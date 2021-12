Vous utilisez probablement Twitter, LinkedIn, Facebook ou Instagram dans votre stratégie de social media marketing, mais avez-vous déjà pensé à utiliser le marketing WhatsApp ? Comment utiliser WhatsApp pour faire passer votre message ?

Avec près de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, l’application offre aux spécialistes du marketing la possibilité d’engager leurs clients dans des conversations en tête-à-tête. Pour cette raison, et avec l’adoption croissante du marketing conversationnel par le biais des applications de messagerie, les entreprises utilisent cette plateforme pour atteindre leurs clients et renforcer le lien qu’elles entretiennent avec leurs communautés en ligne.

Et comme nous venons de le mentionner, il y a eu une évolution vers les applications de messagerie et le dark social qui a forcé les spécialistes du marketing à envisager d’utiliser des applications de messagerie comme WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, WeChat, LINE, Telegram, etc. dans leurs stratégies de marketing des réseaux sociaux.

Mais malgré l’adoption croissante de ces applications de messagerie par les consommateurs, de nombreuses marques hésitent à utiliser des plateformes dark social comme Whatsapp et Facebook Messenger. Et nous comprenons que le marketing via les plateformes dark social est un concept relativement nouveau et que les analyses ne sont pas encore disponibles par rapport à certaines plateformes traditionnelles, dont vous avez besoin pour établir ce très important ROI social fixé par votre patron.

Le dark social est donc un territoire relativement inexploré, mais cela a aussi ses avantages. Étant donné que peu de spécialistes du marketing ont commencé à tirer parti de ces applications de messagerie, vos campagnes de marketing WhatsApp n'ont pas à attirer l'attention de la même manière que vos publications organiques sur votre mur Facebook.

De plus, le dark social peut être très bénéfique pour la visibilité de la marque. Pensez au nombre de fois où vous avez lu un article et l’avez envoyé à un ami directement via une application de messagerie plutôt que de le partager publiquement sur votre profil Facebook. C'est quelque chose qui arrive souvent, et par conséquent, les chances que votre contenu soit déjà partagé via le dark social sont relativement élevées.

En fait, selon RadiumOne, 84 % des partages sociaux se font par le biais de plateformes dark social.

La portée organique des plateformes de réseaux sociaux traditionnelles étant particulièrement faible, il est temps de commencer à penser différemment et d’essayer de nouvelles méthodes pour atteindre votre public. Les entreprises d’Asie du Sud-Est font du marketing depuis des années via WeChat, une plateforme de messagerie similaire, et nous allons explorer ci-dessous des exemples de la façon dont les marques du monde entier utilisent le marketing WhatsApp dans leurs stratégies de réseaux sociaux.

Table des matières :

WhatsApp est-il un réseau social ?

C’est une question délicate, car l’application est principalement utilisée pour envoyer des messages texte à une personne ou à un groupe de personnes. Mais l’entreprise a été rachetée par Facebook, Inc. en 2014 pour 19 milliards de dollars, et Facebook a récemment commencé à intégrer toutes ses applications de réseaux sociaux, y compris les applications de messagerie comme Messenger et WhatsApp.

Et bien la pub WhatsApp ne soit pas disponible, vous pouvez diffuser des publicités click-to-message sur Facebook et Instagram qui ouvrent une conversation dans WhatsApps après que quelqu’un ait cliqué sur le CTA de la publicité. Des innovations et des intégrations comme celles-ci ont permis aux applications de messagerie de prendre un tout nouveau sens.

Facebook a également récemment connecté la boîte de réception des messages Messenger avec celle d’Instagram pour tous les utilisateurs, intégrant davantage leur suite de produits et brouillant les lignes entre les applications de réseaux sociaux et celles de messagerie.

Les applications de messagerie populaires en Asie, comme l’application de messagerie WeChat axée sur le marché chinois, ont commencé comme un service de messagerie personnelle permettant aux gens de communiquer. Cependant, au fil du temps, WeChat s’est transformée en une super application qui peut être utilisée pour le blogging, le shopping, les transferts d’argent et même les services de conciergerie. Il est possible que d’autres applications de messagerie personnelle mettent en œuvre des fonctionnalités similaires à l’avenir. Mais pour l’instant, WhatsApp peut toujours être considérée comme une application de réseaux sociaux, même sans aucune de ces fonctionnalités fantaisistes, en raison des intégrations existantes avec Facebook et du nombre croissant de marques qui l’utilisent comme canal de service à la clientèle.

Quel est l'intérêt de WhatsApp en marketing ?

1. Utilisation gratuite : La meilleure partie de l’utilisation des applications de messagerie personnelle pour le marketing ? La plupart d’entre elles sont gratuites à télécharger et à utiliser. En raison de la facilité d’accès et de la faible barrière d’entrée, les marques peuvent commencer à déployer des campagnes presque immédiatement après leur activation.

2. Des taux d’ouverture fantastiques : Bien sûr, vous pouvez laisser quelques emails non lus, mais combien de vos messages texte ne sont pas lus ? Les utilisateurs de WhatsApp ouvrent plus de 90 % des messages qu'ils reçoivent, ce qui est probablement un pourcentage bien plus élevé que le taux d’ouverture de votre newsletter. Imaginez avoir ce type de taux d’ouverture lors de votre prochaine campagne marketing ! En incluant une fonction d’appel à l’action (CTA) dans cette campagne, vous pourriez considérablement augmenter votre nombre de leads et vos flux de revenus.

3. Engagez-vous personnellement avec les clients : Les messages texte sont intrinsèquement plus personnels que les emails, et être en mesure de s’adresser et de répondre personnellement aux clients va beaucoup plus loin lorsqu’il s’agit de construire une communauté engagée. Les campagnes de marketing WhatsApp peuvent être élaborées et ciblées pour un public spécifique.

