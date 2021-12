Savez-vous que 53 % de la population mondiale utilise les réseaux sociaux ? Que Facebook reste la plateforme sociale la plus populaire ? Ou que les audiences qui suivent une marque sur ces médias ont plus tendance à visiter son site internet et à devenir ses clients ?

Ces informations constituent de précieux indicateurs pour les entreprises et les marques qui utilisent ces médias comme des canaux de communication. En effet, il est indispensable de bien connaître l'évolution des réseaux sociaux pour affiner les contours de votre stratégie social media marketing, et réussir à vous connecter plus efficacement avec votre audience cible. Par exemple, en identifiant les plateformes les plus utilisées par vos clients potentiels ou en déterminant quel type de contenu vous apportera une plus grande visibilité.

Pour vous épargner une recherche longue et fastidieuse, nous avons réuni dans cet article 53 chiffres et statistiques reseaux sociaux susceptibles d’alimenter votre stratégie social media en 2022, de vous aider à planifier vos campagnes, et in fine d’optimiser l’efficacité de vos actions sur les réseaux sociaux.

Table des matières

Les chiffres des réseaux sociaux à connaître

Le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde tourne autour de 4,20 milliards d’individus. Cela équivaut à environ 53 % de la population mondiale. (DataReportal) 490 millions de personnes ont rejoint les médias sociaux ces 12 derniers mois, soit une hausse de 13 % entre janvier 2020 et janvier 2021. Cela fait près de 1,3 million de nouveaux utilisateurs par jour. (DataReportal) 4,15 milliards d’utilisateurs accèdent aux médias sociaux via leur smartphone, soit 98,8 % des usagers (DataReportal). Le réseau social le plus utilisé au monde reste Facebook, avec 2,740 milliards d’utilisateurs uniques. Il devance YouTube (2,291 milliards), WhatsApp (2 milliards), Messenger (1,3 milliard), Instagram (1,221 milliard), Weixin/WeChat (1,213 milliard), TikTok (689 millions) et QQ (617 millions). (DataReportal) Les medias sociaux les plus utilisés en France sont : Facebook (45,2 millions de visiteurs uniques par mois), WhatsApp (32,4 millions), Instagram (31,8 millions), Messenger (28,3 millions), Snapchat (23,4 millions), LinkedIn (18,8 millions), Pinterest (18,4 millions), Twitter (16,8 millions), TikTok (11 millions) et Discord (7,9 millions) (Business Insider). Le temps passé sur les réseaux sociaux est stable avec 2h25 par jour au 3e trimestre 2020 (+ 0,4 % par rapport à la même période en 2019) (DataReportal). Les internautes consultent les réseaux sociaux pour s’informer sur l’actualité (36,5 % des utilisateurs), profiter de contenus divertissants (35 %), passer le temps (34,4 %), rester en contact avec des amis (33 %), partager des photos et des vidéos (27,9 %), rechercher des produits à acheter (27,5 %), etc. L’utilisation des médias sociaux chez les jeunes : Instagram (82 %), Snapchat (74 %) et Facebook (54 %) sont les plateformes les plus utilisées par les moins de 25 ans (Blog du modérateur). Les liens entre les jeunes et les réseaux sociaux se tissent de plus en plus tôt : 63 % des moins de 13 ans ont au moins un compte sur l’une de ces plateformes. YouTube est, de loin, la plus utilisée par les 11-12 ans, devant Snapchat, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitch et Facebook/Messenger. (My Digital Week) 54 % des utilisateurs emploient les réseaux sociaux pour chercher des produits (GlobalWebIndex).

Facebook devrait passer la barre des 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels d'ici 2022, soit un nouveau record pour la plateforme sociale la plus utilisée dans le monde (Datareportal). Facebook compte 2,853 milliards d’utilisateurs dans le monde (Statista). 98,3 % des utilisateurs accèdent à Facebook depuis leur mobile (Statista). L’usage de Facebook chez les jeunes est en diminution constante : ils sont passés de 71 % en 2015 à 67 % aujourd’hui (GlobalWebIndex). La plus large proportion d’utilisateurs de Facebook est composée d’hommes de 25 à 34 ans (19 % du total) (Statista). 56 % des utilisateurs de Facebook cherchent avant tout des informations (Facebook). 15 % d’entre eux cherchent des produits à acheter (eMarketer). Les vidéos représentent 15 % de l’ensemble des contenus publiés sur Facebook (Social Insider). Le format vidéo est le format le plus efficace pour générer des clicks via les Facebook Ads (59,3 %), devant les images (29,6 %) (DataBox). C’est avec la publicité que Facebook génère la plus grande part de ses revenus : 20,7 milliards de dollars au total (Marketing Dive). Le réseau compte 10 millions d’annonceurs actifs au 3e trimestre 2020 (Statista).

Les chiffres Instagram

Instagram compte 1,386 milliard d’utilisateurs dans le monde (Statista). Le public d’Instagram est essentiellement composé d’hommes et de femmes de 18 à 34 ans (62 % des utilisateurs·trices) (Statista). 90 % des utilisateurs d’Instagram suivent au moins une entreprise. Les deux tiers déclarent que le réseau est idéal pour interagir avec les marques. Et 50 % d’entre eux se disent davantage intéressés par une marque lorsque celle-ci diffuse des publicités sur Instagram. (Instagram) 70 % des consommateurs consultent Instagram pour chercher de nouveaux produits (Facebook for business). 60 % des utilisateurs déclarent avoir découvert de nouveaux produits via ce réseau (Instagram). Près de 90 % des marketeurs considèrent Instagram comme le réseau social le plus important pour le marketing d’influence (Mediakix). Les formats les plus efficaces sur ce réseau social sont les posts traditionnels (78 %) et les Stories (73 %) (Mediakix). 37 % des utilisateurs interagissent avec des influenceurs (Takumi).

