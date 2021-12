Mitkä ovat suomalaisten suosimat sosiaalisen median kanavat?

Sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä julkaisee vuosittain katsauksen, jossa hän analysoi suomalaisten sosiaalisen median käyttöä. Saimme Hartolta luvan julkaista katsauksen avainhavaintoja täällä Meltwaterin blogissa.

Suosituimmat sosiaalisen median palvelut Suomessa

WhatsAppin käyttäjämäärä Suomessa

Suomen suosituimman somepalvelun tittelistä kisaavat WhatsApp ja YouTube. Pikaviestipalveluna WhatsApp on selkeästi suosituin n. 2.8 miljoonalla suomalaisella käyttäjällä, mikä on lähes miljoona käyttäjää enemmän kuin Facebook Messengerillä.

Lähde DNA ja Nepa

Yritysten näkökulmasta mielenkiintoista on, että WhatsApp julkaisi tammikuussa 2019 WhatsApp Business -sovelluksen myös iOS käyttöliittymälle (Android -versio julkaistu jo vuotta aiemmin). Business -versio mahdollistaa helpon ja nopean väylän asiakkaiden ja yritysten väliseen kommunikaatioon.

Youtuben käyttäjämäärä Suomessa

Lähde Troot Network

YouTube on Suomen suosituin sosiaalisen median palvelu videoiden katselemiseen. Sen taakse jäävät muun muassa Facebook, Yle ja Instagram. Vaikuttajamarkkinoinnille YouTube on erinomainen kanava, koska varsinkin nuoret suhtautuvat kaupallisiin yhteistöihin YouTubessa positiivisemmin kuin muissa kanavissa tai medioissa.

Facebookin käyttäjämäärä Suomessa

Lähde Facebookin mainostyökalut

Facebookin käyttäjämäärä on laskenut viimeisen puolen vuoden aikana 2-3%, ja Facebookia käyttää tällä hetkellä noin 2,7 miljoonaa suomalaista. Facebookilla on selvästi vanhempi ikäjakauma verrattuna muihin sosiaalisen median palveluihin, ja isoimmassa kasvussa on varsinkin yli 45 vuotiaiden Facebookin käyttö. Nuoremmat ikäluokat siirtyvät hiljalleen muihin sosiaalisen median kanaviin.

Instagramin käyttäjämäärä Suomessa

Lähde Facebookin / Instagramin mainostyökalut

Instagramin käyttö on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana noin 5% ja käyttö kasvaa kaikissa ikäluokissa. Naisten ja miesten välillä on vielä eroa, kun 13–64 vuotiaista naisista 62% käyttää Instagramia miesten vastaavan luvun ollessa 47%.

Instagramia käyttävät ahkerasti varsinkin 15–29-vuotiaat. Tällä hetkellä Suomessa Instagramilla on vielä alle 2 miljoonaa käyttäjää, mutta jos kasvu jatkuu samalla 5% vauhdilla, ylitetään 2 miljoonan käyttäjän rajapyykki myöhemmin tänä vuonna.

Twitterin käyttäjämäärä Suomessa

Lähde Pinnalla -palvelu

Twitterin merkityksestä vaikuttajakanavana on kiistelty jonkin verran, mutta Harto Pöngän tekemän katsauksen mukaan voidaan todeta, että Twitterin merkitys on kasvussa. Twiittaajia Suomesta löytyy viikottain noin 70 000 ja kuukausittain noin 150 000.

Blogien lukijamäärä Suomessa

Lähde DNA ja Nepa

Yli 900 000 suomalaista lukee blogeja, mutta blogien suosio ei ole enää huippuvuoden 2014 tasolla. Blogeja lukevat aiempaa enemmän yli kolmekymppiset.

Lähde DNA ja Nepa

Yhteenveto

Suomalaisten suosikit sosiaalisen median palveluista ovat vuonna 2019 WhatsApp, YouTube, Facebook ja Instagram. Lisäksi suosiossa ovat myös Twitter, Snapchat, LinkedIn ja Pinterest, joilla kullakin on Suomessa 500 000 – 1 000 000 käyttäjää.

Muilla sosiaalisen median palveluilla on Suomessa alle 500 tuhatta käyttäjää.

Lähde: Yhteisöllistyvä media -tutkimus, IRO Research Oy. 19.12.2018.

Ikäryhmittäin katsottuna WhatsAppin, YouTuben ja Instagramin osalta korostuu nuoret ikäryhmät, erityisesti 15-24 vuotiaat. Facebook erottuu sarjasta käyttäjiensä suurimmilla ikäjakaumilla, joita ovat 25-34 vuotiaat sekä 35-44 vuotiaat.

Blogikirjoituksen data pohjautuu Harto Pöngän julkaisemaan somekatsaukseen, joka on luettavissa kokonaisuudessaan Innowisen blogissa.