Instagram la thématique de votre compte

Pour faire comprendre à Instagram la thématique de votre compte, vous pouvez tout d'abord utiliser les hashtags qui vous correspondent. Ensuite, suivez des comptes en lien avec votre marché et aimez des publications qui y sont liées.

Par exemple, si vous êtes un restaurateur, suivez des chefs, d’autres restaurants et commerces de bouche, mais aussi les commerces de proximité de votre quartier !

Les bonnes pratiques pour gagner des abonnés sur Instagram

Comment gagner des followers sur Instagram ? Voici les bonnes pratiques à mettre en place.

Promouvoir son compte Instagram sur les autres plateformes (Facebook, Twitter, YouTube...)

Les internautes utilisent plusieurs réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, etc.), car chacun a ses particularités. Commencez par informer les abonnés de votre réseau en les invitant à vous suivre sur Instagram.

Miser sur la synergie entre les réseaux sociaux est le meilleur moyen pour les entreprises qui se demandent comment avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram. On parle aussi de crossposting sur les réseaux sociaux, ou publications croisées. Cette technique permet de gagner du temps dans la création de contenus, tout en touchant davantage de personnes.

Utiliser des hashtags en lien avec votre thématique

En utilisant les hashtags, vous indiquez à Instagram à quel public vos contenus sont destinés. Ainsi, vos publications sont plus faciles à découvrir ! C’est aussi une excellente façon d’augmenter la portée de vos publications sur la plateforme sociale, et d’attirer les bons prospects sur votre compte.

Pour bien choisir vos hashtags, inspirez-vous des comptes similaires au vôtre et des publications traitant du même sujet. Mais prudence, s’inspirer n’est pas copier…

Interagir avec sa communauté

Rappelez-vous qu'Instagram souhaite que les utilisateurs restent le plus longtemps sur la plateforme. Et lorsqu'ils interagissent avec votre marque, ils sont actifs sur le réseau social. Instagram va donc davantage vous mettre en avant dans l'algorithme.

Il convient alors de se montrer sur la plateforme de façon régulière et pertinente. Une bonne astuce pour augmenter le nombre d'abonnés est d'interagir avec les abonnés des comptes concurrents.

Publier du contenu de qualité régulièrement (photo et vidéo)

Le contenu qualitatif a plus de chances de devenir viral. N'hésitez pas à varier les contenus entre les photos, les vidéos et à vous appuyer sur les tendances social media marketing. À noter : le contenu vidéo est plus engageant.

Pour optimiser votre publication de contenus, vous pouvez utiliser une solution de social media management.

Bien organiser son feed

Votre profil Instagram est le visage public de votre entreprise. Il doit donc être complet et optimisé pour donner envie aux visiteurs de s'abonner.

Publier très régulièrement

Il est important d'être régulier dans la publication de contenus, entre 4 à 7 fois par semaine. Renseignez-vous aussi sur les meilleurs moments pour poster sur Instagram afin d'être sûr d'augmenter votre visibilité sur la plateforme.

Utiliser le marketing d'influence

Comment avoir des abonnés sur Instagram sans les influenceurs ? Ces personnes ont des abonnés très engagés. Vous pouvez élaborer une stratégie de marketing d'influence pour attirer des « followers » actifs et prêts à acheter vos produits. Bien entendu, il convient de sélectionner un influenceur en rapport avec votre secteur.

Inciter les utilisateurs à vous suivre

Mettez des stratégies en place pour motiver les utilisateurs à suivre votre aventure sur Instagram. Cela peut passer, par exemple, par la mise en place d'un jeu concours où il faudrait s'abonner à votre compte pour participer.

Les erreurs à éviter pour augmenter le nombre de followers sur Instagram

Pour savoir comment gagner des abonnés Instagram, il faut aussi connaître les erreurs à ne pas reproduire.

Un contenu de mauvaise qualité

Instagram valorise les contenus de qualité. Mieux vaut donc évitez les photos floues ou avec trop de grains. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour augmenter la qualité de vos photos.

La répétition de contenu / manque d'originalité

Pour éviter que vos abonnés se lassent et finissent par se désabonner, il faut offrir du contenu original. Essayez donc d'alterner entre des photos et des vidéos, différents cadrages et des fonds différents.