Les chiffres LinkedIn

LinkedIn compte 774 millions d’utilisateurs dans le monde. 57 millions d’entreprises disposent d’un profil sur ce réseau. (LinkedIn) 210 millions d’offres d’emploi sont publiées chaque mois sur LinkedIn, soit 81 chaque seconde. Quatre personnes sont recrutées chaque minute via le réseau. (LinkedIn) 82 % des marketeurs B2B déclarent enregistrer leurs meilleures performances sociales grâce à ce réseau (LinkedIn). 96 % des marketeurs B2B qui intègrent LinkedIn à leur stratégie social media marketing diffusent des contenus organiques, et 83 % des contenus payants (LinkedIn Ads). Ce qui en fait le premier canal de diffusion pour ces deux formats en B2B. (Content Marketing Institute) Les contenus les plus longs (en moyenne 1 900 – 2 000 mots) sont aussi les plus performants sur la plateforme. (Okdork) Les marques sont perçues par les consommateurs comme plus professionnelles (92 %), plus intelligentes (74 %), de meilleure qualité (59 %) et plus respectables (59 %) lorsque leurs publicités sont vues sur cette plateforme (LinkedIn).

Twitter compte 397 millions d’utilisateurs dans le monde (Statista). 70 % des utilisateurs de Twitter sont des hommes. Près de 30 % des inscrits ont entre 25 et 34 ans. (HubSpot) 92 % des interactions sur Twitter se font en cliquant sur des liens intégrés aux tweets (HubSpot). 59 % des inscrits utilisent Twitter avant tout pour s’informer (HubSpot). 93 % des utilisateurs sont ouverts à des interactions avec les marques, notamment pour obtenir de l’aide ou bénéficier d’un support technique (Twitter). En moyenne, les utilisateurs postent deux tweets par jour (Pew Research Center). L’utilisation de la vidéo sur ce réseau a augmenté de 62 % entre 2019 et 2020 (HubSpot).

Les chiffres Pinterest

Pinterest compte 478 millions d’utilisateurs (Statista). Les femmes représentent 60 % de l’audience mondiale du réseau. Mais le nombre d’utilisateurs masculins appartenant à la génération Z a augmenté de 40 % en un an (Pinterest). La plus grande partie des inscrits a entre 25 et 34 ans (40,6 %), devant les 18-24 ans (19,1 %) et les 35-44 ans (17,6 %) (DataReportal).

Les chiffres TikTok

TikTok compte 732 millions d’utilisateurs dans le monde (Statista). C’est l’application la plus téléchargée en 2020 (Apptopia). Le public de TikTok est plutôt (très) jeune : une majorité des utilisateurs a entre 10 et 19 ans (Statista). La tranche d’âge 16-24 ans représente 41 % de l’ensemble des inscrits (GlobalWebIndex). Les utilisateurs ayant contribué à TikTok ont surtout consulté des vidéos postées par d’autres (68 %) et uploadé leur propre contenu vidéo (55 %) (GlobalWebIndex). La durée de session moyenne sur TikTok est de 5 minutes (plus longue que sur Snapchat) (Digiday). L’application est utilisée en moyenne 45 minutes par jour (Fast Company).

Les chiffres Snapchat

Snapchat compte 514 millions d’utilisateurs (Statista). 3 milliards de Snaps sont envoyés chaque jour (HubSpot). 10 milliards de vidéos sont consultées chaque jour (HubSpot). 56 % des utilisateurs sont des femmes (DataReportal). Le public de Snapchat est plutôt jeune : 82,7 % des utilisateurs ont entre 13 et 34 ans (DataReportal). L’audience des publicités Snapchat a bondi de 29,4 % dans les 12 derniers mois. Ce qui veut dire que les entreprises déployant une stratégie social media marketing basée sur les campagnes payantes peuvent toucher 117 millions d’utilisateurs en plus cette année. Par comparaison, le reach publicitaire de Facebook n’a augmenté que de 7,7 % sur la même période. (DataReportal).

Qu’il s’agisse de déployer une stratégie social media marketing pour votre entreprise ou d’optimiser une stratégie existante, il est essentiel de prendre en compte les grandes tendances dans l’utilisation des réseaux sociaux. C’est vrai pour les utilisateurs eux-mêmes (quels sont les médias émergents ? Quels formats de contenu préfèrent-ils consulter sur Facebook, Instagram ou Twitter ? Etc.), mais aussi pour les professionnels du social media marketing : il est indispensable de suivre les conseils donnés par les marketeurs.

C’est d’autant plus important que le rôle des médias sociaux dans les stratégies marketing est amené à se renforcer. Les prévisions tablent sur une augmentation continue du nombre d’utilisateurs, pour atteindre 4,41 milliards en 2025 (Statista). En somme, si votre audience ne se trouve pas déjà sur les réseaux, il y a de fortes chances pour qu’elle y vienne progressivement.

Pour optimiser votre stratégie social media marketing, suivez ces quelques conseils :

Intéressez-vous aux plateformes montantes (comme TikTok) et pas seulement aux sites traditionnels.

Investissez dans les formats les plus attractifs pour vos audiences sur ces réseaux, notamment les images et les vidéos, les Stories, etc.

Les utilisateurs apprécient les marques qui communiquent sur les médias sociaux, dès lors qu’elles le font de façon pertinente. Alors soignez votre présence sociale , au besoin en confiant cette tâche à un community manager.

, au besoin en confiant cette tâche à un community manager. Organisez votre veille média pour suivre les tendances et rester à l’écoute des attentes de vos audiences. Et n’oubliez pas de regarder de près ce que font vos concurrents pour ne jamais leur laisser trop d’avance !

