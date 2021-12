1000 uutta seuraajaa maksaa vain 20 €, toiset 1000 saat alennettuun hintaan 30 € ja pian sinulla onkin kasassa hyvä pohjayleisö ja hyvältä näyttävä seuraajakunta – kuulostaako houkuttelevalta? Niin monesta muustakin, sillä seuraajien ostaminen on nykyisin yllättävän helppoa ja kustannustehokasta. Suuren yleisön voi siis saavuttaa esimerkiksi Instagramissa vain muutamalla näytön hipaisulla. Buy Instagram Followers -haku tuottaa esim. 791 000 000 hakutulosta. Kysyntää seuraajien ostamiselle siis on.

Ruotsalainen A Good Company ja yhdysvaltalainen Hypeauditor tutkivat ja analysoivat 1,84 miljoonan Instagram-tilin seuraajia 82 eri maasta vuonna 2019. Selvityksessä kävi tuolloin ilmi, että n. 57 % näistä tileistä oli ostanut seuraajia, tykkäyksiä tai kommentteja. Suomalaiset käyttäjät olivat taas hurjasti keskiarvoa rehdimpiä: yli 60 prosenttia suomalaisista Instagram-käyttäjistä ei selvityksen mukaan ollut manipuloinut seuraaja- tai tykkäyslukemiaan.

Sisältö:

Mitä ostetut seuraajat ovat? Mistä ostetut seuraajat tulevat?

Ostetut seurajaat ovat bottitilejä, joita tehtaillaan eri maissa, pääasiassa köyhemmissä maissa huonoissa työoloissa. Bottien takana on usein joukko ihmisiä, jotka luovat Instagramiin tai muihin kanaviin tekaistuja käyttäjätilejä. Ostetut seuraajat eivät ole siis vain hämärä, harhaanjohtava markkinointiteko, vaan pidemmällä ajattelulla myös ihmisoikeuskysymys.

Esimerkiksi Yle.fi selvityksestä kävi jo vuonna 2017 ilmi, että seuraajien ja tykkäysten ostaminen on rankkaa bisnestä, jota toteutetaan huonoissa oloissa mm. Bangladeshissa. Tuolloin Yle.fi haastattelema IT-yrityksen työntekijä Bangaladeshista kertoi, että työolot tykkäyspajoissa ovat usein pieniä kerrostalohuoneistoja, joissa yhdessä huoneessa työskentelee usein noin 5-8 ihmistä ja työntekijät paiskivat usein töitä läpi yön. Tykkäyspajojen huoneissa on monesti useita satoja kännyköitä, jotka on pinottu telineisiin ja kytketty johdoilla kiinni pöytätietokoneisiin. Ilmiö on näkynyt myös Thaimaassa, jossa poliisi ratsasi kesällä 2017 tykkäystehtaan, jossa työskenteli ihmisiä ilman työlupaa. Tykkäystehtaasta löydettiin myös yli 350 000 Thaimaahan salakuljetettua sim-korttia.

Mistä Instagram-seuraajia ostetaan?

Instagram on yksi sosiaalisen median kanavista, jossa seuraajia voi ostaa todella helposti. Instagram-seuraajia voi ostaa useilta eri verkkosivuilta. Myös kommenttien ja tykkäysten ostaminen Instagramissa on mahdollista.

Google-haku Where to Buy Instagram Followers tuottaa yli 1 020 000 000 hakutulosta. Yhden pitkän, 26 sivun listauksen ns. turvallisista seuraajien ostopaikoista on tehnyt The Mercury News: listalta löytyy mm. Viralyft, SocialPros.io ja GetViral.io, joiden kerrotaan kerryttävän seuraajia ostajan tilille turvallisesti, ilman salasanojen luovuttamista. Missään ei kuitenkaan kerrota sitä, mistä seuraajat ja tykkäykset konktreettisesti tulevat.

Mistä ostetut seuraajat voi tunnistaa?

