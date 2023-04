Mitä sinun tulee tietää suoramarkkinoinnista?

Suoramarkkinointi on kiistatta yksi vanhimmista myynninedistämisen muodoista, sillä se on peräisin ajalta, jolloin se oli vain osa myyntiä ja mainontaprosessia, eikä markkinointia sen nykyisissä muodoissa tunnettu. Silti monet nykyajan markkinoijat ovat edelleen epävarmoja siitä, miten suoramarkkinointi määritellään. Vastataksemme tähän kysymykseen meidän on kurkistettava taktiikan historiaan.

Asiakkaat - silloin heitä ei olisi kutsuttu "kuluttajiksi" - asuivat kaukaisissa pienissä paikoissa, ja he vastaanottivat kiiltäviä esitteitä ja luetteloita suurten kaupunkien suurilta vähittäiskauppiailta.

Nämä potentiaaliset kuluttajat olivat suoramyynnin, tai tuolle ajalle tyypillisen ovelta ovelle ja kasvokkain tapahtuvan myynnin ulottumattomissa. Tutustuttuaan esitteisiin ja kuvastoihin he kuitenkin ostivat postimyynnistä kaikenlaista maataloustyökaluista vaatteisiin, saappaisiin ja kodin hyödykkeisiin. Nämä toimitettiin sitten mitä tahansa tuohon aikaan käytössä olleita suoramainonnan välineitä käyttäen - höyryjunien, kameleiden, vaunujen, postivaunujen, jokilaivojen ja muiden vastaavien kulkuvälineiden avustuksella.

Haluatko sisällyttää modernin suoramarkkinoinnin strategiaasi? Lue lisää ja opi kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää tästä taktiikasta.

Nykyaikainen suoramarkkinointi käytännössä

Miten nykyajan suoramarkkinointi eroaa entisestä? Suoramarkkinointikampanjat ovat kehittyneet osaksi nykyaikaista markkinointi- ja myynninedistämistoiminnan yhdistelmää, ja ne ovat omaksuneet aikamme innovatiivisimmat markkinointiteknologiat, kuten sosiaalisen median kuuntelun työkalut ja markkinatutkimusalustat. Sen perusperiaate on kuitenkin pysynyt samana: myynninedistämisstrategia, jossa viesti lähetetään suoraan kuluttajalle ja jolla yleensä pyritään samanaikaisesti suoraan myyntiin vastauksen avulla. Mukana ei ole mainosvälineitä eikä käyntiä kivijalkamyymälässä.

Aikaisempina vuosina suoramarkkinointiin saattoi liittyä suorapostituskuponki, jonka lähettämisestä kesti viikkoja tai kuukausia siihen, että mahdollinen tilaus toimitettiin asiakkaalle. Nyt suoramarkkinointi voi sisältää maksuttoman puhelinnumeron tai sosiaalisen median linkin, jota klikkaamalla tilaukset voidaan joskus toteuttaa jopa muutamassa minuutissa tai tunnissa - nopeus, jota menneisyyden suoramainostajat eivät olisi voineet kuvitellakaan. Mahdollisuus nopeaan reagointiin onkin yksi modernin suoramarkkinoinnin monista eduista.

Alasta käytetään joskus myös muita nimiä, kuten esimerkiksi:

Verkkomainonta

Postitse tapahtuva suoramarkkinointi;

Suoramainonta;

Suoramyynti.

Mitä suoramarkkinointi on?

Määrittelemme ensin suoramarkkinoinnin: Investopedia, joka pyrkii selittämään helposti kaikki markkinointiin, liiketoimintaan ja talouteen liittyvät asiat sanakirjan tyyliin, määrittelee suoramarkkinoinnin seuraavasti: "Markkinointi, joka perustuu suoraan viestintään tai jakeluun yksittäisille kuluttajille sen sijaan, että se tapahtuisi kolmannen osapuolen, kuten joukkotiedotusvälineiden välityksellä". Määrittely jatkuu: "Toimintakutsu on yhteinen tekijä suuressa osassa suoramarkkinointia."

Suoramarkkinoijan maailmaan ei siis kuulu suuren budjetin valtakunnallinen tv-brändimainonta, lipevät PR-strategiat, joilla tavoitellaan toimituksellista uutisointia valtamediassa, luova printtimainonta sunnuntailehdissä, kiiltävät aikakauslehti-ilmoitukset tai mainostaulumainokset liikennettä vilisevien valtateiden varrella.

