Digimarkkinoinnissa on viime vuosina tapahtunut valtava muutos videosisällön osalta, ja YouTube on ollut iso osa sitä. YouTubea pidetään nyt maailman toiseksi suurimpana hakukoneena, sillä sisältöä katsotaan päivittäin yli miljardi tuntia. Sillä on yli 2,6 miljardia kuukausittaista aktiivista käyttäjää, ja keskimääräinen käyttäjä viettää alustalla 18 minuuttia päivässä. (Pidätkö näistä numeroista? Meillä on useita YouTube-tilastoja toisessa blogissa). Toisin sanoen, jos haluat menestyä verkossa, YouTube on oikea paikka – ja YouTuben hakukoneoptimointi voi auttaa sinua tulemaan huomatuksi.

Hakukoneoptimointi tai SEO on käytäntö optimoida sisältösi niin, että se löytyy hausta. Koska YouTubea pidetään tehokkaana hakukoneena, on järkevää optimoida videosi myös hakukoneoptimointia varten.

Tässä blogissa kerromme, mitä sinun tulee tietää YouTuben hakukoneoptimoinnista, miksi sillä on merkitystä ja kuinka voit optimoida YouTube-kanavasi, jotta se on helppo löytää.

Sisällysluettelo

Mikä on YouTube SEO ja miksi se on tärkeää?

YouTube-videoiden hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan prosessia, jolla videoistasi tehdään hakuystävällisiä. Aivan kuten blogikirjoituksen, verkkosivun tai muun sisältömarkkinoinnin, voit optimoida videosi sivulla olevan sisällön niin, että se näkyy oikeissa hakutuloksissa.

Googlen tavoin YouTube käyttää useita sijoitustekijöitä sisältösi näyttämiseen. Niiden joukossa ovat:

Videon katseluaika (suhteessa videon pituuteen)

Kanavan katseluaika

CTR eli klikkausprosentti

Lataustaajuus

Istunnon kesto

Yleisön säilyttäminen

SEO:n parhaiden käytäntöjen soveltaminen YouTube-videoihisi voi auttaa sinua saavuttamaan hyvän hakukonesijoituksen niin YouTubessa, kuin myös Googlessa. Tämä johtuu siitä, että Google sisällyttää YouTube-videoita hakutuloksiinsa aiheesta riippuen.

Oletetaan esimerkiksi, että etsit ohjeita hanan asentamiseen. Ohessa näet, mitä Google SERPs näyttää meille:

Huomaa, että NELJÄ ensimmäistä tulosta ovat videoita – eivät verkkosivuja tai blogikirjoituksia!

Siksi YouTuben hakukoneoptimoinnilla on merkitystä – se auttaa videosisältöäsi löytymään kaikista oikeista paikoista, vaikka hakija ei olisi YouTubessa.

Mitkä ovat YouTube SEO:n edut?

Paremman sijoituksen etu on selvä, kun optimoit videoita YouTubessa. Mutta mitä hakukoneoptimointi tarkalleen ottaen tarkoittaa YouTube-markkinointistrategiassasi?

Katsotaanpa muutamia odotettuja etuja:

Tavoita laajempi yleisö

Yleisösi ei voi nauttia sisällöstäsi, jos he eivät löydä sitä. YouTuben hakukoneoptimoinnin avulla muiden on helppo löytää ohjeitasi ja muuta videosisältöä. Voit kasvattaa kattavuuttasi ja paljastaa brändisi useammille ihmisille. Se on olennainen osa bränditietoisuuden kasvattamista, mikä voi tuottaa uusia pitkäaikaisia tilaajia.

Lisää videon katselukertojen määrää

Sisältö kukoistaa katsojamäärillä. Mitä useammat ihmiset löytävät sisältösi, sitä enemmän katselukertoja se saa.

Videon katselukerrat antavat sinulle välittömän sosiaalisen todisteen. Se voi tarkoittaa eroa korkealaatuisen ja huonolaatuisen videosisällön välillä katsojan silmissä. Näyttökerrat osoittavat, että muut ovat katsoneet sisältöäsi, mikä voi tuottaa lisää katselukertoja.