4. Exploitez plusieurs formats de médias : Les applications de messagerie personnelle vous permettent d’envoyer différents types de supports multimédias. Les équipes de marketing peuvent partager des images d’affiches, de brochures, de vidéos et de liens vers des sites web que les clients peuvent utiliser pour obtenir des informations sur les nouveaux produits et services.

Une petite remarque : le partage de vidéos avec les clients peut être lourd en termes de données et peut donc les dissuader de les regarder. Mais des applications comme WhatsApp permettent aux utilisateurs de regarder des vidéos directement dans l’application. L’entreprise a créé une fenêtre pop-up intégrée pour YouTube, ce qui permet aux gens de visionner plus facilement vos vidéos de marketing.

Bien qu'il y ait des limites associées à l’exécution d’une campagne dans les applications de messagerie personnelles, comme le manque de mesures tangibles, d’algorithmes et de portée de distribution, les clients gravitent vers les messageries parce qu’elles sont personnelles par nature et ultra-réactives. La commercialisation de services spécifiques par des applications de messagerie telles que WhatsApp for Business est vraiment utile aux entreprises pour mettre en œuvre ces architectures de messagerie en fonction de leurs besoins. Mais alors pourquoi utiliser WhatsApp ?

Quel est l'intérêt de WhatsApp comme outil marketing ?

La messagerie privée vous permet de créer une relation personnelle avec vos clients.

L’utilisation est gratuite, et beaucoup de gens utilisent déjà ces applications.

Il y a plus de chances que vos messages soient lus.

Il est facile de partager des vidéos, des images ou des liens autour de vos campagnes de marketing.

Logiciel de marketing WhatsApp

Le nombre massif de personnes utilisant ces applications de messagerie personnelle en fait un grand attrait pour les spécialistes du marketing, mais il n’y a pas encore autant de plateformes de gestion des réseaux sociaux qui prennent entièrement en charge la programmation et la publication de contenu ou la gestion de communauté. Donc, si vous cherchez à utiliser WhatsApp pour soutenir votre stratégie de marketing, nous avons compilé une liste d'outils qui permettent de le faire.

Qu’il s’agisse d’automatisation de la messagerie, de communication cross-canal, d’envoi de SMS en masse ou d’analyse des campagnes, voici plusieurs options d’outils qui peuvent soutenir votre stratégie marketing WhatsApp. Vous pouvez également choisir de gérer vos campagnes WhatsApp en téléchargeant l’application WhatsApp Business si vous ne souhaitez pas utiliser les services de l’un des partenaires de la société qui est connecté à la plateforme via l’API WhatsApp Business.

SalesPanda

Un logiciel d’automatisation du marketing qui intègre également de nombreuses autres fonctions telles que le lead scoring, le marketing social, les pages de renvoi/formulaires web et une plateforme de contenu d’hébergement.

Twilio

À l’aide d’une API unique, son logiciel connecte la marque avec les clients à travers les fonctions de messagerie de SMS, WhatsApp et chat.

WhatSo

Ce logiciel est capable d’importer des contacts depuis WhatsApp et offre une fonction antiblocage pour garantir que vos messages parviennent au public souhaité.

User.com

Il s’agit d’un logiciel d’automatisation du marketing full-stack, dédié à la réalisation de campagnes de messagerie et à la mise en place d’un support client par messagerie. Le logiciel dispose également de plusieurs métriques que vous pouvez utiliser pour évaluer le succès d’une campagne WhatsApp.

WebEngage

Ce logiciel est basé sur le cloud et gère la communication cross-canal. La plateforme permet aux marques de déployer des notifications push sur téléphone mobile, des messages in-app et d’envoyer des emails.

QR Codes

L’utilisation à grande échelle de l’omniprésent QR code est un autre moyen innovant d’encourager les clients à accéder aux informations sur votre marque. Les marques peuvent ajouter des QR code sur leurs produits ou leurs vitrines que les utilisateurs peuvent scanner pour entamer une conversation avec celle-ci. La plupart des applications de messagerie intègrent des scanners de codes, ce qui simplifie la lecture d’une nouvelle campagne ou l’interaction avec la marque. WhatsApp a récemment mis en avant cette fonction pour initier des conversations entre clients et marques. En prime, vous pouvez également partager du matériel de marketing (vidéos, liens, etc.) directement avec les personnes qui scannent le QR code.

Absolut & WhatsApp

Absolut a créé une campagne de relations publiques impressionnante pour célébrer et annoncer le lancement de la nouvelle collection Limited Edition Absolut Unique en Argentine. La société a organisé une fête très exclusive et a créé un videur fictif avec lequel les utilisateurs devaient interagir pour accéder à la fête organisée par Absolut. Cette campagne marketing unique a connu un succès immédiat et a permis à la marque de bénéficier de trois jours de conversations ininterrompues avec ses clients.

Hellmann's & WhatsApp

Un autre exemple vient de la marque de condiments Hellmann’s qui a mis en place une campagne utilisant Whatsapp en demandant aux consommateurs d’envoyer une photo de leur réfrigérateur, en retour un chef leur enverrait une recette. Plus de 13 000 personnes se sont inscrites à la campagne et ont passé en moyenne 65 minutes à interagir avec la marque. Hellmann’s a également reçu des informations importantes sur le contenu des frigos des consommateurs !

Grâce aux innombrables options disponibles sur les applications de messagerie et la possible diffusion WhatsApp, les marques et les entreprises peuvent atteindre leur public beaucoup plus rapidement avec une touche plus personnalisée. Les applications de messagerie telles que WhatsApp et Facebook Messenger sont idéales pour votre prochaine campagne et les marques ne devraient pas manquer de les utiliser comme outil marketing.