Pikemminkin tämän markkinoijan lähestymistavassa on kyse suoran vuorovaikutuksen luomisesta kuluttajan kanssa. Kalliit, massamarkkinoille suunnatut ja epämääräisesti kohdennetut mainoskampanjat, joissa käytetään välikäsiä eivät kuulu suoramarkkinointiin. Tuloksia voisikin verrata vaikkapa tarkka-ampujan kivääriin ja haulikon tarkkuuden eroihin. Yksi suoramarkkinoijan eduista onkin täsmällinen kohdentaminen, olipa kyseessä sitten business-to-business-asiakas tai kadun ohikulkija.

Suoramarkkinoinnin tyypit

Markkinoinnin kehittyessä myös markkinoijan käyttämät suoramarkkinointikanavat kehittyvät. Näin on ollut siitä lähtien, kun ensimmäiset katalogit päätyivät cowboyden käsiin - ja myöhemmin väistyivät uusien ideoiden kuten lehden sisään ujutettujen alennuskuponkien tieltä, kun julkaisut alkoivat kiertää vapaammin villissä lännessä. Tutustutaan seuraavaksi yleisimpiin suoramarkkinointistrategioihin:

Printti

Telemarkkinointi

Uudelleenkohdentaminen

Keskustelumarkkinointi

Printti

Tehokkaan postipalvelun maissa markkinoija voi huomata, että painetuilla luetteloilla ja suoramainonnalla on edelleen paikkansa (useimmiten tapauksissa, joissa asiakkaat ovat osoittaneet mieltymyksensä tähän suoramainonnan muotoon). Suoramarkkinointi on kuitenkin vähentynyt nykyaikaisempien ja halvempien digitaalisten kanavien myötä. COVID-19-realiteetit saattavat myös viimein merkitä suoramainonnan kuoliniskua.

Telemarkkinointi

Toisella pitkään markkinoijien käytettävissä olleella, vanhemmalla kanavalla, puhelinmyynnillä, on kuitenkin edelleen paikkansa suoramarkkinoinnissa.

Kuva Mohamed Hassan : Pixabay

Puhelinkeskustoiminnan moninaisuus, olipa se sitten sisäistä tai ulkoistettu erikoistuneille puhelinpalveluyrityksille, kertoo sen suosiosta markkinoijien keskuudessa edelleen. Kuluttajien halukkuuden väheneminen vastata tuntemattomiin puheluihin sekä soitonesto- ja roskapostitunnistusteknologian yleistyminen saattavat kuitenkin merkitä sitä, että perinteinen puhelinmyynti on menettämässä etunsa ja kulkemassa vääjäämättä kohti sukupuuttoa.

Automaattisen puhelinmyynnin uusia muotoja on kuitenkin jo käytössä. Paikannukseen perustuvat markkinointijärjestelmät voivat esimerkiksi havaita puhelimesi, kun kävelet tietyn myymälän ohi, ja luoda viestin, jossa tarjotaan houkutteleva alennus myymälän tuotteesta, jos ostat esimerkiksi seuraavan 15 minuutin kuluessa. Jos tartut tarjoukseen, järjestelmä voi tunnistaa puhelimesi, kun kävelet ohi kuukauden kuluttua, ja luoda toisen, ehkä täydentävän tuotetarjouksen.

Uudelleenkohdentaminen

Facebookin, LinkedInin, Instagramin ja muiden samankaltaisten alustojen kautta tapahtuva tarkasti kohdennettu (painotus sanassa "kohdennettu") sosiaalisen median mainonta on myös laajalti käytössä. Suoramarkkinoinnin hyödyllinen väline ovat uudelleenkohdentamiskampanjat, joissa käytetään edellä mainittuja alustoja sekä Google-mainoksia muistuttamaan verkkosivuston aiempia kävijöitä palaamaan ja tekemään alkuperäisen ostoksen - tai toisen ostoksen. Selainikkunassa olevat pop-up-mainokset, jotka esittelevät kohdennettua tarjousta, voivat olla osa tätä toimintatapaa. Varo kuitenkin, etteivät mainokset ala ärsyttää kävijöitä - tämä on kriittinen haitta. Lisäksi mahdolliset vääristyneet mittarit sattumanvaraisten klikkausten seurauksena on hyvä ottaa huomioon.

