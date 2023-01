Miten luoda menestyksekäs markkinointistrategia vuodelle 2023?

Uusi vuosi on pian käsillä, mikä tarkoittaa, että on aika aloittaa vuoden 2023 markkinointistrategian suunnittelu! Valmistele tiimisi menestykseen vuonna 2023 antamillamme vinkeillä modernin markkinointistrategian laatimiseen, tärkeimpien asiakashankinta- ja kasvukanavien avulla.

Sisällysluettelo

Mikä on markkinointistrategia?

Markkinointistrategia voidaan pääpiirteittäin määritellä seuraavanlaisesti:

Markkinointistrategia on yrityksen suunnitelma, jolla se pyrkii tavoittamaan potentiaalisia käyttäjiä ja muuttamaan heidät ostajiksi.

Riippuen siitä, onko liiketoimintasi enemmän transaktio- vai suhdepainotteinen, markkinointistrategia voi myös sisältää kaikki keinot, joilla kannustetaan toistuviin verkkosivustokäynteihin ja ostoksiin. Strategia ja tavoitteet toteutetaan markkinointisuunnitelman avulla, jossa eritellään päivittäinen rakenne ideoiden toteuttamiseksi.

Jos haluat aloittaa vuotuisen markkinointistrategian laatimisen, luo vahva perusta tarkastelemalla, miten aikaisemmat vuodet ovat sujuneet. On todennäköistä, että markkinointistrategiasi muuttuu dramaattisesti, kun otetaan huomioon maailmanlaajuisen pandemian poikkeukselliset olosuhteet.

Mikä on markkinointisuunnitelma?

Markkinointisuunnitelma perustuu markkinointistrategiaasi ja kertoo yksityiskohtaisemmin, miten strategia toteutetaan. Markkinointisuunnitelmat ovat yleensä kanava- ja kampanjakohtaisia. Jokaisen vuoden aikana toteuttamasi kampanjan tulisi olla suunniteltu edistämään markkinointistrategiassasi asettamiasi tavoitteita.

Miten markkinointisuunnitelma kirjoitetaan?

Markkinointisuunnitelma eli "roadmap" tehdään strategian toteuttamiseksi ja markkinointitavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmassa olisi oltava päivämäärään perustuva aikataulu, joka antaa sinulle runsaasti puskurivaraa materiaalien ja erityisten resurssien keräämiseen.

Jäljempänä käsittelemillämme strategisilla markkinointikanavilla on kullakin omat monimutkaisuutensa. Tämä tarkoittaa, että markkinointisuunnitelmassasi on mainittava, mistä kukin niistä vastaa.

Sanotaan esimerkiksi, että yrityksesi suunnittelee merkittävää tuotelanseerausta. Ehkä haluatte julkaista useita teaser-mainoksia sosiaalisessa mediassa ennen lanseerausta, joten tarvitsette valmiita mainostekstejä ja kuvia. Mille verkkosivulle voisit linkittää? Verkkosivustosi aloitussivulle tai blogisivulle? No, tämä tarkoittaa, että tarvitset sisällön kirjoittajan ja mahdollisesti web-kehittäjän avuksesi. Haluat todennäköisesti myös ilmoittaa lanseerauksesta sähköpostilistoillesi. Ehkäpä kun tuote on markkinoilla, haluat tehdä yhteistyötä ryhmän vaikuttajien kanssa ja mainostaa sitä heidän yleisölleen.

Tarvitset siis huolellisesti laaditun sosiaalisen median markkinointisuunnitelman, sisältömarkkinointisuunnitelman, sähköpostimarkkinointisuunnitelman ja vaikuttajamarkkinointisuunnitelman. Näiden kaikkien tulisi olla täsmällisesti sopusoinnussa keskenään, jotta kaikki tiimin jäsenet ovat samalla aaltopituudella.

Jokaisen markkinointisuunnitelman tulisi sisältää:

Kampanjan tavoitteet

Kampanjan KPI:t

Aikataulu

Tarvittavat mainosmateriaalit, mukaan lukien lehdistötiedotteet, sosiaalinen viestintä ja sisältö.

