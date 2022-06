Kattava opas sosiaalisen median videokokoihin vuonna 2022

On yksinkertainen tosiasia, että videoiden käyttö on keskeinen osa sosiaalisen median markkinoinnin onnistumista ja valtava osa sosiaalisen median hallintaa. Jokainen sosiaalisen median alusta tarjoaa nykyään joko tapoja sisällyttää videota tai tehdä siitä pääasiallinen sisältötyyppi. Markkinoijien onkin tärkeää tietää, miten videota käytetään ja mitkä videokoot ja speksit ovat optimaalisia sitoutumisen lisäämiseksi ja parhaan mahdollisen katselukokemuksen tarjoamiseksi.

Sosiaalista mediaa varten luotavat videotyypit voivat vaihdella suuresti, mutta niiden kaikkien on sovittava oikeaan kuvasuhteeseen, videonopeuteen ja tiedostokokoon. Kuvasitpa sitten älypuhelimella, DSLR-kameralla tai jollakin vielä hienommalla laitteella, videoiden muuntaminen oikeaan muotoon on ratkaiseva viimeinen vaihe ennen niiden lataamista sosiaaliseen mediaan.

Tässä ovat kaikki sosiaalisen median videokoot, joista sinun on oltava tietoinen työskennellessäsi sosiaalisen median markkinoijana tänään!

Sosiaalisen median kanavien videokoot 2022

Facebookin videokoot 2022

Facebook on maailman suurin sosiaalisen median alusta, joten videoihisi sitoutuminen ja niiden tavoittavuus tällä kanavalla on valtava. Facebookissa jaettavien videoiden valikoima on suuri, ja useimmissa tapauksissa niitä voidaan käyttää sekä mainoksina että orgaanisina postauksina.

Facebookissa jaetun postauksen videon tekniset tiedot 2022

Facebookissa jaettu postaus näkyy normaalissa postaussyötteessäsi. Näin jaetut videopostaukset toistuvat automaattisesti käyttäjän selatessa, mutta oletusarvoisesti ilman ääntä.

1280x720 px ovat suositellut mitat maisema- ja muotokuvatilassa

ovat maisema- ja muotokuvatilassa Kuvasuhde maisemassa on 16:9 , muotokuvassa 9:16 , lukuun ottamatta linkkejä sisältäviä videoita (16:9)

on , , lukuun ottamatta linkkejä sisältäviä videoita (16:9) Mobiililaitteissa kuvasuhde on 2:3

kuvasuhde on Parhaat käytettävät videoformaatit : .MP4 ja .MOV

: ja Enimmäispituus on 240 minuuttia (4 tuntia)

on (4 tuntia) Suurin tiedostokoko, jonka voit ladata, on 4 Gt

Facebook Stories -videon tekniset tiedot 2022

Facebook Story käyttäytyy ja sitä katsotaan samalla tavalla kuin Instagram Storya. Klikkaa käyttäjää, jonka profiilikuvan ympärillä on kirkkaanvärinen rengas, nähdäksesi hänen Storynsa. Tavanomaisten ja mainostettujen Facebook Stories -videoiden videokoot ovat samat.

Ihanteellinen resoluutio on 1080x1080 px

Pituus enintään 2 minuuttia

Parhaat formaatit ovat .MP4 ja .MOV

ja Kuvasuhde on 1:91 - 9:16. Jos videosi on alle 9:16, ylä- ja alareunassa on palkit, ja teksti sijoitetaan videon alle.

Facebook 360 asteen videon tekniset tiedot 2022

360 asteen videot ovat olleet Facebookin perustoimintoja vuodesta 2015 lähtien. Ne ovat vuorovaikutteisia, ja katsojat voivat saada 360 asteen näkymän kuvasta vierittämällä sitä kursorilla tai kääntämällä mobiililaitetta.

Monoskooppisten videoiden enimmäisresoluutio on 5120x2560 px

videoiden enimmäisresoluutio on Stereoskooppisten videoiden enimmäisresoluutio on 5120x5120 px

360-videot voivat olla enintään 30 minuuttia pitkiä , ja suositeltu kuvataajuus on 30 kuvaa/s

, ja suositeltu Tiedoston enimmäiskoko on 10 Gt

on Parhaat käytettävät formaatit ovat .MP4 ja .MOV

Facebook videomainoksen (syötteessä) tekniset tiedot 2022

Facebookissa mainostamalla voit saavuttaa enemmän näkyvyyttä, sillä mainonnan potentiaalinen tavoittavuus on noin 2 miljardia ihmistä. Se lisää sitoutumista ja saat paremman ROI:n mainoskuluillesi videon avulla:

Paras resoluutio: 1080x1080 px

Suurin tiedostokoko: 4GB

Maksimipituus: 240 minuuttia (120 minuuttia kokoelmamainokselle)

(120 minuuttia kokoelmamainokselle) Vaakasuoran videomainoksen kuvasuhde: 16:9

videomainoksen kuvasuhde: Nelikulmaisen videomainoksen kuvasuhde: 1:1 (tätä kuvasuhdetta kannattaa käyttää myös kokoelmavideomainoksissa)

videomainoksen kuvasuhde: (tätä kuvasuhdetta kannattaa käyttää myös kokoelmavideomainoksissa) Pystysuoran videomainoksen kuvasuhde: 4:5 tai 2:3

videomainoksen kuvasuhde: tai Muotokuvamainoksen kuvasuhde: 9:16

kuvasuhde: Parhaat formaatit ovat .MP4 ja .MOV

Facebook videokarusellimainoksen tekniset tiedot 2022

Facebookin karusellimainoksessa käytetään useita kuvia tai videoita yhdessä postauksessa. Katsojat voivat selata niiden läpi nähdäkseen kaikki videot. Ne myös alkavat automaattisesti uudestaan, mikä johtaa parempaan sitoutumiseen.

Paras resoluutio: 1080x1080 px

Suurin tiedostokoko: 4GB

Maksimipituus: 240 minuuttia

Kuvasuhde: 1:1

Parhaat formaatit ovat .MP4 ja .MOV

ja 30 kuvaa/s on suositeltu nopeus

on suositeltu nopeus Karusellimainokseen voidaan sisällyttää enintään 10 videota

Facebook diaesitysvideomainoksen tekniset tiedot 2022

Facebookin diaesitysmainos on suunniteltu tavoittamaan käyttäjiä, joilla on hitaampi internetyhteys.

Paras resoluutio: 1200x720 px

Suurin tiedostokoko: 4GB

Maksimipituus: 15 sekuntia

Kuvasuhde maisemassa: 16:9

Muotokuvan kuvasuhde: 4:5

kuvasuhde: Neliökuvasuhde: 1:1

Facebook instant experience -videomainoksen tekniset tiedot 2022

Tämäntyyppinen mainos Facebookissa toistuu koko ruudun kokoisena videona, kun sitä klikataan. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden sisällyttää useita erilaisia interaktiivisia ominaisuuksia.

Paras resoluutio: 1200x628 px

Suurin tiedostokoko: 4GB

tiedostokoko: Maksimipituus: 120 minuuttia

Kuvasuhde neliölle: 1:1 (720x720 px)

neliölle: Kuvasuhde maisemassa: 1,9:1 (720x379 px)

LinkedInin videokoot 2022

LinkedIn on jäänyt jälkeen video-ominaisuuksien optimoinnissa, mutta se tekee paljon töitä sen eteen. Video on loistava tapa tehostaa markkinointia LinkedInissä esittelemällä liiketoimintasisältöä verkostollesi ja houkuttelemalla uusia kykyjä. Videoideoita LinkedIniin voisivat olla esimerkiksi haastattelut, puheenvuorojen kohokohdat konferensseista, rekrytointivideot ja paljon muuta.

LinkedIn jaetun videon tekniset tiedot 2022

Jos haluat näyttää videon LinkedInissä, voit joko ladata videotiedoston suoraan tai linkittää YouTube-videon. Suoraan lataamista suositellaan, jotta LinkedInin algoritmi suhtautuu siihen suopeasti, sillä se toivoo, ettet klikkaa pois katsomaan lisää YouTube-videoita.

Suositeltava kuvasuhde: 1:2,4-2,4:1

kuvasuhde: Pystysuorat videot leikataan neliön muotoisiksi

Videon pituus: 3-10 minuuttia

Maksimikuvat: 60 kuvaa/s

Maksimi koko: 5GB

koko: Vähimmäis koko: 75KB

koko: LinkedIn-videoiden tuetut tiedostomuodot: .ASF, .AVI, .FLV, .MOV, .MPEG-1, .MPEG-4, .MP4, .MKV, QuickTime, .WebM

LinkedIn-videomainosten tekniset tiedot 2022

LinkedInin videomainokset ovat olleet markkinoijien saatavilla vuodesta 2018 lähtien.

