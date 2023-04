Olemme käsitelleet Instagramia paljon blogissamme, aina Instagram-kelojen käytön hyödyistä suhteiden rakentamiseen Instagram-vaikuttajamarkkinoinnin avulla tai Instagram-seurannan parhaista käytännöistä. Yksi yleisimmistä meille esitetyistä kysymyksistä on kuitenkin: "Miten B2B-yritykset voivat saada kaiken hyödyn irti Instagramista?" Tässä blogissa halusimme kumota myytin, jonka mukaan Instagram ei voi toimia B2B-brändeille tai "tylsille" toimialoille.

Alta löydät 7 erinomaista esimerkkiä B2B-yritysten Instagram-profiileista eri toimialoilta - teollisuudesta ohjelmistoyrityksiin ja terveydenhuoltoon - sekä syyt, miksi Instagram-markkinointi näissä yrityksissä toimii.

Miksi käyttää Instagramia B2B-yrityksessäsi?

Instagram on loistava kanava, jossa voit esitellä paitsi tuotteitasi, myös ihmisiä niiden takana. Useat alla olevista esimerkeistä tekevät tämän erittäin tehokkaasti, korostaen toimistokulttuuria ja nostamalla työntekijänsä etualalle.

Instagram on myös loistava paikka esitellä tuotteitasi luovilla, mukaansatempaavilla tai humoristisilla tavoilla, jotka luovat brändillesi persoonallisuutta ja havainnollistavat myös, miten kohdeasiakkaasi voisi hyötyä palveluistasi.

Ja sitten vielä muutamia tärkeitä lukuja muistettavaksi!

2 miljardia kuukausittain aktiivista käyttäjää (Omnicore)

200 miljoonaa yritystä käyttää Instagramia (Omnicore)

Kolmasosa katsotuimmista Instagram-tarinoista on yrityksiltä (Omnicore)

15 % yhdysvaltalaisista ostajista sanoo aloittavansa tuotetutkimuksensa Instagramista (Hootsuite)



Vinkki: Lue lisää uusimmista IG-tilastoista ja siitä, miten käyttää Instagramia yrityksille.

Mitkä ovat parhaat B2B Instagram-profiilit?

Tilastot puhuvat puolestaan. Käytä alla olevia esimerkkejä inspiraationa päästääksesi Instagram-profiilisi vauhtiin!

1. John Deere: Teollisuus

John Deere on hyvä esimerkki siitä, miten B2B-brändi voi käyttää Instagramia hyödykseen.

Profiililla on 500 000 seuraajaa ja se kerää keskimäärin 8 200 tykkäystä julkaisua kohden (Meltwaterin Klear-työkalun mukaan). Tämä osoittaa, että jopa teollisuusyritykset, joita yleensä pidetään kaikkea muuta kuin "seksikkäinä", voivat luoda kiinnostavaa visuaalista sisältöä.

Kuten yllä olevasta profiilin kuvakaappauksesta näkyy, John Deeren vihreä värimaailma auttaa brändiä tulemaan tunnistettavammaksi. Olet ehkä luullut, että "estetiikka" on vain julkkiksille, kuten Kim Kardashianille, jolla on tiettävästi oma Instagram-filtterinsä. John Deere kuitenkin todistaa, ettei näin ole.

Vinkki: Luo yhtenäinen Instagram-estetiikka

Valitse väripaletti, teema tai filtteri ja käytä niitä johdonmukaisesti. Kun joku katsoo profiiliasi kokonaisuutena, se on visuaalisesti houkuttelevampi ja tunnistettavampi.

2. MailChimp: Ohjelmistot

Toinen kiinnostava tapa on profiloida työntekijöitä Instagram-tarinoissa, niin kuin MailChimp tekee.

Tällä hetkellä heillä on "a day in the life of", joka näyttää tyypillisen työntekijän päivän toimistossa. Heillä on myös "MailChimp has talent", jossa he esittelevät työntekijöidensä harrastuksia ja kykyjä.

Vinkki: Profiloi työntekijöitäsi Instagramissa

Työntekijöiden profilointi Instagramin avulla auttaa houkuttelemaan uusia lahjakkuuksia, esittelemään brändiäsi ja yrityskulttuuriasi. Puhumattakaan siitä, että sisällön kehittäminen ja brändäys yhdessä työntekijöiden kanssa auttaa sisällöntuotantoon liittyvän työn kasautumisessa.

3. Shell: Öljy ja kaasu

Shell postaa sponsoroimistaan tapahtumista ja profiloi myös työntekijöitään. Lisäksi yritys keskittyy innovointiin sekä nuorten ja naisten saamiseen tieteen, teknologian, tekniikan ja matemaattisten (STEM) aiheiden pariin.