Lisäksi mitä enemmän katselukertoja ja pidemmän katseluajan saat, sitä paremmin sijoitut YouTuben algoritmeihin. YouTube haluaa tarjota käyttäjilleen parhaat tulokset, joten videoiden katselukertojen lisääminen voi osoittaa, että tarjoat sisältöä, jota ihmiset haluavat katsoa.

Lisää orgaanista verkkosivuston liikennettä

Mitä useammat ihmiset katsovat videosisältöäsi ja löytävät brändisi, saat luonnollisesti enemmän mahdollisuuksia kasvattaa orgaanista verkkosivustoliikennettä. YouTube antaa sinun lisätä linkkejä. Ohjaa katsojat suoraan verkkosivustollesi videosta tai sen kuvauksesta – se on ilmaista liikennettä!

Lisäksi se on merkittävää liikennettä. Katsojat ilmoittivat jo olevansa kiinnostuneita siitä, mitä sinulla on sanottavana. YouTubesta tulevaa liikennettä tulee kohdella kuumina liideinä, koska he ovat kiinnostuneita oppimaan sinulta lisää.

Ohita kilpailijasi

Jos kilpailijasi käyttävät YouTubea osana videomarkkinointistrategioitaan, YouTuben hakukoneoptimoinnista tulee entistä tärkeämpää. Haluat yleisösi löytävän videosi ennen kuin he löytävät kilpailijasi, eikö niin? Hakukoneoptimointi voi auttaa asettamaan sisältösi etusijalle osuvien hakujen yhteydessä, aivan kuten Googlessa.

Aiheesta riippuen videosisältösi saattaa sijoittua korkeammalle Googlessa kuin kilpailijasi samaa aihetta käsittelevä blogikirjoitus. Palatakseni hanan asennusesimerkkiimme, kaksi The Home Depot -videota sijoittuivat Googlen ensimmäiselle sijalle, ohittaen Lowen vaiheittaisen blogiviestin alempana hakutuloksissa.

Jos kilpailijoillasi ei ole YouTube-kanavaa, vielä parempi! Tutkimukset osoittavat, että 80 % ihmisistä katsovat mieluummin videon kuin lukevat blogia. Anna yleisöllesi sisältöä heidän haluamassaan muodossa ja kasvatat mainettasi olemalla asiakaslähtöinen.

Tuota tuloja

Kun videoiden katselukerrat ja verkkosivuston liikenne lisääntyvät, tuloista tulee luonnollinen sivutuote. Videoiden avulla voit lisätä brändin näkyvyyttä, houkutella lisää liidejä ja lopulta kasvattaa myyntiäsi.

Mutta jotta pääset siihen pisteeseen, jossa kasvatat YouTube-kanavaasi orgaanisesti, sinun on priorisoitava muutamia YouTube SEO -vinkkejä, jotta videosi sijoittuu oikeisiin paikkoihin.

Jos tavoitteesi on tulot, muista lisätä videoihisi ja kuvaukseen toimintakehotus (Call to Action, CTA). Liitä mukaan linkki, joka kannustaa käyttäjiä sitoutumaan ja helpota heidän toimintaansa.

Parhaat vinkit videoiden optimointiin hakua varten

Tiedät jo tarvitsevasi YouTube:a. Oikeat hakukoneoptimointivinkit YouTubelle voivat auttaa sinua viemään videostrategiasi uusiin ulottuvuuksiin.

Tee videoistasi näyttäviä (ja löydettäviä) seuraavilla parhailla käytännöillä ja vinkeillä:

Suorita avainsanatutkimus

Kaiken SEO:n helppo osuus on, että avainsanat auttavat algoritmeja oppimaan, mistä sisällössäsi on kyse. Avainsanatutkimuksen tekeminen voi auttaa sinua optimoimaan videosi ihmisten etsimien termien (mukaan lukien pitkät "long-tail" -avainsanat) mukaan.

