TikTok-webinaarimme keräsi todella paljon hyviä kysymyksiä yleisöstä, ja keräsimme kysymykset sekä Tiina Raittisen vastaukset yhteen tähän blogipostaukseen. Jos et ole kuunnellut vielä TikTok - Nuorten tanssivideoista hallitsevaksi mediaksi -webinaaria, löydät tallenteen tästä.

TikTok webinaarin kysymykset ja vastaukset:

Mistä näkee seuraajien paikkakuntajakaumaa?

TikTok-tilin voi alusta alkaen luoda “pro-tiliksi” (eli joko yrityksenä, organisaationa tai vaikka sisällönluojana), tai sitten oman henkilökohtaisen tilinsä voi vaihtaa asetuksista sellaiseksi. Pro-tilin käyttäjä näkee seuraajistaan tietoa kuten esimerkiksi iän, paikkakunnan ja aktiivisuuden – data on siis hyvin samanlaista kuin vaikkapa Instagramissa. Datankeruu alkaa kuitenkin vasta siitä hetkestä, kun profiili muutetaan pro-tiliksi, historiadataa ei siis kerry.

Millä tavoin koulut/oppilaitokset voisivat hyödyntää TikTokia markkinoinnissa?

Uskottavuuden kannalta sisältö voisi olla toimivaa, jos se tulisi opiskelijoilta opiskelijoille. TikTokiin kannattaa laittaa aikaa ja sisällöntuottamiseen nähdä vaivaa, lisäksi sisältöä on hyvä tuottaa säännöllisesti – TikTok siis kuluttaa resursseja. Ennen kanavaan hyppäämistä on järkevää siis pohtia omia resurssejaan, mutta kannattaa kuitenkin olla rohkea ja koittaa, mikä toimii!

Millainen on hyvä kaupallinen yhteistyö sisällöntuottajien kanssa?

Sisältö kannattaa suunnitella tiiviissä yhteistyössä vaikuttajan kanssa, ja lisäksi vaikuttajan näkemyksiä toimivan sisällön suhteen tulisi kuunnella herkällä korvalla – varsinkin, jos kanava ei ole itselle ennestään tuttu. Yhteistyölle tulisi olla kristallinkirkas tavoite, eli selkeään briiffiin ja kommunikointiin panostus kannattaa. Mieti myös yhteistyön toimivuuden mittarit valmiiksi: tavoittavuus, sitoutuneisuus ja esimerkiksi mahdollisen laskeutumissivun toiminnot.

Näkyikö brändi elf-haasteessa kuinka hyvin? Eli kun sisältö levisi, levisikö tietoisuus brändistä? Onko tutkittu sitä, missä meni/menee raja siinä kuinka kauan jengi ymmärtää tekevänsä esim. jotain brändihaastetta?

Vastaus riippunee siitä, kuinka tietoisia ihmiset ovat tekemänsä sisällön alkuperäisestä ideasta yleensäkin, eli toisin sanoen ottavatko he selvää, mihin haasteet liittyvät. Kaikki eivät varmasti ymmärtäneet yhteyttä E.l.f. Cosmetics -kosmetiikkabrändiin (ainakaan heti). Videot ja musiikki levisivät myös Suomessa, vaikka brändi ole täällä kuluttajille tuttu, joten suomalainen kuluttaja tuskin yhdisti hittibiisiä brändiin. E.l.f.-haaste on kuitenkin oiva esimerkki siitä, miten hienoja mahdollisuuksia TikTokista löytyy kuluttajien sitouttamiseen ja brändin näkyvyyden kasvattamiseen pidemmällä aikavälillä – kaikista ei saada faneja tai seuraajia heti. Täältä löydät esittelyä kampanjasta.

Suositteletteko mainontaa, jos ei ole jo muuten TikTokissa vai pitäisikö siellä olla ensin ja sitten tehdä mainontaa? Vaatiiko mainosten teko tilin luontia TikTokiin? Eli voiko mainostaa, vaikkei ole julkista profiilia TikTokissa?

Mainontaa pystyy tekemään, vaikka yrityksellä ei profiilia TikTokissa olisikaan. Suurin pohdinnan aihe tässä kohtaa lienee resurssien määrä – onko yrityksen mahdollista luoda profiili ja ylläpitää säännöllistä orgaanisen sisällön luomista? Mikäli resursseja orgaanisen sisällön ylläpitoon ei tällä hetkellä ole, mutta kohderyhmä on kuitenkin TikTokissa, kannattaa ehdottomasti pohtia maksetun mainonnan mahdollisuuksia (eli ilman profiilin luomista).

Kuinka pitkiä In-feed -videot ovat?

Optimaalinen kesto on 5–15 sekuntia, ja kiinnostus tulee herättää heti ensimmäisten sekuntien aikana, jotta videota katsotaan mahdollisimman pitkään ja mielellään loppuun.

