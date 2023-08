ChatGPT-vinkit PR-toimistoille

ChatGPT:n tulo on merkittävä uutinen, ja monet yritykset pyrkivät selvittämään, miten ne voisivat käyttää sitä hyödykseen. Mutta mitä tämä tarkoittaa PR-toimistoille?

Kaikki tietävät, että ChatGPT:tä voi käyttää markkinoinnissa sisällön kirjoittamiseen, mutta se pystyy auttamaan toimistoja paljon muillakin tavoilla.

Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin vinkkejä ChatGPT:n käytöstä PR-toimistoille, jotta ne voivat kasvattaa tulojaan, leikata kustannuksiaan ja tuottaa erinomaisia tuloksia asiakkailleen.

Miksi käyttää ChatGPT:tä PR-toimistoissa?

Vaikka ChatGPT ei missään nimessä korvaa edes juniorimpaa PR-asiantuntijaa, se tarjoaa kuitenkin joitakin etuja ihmisiin verrattuna.

Ensinnäkin, se on erittäin edullinen. Voit käyttää ilmaista julkista versiota tai tilata ChatGPT+:n, jolloin saat käyttöösi uusimman version ja etusijalle asetetun käyttöoikeuden suurten asiakasruuhkien aikana. Tämä maksaa suunnilleen saman verran kuin kupillinen kahvia viikossa.

Kun otetaan huomioon, miten hyödyllinen työkalu voi olla, sen tilaaminen voi olla kannattavaa.

Toiseksi ChatGPT on käytettävissä 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Me kaikki tiedämme, että joskus PR-työ voi olla ympärivuorokautista, varsinkin kun odottamaton viestintäkriisi iskee ikävään aikaan, ja tällaisissa tilanteissa työkalu voi osoittautua korvaamattomaksi.

ChatGPT on myös nopea. Vaikka se ei ehkä tuota yhtä laadukasta jälkeä kuin ammattimainen PR-henkilö, se voi tehdä työn paljon nopeammin, ja joskus juuri sitä tarvitaan.

Miten kasvattaa PR-toimistojen tuloja ChatGPT:n avulla?

Tämä tekoälytyökalu voi auttaa sinua virtaviivaistamaan koko liiketoiminnan prosessia, aina yhteydenotosta pitchaukseen. Kuvitellaan esimerkiksi, että haluat etsiä uusia asiakkaita lähettämällä joitakin sähköpostiviestejä muutamalle eri yritykselle.

Kuinka PR-toimistot voivat käyttää ChatGPT:tä prospektointiin sähköpostitse?

Voit aloittaa pyytämällä ChatGPT:tä kirjoittamaan nämä sähköpostit puolestasi käyttämällä tällaista kehotusta:

PR KEHOTUS: Työskentelen pienessä PR-toimistossa ja yritän saada uusia asiakkaita. Kirjoita sähköpostiviesti, jonka voin lähettää pehmytkalusteita valmistavan Fluffee-Stuffin CMO:lle ja jossa selitän, miten PR-palvelumme voisivat olla heille hyödyllisiä. Tässä on lisätietoja yrityksestä: [lisää tähän mahdollisimman paljon tietoa mahdollisesta asiakkaasta].

Voisit auttaa ChatGPT:tä tekemään parempaa työtä antamalla sille myös joitakin taustatietoja toimistostasi, kuten erikoisasiantuntemusta ja alan kokemusta. Vaikka sähköpostiviestejä olisi viisasta muokata ennen lähettämistä, tämä on kuitenkin paljon nopeampi tapa luoda paljon räätälöityjä sähköpostiviestejä kuin kirjoittaa ne kaikki alusta alkaen.

ChatGPT:n käyttö PR-suunnitelman laatimiseen

ChatGPT muistaa jokaisen luomasi keskusteluketjun kontekstin. Jos siis luot erillisen keskusteluketjun jokaiselle lähettämällesi sähköpostiviestille, voit myöhemmin jatkaa ChatGPT:n kanssa keskustelua kyseisestä yrityksestä, mikä voi olla kätevää lisäsisällön tuottamisessa.

Voit esimerkiksi pyytää ChatGPT:tä auttamaan sinua PR-strategian luomisessa:

PR KEHOTE: Fluffee-Stuff suunnittelee lanseeraavansa uuden valikoiman jumbokokoisia tyynyjä, joihin on painettu suosittuja internet-meemejä uutuuslahjaksi jouluostoskaudeksi. Laadi lanseerausta varten PR-suunnitelma, jota toimistoni voi suositella tälle potentiaaliselle asiakkaalle.

