Jos työskentelet sosiaalisen median markkinoinnin parissa etkä ole vielä miettinyt, miten ChatGPT voi auttaa sinua työskentelemään tehokkaammin, olet jäänyt paljosta paitsi! Jotkut saattavat olla huolissaan siitä, että tekoälytyökalut voivat lopulta korvata heidät työssään. Totuus kuitenkin on, että ne ovat yksinkertaisesti välineitä, jotka auttavat työskentelemään älykkäämmin ja nopeammin tuhlaamatta aikaamme.

ChatGPT on poikkeuksellisen hyvä nopeuttamaan joitakin sosiaalisen median hallintaan liittyviä tylsiä ja toistuvia tehtäviä, jolloin aikaa jää enemmän työn miellyttävämpiin ja luovempiin osa-alueisiin.

Olemme Meltwaterilla niin vakuuttuneita tekoälyn tuomasta lisäarvosta, että olemme integroineet ChatGPT:n sosiaalisen median hallinnointityökaluumme Engageen auttaaksemme käyttäjiämme parantamaan tuottavuuttaan. Mutta vaikka et olisikaan vielä Meltwaterin asiakas, voit silti säästää aikaa ChatGPT:n avulla näiden kokoamiemme sosiaalisen median markkinoinnin vinkkien avulla.

Sisältö

Lukuvinkit: Käytännön opas ChatGPT:n käyttöön markkinoinnissa ja PR:ssä, 9 ChatGPT-vinkkiä markkinoinnille, Viekö ChatGPT markkinoinnin työt?, ChatGPT-vinkit PR-toimistoille

Yleisiä vinkkejä ChatGPT:n käyttöön sosiaalisen median markkinoinnissa

Kun kirjoitat kehotuksia ChatGPT:lle, ole mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen , jotta jätät mahdollisimman vähän tilaa väärintulkinnoille ja virheille. Ihmisen tavoin työkalu tuottaa parempia tuloksia, jos sille annetaan hyvä ohjeistus.

, jotta jätät mahdollisimman vähän tilaa väärintulkinnoille ja virheille. Ihmisen tavoin työkalu tuottaa parempia tuloksia, jos sille annetaan hyvä ohjeistus. Tarkista ChatGPT:n tuottamasta sisällostä aina faktat , erityisesti tilanteissa, joissa faktatiedon tarkkuus on tärkeää. Järjestelmä voi vaikuttaa erittäin fiksulta, mutta se ei ole aina oikeassa. Joskus se voi antaa virheellistä tietoa asiantuntevaan sävyyn, joten älä anna sen hämätä.

, erityisesti tilanteissa, joissa faktatiedon tarkkuus on tärkeää. Järjestelmä voi vaikuttaa erittäin fiksulta, mutta se ei ole aina oikeassa. Joskus se voi antaa virheellistä tietoa asiantuntevaan sävyyn, joten älä anna sen hämätä. Varaudu kirjoittamaan ChatGPT:n tuotos uudelleen . Useimmiten sen tuottama teksti on melko yleisluontoista ja tylsää, vaikka se voikin olla hyvä lähtökohta inspiraation puuttuessa. Yleensä tekstiä on hyvä hieman muokata, jotta se olisi todella sujuvaa. Ajattele ChatGPT:tä copywriting-työkaluna, ei copywriterina.

. Useimmiten sen tuottama teksti on melko yleisluontoista ja tylsää, vaikka se voikin olla hyvä lähtökohta inspiraation puuttuessa. Yleensä tekstiä on hyvä hieman muokata, jotta se olisi todella sujuvaa. Ajattele ChatGPT:tä copywriting-työkaluna, ei copywriterina. Muista, että voit pyytää ChatGPT:tä antamaan vastauksia uudelleen . Jos se siis tuottaa vastauksen, johon et ole tyytyväinen, voit antaa sille palautetta ja pyytää sitä yrittämään uudelleen.

. Jos se siis tuottaa vastauksen, johon et ole tyytyväinen, voit antaa sille palautetta ja pyytää sitä yrittämään uudelleen. ChatGPT:n maksullisessa versiossa saat käyttöösi Code Interpreter -ominaisuuden, joka nimestään huolimatta voi olla hyödyllinen yleiskäyttäjille, koska sen avulla voit ladata kaikenlaisia tiedostoja analysoitavaksi, joka avaa aivan uuden maailman mahdollisuuksia.

saat käyttöösi Code Interpreter -ominaisuuden, joka nimestään huolimatta voi olla hyödyllinen yleiskäyttäjille, koska sen avulla voit ladata kaikenlaisia tiedostoja analysoitavaksi, joka avaa aivan uuden maailman mahdollisuuksia. Muista suojella yrityksesi arvokasta dataa! ChatGPT käyttää oletusarvoisesti kaikkia sen kanssa jakamiasi tietoja mallin kouluttamisen apuna, mutta voit kytkeä tämän pois päältä Data Controls -valikon "Chat History & Training" -valinnalla. Vaikka tietojen jakaminen olisi kytketty pois päältä, ei ole suositeltavaa syöttää työkaluun mitään erittäin arkaluonteisia tietoja.

