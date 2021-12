Milloin on paras aika julkaista Facebookissa?

Yksi kysytyimmistä kysymyksistä sosiaalisen median markkinoinnissa on: Mikä on paras aika tehdä Facebook-julkaisuja?

Mikäli etsit kysymykseen vastausta Google-haun avulla, saat hakutuloksiksi useiden asiantuntijoiden ja sisäpiiriläisten ehdottomia vastauksia. Osa sanoo, että arkipäivät ovat paras julkaisuajankohta, kun taas toiset korostavat viikonloppua. Yksi määrittelee optimaalisen julkaisuajan keskiviikoksi klo 13, kun taas toinen vannoo torstain ja perjantain klo 16 nimeen. Kenen ehdotusta sinun tulisi seurata?

Onneksesi sinun ei enää tarvitse kuunnella muiden neuvoja. Facebook tarjoaa nykyään helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla voi seurata Facebook-sivujen vierailijoiden käyttäytymistä, sekä määrittää näiden työkalujen avulla parhaan ajankohdan tietylle kohderyhmälle suunnattujen julkaisujen laatimiselle. Facebookilla on miljoonia käyttäjiä ja kaikki eivät suinkaan noudata samaa aikataulua. Paras aika Facebook-julkaisulle riippuu siitä, ketä yrität tavoittaa ja kuinka pyrit heihin vaikuttamaan.

Kirjaudu sisään yrityksesi käyttäjätilille (Business Manager). Klikkaa Kävijätiedot (Insights) > Julkaisut (Posts) > Milloin fanisi ovat paikalla (When Your Fans Are Online. Tarkastele Päivät (Days) -tilastoja. Mikäli olet pieni yritys, jolla on rajoitetusti aikaa Facebook-julkaisujen tekoon, haluat ajoittaa julkaisusi niille päiville, jolloin suurin osa yleisöstäsi on sisäänkirjautuneena. Tarkastele Ajat (Times)-kaaviota määrittääksesi parhaan kellonajan julkaisuillesi.

Tee kokeiluja kävijätiedoilla

Ennen kuin pääset maksimoimaan seuraajiisi vaikuttamisen, sekä saamaan maksimihyödyn julkaisuistasi, tulee sinun tehdä muutama kierros kokeiluja ja mahdollisia epäonnistumisia. Tässä muutama kokeiluedotus:

Kokeilu #1: Julkaise yhden viikon aikana ainoastaan kahtena tai kolmena kävijämäärän mukaan suosituimpana päivänä. Vertaa viikon julkaisujen sitoutuneisuutta ennen kokeilua saamiesi tulosten kanssa. Auttaako julkaiseminen ainoastaan näinä tiettyinä suosittuina päivinä? Mikäli et huomaa eroa, niin kokeile uudestaan. Kokeile julkaisun tekemistä päivää ennen kävijämäärältään suosittuja päiviä. Facebook-julkaisuilla on tapana olla huipussaan muutaman tunnin tai jopa kokonaisen päivän kuluttua julkaisun jakamisesta. Vertaa saamiasi tuloksia ja tee näistä muistiinpanoja. Seuraava vaihe on parhaan julkaisuajankohdan löytäminen. Kun klikkaat kävijämäärältä suosituimpiasi päiviä, pystyt tarkastelemaan Ajat-kaaviosta kävijämääräsi kellonaikajakaumaa, joka näkyy kaaviossa tumman sinisenä viivana.

Kokeilu #2: Tee koejulkaisuja suosittuina ajankohtina. Tämän jälkeen kokeile julkaisujen ajoittamista muutama tunti ennen kävijämäärähuippuja. Vertaa tuloksia.

Muista ottaa huomioon, että nämä kävijämäärähuiput ovat seuraajakunnallesi yksilöityjä ja mitä luultavimmin heilahtelevat eri ajankohtina. Ajankohtien huiput saattavat myös vaihdella kuukaudesta toiseen, joten tarkista kävijätilastot usein, tee kokeiluja ja jatka optimointia.

Mitä sisältöä sinun tulisi julkaista?

Nyt kun olet päässyt alkuun Facebook-kävijätietojesi hallinnassa, tulee sinun huomioida, että julkaisujen ajankohta ei ole kaikki kaikessa. Ajankohdalla mihin sijoitat julkaisusi, ei ole mitään väliä, mikäli yleisösi ei ole kiinnostunut sanomastasi.

Marketing Tech Blogin perustaja Doug Karr kertoo, että paras aika Facebook-julkaisuille on silloin kun sinulla on aikaa ja jotain merkityksellistä sanottavaa “when you have time and have something of value to share.”. Facebookin kävijätiedot osoittautuvat myös hyödyllisiksi kun haluamme tarkastella mihin julkaisuihin yleisömme kiinnittää huomiota.