Keskustelumarkkinointi

Muita yleisiä suoramarkkinoinnissa tällä hetkellä käytettyjä kanavia ovat mm:

Kirjelaatikkoon tiputtaminen Suorajakelu lehtisten avulla Sähköposti Tekstiviestit Chatbotit.

Tämän lisäksi WhatsAppista on myös tullut hyödyllinen kanava yritysten markkinoinnissa. WhatsApp Business on ladattavissa ilmaiseksi, ja se on rakennettu pienyrittäjää ajatellen. Esimerkkejä suoramarkkinoinnista WhatsAppissa ovat mm:

Kahvilat, jotka julkaisevat ruokalistoja ja ottavat vastaan noutotilauksia

Koiranhoitajat, jotka ottavat vastaan varauksia

Äitiystarvikekauppa, joka lähettää erikoistarjouksia ja ottaa vastaan tilauksia uusista äideistä koostuvalta asiakaskunnaltaan

Kiinteistönvälittäjä, joka julkaisee yksityiskohtia uusista kiinteistöilmoituksista tietyllä alueella

Lähde: WhatsApp

On hyvä olla tietoinen kaikkien näiden kanavien kohdentamattomasta käytöstä, erityisesti usein toistuvasta käytöstä. Väärin käytettynä tämä mainonnan muoto muuttuu vain lukemattomaksi roskapostiksi, ja se yksinkertaisesti jätetään huomiotta. Varmasti harva asia vieraannuttaa potentiaalisia uusia asiakkaita enemmän kuin heidän pommittamisensa merkityksettömillä markkinointiviesteillä. Ja tämä johdattaakin minut hienosti suoramainonnan etujen ja haittojen tarkasteluun.

Suoramarkkinoinnin edut ja haitat

Edut Haitat #1 Tehokkaampaa Voi olla aikaa vievää #2 Henkilökohtaisempaa Omaa negatiivisia käsityksiä #3 Helppo mitata Ei tue kokonaisvaltaista markkinointistrategiaa

Suoramarkkinoinnin edut

Käydään ensin läpi suoramarkkinoinnin tärkeimmät edut.

Tehokkaampi

Tietyn yleisön kohdentaminen, jonka tiedät todennäköisesti olevan kiinnostunut tuotteestasi tai palvelustasi, tarkoittaa vähemmän hukkaan menneitä mainoksia, ei suuria mainonnan sijoittelukustannuksia televisiokanavilta tai mediajulkaisuista ja pienempiä myyntikustannuksia.

Henkilökohtaisempi

Suoramainonnan avulla on mahdollista tehdä äärimmäisen paljon personointia. Tämä on muutakin kuin pelkkää henkilön nimellä puhuttelua. Tarjous voidaan esimerkiksi "hyperpersonalisoida" ja räätälöidä tietämällä:

Mitä työtä ihmiset tekevät;

Millä autolla he ajavat;

Mitä urheilulajeja he harrastavat;

Mitä urheilujoukkueita he kannattavat;

Missä he haluavat lomailla.

Helppo mitata

Koska tarjous edellyttää yleensä tiettyä vastausta tietyn ajan kuluessa, kampanjan onnistumista on suhteellisen helppo mitata perinteiseen mainontaan verrattuna. Suoraviestinnän mekanismeja voivat olla muun muassa:

Maksuton numero;

Oma sähköpostimarkkinointiosoite;

Oma postiosoite suoraa postivastausta varten:

Avainsana, joka on lähetettävä tekstiviestinä tiettyyn numeroon;

Klikkaus tietylle aloitussivulle.

Mittaus tuottaa dataa. Nykyaikaisessa maailmassamme data - tarkemmin sanottuna toimintakelpoinen data - on elintärkeää. Jos hallitset ja seuraat vastausprosenttiasi tehokkaasti, sinun pitäisi pystyä tuottamaan arvokasta dataa, kuten asiakkaiden nimet ja yhteystiedot, asuinpaikan, sukupuolen, iän, kiinnostuksen kohteena olevat tuotteet ja äskettäin ostetut tuotteet. Ihannetapauksessa asiakkaat ovat myös halukkaita vastaanottamaan tulevia markkinointiviestejä ja siten lisäämään myyntimahdollisuuksia ristiinmyynnissä. Tämä on puhdasta kultaa, jos olet markkinointialalla!

