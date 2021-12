Yleisön tavoittaminen on tuskin koskaan ollut markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille helpompaa, mutta tarjolla olevien mediakanavien monimutkaisuus tekee hyvien kampanjoiden suunnittelusta haastavaa.

Vielä aivan viime aikoina olemme joutuneet pallottelemaan kolmen eri kanavan kanssa: oma media, ansaittu media ja maksettu media ovat kaikille tuttuja. Sosiaalisen median kanavien kasvattaessa suosiotaan, myös lainatun median osuus kasvaa siinä sivussa.

Jokaisella median kanavalla on oma tarkoituksensa, ja jokainen myös vaatii aivan omat lähestymistapansa—menestyksen avain on hallita nämä kaikki.

Oma, ansaittu, maksettu ja lainattu media: määritelmät

Mitä on oma media?

Oma media tarkoittaa kaikkea sinun omistamaasi. Vaikka yleisöllä on sosiaalisen median aikakaudella paljon tilaa, on olemassa vielä orgaanisia kanavia, joita markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset hallitsevat täysin. Näitä ovat esimerkiksi yrityksesi verkkosivusto, blogisisällöt, uutiskirjeet sekä yrityksesi omat sosiaalisen median kanavat.

Se voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

Sisältö jota itse julkaiset (verkkosivu- ja blogisisällöt)

Sisältö jota jaat (uutiskirjeet ja sosiaalisen median sisällöt)

Verkkosivusi ja sen sisällöt

Verkkosivusto on tärkein oma mediasi. Se on pitkän aikavälin alusta jota hallitset täysin, mutta lisäksi voit myös käännyttää vierailijoita maksaviksi asiakkaiksi sen avulla.

Blogisisällöt. Kunnollinen sisältömarkkinointistrategia on yksinkertaisesti paras tapa muodostaa pitkäaikainen suhde yleisöösi. Samalla se parantaa asemaasi ajatusjohtajana omalla alallasi. Tästä syystä blogiartikkelit, e-kirjat ja webinaarit ovat sekä brändisi että asiantuntijuutesi suora jatkumo.

Uusi Edelman Earned Brand Report vuodelta 2018 osoittaa, että 64% kuluttajista haluaa yritysten ottavan kantaa myös yhteiskunnallisiin aiheisiin. Blogi on hyvä alusta nostaa esiin aiheita, joita koet tärkeiksi.

Lue täältä englanninkielinen blogipostauksemme viidestä bloggausmokasta, jotka saavat lukijasi klikkaamaan muualle.

Uutiskirjeet ja sosiaalisen median kanavat

Jos et itse markkinoi sisältöjäsi, kukaan ei tee sitä puolestasi.

Sosiaalisen median kanavat: vaikkakaan et voi hallita sosiaalisen median kanavia sellaisinaan, voit silti päättää mitä niille laitat ja koska jaat sisältöä seuraajillesi.

Tästä englanninkielisestä blogipostauksestamme löydät lisää kiinnostavia vinkkejä someseuraajiesi osallistamiseen.

Uutiskirjeesi: Sähköpostimarkkinointi on yhä tähänkin päivään asti yksi tehokkaimmista oman median muodoista. Campaign monitorin mukaan kuluttajien suosima kommunikointikanava on yleensä sähköposti, toimialasta riippumatta. Lisäksi sähköposti on yleensä jopa 2—3 kertaa suositumpi kuin muut sosiaalisen median kanavat.

“Oma media on todella hyvä työkalu, koska se antaa brändien kommunikoida harkittuja viestejä yleisölleen. Varjopuolena on vain se, että oman median tärkein kuluttaja on jo tutustunut yritykseen. Tästä syystä oman median kanavat eivät välttämättä ole paras tapa löytää uusia asiakkaita.”

–Senni Niemi, Markkinointijohtaja, Meltwater

Mitä on maksettu media?

Maksettu media tarkoittaa medianäkyvyyttä, josta maksat.

Se on käytännöllisin tapa tavoittaa uusia yleisöjä. Vaikka moni meistä assosioi maksetun median sanomalehtiin, televisioon tai radiomainontaan, maksettu media on kehittynyt paljon digitaalisempaan ja suorempaan suuntaan. Nykypäivänä hyviä maksetun median kanavia ovat esimerkiksi natiivimainonta, sosiaalisen median kampanjat, hakukonemainonta sekä retargetointi.

Natiivimainonta

Natiivimainonta tarkoittaa mainoksia, jotka on suunniteltu näyttämään tavalliselta sisällöltä. Alla on esimerkki Forbes.comista. Lukija voi erottaa maksetun sisällön tavallisesta sisällöstä “paid program”-tagin avulla.

Natiivimainonta tekee mainoksista luonnollisemman näköisiä. Kun 96% kuluttajista ei luota mainoksiin, natiivimainonnan hyödyntäminen on tärkeä askel brändeille.