Mitat maisemavideomainoksille: 640x360 min, 1920x1080 max

640x360 min, Mitat neliön muotoisille videomainoksille : 360x360 min, 1920x1920 max

: 360x360 min, Mitat pystysuorille videomainoksille: 360x640 min, 1080x1920 max

360x640 min, Tuettu tiedostotyyppi : .MP4

: Tuettu ääniformaatti : AAC tai MPEG4

: tai Äänen koon on oltava alle 64 kHz

on oltava alle Tiedoston koko : 75MB - 200MB max

: Videon pituus: enintään 30 minuuttia, suositellaan 15 sekuntia - 20 sekunnin videot loopataan ja toistetaan

Twitterin videokoot 2022

Videoiden julkaiseminen Twitterissä on loistava tapa nostaa seuraajiesi sitoutumisastetta. Videot toistuvat automaattisesti, ellei käyttäjä muuta asetuksiaan. On hyvä huomata, että videot toistetaan oletusarvoisesti ilman ääntä. Twitterissä sosiaalisen median videoille on pituusvaatimus, joten varmista, että jos jaat saman videon pidemmän version muilla alustoilla, suunnittelet videon erityisesti Twitteriin sopivaksi.

Twitterissä jaetun videon tekniset tiedot 2022

Alla olevia tietoja suositellaan myös Twitter-videomainoksia varten.

Suositeltu kuvasuhde: 1:1. (Kuvasuhde 2:1 on tuettu, mutta videot leikataan neliön muotoisiksi , kun korkeus ylittää leveyden)

kuvasuhde: (Kuvasuhde 2:1 on tuettu, mutta videot , kun Tiedoston enimmäiskoko: 512 Mt

Maksimipituus : 140 sekuntia (2 minuuttia 20 sekuntia)

: (2 minuuttia 20 sekuntia) Vähimmäispituus : . 5 sekuntia

: . sekuntia Parhaat formaatit: .MP4 ja .MOV

YouTuben videokoot 2022

YouTube on tärkein sosiaalisen median videonjakoalusta ja toiseksi suosituin hakukone Googlen jälkeen. Google suosii nykyään YouTube-videoita hakutuloksissa ja tarjoaa aikaleimat, jotka todennäköisimmin vastaavat kysymykseesi. Tutustu oppaaseemme, jonka vinkkien avulla voit aloittaa YouTube-kanavasi optimoinnin.

YouTube-videoiden tekniset tiedot 2022

YouTube-kanavasi ei ole valmis ennen kuin alat ladata videosisältöä alustalle, mikä on yksi tärkeimmistä osista verkkoläsnäolosi vakiinnuttamisessa sivustolla. Videot voivat kertoa katsojille jotakin sinusta henkilönä tai tuoda esiin yrityksesi tarjoaman tuotteen tai palvelun.

Kaikkien YouTube-videoiden kuvasuhteen on oltava 16:9

on oltava Mitat : vähintään 1 280x720 px

: vähintään Hyväksytyt formaatit: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm, HEVC (h265)

.MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm, HEVC (h265) Maksimipituus: enintään 15 minuuttia (pidempi - enintään 12 tuntia - varmennetuille käyttäjille)

YouTube Shorts -videon tekniset tiedot 2022

YouTube otti vuonna 2021 käyttöön Shorts-videot, jotta se pysyisi lyhyempikestoisten videoiden trendin perässä ja antaisi tekijöilleen samat työkalut kuin muilla sosiaalisen median alustoilla. Sen jälkeen he ovat tehneet pieniä muutoksia korostaakseen tätä uutta sisällöntuotantotyyppiä yhä enemmän. Shorts-videot toimivat samalla tavalla kuin Instagram Reels ja TikTok-videot.

Kuvasuhde: 9:16

Maksimipituus: 60 sekuntia

Tuetut videotiedostotyypit: .MOV, .MPEG4, MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP ja WebM

YouTube-videomainosten tekniset tiedot 2022

Mainostaminen YouTubessa on loistava tapa lisätä brändisi tunnettavuutta. Markkinoijat voivat hyödyntää YouTube-mainoksia monin eri tavoin, kuten videon sisällä olevilla vaihtoehdoilla, sivupalkkivaihtoehdoilla ja staattisilla ostettavissa olevilla linkeillä.