Suoramarkkinoinnin haitat

Tarkastellaanpa nyt muutamia suoramarkkinoinnin haittoja.

Markkinointikelpoisen tietokannan rakentaminen on aikaa vievää

Käyttökelpoisten tietokantojen hankkiminen ja ylläpitäminen suoramarkkinointikampanjoita varten vaatii jatkuvaa työtä ja investointeja. Tämä on korostunut entisestään Euroopan ja Lähi-Idän alueella, sillä kansalliset lainsäätäjät vaativat yhä useammin muodollista suostumusta, jotta prosessi olisi laillinen, esimerkiksi GDPR. On tehtävä paljon työtä saadakseen luvan sisällyttää joku asiakastietokantaan ja varmistaakseen, että opt-out-listat poistetaan ajoissa. Rangaistukset rikkomuksista voivat olla ankaria.

Suoramainonnan tietokannan rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä, mikä on yksi haittapuolista. Onnistuessaan siitä on kuitenkin valtavasti hyötyä, ja taktiikka tehostaa markkinointiasi.

Sillä on huono maine!

Huolimatta erilaisista yhdistysten aloitteista, joilla pyritään "puhdistamaan" alaa, valistamaan kuluttajia heidän oikeuksistaan ja jopa muuttamaan tämän markkinointimuodon nimeä - esimerkiksi Yhdistyneen Kuningaskunnan suoramarkkinointiliitto (Direct Marketing Association) on muuttanut nimensä Data and Marketing Associationiksi - monilla ihmisillä on edelleen kielteinen käsitys alasta ja he kieltäytyvät ottamasta vastaan "roskapostina" pidettyjä puheluita, sähköposteja, suoramainontaa, tekstiviestejä ja muita lähestymistapoja.

Negatiivinen käsitys on yksi tärkeimmistä haitoista.

Se ei tue asemointistrategioita

Suoramarkkinoijilla on taipumus keskittyä markkinointitarjoukseen, olipa se sitten tuote- tai hintapainotteinen, välittömän vastauksen saamiseksi. Siksi se ei sovellu hyvin markkinointiin, joka edellyttää brändin ja imagon rakentamista. Jos brändin rakentaminen tapahtuu muilla elementeillä (esim. painotuotteilla, televisiossa tai mainostauluilla), on tärkeää, että suoramarkkinointistrategia täydentää sitä eikä ole ristiriidassa sen kanssa.

Jos esimerkiksi brändisi rakentaminen edistää tasokkaampaa imagoa, mutta sähköpostimarkkinointiviestisi on täynnä slangia ja rivoja vihjailuja, ne ovat ristiriidassa.

Esimerkkejä suoramarkkinoinnista

Ympäri maailmaa löytyy lukuisia esimerkkejä innovatiivisista ja onnistuneista suoramarkkinoinnin toimintasuunnitelmista. Tässä osiossa käymme läpi silmäämme osuneita suoramarkkinointikampanjoita.

Australian Kuninkaalliset Ilmavoimat

Kun Australian Kuninkaalliset Ilmavoimat (RAAF) joutui kilpailemaan kovasti yksityisen sektorin työnantajien kanssa uusista valmistuneista työntekijöistä, se päätti muutama vuosi sitten kääntyä markkinoinnin puoleen rekrytoidakseen maan parhaita ja älykkäimpiä nuoria radioteknikoita.

Tavoitteen saavuttamiseksi RAAF ja sen mainostoimisto osallistuivat yliopistojen tapahtumiin ja tekniikan messuille ja jakoivat brändättyjä DIY FM -radiopaketteja viimeisen vuoden opiskelijoille. Pakkauksissa oli kaikki tarvittava FM-radion rakentamiseen - paitsi ohjeet. Kun opiskelijat olivat käyttäneet taitojaan ja asiantuntemustaan radioiden kokoamiseen, he saattoivat virittäytyä erityiselle radiokanavalle, jotka lähettivät tietoa radiotekniikan urasta ilmavoimissa.

Näin ollen Air Force FM auttoi löytämään ammattitaitoisimmat työntekijät ja toi RAAF:n brändin kuluttajien koteihin eri puolilla maata. Tässä ollaan todella suoramarkkinoinnin (radio)aallon harjalla!