Un feed désorganisé et pas harmonisé

Un feed désorganisé et peu harmonisé ne met pas en valeur votre marque. Les utilisateurs sont davantage curieux de découvrir un compte avec un feed bien construit.

Ne pas utiliser de hashtags / en utiliser trop

Il faut trouver le juste milieu entre ne pas utiliser d'hashtags et en mettre trop. Il convient également de bien les choisir pour augmenter votre visibilité. Si Instagram autorise jusqu’à 30 hashtags par publication, il est recommandé d’en utiliser 10 maximum.

Un rythme de publication trop élevé, ou pas assez

Si vous démarrez sur Instagram, il est important de publier régulièrement pour apporter du contenu à votre profil et augmenter vos chances d'être visible. Pour autant, publier trop souvent peut être néfaste à long terme. Cela pourrait lasser vos abonnés mais vous aussi : vous risquez de manquer d'originalité dans vos publications. La qualité avant la quantité !

Lorsque votre compte est bien développé, nous vous conseillons de publier 2 à 3 fois par semaine et pas plus d’une fois par jour.

Avoir trop d'abonnements

Veillez à ne pas dépasser les 1 000 / 1 500 abonnements, car Instagram classe ce type d'utilisateurs comme des "Mass Followers" ou des "Suiveurs de masse" (source).

Acheter des abonnés, des likes, des commentaires ou autres

C'est l'erreur la plus fatale sur Instagram. N'achetez pas d'abonnés, de likes ou de commentaires. La plateforme peut vous pénaliser et votre compte ne sera plus du tout visible. C’est ce qu’on appelle le shadow ban !

Ne pas répondre aux commentaires ou aux messages privés

Pour établir une relation avec votre public, favoriser les interactions avec ces personnes. Ainsi, l'utilisateur se sentira privilégié et sera plus enclin à devenir votre client.

Exemples de marques qui se sont fait connaître grâce à Instagram

Voici plusieurs exemples de marques qui ont su augmenter leur nombre de followers sur Instagram de façon exponentielle.

Daniel Wellington, marque de montre

Daniel Wellington est une marque de montres qui a connu une forte croissance grâce à Instagram. Sa stratégie ? Le marketing d'influence et du contenu de qualité.

Citons par exemple la publication d'une montre de la marque au poignet de l'influenceuse Marie Sinitsina.

Résultats : Daniel Wellington était la marque la plus mentionnée par les influenceurs en 2021.

Respire, marque de déodorants et cosmétiques naturels

Respire commercialise une gamme de déodorants écologiques et naturels. La stratégie de contenu met les produits en scène. Les abonnés peuvent ainsi se projeter dans l’utilisation des produits de la marque (exemple).

Brut, média d’informations

Brut est un média d'informations très apprécié. La formule ? Un iPhone, des directs très longs, et des témoignages sans montage. Le média cherche à être au plus proche de l'action, ce qui plaît à son public, car plusieurs milliers de spectateurs sont présents sur les « lives » du média.

Du contenu original et authentique, sans retouche, voici ce qui fait la recette du succès de Brut.

433, média d’informations liées au football

433 est un média d'informations qui a réussi à réunir l'une des plus importantes communautés du football en ligne : plus de 50 millions d'abonnés ! La marque s'appuie sur un contenu d'excellente qualité publié régulièrement et un community management bien rodé.

Le média incite les abonnés à réagir à ses publications, comme on le voit sur cette publication d'un arbitre donnant un carton rouge. Toutes ces bonnes pratiques mises en place assurent son succès sur la plateforme.

En définitive, Instagram est un réseau social très intéressant pour développer la notoriété de son entreprise. Pour augmenter efficacement ses abonnés, il faut rester patient et miser sur la qualité et la variété du contenu publié. Une bonne solution est d’opter pour un outil professionnel comme celui proposé par Meltwater afin de maximiser votre stratégie marketing sur Instagram.

Pour mettre en place une stratégie efficace sur Instagram, demandez conseil à l’équipe Meltwater dès aujourd’hui !