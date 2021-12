Työntekijälähettilyys käytännössä – 5 vinkkiä

Olemme Meltwaterilla pyrkineet työntekijöiden aktivoimiseen sosiaalisessa mediassa ja se onkin onnistunut mukavasti. Nykyään Meltwaterin webinaareihin tulee kuukausittain satoja ilmoittautumisia työntekijöiden jakamien postauksien kautta ja verkkosivuliikenteen määrä on lisääntynyt huomattavasti.

Keräsin tähän blogipostaukseen vinkkejä, jotka ovat toimineet meillä työntekijälähettilyyden kannustamiseen.

1. Panosta henkilöihin, jotka ovat itse innostuneita somesta

Työntekijälähettilääksi on turha valita sellaista tyyppiä, jota ei kiinnosta oman henkilöbrändin kehittäminen yhtään. Tee “sometiimistä” ydinjoukko, johon saa vapaasti liittyä mukaan ja tarjoa jäsenille tukea, vinkkejä ja kannustusta. Positiivinen esimerkki toimii myös tässä, joten työntekijälähettilyyteen kannustavan henkilön pitäisi itse näyttää mallia.

2. Tarjoa käyttöön sisältöjä, joita ihmiset jakavat mielellään eteenpäin.

Kysy, mitä työntekijät jakaisivat eteenpäin ja mieti, osuuko sieltä jotkin asiat muuhun viestintästrategiaanne. Esimerkki meiltä; myynti halusi jakaa isojen firmojen uskottavia asiakasreferenssejä somessa, joten markkinointi otti tämän työlistalleen.

Media- ja someseuranta on hyvä tapa tarjota työntekijälähettiläille muuta kiinnostavaa sisältöä, jota he voivat jakaa omilla saatesanoilla eteenpäin tai lähteä mukaan keskusteluun. Esimerkiksi me Meltwaterilla haluamme pysyä kärryillä aiheista, jotka liittyvät viestintään, markkinointiin ja vaikuttajamarkkinointiin. Helppo tapa käyttää mediaseurantaa laajemmin on esim. RSS-syöte Slackiin, Yammeriin tai Teamsiin. Toinen vaihtoehto on antaa työntekijöille käyttöön Meltwaterin mobiilisovellus, jonka avulla he voivat seurata itseä kiinnostavia aiheita mediasta ja sosiaalisesta mediasta.

3. Mieti, mitä työntekijälähettilyydellä tavoitellaan ja mittaa sitä

Työntekijälähettilyyttä voi mitata useilla eri tavoilla. Jaottelen ne karkeasti kahteen eri kategoriaan;

Henkilön oman kehittymisen mittaaminen. Tähän mittariksi sopivat mm.

Oman verkoston laajuus

Omien postausten tavoittavuuden ja sitoutumisen mittaaminen

Somen kautta saatujen yhteydenottopyyntöjen määrä ja laatu

Myynti sosiaalisen median kanavien kautta (jos myyntiroolissa)

Social Selling Index

Omalla alalla asiantuntija-aseman luonti (esim. median yhteydenotot ja kommenttien pyytäminen).

Yrityksen tavoitteiden mittaamiseen sopivia tapoja:

Verkkosivuliikenteen määrä somejakojen kautta (työntekijöiden postaukset kannattaa tagittaa UTM-koodeilla, jotta voitte erottaa ne muusta liikenteestä Google Analytiikassa). Esimerkiksi meillä Meltwaterilla jokaisella työntekijällä on oma UTM-koodi, jotta voimme mitata jokaisen henkilön aiheuttamaa liikennettä erikseen.

Toimet, mitä liikenne aiheuttaa. Webinaarirekisteröitymiset, uutiskirjeen tilaukset, demopyynnöt, testitunnusten lataus, lahjoitukset.. Mitä ikinä tavoittelettekin pitäisi olla myös työntekijälähettilyyden tavoitteena. Tästä kannattaa tehdä GA:han automaattisesti päivittyvä dashboard, jotta voit infota myös työntekijöitä heidän onnistumisestaan.

Somen kautta tuleva liikenne kannattaa hyödyntää myös markkinoinnin automaatiossa. Voitte kohdentaa tälle kohderyhmälle muita markkinoinnin viestejä.



4. Rohkaise, kannusta ja auta onnistumaan

Luo sometiimille oma pikaviestiryhmä esimerkiksi Slackissa, Yammerissa tai Teamsissa. Tällä ryhmällä on useita käyttökohteita:

Postausaiheiden pallottelu etukäteen ja esimerkiksi uusien blogisisältöjen jakaminen ryhmän kesken.

Postausideoiden jalostaminen oikeiksi postauksiksi. Joillekin someen julkaiseminen voi tuntua pelottavalta ja tällöin auttaa, jos siihen on saanut kollegalta positiivisen palautteen etukäteen. Monesti läpiluku auttaa tekemään keskinkertaisesta postauksesta hyvän tai erinomaisen.

Valmiiden postausten jakaminen ryhmään aina julkaisun jälkeen. Tämä mahdollistaa sen, että kollegat voivat antaa postaukselle hieman extraboostia alkuun, jotta se näkyy mahdollisimman hyvin verkostoille.



5. Palkitse hyvästä työstä

Mieti, miten voit kannustaa ja palkita somelähettiläitä. Harvojen palkkamallissa some vielä tänä päivänä on mukana, mutta voitko esimerkiksi antaa lahjakortteja postauksista tai palkita eniten engagementiä saaneen postauksen jotenkin? Muista tuoda somelähettiläiden onnistumista myös muulle organisaatiolle tiedoksi, jotta tämä kannustaa muita ihmisiä mukaan.