Käytä ChatGPT:tä tiivistääksesi sisältöjä sosiaalisen median postauksia varten

Haluatko kirjoittaa twiitin tai LinkedIn-postauksen mainostaaksesi blogia tai muuta verkkosivustosi sisältöä? Voit yksinkertaisesti pyytää ChatGPT:tä tekemään raskaan työn puolestasi joko liittämällä alkuperäisen sisällön tekstin kehotukseesi tai liittämällä tiedoston analysoitavaksi, jos sinulla on maksullinen versio.

Kehotuksesi pitäisi olla seuraavanlainen: "Alla on yritykseni verkkosivuston blogikirjoituksen teksti, jota haluan mainostaa sosiaalisen median kanavissamme. Kirjoita Facebookiin, Twitteriin ja LinkedIniin sopivia sosiaalisen median postauksia, jotka korostavat tämän blogin sisältöä ja kannustavat ihmisiä lukemaan sitä: [blogiteksti]”

Käytä ChatGPT:tä luodaksesi vaihtoehtoisia tekstejä nopeasti

Joskus sinun on löydettävä useita eri tapoja sanoa sama asia, jos haluat välittää viestin johdonmukaisesti sen kuitenkaan kuulostamatta toistolta, ja se voi olla hankalaa. Mutta ei ChatGPT:lle! Voit pyytää sitä tuottamaan niin monta vaihtoehtoa kuin tarvitset, ja vaikka jotkut niistä eivät ehkä olekaan loistavia, se voi antaa sinulle jatkuvasti erilaisia ideoita, kunnes löydät mieleisesi version.

Käytä tällaista kehotusta: "Kirjoita seuraava twiitti uudelleen 20 eri tavalla niin, että sen merkitys säilyy, mutta se ei kuulosta toistolta: [twiittiteksti]”

Käytä ChatGPT:tä uusien sisältöideoiden luontiin

Sosiaalisen median managerina sinun on luotava paljon sisältöideoita edistääksesi projekteja, joskaan se ei ole aina helppoa, ja joskus inspiraatio on vähällä hiipua. Tällaisina päivinä voit luottaa ChatGPT:n apuun. Voit pyytää siltä sisältöideoita yksinkertaisesti selittämällä sille tilanteesi.

"Yritykseni on tuomassa markkinoille uutta tuotetta, kokoontaitettavaa työpöytää ihmisille, jotka työskentelevät kotona mutta asuvat pienissä asunnoissa. Sen ainutlaatuiset ominaisuudet ovat, että se tarjoaa suuren työpöytäalueen, joten ihmisillä on runsaasti tilaa kannettavalle tietokoneelle, puhelimelle, hiirelle ja kahvimukille, mutta se on myös erittäin kevyt ja taittuu pieneen kokoon, joten se voidaan helposti piilottaa. Anna minulle ideoita sosiaalisen median sisällöstä, jonka avulla voisin mainostaa tätä tuotetta seuraavissa kanavissa: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn."

Käytä ChatGPT:tä sosiaalisen median markkinoinnin suunnitteluun

ChatGPT voi auttaa sinua, suunnittelitpa sitten koko sosiaalisen median sisältökalenteria vuosineljännekselle tai vain rajattua suunnitelmaa tiettyä kampanjaa varten. Anna työkalulle mahdollisimman paljon tietoa laajemmasta suunnitelmasta joko kehotuksena tai ladattuna asiakirjana, ja pyydä sitten yksinkertaisesti sitä laatimaan sosiaalisen median suunnitelma kanaviesi ja tavoitteidesi perusteella.

Esimerkki kehotuksesta: "Oheinen asiakirja sisältää yrityksemme markkinointisuunnitelman seuraaville kolmelle kuukaudelle. Luo näiden tietojen avulla sosiaalisen median sisältösuunnitelma tukemaan tätä markkinointitoimintaa sosiaalisen median kanavillemme Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja LinkedInissä. Kunkin postauksen kohdalla sinun tulisi tarjota kuhunkin näistä kanavista sopiva teksti sekä yksityiskohtainen kuvaus siihen liittyvästä kuvasta. Suosittele myös sopivia ideoita, kuten markkinointisuunnitelman kannalta merkityksellisiä gallupeja, lahjakortteja ja muita yleisön sitoutumista edistäviä aktiviteetteja varten."