Kuva: GEORGE PATTERSON Y&R Melbourne

Kit Kat Chunky -patukka

Nestlen omistama Kit Kat halusi mainostaa Chunky-patukkaansa, joka on perinteisen litteän, helposti neljään osaan murtuvan Kit Katin brändin jatke. Se loi suoramainoksen, joka muistutti postinjakajien jättämää korttia, kun he eivät pysty toimittamaan pakettia.

Tavallisesti viestissä sanotaan, että pakettia ei voitu toimittaa, koska se on liian suuri postilaatikkoon, mutta tässä tapauksessa Kit Kat -brändikortissa sanottiin, että pakettia ei voitu toimittaa, koska se oli "liian paksu postilaatikkoon".

Vastaanottajat ohjattiin sitten paikalliseen lehtimyymälään, jossa he saattoivat esittää kortin saadakseen ilmaisen Chunky-patukan. Kampanja voitti Wood Pencil Direct Mail -palkinnon, koska se lisäsi tietoisuutta, kannusti kokeilemaan tuotetta ja lisäsi kävijämäärää paikalliseen myymälään, jossa tuotetta myytiin.

Kuva: D&AD Awards

Harry's -parranhoitotuotteet

Harry's - yritys, joka myy henkilökohtaisia hygieniatuotteita Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa - päätti käyttää yksinkertaista sähköpostipalvelua, jotta se pääsisi markkinoille, kun se oli vielä nuori brändi.

Kaksitoista Harry'sin työntekijää lähetti kaikille henkilökohtaisen ja ammatillisen verkostonsa jäsenille myynninedistämissähköpostia ja pyysi, että jokainen vastaanottaja puolestaan välittäisi sähköpostin edelleen verkostolleen. Koska sähköpostiviestit tulivat tutulta henkilöltä, ne otettiin hyvin vastaan.

Lisäksi kun sähköpostin vastaanottajat napsauttivat sähköpostissa olevaa linkkiä, heidät siirrettiin Harry'sin aloitussivulle. Ihmiset, jotka olivat halukkaita jakamaan aloitussivun henkilökohtaisilla sosiaalisen median alustoillaan, saivat ilmaisia Harry's-tuotteita.

Viikossa tuotemerkillä oli 100 000 henkilön asiakaslista, mikä saavutettiin erittäin kustannustehokkailla suoramarkkinointimenetelmillä.

Suoramarkkinoinnin vinkkejä päästäksesi alkuun

Opi asiantuntijoilta, miten voit tehostaa suoramarkkinointikampanjaasi ja maksimoida ROI:n. Tässä on muutamia hyödyllisiä vinkkejä.

Määrittele kohdeyleisösi

Taitavat suoramarkkinoijat tietävät, että kyse on pikemminkin kapeasta kuin laajasta levittämisestä. Tee itsellesi selväksi, minkä yleisön haluat tavoittaa, ja räätälöi viestisi sen mukaan. Voit käyttää kuluttajatutkimustyökaluja, kuten Meltwaterin alustaa, saadaksesi riittävästi tietoa.

Ota huomioon muun muassa seuraavat tekijät:

Sukupuoli

Kotikieli

Ammatti

Siviilisääty

Koulutustaso

Tulot

Asuinpaikka

Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet

Vaatimuksistasi riippuen ihanteellinen kohdemarkkinamääritelmäsi voi sisältää kaikki, vain yhden tai muutaman näistä. Ja sinun on tietenkin tiedettävä heidän nimensä ja osattava kirjoittaa se oikein.

Personoi mahdollisimman paljon. Dataan ja teknologiaan keskittyvän Epsilon-yrityksen vuonna 2018 julkaisemassa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa todettiin, että 80 prosenttia ihmisistä tekee todennäköisemmin kauppaa organisaation kanssa, jos se tarjoaa personoituja kokemuksia. Lisäksi 90 prosenttia ilmoittaa, että he pitävät personointia houkuttelevana.

Lester Wunderman, legendaarinen Madison Avenuen mainosmies, jota pidetään yleisesti suoramarkkinoinnin kuninkaana, uskoo, että merkityksellisyys on tärkeämpää kuin henkilökohtaisuus. "Henkilökohtaisuus voi loukata. Merkityksellisyys ei koskaan", hän neuvoi kerran - ja hän on oikeassa, joten suosittelemme kulkemaan keskitietä merkityksellisyyden ja personoinnin välillä.

