Tulevaisuuden suunnittelu on aina herättänyt elämää suurempia ideoita. Yksi tällainen idea on rakennettu (ja otettu käyttöön) juuri täälläkin hetkellä. Sitä kutsutaan lisätyksi todellisuudeksi (AR), ja se antaa huippubrändeille aivan uuden tavan luoda sisältöä, sitouttaa yleisöä ja luoda kestäviä vaikutelmia.

Vaikka et ehkä tiedä paljoa lisätystä todellisuudesta, olet todennäköisesti jo kokenut sen jollain tavalla. Esimerkiksi ne puhelimen hauskat filtterit, jotka muuttavat kasvosi koiraksi? Siinä on lisätty todellisuus pelissä. Ja nuo ystävälliset pienet otokset Pokemon Go:ssa? Se on kaikki AR:n käsityötä.

Sukeltakaamme syvemmälle todellisuuden ja virtuaaliteknologian risteyskohtaan ja siihen, miten voit soveltaa sitä brändätyissä kokemuksissasi.

Sisällysluettelo

Määritelmä: Mikä on lisätty todellisuus (AR)?

Aloitetaan kiinteällä lisätyn todellisuuden määritelmällä – mitä AR oikeastaan ​​on?

Määrittelemme lisätyn todellisuuden eläväiseksi, suoraksi tai epäsuoraksi näkymäksi todelliseen maailmaan elementeillä, joita on "lisätty" tai parannettu tietokoneella luodulla grafiikalla, äänellä tai videolla.

Brändit käyttävät tätä tekniikkaa markkinointiin, koulutukseen, pelaamiseen, viihteeseen ja paljon muuhun. Näemme ne yleensä sosiaalisen median suodattimina tai interaktiivisina peleinä, mutta on olemassa myös monia muita käyttötapauksia.

Lisätty todellisuus vs. virtuaalitodellisuus

Älä sekoita AR:rää sen lähisukulaiseen, virtuaalitodellisuuteen eli VR:ään. Kun verrataan lisättyä todellisuutta virtuaalitodellisuuteen, VR luo täysin simuloidun maailman, kun taas AR lisää digitaalisia elementtejä olemassa olevaan maailmaan.

Lisätyn todellisuuden (AR) avulla tietokoneella luodut kuvat näkyvät käyttäjän todellisen maailmankuvan päällä. Virtuaalitodellisuus (VR) puolestaan ​​on täysin simuloitu ympäristö.

Molemmilla on vahvuutensa ja heikkoutensa.

Lisätyn todellisuuden etuna on, että se on mukaansatempaavampi kuin virtuaalitodellisuus. Koska käyttäjät näkevät todellisen ympäristönsä, he tuntevat olevansa enemmän yhteydessä kokemukseen. Lisäksi he voivat pelata lisätyn todellisuuden pelejä missä tahansa, koska he tarvitsevat vain älypuhelimen tai tabletin.

AR:n haittapuoli on, että se ei ole yhtä realistinen kuin VR. Grafiikka ei yleensä ole niin yksityiskohtainen, ja pelattavuus voi olla katkonaista, jos todellisessa maailmassa tapahtuu liikaa.

VR:n kanssa asia on päinvastoin. Kokemukset ovat yksityiskohtaisempia, vaikka ne tuntuvat muualta. Heillä on myös tapana toimia saumattomasti, koska ne ovat omassa ekosysteemissään täysin irrallaan todellisesta maailmasta.

Esimerkkejä lisätystä todellisuudesta

Vaikka se saattaa tuntua uudelta, huipputeknologialta, AR on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Monet yritykset ovat löytäneet käytännöllisiä tapoja ottaa se käyttöön todellisissa ympäristöissä.

Katsotaanpa joitain lisätyn todellisuuden esimerkkejä:

Lisätyn todellisuuden pelit

Yksi suosituimmista ja tunnetuimmista esimerkeistä lisätyn todellisuuden peleistä on Pokémon GO.

Tämän älypuhelinsovelluspelin avulla pelaajat voivat napata virtuaalisia Pokémoneja todellisessa maailmassa älypuhelimen kameran avulla. Peli käyttää myös GPS:ää pelaajan sijainnin seuraamiseen ja näyttää lähellä olevat Pokémonit.

AR-tekniikka

Toinen esimerkki AR-tehostetusta tekniikasta on Google Glass.

Google Glass on puettava tietokone, jossa on päähän kiinnitettävä näyttö. Se näyttää laseilta, paitsi että laite voi ottaa kuvia, tallentaa videoita ja saada reittiohjeita. Laite näyttää nämä tiedot suoraan käyttäjälle heads-up-näytön kautta.

Lisätty todellisuus sisustussuunnittelussa

Näemme myös AR-järjestelmiä toimimassa sisustussuunnittelussa ja sisustamisessa.