Lisäksi osuvat avainsanat voivat auttaa sinua tietämään, mistä aiheista puhua. Sen sijaan, että aloitat aiheesta, etsi paljon avainsanoja, jotka kertovat, mistä ihmiset ovat kiinnostuneita. Rakenna sitten YouTube-videosi kunkin "focus" -avainsanan ympärille.

Sinulla on paremmat mahdollisuudet tulla löydetyksi YouTubesta ja Googlesta, kun sisältösi vastaa kohdeyleisösi toiveita.

Optimoi YouTube-videosi nimi

Kun ihmiset kirjoittavat YouTuben hakupalkkiin, YouTube pyrkii palauttamaan videotuloksia, jotka vastaavat läheisesti hakua. Siksi videosi nimen tulee olla mahdollisimman tarkka.

Sisällytä ensisijainen avainsanasi otsikkoon ja varmista, että käytät sitä oikeassa yhteydessä. Esimerkiksi avainsana "sininen auto" ei anna paljon kontekstia siihen, mitä käyttäjä haluaa. Kun kirjoitamme tämän YouTubeen, saamme seuraavat tulokset:

Täällä näemme kappaleen sinisistä autoista, lasten videon ja elokuvan trailerin – hyvin erilaista sisältöä!

Tiettyjen hakutermien lisääminen otsikkoon voi auttaa YouTubea selvittämään, mistä videosisällössäsi on kyse. Tämä auttaa sinua näkymään oikeissa hakutuloksissa ja olemaan yhteydessä oikeisiin ihmisiin oikeaan aikaan.

Lisää avainsana videotiedostoosi

YouTubeen lataamasi videotiedoston nimellä ei ole merkitystä yleisöllesi. Mutta sillä on merkitystä YouTube-algoritmeille. Lisää kohdeavainsanasi tiedoston nimeen ennen kuin lataat sen YouTubeen. Tämä kertoo YouTubelle hienovaraisesti, mistä videossasi on kyse, jotta se voi sisällyttää sinut osuviin hakutuloksiin.

Tekstitys

Tekstitykset lisäävät käyttäjäystävällistä kokemusta. Ne auttavat lukijaa ja algoritmia ymmärtämään sisältöäsi. Tutkimuksissa havaittiin, että 92 % mobiilikatsojista katsoi YouTubea äänen pois päältä, joten videon tekstitysten avulla on helppo saada lisää katsojia.

Sisällytä huomiota herättävä videon pikkukuva

YouTube-pikkukuva on pieni kuva, joka näkyy videosi vieressä hakutuloksissa. Se antaa yhden ruudun esikatselun videosi aiheesta, tavallaan kuin kirjan kansi.

Toki me kaikki tiedämme, ettei kirjaa saa arvioida sen kannen perusteella. Mutta ihmisluontoon kuuluu luoda odotuksia sen perusteella, mitä näemme.

Otetaan esimerkiksi tämä pikkukuva:

Se on kirkas ja värikäs, vangitsee katseen ja herättää välittömän kiinnostuksen.

Sinulla on mahdollisuus valita oma pikkukuvasi. Se voi olla pysäytyskuva itse videosta. Tai se voi olla itse suunnittelemasi kuva. Tärkeintä on valita tai luoda houkutteleva pikkukuva, joka saa ihmiset haluamaan klikata videotasi muiden videoiden sijaan. Se asettaa sävyn sille, mitä katsoja näkee.

Jos se näyttää tylsältä, ihmiset eivät halua tuhlata aikaansa. Mutta jos se näyttää hauskalta, ammattimaiselta tai kiinnostavalta, voit rohkaista useampia ihmisiä klikkaamaan videotasi jonkun muun videon sijaan.

Kirjoita pitkä videokuvaus

Yksi YouTuben monista ominaisuuksista sisältää osion, johon voit lisätä videon kuvauksen. YouTube rajoittaa tämän osion 5 000 merkkiin, mikä on noin 710–1 200 sanaa. Sanamäärä vastaa pitkää blogitekstiä!