Kaikkien YouTube-videomainosten osalta:

Suositellut mitat: 426 x 240 (240p), 640 x 360 (360p), 854 x 480 (480p), 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440 (1440p) ja 3840 x 2160 (2160p)

Kuvasuhde: 16:9 (9:16 tai neliönmuotoinen 1:1 mobiililaitteille)

Tuetut tiedostomuodot: .MOV, .MPEG4, MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP ja WebM

Suurin tiedostokoko: 128 Gt (tai 12 tuntia, sen mukaan kumpi on pienempi)

Ohitettavien videomainoksien tekniset tiedot

Voi olla enintään 6 minuuttia

Ohitettavissa 5 sekunnin jälkeen

Ei ohitettavien videomainoksien tekniset tiedot

Enintään 15 sekuntia katseluaikaa

Mid-roll -videomainoksien tekniset tiedot

Vähintään 30 sekuntia

Bumper Video -mainoksien tekniset tiedot

Maksimipituus 6 sekuntia

Instagramin videokoot 2022

Videoiden julkaisemisesta Instagramissa on tullut yhä suositumpaa, sillä Instagram suosii edelleen voimakkaasti tätä sisältötyyppiä. Reels -videot ovat saaneet erityishuomiota, mutta kaikki videopostaukset auttavat lisäämään sitoutumismittareitasi Instagramissa.

Instagramin in-feed-videon tekniset tiedot 2022

Vuoden 2021 lopulla Instagram luopui erillisestä videosovelluksestaan, joka tunnettiin nimellä IGTV, ja yhdisti videolatauksen yhteen kokonaisuuteen. IGTV-välilehti profiilissa säilyy, nimettynä uudelleen Instagram-videoksi. Videoita voi ladata myös pääsyötteeseen, ja ne näkyvät, kun käyttäjät selaavat aloitusnäyttöä.

Tuetut kuvasuhteet : 1:1 (neliö), 9:16 ja 4:5 (pystysuora), 16:9 (vaakasuora)

: (neliö), (pystysuora), (vaakasuora) Vähimmäisleveys 500 px

Suurin sallittu tiedostokoko: 650 Mt enintään 10 minuutin pituisille videoille, 3,6 Gt enintään 60 minuutin pituisille videoille

sallittu tiedostokoko: enintään pituisille videoille Paras tiedostomuoto : .MP4 tai .MOV

: Maksimipituus : 60 minuuttia

: Vähimmäispituus: 3 sekuntia

Instagram Stories -videon tekniset tiedot (orgaaniset ja mainokset) 2022

Instagram Stories on loistava apuväline brändeille, jotka haluavat lisätä postaustensa tavoittavuutta sekä saada tietoa kyselyistä, jakaa kulissien takana olevaa sisältöä ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, jakaa linkkejä! Instagram vihdoin poisti vähintään 10 000 seuraajan säännön, joka koskee linkittämistä Instagram Storiesista, ja tämä on ollut tervetullut muutos markkinoijille, kun otetaan huomioon Instagramin muutenkin niukat linkkimahdollisuudet.

1080x1080 px suositeltu resoluutio

suositeltu Parhaat tiedostomuodot: MP4, MOV, GIF

Suositeltavaa jättää 250 px vapaata tilaa (ei tekstiä, logoja tai muita elementtejä) videon ylä- ja alareunaan , jotta toimintakehotukselle jää tilaa

jättää (ei tekstiä, logoja tai muita elementtejä) , jotta toimintakehotukselle jää tilaa Tiedoston enimmäiskoko : 250 Mt

: Vähimmäisleveys 500 px

15 sekunnin raja (yli 15 sekuntia kestävät videot jaetaan useampaan tarinaan). Instagram testaa parhaillaan 60 sekunnin rajoitusta 15 sekunnin sijasta

Instagram Reels -videon tekniset tiedot (orgaaninen & mainokset) 2022

Reels-videot lanseerattiin Instagramissa vuonna 2020 ja niiden suosio on kasvanut eksponentiaalisesti alustan algoritmissa. Instagram suosii Reels-videoita kovaa vauhtia, ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia ja parantaa sen UX -toimintoja nopealla tahdilla. Ne muistuttavat ulkoasultaan TikTokia, ja Instagramilla onkin tapana matkia TikTokia Reelsien ominaisuuksissa, vaikka kumpikin videotyyppi toimii pitkälti samalla tavalla. Lue lisää aiheesta Instagram Reels oppaastamme.

Videon pituus: enintään 60 sekuntia

enintään Kuvasuhde 9:16

Videoformaatit: .MP4 ja .MOV

ja Suositeltu resoluutio vähintään 500x888 px

resoluutio vähintään px Tiedoston enimmäiskoko: 45GB

Instagram Live -videon tekniset tiedot 2022

Suorita Instagram Live -videot saadaksesi reaaliaikaista palautetta yleisöltäsi, haastatellaksesi erikoisvieraita ja vastataksesi fanien kysymyksiin.