Ostetut seuraajat on helppo tunnistaa, sillä bottitilien luonti on usein nopeaa, eikä niille tuoteta sisältöä. Usein bottitilit huomaa seuraavista asioista:

Bottitilin käyttäjänimessä on useita numeroita, esim. user120476291074. Tilejä luodaan nopeaa tahtia, joten aikaa ei ole luovempiin ratkaisuihin.



Bottitilillä on usein tuhansia seurattavia, muttei yhtään julkaisuja. Usein bottitilillä on myös useampia seuraajia, muttei yhtään julkaisuja.



Yllä mainittujen lisäksi bottitili on usein yksityinen. Eli vain bottitilin seuraajat näkevät bottitilin julkaisut, joita ei tosin usein edes ole yhtään kappaletta.



Bottitili jättää jälkeensä outoja kommentteja, jotka eivät usein edes sovi kuvan kontekstiin. Bottitilit saattavat seurata esimerkiksi hashtageja, eli aihetunnisteita ja kommentoida saman kommentin bulkkina jokaiseen kuvaan, missä kyseistä hashtagia on käytetty.

Mitä haittaa ostetuista seuraajista on yritykselle tai vaikuttajalle?

Nopeasti voisi ajatella, ettei muutamasta tuhannesta ostetusta seuraajasta ole juurikaan haittaa ja seuraajien ostaminen saattaa tuoda seuraajamäärällisen pikavoiton lisäksi vain vähän huonoa omaatuntoa siitä, että tietää seuraajien lukumäärä perustuu valheeseen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä somekanavat ovat yllättävän hyviä tunnistamaan bottitilejä. Alta löydät 3 syytä siihen, miksi ei kannata ostaa Instagram-seuraajia:

Instagram tunnistaa bottitilit ja voi jäädyttää bottien lisäksi myös bottitilejä ostaneen tilin. Instagramin säännöt kieltävät bottitilit, ja Instagram poistaa bottitilejä säännöllisesti: mikäli tilisi näyttää bottiseuraajien myötä bottitililtä, niin myös koko tilisi on vaarassa kadota. Olisitko valmis siihen, että tilisi katoaisi silmänräpäyksessä?

Ostetut seuraajat vääristävät tuloksia, eivätkä nosta sitoutumista tai tuo (positiivista) kuuluisuutta. Kukaan ei enää tuijota pelkkiä seuraajamääriä. Mikäli tilillä on 10 000 seuraajaa, mutta kuvat kerryttävät vain kymmeniä tykkäyksiä ja satoja katselukertoja, niin jotain on pielessä – tavoitteisiin ei päästä, eikä seuraajista tai tilistä ostetuilla seuraajilla ole mitään hyötyä.

Kuluttajat sekä yhteistyökumppanit ovat entistä valveutuneempia – mainehaitta on todellinen ostettujen seuraajien kanssa. Esimerkiksi alle 25-vuotiaat luottavat vaikuttajiin enemmän kuin perinteiseen mainontaan ja he ovat entistä valveutuneempia. Ostetut seuraajat huomaa helposti ja korkean seuraajamäärän nousun pystyy tarkistamaan erilaisilta ilmaissivuistoilta, esimerkiksi. Social Bladesta.

Kuvakaappaus: Social Blade – yhden suomalaisen mikrovaikuttajan seuraajakehitys vuosien 2019–2021 aikana.

Vuoden 2021 loppuun mennessä 41 % yrityksistä pohjoismaissa on hyödyntänyt vaikuttajia ja vaikuttajamarkkinointia osana markkinointistrategiaansa. Vaikuttajamarkkinointi on siis ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen. Tärkeimpiä KPI-mittareita Suomessa ovat julkaisujen tavoittavuus ja katselukerrat, sitouttaminen sekä lisäliikenteen luominen sivustoille tai verkkokauppaan.