Markkinointibudjetti

Kilpailijat

Tiimin johtajat ja vastuualueet

Vaikka parasta markkinointisuunnitelmaa varten ei ole olemassa täydellistä mallia - ja sen tulisi olla juuri sinun brändisi mukainen - tässä on muutamia parhaita vinkkejä onnistumiseen:

Laadi kampanjakalenteri. Määrittele markkinointikampanjat, joita haluat tehdä vuoden aikana. Tutustu blogiimme siitä, miten luoda sosiaalisen median sisältökalenteri, ja löydä siitä ideoita!

Määrittele markkinointikampanjat, joita haluat tehdä vuoden aikana. Tutustu blogiimme siitä, miten luoda sosiaalisen median sisältökalenteri, ja löydä siitä ideoita! Sovella päivämääriä toimitettaviin tuotoksiin. Kun markkinointikampanjan jokaiseen osaan liittyy aikataulu, se auttaa kaikkia pysymään samalla sivulla.

Kun markkinointikampanjan jokaiseen osaan liittyy aikataulu, se auttaa kaikkia pysymään samalla sivulla. Käytä kohtuullisia budjetteja. Varmista, että kohdennat markkinointivarat sinne, missä niitä tarvitaan eniten, jotta saavutat tälle vuodelle asettamasi tavoitteet. Mieti luovasti, mistä voit säästää.

Miten markkinointistrategia luodaan?

On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksesi menestykseen, ja onnistunut markkinointistrategia on yksi niistä! Tässä on muutamia keskeisiä vinkkejä sellaisen markkinointistrategian luomiseen, jolla on merkitystä ja joka edistää konversioita.

1. Katso vuoden yhteenvetoa

Ennen kaikkea haluat arvioida edellisen vuoden suoritustasi. Tarkastele markkinointistrategioitasi 2022 ja korosta kohokohtia ja alueita, joilla olisit voinut tarvita parannuksia.

Tarkastele mittareita

Tietoon perustuvat päätökset ovat tärkeitä. Mutta voi olla hyvin helppoa ajautua siihen, että joutuu tarkastelemaan jokaista markkinointimittarityyppiä - etenkin jos kyseessä on data-intoilija.

On tärkeää varmistaa, että poimit tärkeimmät metriikat, jotka kertovat tärkeitä tarinoita markkinointistrategiasi suunnittelun kannalta vuodelle 2023.

Markkinointitiimeille suositeltavia mittareita ovat muun muassa:

MQL:t (Marketing Qualified Leads, markkinoinnista saadut liidit)

Konversioluvut kuluttajahankintasuppilon tärkeimmissä kohdissa.

Asiakashankinnan kustannukset

On myös suositeltavaa tehdä SWOT-analyysi. Luo taulukko, joka visualisoi brändisi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

2. Rakenna kohderyhmän henkilökuvat

Markkinointistrategian lähtökohtana on oltava yleisön vankka tuntemus. Jos et ole vielä aloittanut, aloita markkinointihenkilöiden ja yleisösegmenttien luominen, jotta voit jäsentää markkinoinnin painopisteitä tarkemmin ja tehokkaammin ja hioa taktiikoita, joita käytät nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden sitouttamiseen.

Muista mennä demografisia perustietoja pidemmälle. Markkinointi on kehittynyt ja myös ymmärryksemme asiakkaiden tarpeista on kasvanut. Kun olet tehnyt yleisötutkimuksen, saatat löytää uusia ihmisiä, jotka voisit tavoittaa heidän harrastustensa, kiinnostuksen kohteidensa ja prioriteettiensa perusteella.

Kannattaa myös ajatella "tyypillistä" tai "odotettua" yleisöä pidemmälle. Jos esimerkiksi olet vauvatuotteita valmistava yritys, ota huomioon yksinhuoltajaisät, veljet, pojat ja muut lähiyhteisöt, joilla voi myös olla tarvetta tuotteillesi; sen sijaan, että markkinoisit tiukasti naisille ja äideille. Monissa tapauksissa markkinoijat voivat viedä eteenpäin tärkeitä, esteitä rikkovia keskusteluja - käytä siis markkinointivoimiasi hyvään tarkoitukseen!