Pituus : enintään 4 tuntia

: enintään Kuvasuhde 9:16

Suositeltava koko: 1080x1920 px

Pinterestin videokoot 2022

Et olisi ainoa, jos et olisi tiennyt, että Pinterest tukee myös videopostauksia. Mutta vain yritystilien osalta. Pinterestiin voi julkaista videomainoksia ja tavanomaisia valokuvia, mikä auttaa maksimoimaan sitoutumista alustalla.

Pinterestin videoiden tekniset tiedot (mainokset ja tavalliset) 2022

Jos haluat julkaista videon Pinterestissä, navigoi Pinterest-yritystililläsi samojen julkaisutoimien läpi, kuin julkaisisit tavallisen valokuvan. Valitse videollesi kansikuva ja ajoita tai lähetä se sitten suorana lähetyksenä.

Hyväksytty tiedostotyyppi: .mp4, .mov, .m4v

Tiedoston enimmäiskoko 2GB

Videon vaadittu vakiokuvasuhde : pidempi kuin 1,9:1 , lyhyempi kuin 1:2

: pidempi kuin , lyhyempi kuin Vaadittu enimmäisleveys kuvasuhde: 1:1 neliön osalta, 16:9 laajakuvan osalta

kuvasuhde: neliön osalta, laajakuvan osalta Suositeltava kuvasuhde standardivideolle: 1:1 neliökoko tai 2:3, 4:5, 9:16 pystysuora koko

standardivideolle: neliökoko tai pystysuora koko Kesto: 4 sekunnista 15 minuuttiin

TikTokin videokoot 2022

TikTok-villitys käynnistyi vuonna 2016, eikä se näytä hidastumisen merkkejä: tammikuussa 2022 sillä oli miljardi aktiivista käyttäjää. TikTokin käyttämisestä brändinä on monia etuja, kuten ajankohtaisten trendien seuraaminen, mainonta ja vaikuttajamarkkinointi. Myös TikTokin demografia on muuttumassa, sillä 47 prosenttia käyttäjistä on 10-29-vuotiaita.

TikTok-videoiden tekniset tiedot 2022

Julkaise TikTok-video käyttämällä alla olevia teknisiä tietoja optimaalisen sitoutumisen saavuttamiseksi:

Paras resoluutio : 1080x1920 px

: Suurin suositeltu tiedostokoko: 287,6 Mt

suositeltu tiedostokoko: Tuetut tiedostomuodot : 1: .MP4 ja .MOV

: Kuvasuhde 9:16 suositellaan tavallisen älypuhelimen näytölle sopivaksi

suositellaan tavallisen älypuhelimen näytölle sopivaksi Neliönmuotoinen 1:1-kuvasuhde hyväksytään, mutta se ei näy koko ruudun kokoisena

hyväksytään, mutta se Videon pituus: enintään 3 minuuttia (10 minuutin enimmäispituus otetaan käyttöön kaikille käyttäjille vuonna 2022)

TikTok-mainosvideon tekniset tiedot 2022

Mainokset TikTokissa kasvattavat suosiotaan, ja ne ovat loistava tapa lisätä yleisösi ja brändisi tunnettuutta.

Hyväksytyt formaatit: .MP4, .MOV, .MPEG, .AVI

.MP4, .MOV, .MPEG, .AVI Vaadittu kuvasuhde : 9:16, 1:1 tai 16:9

: 9:16, 1:1 tai 16:9 Tiedostokoko max: 500MB

max: Suositeltava pituus: 9-15 sekuntia (5-60 sekuntia sallittu)

Optimoi sosiaalisen median videot vuodelle 2022!

Videoiden julkaiseminen sosiaalisessa mediassa on varma tapa lisätä seuraajiesi sitoutumista, kasvattaa seuraajamäärää ja auttaa lisäämään liikennettä ja myyntiä yrityksellesi. Vaikka sosiaalisen median videot ovat yleisesti ottaen parempia sitoutumisen kannalta, älä aliarvioi perinteisiä kuvapostauksia! Tutustu oppaaseemme sosiaalisen median kuvakokojen (mukaan lukien bannerit, profiilikuvat ja muut) optimoimiseksi sosiaalisen median profiileissasi.

Mikäli haluat ymmärtää paremmin kohdeyleisöäsi, saat syvällisemmän käsityksen siitä, millaiseen sisältöön yleisösi reagoi sosiaalisen media kuuntelun avulla. Täytä alla oleva lomake ja varaa aika esittelyyn!