Mikäli siis yrityksen tai vaikuttajan seuraajat ovat ostettuja, niin tärkeimmät KPI-mittarit eivät toteudu. Bottiseuraajat näkyvät kyllä seuraajamäärässä, mutta ne eivät sitoudu julkaisuihin, eivätkä klikkaile julkaisuista verkkosivustolle. Tai jos ne sitoutuvat, niin onko sitoutumisesta mitään hyötyä? Niinpä, vain aito ihminen ja sitoutunut kuluttaja on hyödyksi, ei koneellisesti luotu botti. Et ostaisi 10 000 bottia uutiskirjeen tilaajaksi, koska se vääristäisi uutiskirjeen lukuja ja avausstatistiikkaa, miksi sitten seuraajia? Niinpä.

Miten kasvattaa seuraajamäärää Instagramissa ja muissa kanavissa?

Oikotietä onneen ei ole – kova työ palkitaan myös sosiaalisessa mediassa. Viraali ilmiö tai vaikkapa viraali video voi olla saavutettavissa nopeasti, mutta sitoutunut, aktiivinen yleisö ja sen rakentaminen vie aikaa. Sitoutunutta yleisöä tavoitellessa on siis ensiarvoisen tärkeää pitää seuraajat sitoutuneena ja olla aidosti läsnä. Alta löydät 8 vinkkiä seuraajien kasvattamiseen ja sitouttamiseen:

Julkaise sisältöjä säännöllisesti. Mutta mikä on oikea määrä julkaisuja somessa? Head of Instagram Adam Mosseri kertoi kesäkuussa 2021, että algoritmin kannalta paras määrä Instagram-julkaisuja on 2 kpl viikossa. Instagram Storyja kannattaa Mosserin mukaan julkaista 2 kpl päivässä. Twitterissä suositeltu julkaisumäärä on 1–5 twiittiä päivässä. Facebookissa ja LinkedInissä on suositeltavaa julkaista 1 sisältö päivässä. LinkedInin mukaan viikoittain julkaisevat yritykset kerryttävät nopeimmin sitoutuneimman yleisön LinkedInissä.



Tutkimuksen mukaan sosiaalisessa mediassa aktiivisena olevat yritykset julkaisevat keskimäärin 1,56 julkaisua päivässä: se saattaa kuulostaa paljolta, mutta hyvää postaustahtia pystyy pitämään yllä esimerkiksi julkaisukalenterilla ja ajastustyökalulla, esimerkiksi Meltwater Engagella, jolla pystyy julkaisemaan sisältöä niin Facebookiin, Instagramiin, Twitteriin ja LinkedIniin.

Ole aito ja aidosti läsnä. Somessa persoona saa näkyä – oli sitten kyseessä yksityishenkilön tai yrityksen tili. Yrityksen ja brändin Tone of Voicea kannattaa (ja pitää) hyödyntää myös sosiaalisessa mediassa: esimerkiksi 65 % kuluttajista kertoo, että he ovat rakentaneet vahvemman tunneyhteyden brändiin, joka viestii ystävällisesti ja huolellisesti. Ole siis aito ja johdonmukainen kaikessa mitä teet.

Käytä julkaisuissa aihetunnisteita, eli hashtageja. Mutta mikä määrä hashtageja on oikea määrä esimerkiksi Instagramissa? Tilastojen mukaan Instagramissa käytetään pääsääntöisesti 1–3 hashtagia per kuva. Maksimissaan Instagram-kuvaan saa lisättyä 30 hashtagia ja Instagram Storyyn 10 hashtagia. On väitetty, että 11 hashtagia on hyvä määrä, mutta tässäkin pätee vain testaaminen ja erilaiset kokeilut: yhdistele eri hashtag-tyyppejä, sekoita suosittuja hashtageja nice-aiheisiin hashtageihin ja testaa vaikkapa emoji-hashtageja ja katso, mikä saa juuri omat somekanavasi lentoon! #🚀.