Esimerkiksi sisustusalan yritys voi kehittää AR-sovelluksen tehdäkseen malleja asiakkaan kodista tai yrityksestä. Käyttäjä voi nähdä, miltä tietty huonekalu, maaliväri, laatta tai design saattaa näyttää kotonaan ennen kuin hän siirtyy ostopäätökseen.

Lisätty todellisuus koulutuksessa

Lisätyn todellisuuden suosio kasvaa myös koulutuksessa.

Yksi esimerkki on sovellus nimeltä "ChemLab", jonka avulla opiskelijat voivat tehdä virtuaalikokeita älypuhelimella tai tabletilla. Sovellus tarjoaa vaiheittaiset ohjeet ja turvallisuustiedot jokaisesta kokeilusta. Se luo myös alhaisen riskin ympäristön aloitteleville tutkijoille.

Sama pätee oikeastaan ​​kaikenlaiseen harjoitteluun. Yritykset ja organisaatiot voivat kouluttaa työntekijöitä tekemään riskialttiita töitä vähäriskisessä ympäristössä ennen kuin he siirtyvät käyttämään oikeita työkaluja tai laitteita todellisissa tilanteissa.

Lisätyn todellisuuden kirjat

Lisätyn todellisuuden kirjat saavat käänteen valokeilassa. Kirjailijat voivat animoida kirjojensa kannet ja herättää hahmonsa ja ympäristönsä henkiin.

Tässä on esimerkki fysiikan kirjasta, jossa on AR-ominaisuuksia ja joka on eräänlainen hybridi koulutuksen lisätyn todellisuuden ja AR-kirjan välillä:

Tässä on myös esimerkki lastenkirjasta, jossa eläimet tulevat elämään lisätyn todellisuuden ohjelmistojen avulla:

Lisätyn todellisuuden taide

Museot ottavat AR-tehostettua tekniikkaa käyttöön lisätyn todellisuuden taiteen muodossa.

AR voi tarjota taiteilijoille tilaa teoksilleen, kun fyysistä tilaa on rajoitetusti. Museot voivat myös käyttää AR:tä lisätäkseen näytöksiinsä selityksiä tai lisäsisältöä lisätyn todellisuuden taiteen luomiseksi.

Lisätyn todellisuuden krypto

Lisätyn todellisuuden kokemukset voivat tarjota digitaalisiin valuuttoihin liittyvää tietoa, joka voi auttaa käyttäjiä ymmärtämään näihin resursseihin liittyvää monimutkaista dataa.

Esimerkiksi AR-sovellus voi näyttää hintojen ja markkinoiden liikkeiden peittokuvan, kun käyttäjä katselee portfoliotaan. Tämä antaisi heille mahdollisuuden nopeasti ymmärtää, kuinka heidän sijoituksensa menestyvät ilman, että heidän tarvitsee katsoa erillisiä näyttöjä tai kaavioita.

AR:ää voidaan käyttää myös luomaan uusia kokemuksia käyttäjille, kun he käyttävät digitaalisia kryptovaluuttoja.

Lisätyn todellisuuden uutiset

Uutisorganisaatiot käyttävät lisätyn todellisuuden järjestelmiä tarjotakseen parempaa kattavuutta tapahtumista ja tuoreista uutisista.

Esimerkiksi The New York Times loi AR-kokemuksen World Trade Centerin jälleenrakentamista koskevan raportin mukana. Tämä antoi lukijoille mahdollisuuden nähdä, miltä uudet rakennukset näyttävät valmistuessaan.

AR:rää voidaan käyttää myös virtuaalisten kiertomatkojen luomiseen paikkoihin, joihin muuten ei pääse. Uutisorganisaatiot voivat tarjota yleisölleen ensikäden näkemyksen paikoista, joissa he eivät ehkä pääse vierailemaan henkilökohtaisesti.

Katsotaanpa vielä tätä esimerkkikokoelmaa lisätyn todellisuuden uutisista:

Mitä lisätyn todellisuuden ohjelmistoja ja laitteita tarvitaan AR:n toteuttamiseen?

Tuotemerkit, jotka haluavat rakentaa lisätyn todellisuuden sovelluksia, pelejä ja muita kokemuksia, tarvitsevat erityisiä laitteistoja ja ohjelmistoja.

Lisätyn todellisuuden laitteisto

Jos haluat luoda AR-kokemuksen, hyödyt seuraavista laitteistoista:

Tehokas näytönohjain (kuten Nvidia GeForce GTX 1660 Super)

Nopea tietokoneen prosessori

Vähintään 16 Gt RAM-muistia

SSD-asema (SSD) voi myös auttaa vähentämään viivettä renderöinnin ja käsittelyn aikana.

Kaikenlainen sovelluskehitys vaatii paljon RAM-muistia ja laskentatehoa, joten niitä on hyödyllistä olla vähimmäismäärää enemmän.

