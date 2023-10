Viekö ChatGPT markkinointitiimien työt?

Vaikka monet ovat innoissaan uusien generatiivisten tekoälyteknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista, jotkut ovat myös ymmärrettävästi huolissaan siitä, mitä niiden markkinoille tulo tarkoittaa heidän uransa vakaudelle.

Vielä vähän aikaa sitten tuntui epätodennäköiseltä, että tietokoneet pystyisivät ottamaan hoitaakseen monia markkinoinnin keskeisiä luovia tehtäviä, kuten tekstien kirjoittamisen ja graafisen suunnittelun. Nykyään näemme kuitenkin, että ChatGPT:n, Bardin, Stable Diffusionin, Dall-E:n ja muiden kaltaiset työkalut suorittavat juuri näitä tehtäviä ja kehittyvät koko ajan.

Sisällön luomisen lisäksi tekoäly on myös yhä parempi analyyttisissä tehtävissä, kuten markkinointidatan hyödyntämisessä tai suurten asiakirjojen ja laajojen sosiaalisen median postausten sisällön tiivistämisessä.

Analysoidaanpa siis kysymystä: Viekö ChatGPT työni?

Onko markkinoijien aika huolestua?

CNBC:n tuoreen tutkimuksen mukaan markkinointi- ja mainosalan työntekijät ovat tekoälystä eniten huolissaan. 51 % heistä on huolissaan erityisesti siitä, että se vie heidän työpaikkansa. Mutta onko tämä huoli todella aiheellinen?

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ennustaa vuoden 2023 työllisyysnäkymiä koskevassa raportissaan, että tekoälyn nopealla kehityksellä on todennäköisesti merkittävä vaikutus korkeasti koulutettuina pidettyihin ammatteihin, kuten laki, lääketiede ja rahoitusala. Tällä hetkellä tämä on kuitenkin vain spekulatiivinen havainto, ja järjestö huomauttaa, että juuri nyt tekoäly pikemminkin muuttaa työpaikkoja kuin korvaa niitä.

Havainto näyttää heijastavan myös tekoälyn todellisuutta markkinointialalla juuri nyt. Mitä tapahtuu, jos esimerkiksi annat potkut kaikille markkinoijillesi ja käytät 20 dollaria kuukaudessa ChatGPT+-tilaukseen? Ei mitään. Jonkun on silti saatava kaikki tapahtumaan, eikä ChatGPT pysty tekemään mitään itsestään, koska se on vain työkalu, eikä ammattitaitoinen ja kokenut ammattilainen.

Meltwater otti esimerkiksi hiljattain käyttöön tekoälyavustajan sosiaalisen median hallintatyökalussaan Engagessa, joka nopeuttaa postausten luomisessa. Tämä työkalu voi kuitenkin vain auttaa sosiaalisen median parissa työskenteleviä tuottamaan sisältöä nopeammin, mutta prosessissa tarvitaan edelleen ihmistä ohjaamaan tekoälyä ja tarkistamaan sen tuotokset, joten se ei korvaa ammattilaista.

Vinkki: Lue, miten voit hyödyntää ChatGPT:tä markkinoinnissa. Tutustu myös hyödyllisimpiin markkinointiaiheisiin ChatGPT-kehotteisiin.

Miksi markkinoinnissa tarvitaan jatkossakin ihmisiä?

Ihmiset ovat hyviä sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja ratkaisemaan uusia ongelmia, kun ChatGPT ja muut tekoälytyökalut taas pystyvät hoitamaan vain melko kapean valikoiman tehtäviä, ja niiden tyydyttävä suorittaminen edellyttää ihmisen valvontaa.

Kuten Meltwaterin Consumer Insights -yksikön johtaja Guillaume Decugis selitti aiemmin tänä vuonna pidetyssä webinaarissa, jossa käsiteltiin generatiivisen tekoälyn vaikutusta markkinointiin: "Mikään näistä asioista ei onnistu pelkästään tekoälyn avulla. Kaikki oheiset monimutkaiset tehtävät edellyttävät ihmisen asiantuntemusta joko ohjaamaan tekoälyä tai suhtautumaan kriittisesti siihen, mitä tekoäly ehdottaa. Yhteinen teema on, että tekoäly voi nopeuttaa työtä tai tunnistaa asioita, jotka ihminen on saattanut jättää huomaamatta, mutta ihmisen asiantuntemusta tarvitaan silti."

Lähitulevaisuudessa on siis epätodennäköistä, että ChatGPT tai muut tekoälyt korvaavat markkinoijat. Mutta tarkoittaako tämä, että uusi teknologia on täysin riskitöntä?

Mitkä voisivat olla ChatGPT:n potentiaalisia haittapuolia?

OECD:n raportin kirjoittajat huomauttavat, että ChatGPT:n kaltaisten työkalujen mahdollisena haittapuolena on se, että kaiken tuottavuuden parantamisesta puhumisen keskellä on vaarana, että työntekijöihin kohdistuu liikaa paineita, jotta he tuottaisivat enemmän kuin mihin he kykenevät. Kuten minkä tahansa uuden teknologian kohdalla, on siis tärkeää arvioida perusteellisesti sen ominaisuudet ja kehittää realistinen käsitys siitä, miten se sopii liiketoimintaan ja omaan rooliin.

Vaikka useimmat meistä ovatkin samaa mieltä siitä, että ChatGPT:n mahdollisuudet markkinoinnissa ovat valtavat, liian suuret odotukset johtavat aina vain uusiin pettymyksiin, mikä on haitallista ja vaikeuttaa teknologian tehokasta käyttöä. Tätä havainnollistaa erinomaisesti Gartnerin tunnettu "hype-syklin" käsite, jossa korostetaan sitä, miten uusille teknologioille asetetaan usein epärealistisia odotuksia, mikä johtaa vastareaktioon, kun ne eivät täyty.

Meltwaterilla olemme pyrkineet integroimaan ChatGPT-ominaisuudet ratkaisuihimme siten, että ne ovat asiakkaillemme järkeviä, jotta heidän työnsä olisi helpompaa ja tuottavampaa. Uskomme, että tekoäly voi olla voimavara, ja että sen käyttöönotossa on otettava huolellisesti huomioon turvallisuus ja eettisyys, jotta se auttaa asiakkaitamme eikä aiheuta heille lisätaakkaa. Jos kaikki omaksuvat tämän lähestymistavan, kenelläkään ei pitäisi olla mitään pelättävää tekoälyn suhteen.