ChatGPT ei todennäköisesti anna sinulle täydellistä sosiaalisen median suunnitelmaa, joka on valmis julkaistavaksi, mutta sen pitäisi ainakin tarjota puitteet tai lähtökohdat, joiden pohjalta voit rakentaa ja mukauttaa suunnitelmaa.

ChatGPT:n mukauttaminen tarpeisiisi

Oletusarvoisesti ChatGPT tuottaa neutraalia ja jopa tylsää tekstiä, mutta tuore uusi ominaisuus helpottaa sen tulosten räätälöintiä omien tarpeidesi mukaan. Asetukset-valikossa, näytön vasemmassa alakulmassa, on piilotettu vaihtoehto nimeltä mukautetut ohjeet, ja siinä on kaksi valintaikkunaa, joissa voit antaa ChatGPT:lle tietoja siitä, miten haluat sen käyttäytyvän.

Ensimmäisessä laatikossa sinun tulee antaa sille tietoja roolistasi, yrityksestä, jossa työskentelet, tavoitteistasi ja muista yksityiskohdista, jotka voivat auttaa sitä ymmärtämään tarpeitasi paremmin.

Toisessa kohdassa voit antaa sille ohjeita siitä, miten haluat sen vastaavan pyyntöihisi. Tähän voi sisältyä esimerkiksi kirjoitustyyli ja äänensävy, vastausten toivottu pituus, tietyt sanat tai fraasit, joista et pidä, ja se, pitäisikö sen esittää mielipiteitä vai keskittyä tosiasioihin. Jos yritykselläsi on kirjoittamista koskevia tyyliohjeita, voit kirjata ne tähän.

Jos käytät tätä ominaisuutta hyvin, ChatGPT:n tulokset paranevat huomattavasti, jolloin käytät vähemmän aikaa sen tuotosten uudelleen kirjoittamiseen.

Valmistaudu sosiaalisen median kriisiin ChatGPT:n avulla

Paras tapa valmistautua kriisiin on kartoittaa kaikki mahdolliset ongelmat, jotka voivat kohdata yritystäsi, ja suunnitella, miten reagoisit niihin ja mihin suuntaan ne voivat myöhemmin kehittyä. Kriiseille ominaista on kuitenkin juuri se, että ne voivat olla arvaamattomia, joten erilaisiin tilanteisiin saattaa olla vaikea valmistautua.

ChatGPT:n avulla voit keksiä mahdollisia kriisitilanteita, joita et ehkä ole ajatellut. Aloita antamalla sille mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja yrityksestäsi, toimialastasi ja markkinoistasi ja pyydä sitä sitten kuvittelemaan, millainen kriisi voisi kehittyä tulevaisuudessa.

"Yritykseni valmistaa keittiökoneita ja -välineitä erityisesti kotileivonnan harrastajille. Kaikki tuotteemme valmistetaan pienessä työpajassamme Indianan Garyssä, ja niitä myydään yksinomaan Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille. Markkinoimme tuotteitamme sosiaalisen median kanavien ja kumppanuuksien kautta verkossa toimivien leipomovaikuttajien kanssa. Auta minua valmistautumaan mahdollisiin tuleviin sosiaalisen median kriiseihin ehdottamalla mahdollisia odottamattomia haittavaikutuksia, jotka voivat johtaa kriisiin."

Tämä auttaa sinua kartoittamaan mahdollisia tapahtumia, joita et ollut ottanut huomioon. Voit kuitenkin mennä askeleen pidemmälle ja pyytää ChatGPT:tä auttamaan tilanteessa kunkin skenaarion kanssa. Esimerkiksi: "Auta minua harjoittelemaan tilannetta, jossa [selitä tilanne], jotta voin laatia paremman kriisinhallintasuunnitelman. Jos reagoisimme ongelmaan julkaisemalla virallisen anteeksipyynnön sosiaalisessa mediassa, mitä tahattomia seurauksia saattaisimme kohdata?"

ChatGPT:n vastausten avulla voit sitten kartoittaa eri tapoja, joilla kriisi voisi kehittyä, ja suunnitella, miten reagoisit niihin.

Yllä on listattu vain muutamia ehdotuksia ChatGPT:n käytöstä sosiaalisen median markkinoinnissa. ChatGPT on uskomattoman monipuolinen työkalu, jota voi käyttää monin tavoin. Olemme siis varmoja, että kun kokeilet sitä, löydät paljon uusia ideoita tekoälyn parempaan hyödyntämiseen.