Maksetut somekampanjat

On arvioitu, että 3,8 miljardia ihmistä käyttää sosiaalisen median kanavia. Siksi voitkin melko huoletta laskea sen varaan, että kohdeyleisösi todennäköisesti käyttää jotakin sosiaalista mediaa.

Sen vuoksi maksetut sosiaalisen median kampanjat ovat yksi parhaista tavoista levittäytyä suuremman yleisön tietoisuuteen, löytää uusia bisnesmahdollisuuksia, lisätä brändisi tunnettuutta ja ohjata liikennettä verkkosivuillesi.

Lisäksi, somemainonnan avulla voit kohdentaa mainoksia käyttäjille erilaisten kriteerien perusteella: näitä ovat esimerkiksi sijainti, kieli, ikä, tai jopa henkilökohtaiset kiinnostuksenkohteet. Näin sinun on helpompi kohdentaa mainoksesi sellaisille käyttäjille, jotka todennäköisimmin niistä kiinnostuvat.

Sosiaalisen median alustoilla mainokset on suunniteltu näyttämään natiivimainonnalta, ja näin ne varmistavat saumattoman käyttäjäkokemuksen. Twitter-, LinkedIn-, Facebook- ja Instagram-mainokset (joissa on merkintä, joka erottaa ne mainoksiksi) ilmestyy suoraan yleisösi fiidiin.

Hakukonemainonta (SEA tai SEM)

Maksettu hakukonemainonta perustuu hakuihin, joita kohdeyleisösi tekee hakukoneiden kautta. Niiden avulla voit saada relevanttia liikennettä verkkosivuillesi.

Kun targetoit sopivia hakusanoja, maksettu hakumainonta voi nostaa yrityksesi kilpailijoidesi yläpuolelle… jos vain hinnasta sovitaan. Mitä suositumpi hakusana on kyseessä, sitä kalliimmaksi se tulee.

Retargetointi

Retargetoinnilla voit uudelleenmarkkinoida sisältöä vierailijoille, jotka ovat aiemmin käyneet verkkosivuillasi.

Vierailija saapuu verkkosivuillesi Vierailija poistuu verkkosivuiltasi Vierailija näkee mainoksesi jollain toisella sivustolla—ja tulee ehkä sen jälkeen takaisin sinun luoksesi.

Vaikka maksettu media on fantastinen tapa saada viestisi, tuotteesi tai palvelusi suoraan kohderyhmäsi eteen, se on kuitenkin mainontaa, ja kohdeyleisösi kyllä ymmärtää sen.

Tämän takia ansaittu media ja lainattu media ovat niin tärkeä lisä mainonnan kylkeen.

Mitä on ansaittu media?

Ansaittu media viittaa siihen huomioon, mitä yrityksesi saa sinun vaikutusvaltasi ulottumattomissa olevista kanavista. Näitä ovat esimerkiksi nettisivut, verkkojulkaisut ja blogit, joissa brändisi mainitaan, sekä arviointisivustot, vaikuttajat, ja puskaradion kautta kulkevat viestit.

Ansaittu media on siis sitä näkyvyyttä, mitä saat, kun kohdeyleisösi asettaa brändisi kartalle ja ymmärtää, miten yrityksesi voi ratkaista heidän haasteitaan.

Arviointisivustot

Tiesitkö, että 76% kuluttajista kertoo uskovansa muiden käyttäjien tuotearvioihin vähintään yhtä paljon kuin lähipiirinsä suosituksiin? Toisin sanoen tuotteesi arviot ja asiakkaiden testimoniaalit ovat yksi parhaista tavoista kasvattaa luotettavuuttasi.

“Vaikka tuotteesi olisi alasi paras, sen myyminen olisi melko hankalaa, jos ainoastaan sinä uskot siihen.”

–Juri Volama, Sales Director, Meltwater

Vaikuttajien orgaaniset arviot

Jos maksat vaikuttajille jotta he mainostavat sinua, he saattavat myöhemmin tehdä sen orgaanisesti—koska he pitävät yrityksestäsi. Tämä on tärkeää, sillä jopa 63% 18—34-vuotiaista kuluttajista sanoo, että he luottavat enemmän sosiaalisen median vaikuttajiin kuin brändeihin.

Tämän voi myös huomata tuotearvioiden yhteydessä.

Suositun Last of Us -pelisarjan toinen osa julkaistiin kesäkuussa 2020. Alle kuukauden kuluttua julkaisusta Google havaitsi yli 300 000 hakua termeillä “last of us 2 arvostelu”.

Koska kyseessä on videopeli, myös YouTubesta löytyy tuhatpäin arvosteluja toimittajilta, vaikuttajilta ja pelaajilta (joskin nämä voidaan lukea enemmän lainatuksi mediaksi).