3. Tutki uudelleen asiakaspolkuasi

Kannattaa käyttää hieman aikaa siihen, että tarkastelet uudelleen asiakaspolkuasi. Koska etätyö on lisääntynyt merkittävästi, aikataulut, prioriteetit ja rutiinit ovat todennäköisesti erilaisia kuin silloin, kun kartoitit ensimmäisen kerran asiakkaan matkan. Käyttäjät saattavat olla verkossa eri aikoina, joten oikea hetki ottaa yhteyttä, jotta saataisiin parhaat konversiot, saattaa näyttää erilaiselta kuin ennen.

Haluat tietenkin varmistaa, että ihmiset palaavat takaisin, jos he eivät ole valmiita ostamaan. Ja kun he ovat valmiita ostamaan, ostovirran ja CTA-kohteiden pitäisi olla suoraviivaisia. Et halua tehdä kenenkään ostamisen loppuunsaattamisesta sekavaa. Tämä on erityisen tärkeää verkkokaupan ja sovelluksen sisäisten ostovirtojen kohdalla.

4. Vahvistetaan vuoden 2023 tavoitteet ja keskeiset KPI:t

Olemme sanoneet tämän aiemmin, ja sanomme sen uudelleen. Tavoitteet ja KPI:t ovat markkinoinnin tai oikeastaan minkä tahansa liiketoiminta-aloitteen perusta. Niiden avulla markkinointistrategia muotoutuu. Ilman tavoitteita päädyt vain ryntäämään eteenpäin päämäärättömästi. Ilman suorituskykyindikaattoreita et tiedä kuhunkin tavoitteeseen sidottuja menestysmittareita, et tiedä, kuka niistä vastaa, etkä pysty seuraamaan, miten etenet.

Viime vuonna oppimasi perusteella on siis aika määritellä uudet tavoitteet ja niihin liitettävät keskeiset tulosindikaattorit menestyksen mittaamista varten.

Vinkki: Haluamme kunnianhimoisia mutta saavutettavissa olevia vertailuarvoja onnistuneille markkinointikampanjoille. Älä sovella mahdottomia tunnuslukuja mahdottomaan tavoitteeseen, mutta älä myöskään liian helppoja. Löydä tasapaino, jotta et polta resurssejasi loppuun tai huijaa itseltäsi potentiaalista kasvua.

5. Tunnista kanavat

Arvioi myös tällä hetkellä käyttämäsi kanavat, jotta näet, mihin sinun pitäisi keskittyä markkinointitavoitteidesi saavuttamiseksi. Aloita sieltä, missä olet jo läsnä, mutta laadi myös luettelo kanavista, joissa haluat vakiinnuttaa asemasi. Ehkä olet valmis avaamaan TikTok-tilin tai aloittamaan YouTube-kanavan, tai ehkä sinulla on nyt suurempi budjetti digitaalisen mainonnan lisäämiseen.

Vaikka käytätkin ehkä enemmän aikaa ja energiaa yhteen kanavaan kuin toiseen, on ehdottomasti hyvä käytäntö varmistaa, että olet mukana kaikilla PESO-markkinointimallin tärkeimmillä osa-alueilla: Paid, Earned, Shared ja Owned.

Käymme jäljempänä läpi kaikki markkinoinnin eri kanavat, mutta tässä on nopea yleiskatsaus siitä, mihin PESO-kanaviin ne kuuluvat:

Maksettu: mainonta, maksettu haku, maksettu sosiaalinen media, ostetut blogiartikkelit tai ostetut paikat sähköpostiviestissä.

mainonta, maksettu haku, maksettu sosiaalinen media, ostetut blogiartikkelit tai ostetut paikat sähköpostiviestissä. Ansaittu: suusanallinen mainonta, UGC, vierailevat blogikirjoitukset, arvostelut ja kommentit.

suusanallinen mainonta, UGC, vierailevat blogikirjoitukset, arvostelut ja kommentit. Jaettu: liittyy läheisesti ansaittuun mediaan, jaettu media on mitä tahansa sisältöä, jota muut brändit, yritykset tai yksityishenkilöt jakavat mediassa.

liittyy läheisesti ansaittuun mediaan, jaettu media on mitä tahansa sisältöä, jota muut brändit, yritykset tai yksityishenkilöt jakavat mediassa. Omistettu: verkkosivustollasi julkaistut blogit, sosiaaliset viestit kanavissasi, omat sähköpostimarkkinointipyrkimyksesi tai tiimisi luoma portitettu sisältö.