Joissakin maissa on usein saatavilla valmiita korkealaatuisia postituslistoja, jotka voivat olla nopeampia ja kustannustehokkaampia kuin omien listojen kehittäminen. Yksi haittapuoli on kuitenkin se, että ne saattavat olla rajoitettu vain muutamiin parametreihin. Saatat esimerkiksi saada postituslistan kaikista tietyn alueen lääkäreistä, mutta se ei välttämättä sisällä tietoja sukupuolesta, iästä, siviilisäädystä jne. GDPR:n kaltaiset säädökset estävät tällaisten luetteloiden ostamisen Euroopassa, joten tämäkin seikka on hyvä pitää mielessä.

Varmista, että suunnitelmasi on mitattavissa

Yksi suoramarkkinointitekniikoiden eduista on, että ne ovat mitattavissa.

Mieti, mitä haluat mitata, miten ja kuinka usein haluat mitata sitä ja mikä olisi onnistumisen merkki. Haluatko esimerkiksi mitata, mitä vastauskanavia kohdemarkkinat suosivat (esim. oma puhelinnumero vs. sähköpostimarkkinoinnin klikkaukset vs. suoramainonnan vastaukset)? Vai onko ainoa merkittävä mittaustapa suoramyynti joka tuottaa rahaa pankkitilillesi?

Jos kampanjan on tarkoitus kestää esimerkiksi kuukauden, mittaa tuloksia vaikkapa viikoittain. Näin voit muokata tarjoustasi sen mukaan, mikä toimii ja mikä ei.

Tee myös selväksi, mikä on onnistunut kampanja. Jos 1 000 ihmistä pyytää myyntineuvojan takaisinsoittoa, riittääkö se sinulle? Vai onko 3 000 tuotemyyntiä vähimmäisvaatimus?

Ole tarkka lähestymistavassasi

Ole suora, mutta älä töykeä. On tärkeää olla selkeä ja suoraviivainen sen suhteen, mitä haluat potentiaalisen asiakkaan tekevän, onhan kyseessä "suora" strategia - ja vaadi myös nopeaa ja mitattavissa olevaa vastausta.

Jos olet esimerkiksi hampaiden valkaisuklinikka, et halua vain sanoa, kuinka hienoja hammaslääkärisi ovat, ja ehdottaa, että ihmiset kävisivät joskus tulevaisuudessa verkkosivustolla saadakseen lisätietoja. Sen sijaan haluat, että he varaavat ajan pikimmiten tietyn vastauskanavan kautta, jotta he voivat varata ilmaisen konsultaation ja lunastaa 10 prosentin alennuksen ensimmäisestä hoidosta.

Käytä dataa tulevien toimintatapojen parantamiseen

Olet mitannut kaikkea kampanjasi aikana, joten sinulla on nyt korvaamatonta dataa. Analysoi sitä saadaksesi keskeisiä oivalluksia, joista on hyötyä tulevien toimenpiteiden suuntaamisessa.

Jos keskeinen oivallus on "no, se oli ajanhukkaa", älä masennu liikaa. Yritykset ovat käyttäneet miljoonia suuren budjetin tv-mainoskampanjoihin ja pyörittäneet niitä mahdollisesti vuosia tietämättä, saavuttavatko ne toivottuja tuloksia!

Suoramarkkinointi voi olla yhtä menestyksekästä nyt kuin reilusti yli sata vuotta sitten, jolloin se palveli ihmisten tarpeita joillakin planeetan syrjäisimmistä alueista – etenkin, kun otetaan huomioon uudet viestintäkanavat, jotka tarjoavat yhä nopeampia ja kustannustehokkaampia tapoja yhdistää tuotteet ja kuluttajat. Nämä kanavat kehittyvät edelleen - usein tavoilla, joita emme voi vielä ennakoida - mutta periaate ei muutu: viestiä merkityksellinen ehdotus suoraan, tehokkaasti ja asianmukaisesti kohdennetulle asiakkaalle, jotta saadaan aikaan haluttu vastaus.

Jos tiedät jonkin ajankohtaisen kampanjan, joka on saanut aikaan paljon kohua, kerro siitä meille twiittaamalla @Meltwater.