Vaikka peli itsessään jakaa mielipiteitä, näkyvyys on kullanarvoista sekä pelin takana olevalle Naughty Dog -yhtiölle, että sen julkaisijalle Sonylle.

Mitä on lainattu media?

Ennen lainattu media luettiin osaksi ansaittua mediaa, sillä siinä on sama logiikka.

Ero on siinä, että brändiäsi mainostavat sosiaalisen median kanavat, jotka eivät ole sinun hallussasi. Näitä ovat esimerkiksi toisten brändien kanavat, uutismediat ja yksityishenkilöt.

Parhaat tulokset saat yhdistämällä nämä

Nämä neljä kanavaa eivät ole ainoastaan toisiinsa yhteydessä—ne ovat myös toisistaan riippuvaisia.

Oma media ei tuota tuloksia ilman edes yhtä toista kanavaa.

ei tuota tuloksia ilman edes yhtä toista kanavaa. Maksettu media ei toimi itsenäisesti ilman omia sisältöjä antamassa ensimmäistä sysäystä.

ei toimi itsenäisesti ilman omia sisältöjä antamassa ensimmäistä sysäystä. Lainattu ja ansaittu media eivät toimi, jos sinulla ei ole mitään omia sisältöjä, joita jakaa.

Jotta markkinointi- ja viestintästrategiasi voisi tuottaa parhaita mahdollisia tuloksia, täytyy sinun pallotella sujuvasti kaikkia näitä neljää kanavaa.

Selvennetään asiaa vielä parilla yksinkertaisella esimerkillä:

Esimerkki 1. Julkaiset blogipostauksen

Jaa tuottamasi sisältö sekä uutiskirjeessä, että sosiaalisen median kanavissasi. Näin ilmoitat yleisöllesi uudesta heitä kiinnostavasta sisällöstä. Jos he tykkäävät siitä, moni heistä ehkä suosittelee sitä eteenpäin tuttavilleen (ansaittu media), tai jakaa sen eteenpäin sosiaalisessa mediassa (lainattu media).

Kerro uutisista alan ajatusjohtajille. Jos uskot, että blogipostauksesi tuo jotain uutta näkökulmaa aiheeseen, voit harkita sen jakamista myös muille sisällöntuottajille. Mikäli he pitävät artikkelista, he luultavasti jakavat sen omille yleisöilleen.

Jos viestisi on hyvä, se saattaa levitä viraaliksi sekä ansaitun että lainatun median kanavissa. Tässä esimerkki LinkedInistä.

Päivitys jaetaan sosiaalisessa mediassa, ja se saa paljon huomiota (yli 15 000 reaktiota ja yli 800 kommenttia). Toinen ajatusjohtaja jakaa artikkelin omalle yleisölleen, jonka kautta se saa lisää näkyvyyttä (yli 10 000 reaktiota ja yli 400 kommenttia).

Jos pelaat korttisi oikein ja laitat kyytipojaksi vielä oikeat hashtagit, tai lisäät artikkelin sopivaan ryhmään vaikkapa Facebookissa tai LinkedInissä, saatat tavoittaa vielä suuremman yleisön.

Esimerkki 2. Tuot markkinoille uuden tuotteen

Sama logiikka pätee. Jos koet, että uusin tuotteesi on maailmoja mullistava, lähetä lehdistötiedote alan journalisteille. Jos he kiinnostuvat, he kirjoittavat tuotteestasi—ja näin saat tilaa ansaitun median kanavissa.

Esimerkkinä alla Wiredin artikkeli Impossible Burgerista, lihankorvikkeesta, josta valuu “verta” kuin oikeasta lihasta.

Lisäksi—jos mediabudjettisi siihen riittää—voit mainostaa tuotettasi hyödyntämällä maksettua mainontaa. Lue täältä englanninkielinen blogipostauksemme aiheesta!

Mahdollisuuksia ja yhdistelmiä on loputtomasti. Kanavat, jotka sinulle toimivat parhaiten, riippuvat tietenkin toimialastasi ja yleisöstäsi, mutta kannattaa ehdottomasti kokeilla kaikkia neljää.

“Löysitkö yhdistävän tekijän kahden skenaarion välillä? Sinun täytyy aktivoitua useammassa mediakanavassa. Aloita jakamalla tarinaasi: jos se on yleisösi mielestä kiinnostava, he jakavat sen eteenpäin omalle yleisölleen.”

– Senni Niemi, Markkinointijohtaja, Meltwater

Tie menestykseen on suoraan edessäsi

Nyt tiedät näiden mediakanavien erot, sekä sen, kuinka ne tarvitsevat toisiaan toimiakseen ja tuottaakseen näkyviä tuloksia.

Muista, että menestys ei ole kiinni hyvästä tuurista. Sinun tulee valjastaa käyttöösi nämä mediakanavat, niin pääset itse vastaamaan markkinointi- ja viestintämenestyksestäsi.