Rankkaa julkaisusi onnistumisen mukaan

Milloin fanisi ovat paikalla (When Your Fans Are Online) – osion alta löytyy kohta ”Kaikki julkaistut julkaisut” (”All Posts Published”) mihin on listattu kronologisessa järjestyksessä kaikki kolmen kuukauden aikana julkaisemasi julkaisut. Voit klikata tilaston oikeaan yläkulmaan upotettua nuolta tarkastellaksesi julkaisujesi sitoutuneisuutta eri performanssikriteerien mukaan. Mikäli haluat lajitella julkaisusi sitoutuneisuuden mukaan, klikkaa Sitoutuneisuusaste (Engagement) otsikkoa järjestelläksesi tilastot.

Julkaisun klikkaukset / tykkäykset, kommentit ja jaot: Näe mitkä julkaisut saavuttivat kattavimman sitoutuneisuuden. Tämä luokitus sisältää ”näkyvät” muodot sitoutuneisuudesta, joita myös yleisösi voi seurata (tykkäykset, kommentit, jaot), sillä ne ovat näkyvissä jokaisen Facebook-julkaisun yhteydessä. Luokitus sisältää myös ”näkymättömiä” sitoutuneisuuden muotoja, kuten linkkien klikkausmäärän, hashtagien käytön sekä julkaisuihisi upotetut kuvat.

Tykkäykset, kommentit ja jaot: Poista "julkaisuklikkaukset" nähdäksesi "näkyvän" sitoutuneisuuden.

Poista ”julkaisuklikkaukset” nähdäksesi ”näkyvän” sitoutuneisuuden. Julkaisun piilottaminen, kaikkien julkaisujen piilottaminen, roskaposti-ilmoitukset ja sivun perutut tykkäykset: Näe julkaisut, jotka johtivat negatiiviseen sitoutuneisuuteen, brändin näkyvyyteen tai kävijäkatoon.

Näe julkaisut, jotka johtivat negatiiviseen sitoutuneisuuteen, brändin näkyvyyteen tai kävijäkatoon. Sitoutuneisuusaste: Luokittele julkaisusi näkyvyyden, tykkäysten, jakojen, klikkausten tai kommenttien osuuksien mukaan. Sitoutuneisuusaste ilmaisee, kuinka monta prosenttia julkaisun nähneistä henkilöistä on tykännyt julkaisusta, jakanut sen tai on klikannut tai kommentoinut sitä. On myös mahdollista, että listalla olevaa julkaisua ei nähnyt yhtä moni ihminen kuin muita julkaisuja, mutta julkaisun nähneet ihmiset olivat sitoutuneempia julkaisuun. Tämänlaisissa tapauksissa haluat tulevaisuudessa mainostaa vastaavia julkaisuja laajemmalle yleisölle.

Mielessä pidettäviä kysymyksiä

Alle on kirjattu muutama kysymys, joita voit kysyä itseltäsi selvittäessä mihin yleisösi on todennäköisesti vastaanottavainen.

Minkä tyyliseen sisältöön yleisöni vastaa: teksti (tilapäivityksen muodossa), linkit, kuvat vai videot?

Arvostaako yleisöni jaettua vai omintakeista sisältöä?

Mitkä aiheet kiinnittävät yleisön huomion: uutiset, tuotepäivitykset, vinkit, mainosdiilit, kilpailut?

Onko yleisölläni ainoastaan aikaa lyhyihin ja ytimekkäisiin julkaisuihin, vai paneutuvatko he mieluummin laajempaan sisältöön?

Vastaako yleisöni paremmin formaaliin vai vapaamuotoisempaan kirjoitussävyyn?

Näihin kysymyksiin vastaamalla voit maksimoida näkyvyytesi Facebookissa ja tuottaa yleisösi haluamaa sisältöä. Yhdistämällä tämän julkaisuajankohdasta saamaasi tietoon, pystyt varmistaa, että annat asiakkaillesi sitä mitä he haluavat silloin kun he sitä haluavat.

Facebookin uuden algoritmin myötä on entistäkin tärkeämpää panostaa yleisöäsi puhuttelevan sisällön jakamimiseen, sillä ystävien ja perheen jakama sisältö on Facebookin silmissä yritysten julkaisuja arvokkaampaa. Lue lisää Facebook-markkinoinnista: Facebook-markkinoinnin pikaopas yrityksille.

Orgaanisen näkyvyyden kasvattamisen lisäksi kannattaa myös tutustua Facebook-mainonnan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Katso webinaaritallenteemme aiheesta: Mainonta Facebookissa ja Instagramissa.