Tehdäkseen näin he profiloivat alan ihmisiä inspiroivilla ja mukaansatempaavilla tavoilla. Näin yritys inhimillistää brändinsä ja tekee siitä helpommin lähestyttävän.

Vinkki: Katso pelkkää tuotettasi pidemmälle

Valittujen Instagram-profiilien yksi suurin opetus on se, että yritykset eivät postaa pelkästään tuotteestaan.

Jos olet B2B-yritys, tuotteellasi ei todennäköisesti ole samanlaista visuaalista vetovoimaa kuin joillakin kuluttajabrändeillä.

Monet meistä olettavatkin, että koska emme ole ruoka- tai vaatemerkki, sisältömme ei ole kiinnostavaa. Hyvän Instagram-profiilin luomisessa on kuitenkin kyse ajattelun monipuolistamisesta.

4. Boeing: Teollisuus

Meltwaterin Klear-työkalun avulla havaitsimme, että Boeing saa keskimäärin 15 400 tykkäystä ja 91 kommenttia postaustaan kohden. Saatatkin kysyä, mikä on heidän salaisuutensa? Laadukkaat kuvat ja videot.

Löysimme, että Boeingin 20 viimeisimmästä postauksesta 8 oli videoita. Videon käyttö on loistava tapa lisätä sitoutumista sosiaalisessa mediassa. Videot vievät tarinan tai viestin nopeasti perille. Videot tuottavat 1200 kertaa enemmän jakoja kuin teksti ja kuvat yhteensä.

Vinkki: Hyödynnä videosisältöjä

Jos sinulla ei ole aikaa tai resursseja luoda ammattimaisia videoita Boeingin tapaan, luo videoita Instagramin tarinoissa - voit näyttää tapahtumia kulissien takana, esitellä työntekijöitä tai tapahtumia.

5. FedEx: Logistiikka

Yritä hyödyntää inhimillisiä kiinnostuksen kohteita, kun mietit mitä postata. Ruoka, matkustaminen, taide, musiikki ja eläimet ovat kaikki alueita, jotka todennäköisesti vetoavat suureen yleisöön.

Vinkki: Esittele logoasi



Pidimme siitä, että MailChimp ja FedEx sisällyttävät molemmat logonsa jokaiseen postaukseen, mutta siihen on hyvä löytää luova ja taiteellinen tapa. Vaikka tuotteesi ei olisikaan "mielenkiintoinen", voit silti näyttää yleisöllesi jotain hienoa logosi avulla.

6. Intel: Tietojenkäsittely

Intelillä on yli miljoona seuraajaa, ja heidän postauksissaan keskitytään yleensä innovaatioihin ja yleisön viemiseen brändin kulissien taakse.

Ominaisuus, jota Intel hyödyntää, on linkkien sijoittaminen bioon ja tarinoihin. Kuten ehkä tiedät, Instagram ei anna käyttäjien julkaista klikattavia linkkejä varsinaisissa postauksissa. Tämän ominaisuuden hyödyntäminen tarkoittaa, että käyttäjät voivat helposti tutustua tarkemmin Intelin sisältöön.

Vinkki: Lisää linkki bioosi & tarinoihisi

Lisää joko verkkosivustosi bioon tai julkaise linkki lisäsisältöön tarinoissasi, johon Instagram-käyttäjät voivat tutustua.

7. Abbott Global: Terveydenhuolto

Odotat ehkä näkeväsi kuvia lääkinnällisistä laitteista ja lääkkeistä, kun selaat Abbott Globalin Instagram-feediä. Näin ei kuitenkaan ole! Abbott julkaisee kuvia ihmisistä, jotka elävät osana #lifetothefullest -kampanjaa, joka kannustaa tavoittelemaan unelmia. Se juhlistaa sekä nuoria että vanhoja ihmisiä, jotka saavuttavat unelmiaan, kuten baletin opettelua, pianonsoittoa tai uintia.

Se on myös toinen B2B-brändi, joka käyttää tarinoita todella mukaansatempaavalla tavalla. Heidän profiilissaan tuodaan esiin muun muassa köyhyys, kansainvälinen naistenpäivä ja kansainvälinen naisten ja tyttöjen päivä tieteen alalla.

Vinkki: Korosta profiilissasi toimialaasi liittyviä yhteiskunnallisia aiheita tai aloitteita, joita brändisi tukee tai joissa se on mukana.

Se oli siinä!

Toivottavasti saat inspiraatiota näistä Instagram-tileistä omaan B2B-Instagram-profiiliisi.