Vastaile sinulle jätettyihin kommentteihin, vuorovaikutus on kaiken A ja O. Tämäkin pätee niin yrityksen kuin vaikuttajan somessa: mikäli et ole vuorovaikutuksessa asiakkaidesi ja seuraajiesi kanssa, he eivät koe saavansa mitään takaisin. 83 % kuluttajista onkin kertonut, että he odottavat saavansa vastauksen tai reaktion somessa jätettyyn kommenttiin päivän sisällä. Muista myös kommentoida ja tykkäillä muiden käyttäjien sisällöistä, esimerkiksi yrityksen oma hashtag on hyvä pitää seurannassa ja käydä reagoimassa aihetunnisteen julkaisuihin.

Ole monipuolinen ja löydä tekemällä juuri sinulle sopivat formaatit – kaikkea kaikille -ajattelu ei toimi somessa. Esimerkiksi Instagramissa sisältömuotoja ovat muun muassa: Instagram Storyt, Instagram feed-kuvat, feed-kuvakarusellit, feed-videot, Reels-videot, Instagramin oppaat sekä IGTV. Testaa, raportoi ja katso, mitkä näistä formaateista toimivat juuri sinulle parhaiten ja millaisiin sisältöihin seuraajasi reagoivat.

Kysy seuraajiltasi kysymyksiä ja kuuntele heitä. Mutta eikö tämä ole juuri sitä vuorovaikutusta? Kyllä ja samalla ei – sillä tämän kohdan ajatus on nimenomaan sitouttaa seuraajia erilaisilla kysymyksillä, esim. feed-kuvien alussa: mikä seuraavista on suosikkipäiväsi? Seuraajien kuuntelu onnistuu myös esimerkiksi Instagram Story -sisällöissä, joihin voi lisätä kysymystarroja, ne toimii esimerkiksi oman kanavan kehittämisessä: kumpaako sisältöä haluaisit nähdä mieluummin, behind the scenes vai tapahtumasisältöä?

Lisää julkaisuihin sijainti ja merkitse sisältöihin myös muita yrityksiä halutessasi. Instagram toimii sijainnin ja merkintöjen kautta hieman kuin hakukone: mikäli joku henkilö haluaa nähdä esimerkiksi enemmän sisältöä toimistoltasi, kannattaa toimistosisällöissä käyttää toimiston sijaintia. Meltwaterin toimistossa otettuja kuvia löytyy esimerkiksi Meltwater Helsinki -sijainnin alta. Löydät myös Meltwaterin Suomen toimiston merkittyjä kuvia Meltwaterfin tagged-sivun alta.

Löydä tilillesi selkeä teema ja pysy punaisessa langassa. Onko tilillesi määritelty visuaalinen teema? Mistä asioista puhut tililläsi? Mikäli tilille ei ole määritelty mitään tiettyä linjaa, saattaa asiat helposti hoiperrella puolelta toiselle ilman selkeää linjaa. Ota myös huomioon se, millainen seuraajakuntasi on nyt ja millaisen haluat siitä tulevaisuudessa. Mikäli tavoittelet vanhempaa seuraajakuntaa, on nuorisoslangin käyttäminen somessa luultavasti turhaa. Mikäli tavoittelet taas analytiikasta kiinnostuneita seuraajia, niin lifestylemmät otokset on parempi jättää muille tileille.



Summa summarum: oikotietä onneen ei siis ole, myöskään seuraajien kerryttämisessä. Poikkeuksia toki voi olla, esimerkiksi suosittuun televisio-ohjelmaan osallistuminen, joka saattaa kasvattaa seuraajamäärää korkeaksi nopeasti, mutta tämäkään ei ole mikään oikotie – edes suosittuun tv-sarjaan tai realityyn osallistuminen ei takaa korkeita seuraajamääriä tai sitoutunutta yleisöä.

Keskity siis aitoon ja autenttiseen somen tekemiseen ja jätä luottokortti lompakon pohjalle – ostetuista seuraajista ei ole yritykselle tai yksityishenkilölle mitään muuta kuin korkeintaan numeraalista hyötyä seuraajamäärän osalta: ostetut seuraajat eivät paranna tunnettavuutta, sitoutumisprosenttia tai aitoutta.

