Facebook analytics poistuu

Facebook Analytics ei ole käytettävissä 30.6.2021 jälkeen. Tämä ilmoitus saattoi olla joillekin vain tiedonmuru muiden joukossa, mutta usealle someen sisältöä tuottavalle painajainen. Facebook Analytics oli siis Facebookin kanavien ja mainosalustojen mittaamiseen tarkoitettu kävijäseuranta- ja analytiikkajärjestelmä.

Mitä Facebook Analyticsin kanssa poistuu? Pähkinänkuoressa: Facebook Analyticsistä on ollut mahdollista seurata nimenomaan Facebookissa tapahtuvien toimintojen vaikutusta konversioihin, mallintaa asiakkaan ostopolkua Facebookin ja verkkosivuston välillä sekä seurata esim. videoiden katselukertoja sekä käyttäjiä, heidän sijaintiaan, ikäänsä ja käyttämäänsä laitetta. Käytännössä Facebook Analytics on koonnut kaiken Facebookista koituneen liikenteen tiedot ja konversiot yhteen paikkaan.

Facebook Analytics on siis ollut samankaltainen työkalu Facebookille kuin Google Analytics on Googlelle. Facebook Analyticsin kautta on ollut helppo mitata julkaisujen tehokkuutta ja konversioita, mutta sen kautta ei voi julkaista sisältöjä tai hoitaa asiakaspalvelua. Mitä tehdä, jos haluaa saada mahdollisimman paljon dataa yhdestä paikasta? Yksi vastaus on käyttää Meltwaterin sosiaalisen median työkalua, Engagea, ja analyysityökalua, Analyzea.

Engagen ja Analyzen avulla:



📸 Julkaiset ja ajastat sisältöjä eri kanaviin

Voit julkaista ja ajastaa sisältöjä Engagen kautta kaikkiin tärkeimpiin sosiaaliseen median kanaviin: Facebookiin, Instagramiin, Twitteriin ja LinkedIniin. Tämä tehostaa sometiimin ja sisällöntuottajien työtä, sillä jokaiseen kanavaan ei ole pakko enää kirjautua erikseen asettelemaan kuvia, tekstejä ja muita sisältöjä.

📊 Analysoit yrityksesi somekanavien kehittymistä

Palvelumme avulla pystyt seuraamaan ja vertailemaan yrityksesi somekanavien kehittymistä erilaisia mittareita hyödyntäen. Analyze-sivulta löytyy mm. seuraajamäärien kehitys, julkaistujen sisältöjen määrä, impressiot, videon katselukerrat sekä sisältöjen sitoutumismäärät julkaisukohtaisesti. Datasta voit päätellä, minkälainen sisältö menestyy kohderyhmäsi keskuudessa parhaiten, esimerkiksi pitääkö yleisösi enemmän videoista kuin kuvista. Ajanjaksoksi voit asettaa esimerkiksi toukokuun ja verrata sitä edelliseen kuukauteen. Saat tiedot myös interaktiiviselle dashboardille, josta voit tarkastella kuvaajan kautta vaikkapa sisältöjen impressioiden määrää. Näiden tietojen lisäksi voit tarkastella mm. milloin yleisösi on aktiivisimmillaan sosiaalisessa mediassa ja siten suunnitella tulevia julkaisuajankohtia. Analyysityökalu mahdollistaa myös eri somekanavien keskinäisen vertailun, minkä avulla saat arvokasta tietoa sometyöskentelyn tueksi.

💬 Hoidat asiakaspalvelun ja vastaat asiakkaiden kysymyksiin eri kanavissa

Engagen avulla näet kaikki somekanaviisi tulleet kommentit yhden palvelun alla. Engagessa voit myös siirtää työtehtäviä muille tiimin jäsenille ja jättää niihin kommentteja, jotka vain tiimisi jäsenet näkevät. Voit esimerkiksi jättää kollegallesi viestin: “tämä pitää kierrättää tuotekehityksen kautta ennen vastaamista” tai siirtää vastaamisen siitä enemmän tietävälle henkilölle suoraan Engagen kautta.

💎 Yhdistä somekanavien hallinnointi ansaitun somenäkyvyyden seurannan sekä mediaseurannan kanssa

Engage ja Analyze ovat Meltwaterin palvelun osia. Mikäli sinulla on jo käytössäsi Meltwaterin mediaseuranta tai harkitset mediaseurannan aloittamista, saat Meltwaterin palvelun avulla kaiken datan yhdestä paikasta – oli sitten kyseessä somesisältöjen julkaisu, julkaisujen tehokkuuden seuraaminen, toimituksellisen median mainintojen seuranta, mediatiedotteen lähettäminen tai vaikkapa sosiaalisen median kilpailijaseuranta. Meltwaterin palvelussa yhdistyy nämä kaikki.

🧐 Facebook Analytics ei tuonut yritystämme fiksummaksi siitä, miten Facebook ohjaa liikennettä verkkosivuille, eli liikenne somesta verkkosivuille ei näy Google Analyticsissä. Onko tähän olemassa mitään maagista työkalua?

Ei vielä, mutta toivottavasti tulevaisuudessa! Usein vastaus ongelmaan löytyy siitä, ettei liikennettä somesta saitille ole UTM-tägätty. Tästä syystä myöskään konversiot eivät näy Google Analytics-liikenteessä. Aiheesta saisi kokonaan uuden blogisisällön, mutta tässä lyhyesti avaimet siihen, mistä todennäköisesti kiikastaa:

Konversio tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että asiakas suorittaa tavoitteeksi asetetun toiminnon eli konvertoituu. Konversio voi olla yhdelle yritykselle osto tai siirtyminen verkkokauppaan, toiselle puhelinsoitto ja kolmannelle yhteystietojen täyttö. UTM-koodilla pääset kiinni siihen, mistä somesisällöstä (tai muusta sisällöstä) vierailija on tullut verkkosivullesi suorittamaan eri toimenpiteitä.

UTM-koodi toimii näin:

https://www.meltwater.com/fi/blog/facebook-analytics-poistuu?utm_source=twitter&utm_medium=social-organic&utm_campaign=social-organic-twitter-facebook-analytics-poistuu&utm_content=blogi

👆 Jos julkaisemme tämän sisällön Twitter-tilillämme kyseisellä UTM-linkillä ja sinä klikkaat yllä olevaa linkkiä, niin Google Analytics-tilimme tietää, että siirryit lukemaan tätä blogia Twitterin orgaanisesta sisällöstä.