Onkos mainonta nykyään kaikille avoin? Troot mainosti isosti loppukeväästä, että heidän kauttaan on mahdollista tehdä, mutta onko työkalu nyt avattu yleisemmin? Rekisteröitymisessä ei vaikuttaisi vielä tarjoavan Suomea vaihtoehdoksi.

Parceron kautta siis onnistuu mainostilin avaus ja mainonta!

Olen kuullut, että sovellus ei ole tietoturvallinen. Sanottu mm, että että se kerää käyttäjistään henkilökohtaisia tietoja ja luovuttaa niitä Kiinan viranomaisille. Miten kommentoisitte tätä? Onko TikTokissa tietoturvariskejä?

TikTok on viime aikoina ollut sovelluksen taustoista jo avoimempi, kun taas aiemmin sovelluksesta oli erittäin niukasti tietoa saatavilla. Suurempaa avoimuutta ja enenevissä määrin tullaan varmasti vielä vaatimaan tulevaisuudessakin, jotta eri maat eivät boikotoisi sovellusta. Yksittäisen käyttäjän kannattaa tietenkin aina tiedostaa omien tietojensa sekä sisältöjensä luovutuksen riskit, niin TikTokissa kuin muissakin somekanavissa (esimerkiksi Facebook-testit).

Mietityttää brand safety... näettekö tässä enemmän riskejä vs. muut kanavat?

Sisällöllisesti TikTok on villi länsi. Tällä hetkellä mikään muu somekanava ei tarjoa niin laajaa kattausta erilaisista sisällöistä, joten on hyvä pohtia tarkkaan, onko brändin kannalta uskottavaa ja luonnollista olla läsnä kanavassa. Erilaiset kriisit ovat aina riskinä kaikissa kanavissa, ja niihin on hyvä valmistautua etukäteen.

Onko seuraajamäärällä väliä? Esim. FB:ssahan sillä ei ole niin paljoo merkitystä, kun mainonta auttaa näkyvyydessä.

Mitä enemmän seuraajia profiililla on, sitä enemmän silmäpareja profiilin tuottama orgaaninen sisältö tietenkin saa. TikTokissa käyttäjien sitoutuminen profiilin sisältöihin on mahdollisimman suuren näkyvyyden kannalta oleellista. Profiilin orgaanisten julkaisuiden alhaista näkyvyyttä ei TikTokissa pysty samaan tapaan auttamaan mainonnalla kuin esimerkiksi Facebookissa.

Juissi: jäikö tili ei-aktiiviseksi kesän jälkeen - sanoitte, että sinne on "jotain tulossa" syksyllä; toimiiko tällainen algoritmin puolesta, että ei ole tasaisesti aktiivinen? Vrt. muut somekanavat.

Juissin tili oli muutaman viikon ajan hieman hiljaisempi (kesän ja syksyn taitekohta). Vaikka tilille ei hetkeen ilmestynyt uutta sisältöä, kesän aikana tehdyt videot kuitenkin keräsivät näyttöjä ja sitoutumisia jonkin verran. Nyt syksyn pyörähtäessä kunnolla käyntiin myös Juissin TikTok-tilillä julkaistiin uutta sisältöä.

Optimaalisinta tietenkin on, että julkaisutahti on säännöllinen, mielestämme tämä pätee kaikkiin somekanaviin.

Kumpi alusta mielestänne parempi yrityksille mainostamiseen? IG vai TikTok? Omasta mielestäni seuraajat IGssä enemmän sitoutuneita.

Tällä hetkellä yritysten on vaikea saada näkyvyyttä TikTokissa orgaanisella sisällöllä, eikä liian mainosmainen sisältö juurikaan toimi sovelluksessa. Lisäksi sisältöä ei TikTokiin pysty välttämättä edes kovin pitkälle suunnittelemaan, sillä trendit muuttuvat hyvin nopealla syklillä. TikTokissa on kuitenkin todistetusti myös suomalaisia brändejä, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan seuraajamääriään ja näkyvyyttään viihdyttävällä sisällöllä (esimerkiksi @finnair tai webinaarissa mainitsemamme @jjsbbqfi ja @hrakauppias).

Miten näette TikTokin järjestön vaikuttamisen välineenä? Onko Tiktok suunnattu erityisesti kaupalliseen tarkoitukseen?

Tiktok on ennen kaikkea kanava, joka mahdollistaa sisällön luomisen ja tuottamisen, ja jossa oivaltavalla idealla voi saada hurjan määrän silmäpareja.

Onko teillä yhtään esimerkkiä yrityksestä, jonka tuote/palvelu ei suoraan ole suunnattu noin 10-20 v yleisölle (kuten meikit tai karkit). Onko sellaisia yrityksiä ylipäätään läsnä TikTokissa ns. rakentamassa bränditunnettuutta tai vaikkapa työnantajamielikuvaa tulevaisuuden ostajien /potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa.

Muutamia esimerkkejä ovat @jjsbbqfi, @hrakauppias, @vrmatkalla ja @ylekioski

Esimerkkejä tiktokkaavista yrityksistä jotka markkinoivat tuotteen sijaan palvelua?