Lisätyn todellisuuden ohjelmisto

Laitteisto käyttää lisättyä sisältöä, mutta tarvitset myös ohjelmiston sisällön luomiseen. Ohjelmisto toimii yhdessä laitteiden kanssa, mukaan lukien lisätyn todellisuuden lasit, kuulokkeet, puhelimet, tabletit ja muut.

Voit ostaa tarkoitukseen rakennetun lisätyn todellisuuden ohjelmiston sisällön kehittämiseen. On olemassa erilaisia ​​AR-ohjelmistoja, joilla voidaan tehdä erilaisia ​​asioita, kuten luoda virtuaalisia objekteja, animoida objekteja, luoda puitteita lisätyn todellisuuden peleille tai kehittää koulutusohjelmia.

Useimmat AR-ohjelmistot sisältävät sisällönhallintajärjestelmän ja muokkaustyökalut, joiden avulla voit parantaa sisältöäsi. Jotkut ohjelmistoratkaisut ovat käyttäjäystävällisiä, vedä ja pudota -elementeillä – koodauskokemusta ei vaadita. Toiset ovat monimutkaisempia ja vaativat erikoisosaamista.

Kuinka AR voi luoda lisäarvoa yrityksille?

Lisätty todellisuus on vielä kehitysvaiheessa, ja yritykset ovat vasta alkaneet raaputtaa pintaa mahdollisista asioista. Mutta yritykset käyttävät jo AR:rää arvon luomiseen, suurelta osin parantamalla asiakaskokemusta.

Luo parempia itsepalvelukokemuksia

Yksi tapa, jolla yritykset käyttävät AR-teknologiaa, on luoda asiakkaille lisää itsepalvelukokemuksia. AR antaa yrityksille mahdollisuuden lisätä digitaalista sisältöä todellisten esineiden päälle ja tarjota asiakkaille lisätietoja tuotteista tai palveluista. Se voi myös antaa heille ohjeita tai jopa kertoa tarinoita.

Esimerkiksi IKEAlla on sovellus, jonka avulla käyttäjät voivat nähdä, miltä huonekalut näyttäisivät heidän kodeissaan ennen niiden ostamista. Käyttäjät voivat avata sovelluksen ja käyttää puhelimensa kameraa ikuistaakseen tilansa ja nähdä, miltä IKEA-lamppu, pöytä, tuoli, sohva tai muu esine näyttää kyseisessä tilassa. Se on loistava tapa visualisoida kalusteiden väriä ja kokoa tilassa, jossa se tulisi olemaan.

Luo mukaansatempaavia kokemuksia

Yritykset käyttävät myös lisättyä todellisuutta luodakseen mukaansatempaavia kokemuksia.

AR-kuulokkeet, kuten HoloLens, antavat käyttäjille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa digitaalisen sisällön kanssa ikään kuin se olisi osa todellista maailmaa. Tätä AR-tekniikkaa käyttävät yritykset useilla eri aloilla arkkitehtuurista terveydenhuoltoon.

Luo helppokäyttöisiä kokemuksia

Yksi mahdollisuus käyttää AR:rää on luoda helppokäyttöisempiä kokemuksia. Virtuaalielementtien lisääminen voi muuttaa minkä tahansa laitteen apuvälineeksi esimerkiksi liikuntarajoitteiselle.

AR voi myös auttaa brändejä ajattelemaan kriittisemmin saavutettavuutta ja osallisuutta.

AR:ää on mainostettu "äärimmäisenä empatiakoneena", koska se voi auttaa käyttäjiä näkemään tilanteet eri näkökulmasta. Se antaa heille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa tavoilla, jotka voivat antaa yrityksille tuoreen kuvan esimerkiksi siitä, miten vammautuneet tai kehitysvammaiset asiakkaat ja työntekijät voivat nähdä kokemuksiaan.

Lisää tehoa asiakkaille

Lisätyn todellisuuden sovellusten arvo tiivistyy yhteen asiaan: vallan antamiseen asiakkaiden käsiin. Sen avulla he voivat hallita kokemuksiaan ja olla tekemisissä brändisi kanssa heille merkityksellisillä ja tehokkailla tavoilla.

Lisätyn todellisuuden kanssa ostoksista tulee asia:

AR:n käyttöönotto sinulle

Kun aiheet, kuten Metaverse, ovat kuumia, saatat miettiä, onko lisätyn todellisuuden teknologioihin sijoittaminen hyödyksi sinulle. Yksi tapa saada se selville on oppia, miten yleisösi suhtautuu AR:rään ja onko näiden mukaansatempaavien kokemusten luominen kannattavaa.

Me Meltwaterilla autamme brändejä pääsemään yleisönsä tietoisuuteen seuraamalla käyttäytymistä, keskusteluja ja sitoutumista heidän digitaalisella matkallaan. Ota selvää siitä, mitä yleisösi tarvitsee ja haluaa, ennen kuin alat kuroa umpeen virtuaaliteknologian ja todellisen fyysisen maailman välistä kuilua.