Tässä on esimerkki tekstipohjaisesta videokuvauksesta, jossa on runsaasti avainsanoja:

Se ei vain kerro siitä, mistä videossa on kysymys, vaan se sisältää myös toimintakehotuksen (CTA) lisätiedoille.

Käytännössä voit sisällyttää videosi koko tekstin tai ainakin tärkeimmät kohokohdat. Maksimoi YouTube-kuvauksesi sisältämään tärkeitä avainsanoja ja muita yksityiskohtia. Algoritmit voivat lukea nämä kuvaukset saadakseen paremman käsityksen sisällöstäsi. YouTube-kanavan hallinnan keskeinen osatekijä on ymmärtää, kuinka luot klikkausten arvoisia kuvauksia videoillesi.

Tiedät mitä tapahtuu seuraavaksi – korkeampi YouTube-sijoitus ja enemmän katselukertoja, tilaajia ja myyntimahdollisuuksia!

Lisää avainsanoja sisältäviä tunnisteita tai "tageja"

Tagit auttavat YouTubea luokittelemaan videosi. Jos esimerkiksi julkaiset videon surffauksesta Havaijilla, voit käyttää tageja: surf, Hawaii ja Waikiki Beach. Yleisösi ei näe YouTube-tagejasi, mutta algoritmit näkevät.

Voit lisätä YouTube-tageja siirtymällä YouTube-studioosi ja valitsemalla "Muokkaa" sen videon kohdalla, jonka haluat merkitä. Lisää tunnisteet Kuvaus-välilehden tagikenttään.

Toisin kuin hashtagit, et halua mennä yli laidan YouTube-videotunnisteiden kanssa. Liian monet merkityksettömät tunnisteet voivat itse asiassa vahingoittaa sijoitustasi. Varmista, että valitset kohdistettuja, kuvaavia tunnisteita, jotka kertovat, mistä videossasi on kyse.

Käytä YouTuben sijoitusten tarkistustyökalua

Aivan kuten Ahrefs auttaa sinua seuraamaan Google-sijoituksiasi, voit käyttää dataan perustuvia YouTube-sijoitustyökaluja YouTube-tehokkuuden seuraamiseen. TubeRanker, GeoRanker ja TubeBuddy ovat erinomaisia ​​esimerkkejä YouTuben hakuranking-työkaluista.

Kun optimoit videoitasi hakua varten, pidä nämä YouTuben hakukoneoptimointityökalut käden ulottuvilla, jotta voit seurata suorituskykyäsi. Hanki tietoja sijoituksistasi YouTubessa sekä avainsanojen hakumääristä ja arvioiduista näyttökerroista.

Voit käyttää YouTuben sijoitusseurantatyökalua yhdessä YouTube-analytiikan kanssa nähdäksesi kokonaiskuvasi.

Mainosta videoitasi

Käytät paljon aikaa ja vaivaa YouTube-sisältösi luomiseen. Jos haluat saada siitä kaiken irti, älä unohda mainostaa videoitasi!

Jaa ne muissa sosiaalisen median kanavissasi, sähköpostiuutiskirjeessäsi, verkkosivustollasi ja jopa blogiviesteissäsi. Mitä enemmän saat huomiota videoillesi, sitä paremmin ne sijoittuvat.

Ensimmäiset 48 tuntia ovat kriittisiä katselukertojen kannalta. Tämä on ajanjakso, jolloin YouTube oppii tuntemaan videosisältösi ja sen laadun. Varmista, että optimoit videosi heti julkaisun yhteydessä. Älä uskottele itsellesi, että palaat myöhemmin käsittelemään kaikkia näitä YouTube SEO -vinkkejä. Jos videosi ei toimi hyvin ensimmäisten 48 tunnin aikana, se putoaa rankingissa – ja sitä on vaikea palauttaa!