6. Tee kilpailijoiden vertailuanalyysi

Ei ole juuri mitään järkeä laatia loistavaa markkinointistrategiaa, jos toimit tyhjiössä. Sinun on seurattava, mitä kilpailijasi tekevät, miten hyvin he onnistuvat markkinointi- ja PR-strategiassaan ja mitä heidän seuraajansa sanovat, jotta voit mitata itseäsi heihin nähden asianmukaisesti.

Vinkki: Tutustu kilpailijoiden vertailuanalyysia käsittelevään blogiimme ja käytä kilpailija-analyysityökalua tämän prosessin automatisoimiseksi. Näin voit pysyä edellä ja fiksuna vuoden 2023 markkinointistrategiassasi.

Mitä erilaisia markkinointikanavia on olemassa?

On olemassa useita eri tapoja, joilla voit käyttää markkinointia yrityksesi liiketoiminnan edistämiseen. Se, mihin niistä keskityt, riippuu pitkälti omista tavoitteistasi, mutta on suositeltavaa käyttää useampaa kuin yhtä kanavaa, jotta markkinointitiimisi ROI saadaan maksimoitua.

Onnistuakseen kokonaisvaltainen markkinointistrategia sisältää yleensä yhdistelmän markkinointimenetelmiä, kuten sähköpostia, sosiaalista mediaa ja digitaalista mainontaa. Todellisen menestyksen saavuttamiseksi, riippumatta siitä, kuinka suuri tai pieni tiimisi on, markkinointiponnistelujen olisi toimittava tiiviisti yhdessä kaikilla näillä alueilla.

Seuraavassa on muutamia parhaita markkinointikanavia:

1. Sosiaalinen media

2. SEO

3. Vaikuttajat

4. Sähköposti

5. Digitaalinen mainonta

1. Sosiaalinen media

Asiantuntevan digitaalisen markkinoijan tehtävänä on pysyä ajan tasalla hyväksi havaituissa kanavissa ja löytää samalla mielenkiintoisia mahdollisuuksia tavoittaa uusia yleisöjä ja mikroyhteisöjä jatkuvasti muuttuvassa sosiaalisen median ympäristössä.

Se, miten sosiaalinen media sopii markkinointikokonaisuuteesi, riippuu ostajapersoonistasi ja markkinointitavoitteistasi. Se on kuitenkin tärkeä kanava, jota et voi jättää huomiotta riippumatta siitä, kuinka suuri tai pieni rooli sillä on kokonaisstrategiassasi.

Digitaalisen markkinoinnin tärkeimmät sosiaaliset alustat ovat

LinkedIn : julkaise yrityksen uutisia, pidä yhteyttä muihin alan toimijoihin, etsi vaikuttajia ja luo ajatusten johtamiseen tähtääviä viestejä, jotka luovat auktoriteettia omalla alallasi.

: julkaise yrityksen uutisia, pidä yhteyttä muihin alan toimijoihin, etsi vaikuttajia ja luo ajatusten johtamiseen tähtääviä viestejä, jotka luovat auktoriteettia omalla alallasi. Facebook : Facebookin käyttäjien väestörakenne on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Yli 65-vuotiaat ovat nopeimmin kasvava ikäryhmä, joka saavutti 40 prosenttia vuonna 2019. Kun taas teini-ikäisten osuus laski 71 prosentista vuonna 2015 51 prosenttiin vuonna 2018. Muista ottaa tämä huomioon, kun mainostat Facebookissa!

: Facebookin käyttäjien väestörakenne on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Yli 65-vuotiaat ovat nopeimmin kasvava ikäryhmä, joka saavutti 40 prosenttia vuonna 2019. Kun taas teini-ikäisten osuus laski 71 prosentista vuonna 2015 51 prosenttiin vuonna 2018. Muista ottaa tämä huomioon, kun mainostat Facebookissa! Twitter : 280 merkkiä viestin välittämiseen, ja hashtagien, meemien ja GIF:ien murre on ymmärrettävä. Twitter on ihanteellinen alusta brändisi persoonallisuuden rakentamiseen.