Esimerkiksi VR tarjoaa palveluita, mutta on juuri hypännyt mukaan TikTokin maailmaan (@vrmatkalla). Myös Finnairin (@finnair) TikTok-tilin sisältö toimii hyvin!

Hei! Kiitos webinaarista :) Sanotte, että Snapchatissa ei ole yhteisöllisyyttä tai koukuttavuutta. Olisitteko voineet selventää, että mitä tarkoitatte tällä? Teen vaikuttajien kanssa läheisesti työtä ja monelle snapchat on nimen omaan se kanava, jossa seuraajat kommunikoi aktiivisimmin vaikuttajan kanssa.

Tässä kohtaa tarkoitimme sitä, että koska Snapchatissa seuraajat eivät juurikaan voi kommunikoida keskenään (julkiset kommenttikentät puuttuvat), ei kanava luo samanlaisia mahdollisuuksia yhteisön muodostumiseen kuin esimerkiksi TikTok tai vaikkapa Instagram. Vaikuttajalle itselleen kanava voi tietenkin olla juuri optimaalinen!

Joko verohallinto on ottanut TikTokin käyttöön?

Ei ilmeisesti vielä, mutta mekin odotamme tuota päivää innolla! #verohallintotiktokiin

Kuinka kauan videot keskimäärin elävät? Onko joukossa ikiklassikoita, vai jäävätkö ne nopeasti unholaan?

Sekä että. Videot, joissa on hyödynnetty jotakin tiettyä haasteesta tutuksi tullutta musiikkia/ääntä elävät luonnollisesti lyhyemmän aikaa kuin sellaiset videot, jotka ovat sisältönsä suhteen “ajattomia”. Toisaalta, ensin mainitut voivat kerätä myös suuremman määrän näyttökertoja, ja lyhyemmässä ajassa. Jonkin verran on näkynyt sitä, että käyttäjät julkaisevat kaikista parhaiten näkyvyyttä saatuja videoitaan uudelleen ja ne saattavat toimia erittäin hyvin myös uudelleen julkaistuna.

Toimisiko B2B-yritykselle? Onko esimerkkejä?

B2B-yrityksistä ei valitettavasti tullut mieleen esimerkkejä (vielä), mutta mikä ettei toimisi – ovathan yritystenkin päättäjät ihmisiä. Tärkeää on kuitenkin ottaa huomioon oma kohderyhmä ja luoda juuri heille sopivaa sisältöä.

Miten musiikin tekijänoikeusmaksut/royaltit toimivat, jos yritys perustaa TikTok -tilin ja jakaa siellä tehtyjä videoita toisessa kanavassa? Esim. IGn puolella storyssa vaikka.

Yritystilit TikTokissa eivät periaatteessa saa hyödyntää musiikkikirjastoa samoin, kuin yksityishenkilöt. Yritystileille on olemassa oma, “royalty free” musiikkikirjasto (kaupallinen musiikkikirjasto), jonka musiikkia he voivat hyödyntää vapaasti. Valitettavasti tuo kaupallinen musiikkikirjasto on saatavilla tällä hetkellä ainoastaan vahvistetuille tileille (verified accounts), mutta musiikkikirjaston käyttölupaa voi myös anoa TikTokilta erikseen – tämä onnistuu myös Parceron kautta.

Olisi todella mielenkiintoista kuulla jos ja miten TikTokia käytetään viralliseen viestintään. Onko kanavaa otettu käyttöön jossakin päin maailmaa valtionhallinnon viestintään? Miten valtionhallinto voisi hyödyntää TikTokia: kenelle, minkä tyylistä sisältöä? Onko vaarana, että sisällöstä tulisi enemmän kiusallista kuin vaikuttavaa? Onko vinkata mielenkiintoisia tilejä, edelläkävijöitä? Esim. Washington Post on ottanut käyttöön, myös jotkut edustustot. Entä valtiot/ministeriöt?

Erittäin hyviä kysymyksiä! Mitään yleispätevää neuvoa meillä ei valitettavasti ole antaa, mutta näkisimme, että virallisilla viestijöillä (eli vaikkapa valtio-omisteisilla yrityksillä) on valtavat mahdollisuudet vaikuttaa kanavassa. Jokaisen viestijän tulee kuitenkin pohtia, mitkä viralliset viestit kanavaan sopivat (eli millainen sisältö voisi toimia), riippuen esimerkiksi kohderyhmästä ja siitä, millaisen linjan viestijä haluaa pitää. Tiedossamme ei ainakaan tällä hetkellä ole valtioiden tai ministeriöiden TikTok-tilejä, mutta valtio-omisteisista laitoksista esimerkiksi Posti ja Kela voisivat sopia kanavaan. Washington Postin tilin sisältö puolestaan on TikTokille hyvin ominaista eli kevyttä ja hauskaa, ja selkeästi nuorille aikuisille suunnattu.

💡 Lue lisää: Mikä on TikTok ja miten yrityksesi voi hyötyä siitä? - Pikaopas TikTok-markkinoinnista yrityksille.