: 280 merkkiä viestin välittämiseen, ja hashtagien, meemien ja GIF:ien murre on ymmärrettävä. Twitter on ihanteellinen alusta brändisi persoonallisuuden rakentamiseen. Instagram : Koska Instagramissa on yli miljardi käyttäjää joka kuukausi, se on uskomattoman hyödyllinen sosiaalisen median markkinoinnissa. Seuraa hashtageja löytääksesi vaikuttajia ja luo Stories- ja Reel-tarinoita jakaaksesi kiinnostavia välähdyksiä kulissien takaa, vinkkejä ja temppuja ja paljon muuta.

: Koska Instagramissa on yli miljardi käyttäjää joka kuukausi, se on uskomattoman hyödyllinen sosiaalisen median markkinoinnissa. Seuraa hashtageja löytääksesi vaikuttajia ja luo Stories- ja Reel-tarinoita jakaaksesi kiinnostavia välähdyksiä kulissien takaa, vinkkejä ja temppuja ja paljon muuta. TikTok : TikTok on valloittanut sosiaalisen markkinoinnin maailman myrskyn voimalla, eikä se näytä hidastumisen merkkejä. Hyppää trendien mukaan, järjestä HTC (Hashtag Challenge) ja hyödynnä kasvavaa vaikuttaja-joukkoa tavoittaaksesi uusia seuraajia.

: TikTok on valloittanut sosiaalisen markkinoinnin maailman myrskyn voimalla, eikä se näytä hidastumisen merkkejä. Hyppää trendien mukaan, järjestä HTC (Hashtag Challenge) ja hyödynnä kasvavaa vaikuttaja-joukkoa tavoittaaksesi uusia seuraajia. YouTube: Tee pidempiä ja hiotumpia videoita YouTube-kanavalla. Voit myös luoda Shorts:eja suoraan pidemmistä videoistasi - nopea ja helppo tapa monipuolistaa sisältöäsi ja saada uusia katsojia.

Aitous sosiaalisessa mediassa on yksi hankalimmista tavoitteista, mutta se on myös avainasemassa sosiaalisen markkinointistrategian onnistumisen kannalta.

Eräs brändi, joka tekee aitoutta ja arvoihin perustuvaa sosiaalisen median markkinointia erittäin hyvin, on Dove. He ymmärtävät selvästi, mitä heidän yleisönsä arvostaa ja mistä asioista he välittävät. Näihin kuuluvat erityisesti kehopositiivisuus ja monimuotoisuus. Doven lukuisissa näihin aiheisiin liittyvissä kampanjoissa keskitytään yksilöllisyyteen ja korostetaan naisten voimaantumista.

Dove oli myös yksi parhaista esimerkeistä sosiaalisen median markkinoinnista, ja se on hyvä brändi, josta voi oppia, miten hashtageja kannattaa käyttää markkinointikampanjoissa.

2. SEO

SEO (hakukoneoptimointi) on yksi niistä strategioista, joista yhä useammat ihmiset tietävät, mutta jotka silti joko toimivat huonosti tai joihin ei panosteta tarpeeksi. Tämä on kohtalokas virhe, joka maksaa sinulle mahdollisesti satoja verkkosivustokäyntejä päivässä.

Ja jos teet orgaanisen hakukoneoptimoinnin hyvin, nämä käynnit maksavat sinulle hyvin vähän, jolloin sinulla on enemmän vapautta käyttää markkinointidollareita verkkosivuston käyttökokemuksen ja liidien keräämisvirtojen optimoimiseen - kääntämällä orgaanisen liikenteen maksaviksi asiakkaiksi.

Sisältö on kuningas, kun on kyse uusien käyttäjien houkuttelemisesta SEO:n avulla, ja blogi on loistava tapa aloittaa. Yritä kirjoittaa artikkeleita tiettyjen avainsanojen, erityisesti pitkien avainsanojen, ympärille houkutellaksesi asiakkaita, jotka todennäköisemmin konvertoituvat verkkosivustollesi saavuttuaan. Panosta sisältömarkkinointiponnisteluihisi mainostamalla luomasi sisältöä sosiaalisessa mediassa ja muilla verkkosivustoilla.

Vinkki: 2023 sisältömarkkinoinnin trendit.

3. Vaikuttajat

Vaikuttajamarkkinointi on kasvanut jatkuvasti tärkeäksi markkinointikanavaksi, ja yhä useammat brändit sisällyttävät sen markkinointistrategiaansa. Erityisesti mikrovaikuttajat (500-10 000 seuraajaa) ovat säilyttäneet jalansijaa parhaimpana vaihtoehtona, koska niiden aihepiiri on kapea ja yleisö sitoutuu paremmin. Vaikuttajamarkkinointia käyttävien brändien suosituimpia kanavia ovat mm: TikTok, Instagram ja YouTube. Lue lisää vaikuttajamarkkinointistrategian laatimisesta.

Käytä Meltwaterin Social Influencer -työkalua löytääksesi ne vaikuttajat, jotka liittyvät eniten yleisöösi.

4. Sähköposti

Vaikka uusia digitaalisia markkinointikanavia ilmestyy jatkuvasti, sähköpostimarkkinointi on edelleen yksi tehokkaimmista asiakaskontaktipisteistä. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, sinun kannattaa perustaa sähköpostiuutiskirje.

Vinkki: perustakaa sekä sisäinen että ulkoinen uutiskirje.

Tarkista menestysmittarit säännöllisesti - suositellaan viikoittaista tarkastusta. Pian sinulla on tarpeeksi tietoa, jotta voit oppia joitakin keskeisiä tietoja yleisöstäsi - ja voit tarvittaessa korjata kurssia.

Sinun pitäisi seurata:

CTR (Click-through Rate)

Avattujen viestien osuus

Tavoitteiden toteutuminen sähköpostista

Muita sähköpostimarkkinointivinkkejä:

A/B-testaa otsikkoriviäsi mahdollisimman usein.

Älä aliarvioi sähköpostilistasi segmentoinnin voimaa, jotta voit markkinoida kohdennetusti eikä laajasti.

Tarttuva otsikko on koukku, joka auttaa parantamaan sähköpostin avaamisprosenttia. Aihealueiden tulisi kuvastaa sitä, kuka olet brändinä. Älä pelkää kokeilla mihin yleisösi reagoi.

Hienoja esimerkkejä nokkelista ja hauskoista otsikkorivistöistä sekä erittäin persoonallisista sähköpostikopioista löydät The Hustle -sivustolta (ja vaikka et pääsisikään sähköposteihin, tee se heidän kiitos-sivulleen tilauksen jälkeen).

5. Digitaalinen mainonta

Uudelleen kohdentuvien mainosten sisällyttäminen digitaaliseen markkinointistrategiaasi voi olla ratkaiseva tekijä kasvustrategiassasi, jos sinulla on siihen budjettia.

Käytä monikanavaista lähestymistapaa konversioiden lisäämiseksi - toimi vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa mukautuvilla tavoilla sen mukaan, missä vaiheessa asiakaspolkua hän on.

ClickZ:n tutkimuksessa todettiin, että sitoutumismittarit kasvoivat dramaattisesti, kun yritykset käyttivät digitaaliseen markkinointiin monikanavaista lähestymistapaa: "Käyttämällä kolmea tai useampaa kanavaa automaation työnkulussa saavutettiin 18,96 prosentin sitoutumisaste, kun taas yksikanavaiset kollegansa saavuttivat vain 5,4 prosentin sitoutumisasteen."

Kun harkitset online display-mainontaa, älä kaihda sellaisten mainosten luomista, jotka puhuttelevat pientä segmenttiä sen sijaan, että yrittäisit puhutella kaikkia. Katso esimerkiksi näitä Microsoftin mainoksia, jotka on suunnattu erityisesti koodareille:

(Lähde: Aquisio.com)

Kuten artikkelissa todetaan, nämä mainokset "eivät kiinnitä muiden kuin koodaajien huomiota. Se ei haittaa, koska he eivät ole mainoksen kohde. Mutta jos olet insinööri tai ohjelmoija, kiinnostuksesi herää, koska mainos puhuu sinun kielelläsi."

---