Olet tietenkin PR-ammattilainen, jolla on paljon kokemusta tällaisten suunnitelmien laatimisesta, mutta ChatGPT:n käyttämisen etuna on, että sen avulla saat nopeasti aikaan hahmotelman, jonka pohjalta voit työskennellä, ja johon voit sen jälkeen lisätä omia luovia ideoitasi.

Miten ChatGPT:tä käytetään PR-pitch deckin luomiseen?

Vaikka työkalua voi käyttää (toistaiseksi) vain tekstin tuottamiseen, voit silti käyttää sitä apuna uusien yritysten PR-toimistojen "pitch deckien" rakentamisessa.

PR KEHOTE: Fluffee-Stuff on kutsunut toimistoni pitchaamaan heidän PR-tarpeitaan. Luo 20 dian pitch deck, jonka avulla voimme voittaa asiakkaan itsellemme. Kahden dian tulisi olla omistettu jumbotyynyn lanseeraukselle, mutta sen tulisi sisältää myös yleiskatsaus heidän jatkuvia PR-tarpeitaan varten. Jokaisessa diassa on kolme osiota: diassa näkyvä teksti, kuvaus diassa käytettävästä kuvamateriaalista ja muistiinpanot, jotka kattavat keskeiset asiat, joista meidän tulisi keskustella, kun esittelemme kyseisen dian.

Muista jälleen, että mitä enemmän taustatietoja annat ja mitä tarkempia yksityiskohtia tarpeistasi kerrot, sitä paremmin ChatGPT voi työskennellä puolestasi.

Kuinka leikata PR-toimiston kustannuksia ChatGPT:n avulla

Kustannusten vähentämisessä ChatGPT voi todella olla hyödyllinen PR-toimistoille, sillä sen avulla voit automatisoida monia aikaa vieviä tehtäviä ja auttaa johtajiasi käyttämään vähemmän aikaa vähemmän tuottavaan työhön, jotta he voivat käyttää enemmän aikaa arvokkaisiin laskutettaviin asiakasprojekteihin.

Kuinka luoda PR-raportteja ChatGPT:n avulla?

Kun rakennat uutisraportteja, voit esimerkiksi käyttää ChatGPT:tä pitkien artikkelien sisällön nopeaan tiivistämiseen käyttämällä tällaista kehotusta:

PR KEHOTE: Työskentelen Fluffee-Stuff-yrityksen PR-osastolla. Tee tiivistelmä seuraavasta artikkelista ja keskity brändimme kannalta olennaisimpiin kohtiin. Selitä myös artikkelin tunnelma ja kerro, onko se myönteinen vai kielteinen yrityksemme kannalta. [Lisää artikkelin teksti tähän]

Vaikka emme suosittele, että korvaat copywriterisi ChatGPT:llä, se voi olla hyödyllinen työkalu, joka auttaa luomaan sisältöä nopeammin. Kun on kyse mukaansatempaavan tekstin kirjoittamisesta, jolla saavutetaan vaatimasi erityistavoitteet, ihmiskirjoittajat ovat yksinkertaisesti parempia kuin tekoäly. Mutta kirjoittamiseen liittyy muutama ongelma, joissa tekoäly voi auttaa:

Aloittaminen on usein vaikeinta - kirjoittajat kutsuvat tätä "tyhjän sivun dilemmaksi" .

. Ernest Hemingwayn sanoin "Kaikki kirjoittaminen on uudelleenkirjoittamista" - mikä tarkoittaa, että hyvä editointi on yhtä tärkeää kuin hyvä kirjoittaminen.

Vinkki: Lue lisää Meltwaterin tekoälyavusteisesta PR-assistentista ja tutustu Meltwaterin tekoälyavusteiseen kirjoitusassistenttiin sosiaalisen median managereille.

Jos sinulla on siis vaikeuksia päästä alkuun lehdistötiedotteen, blogikirjoituksen tai minkä tahansa muun tekstin kirjoittamisessa, voit käyttää ChatGPT:tä alkuun pääsemiseksi. Hyvälläkin kehotuksella tuotos ei luultavasti ole juuri sitä, mitä tarvitset, mutta se tarjoaa sinulle ainakin tuottavamman lähtökohdan kuin tyhjä asiakirja. Näin voit aloittaa uudelleenkirjoittamisen aikaisemmin ja päästä lopputulokseen paljon nopeammin kuin jos sinun pitäisi kirjoittaa koko juttu tyhjästä.

Se, millaista kehotusta käytät, riippuu siitä, mitä sinun on kirjoitettava, mutta hyvä käytäntö on sisällyttää mahdollisimman paljon yksityiskohtia, ikään kuin antaisit toimeksiannon ammattimaiselle copywriterille. Näin voit auttaa ChatGPT:tä saamaan aikaan paremman ensimmäisen luonnoksen, jota on muokattava vähemmän.

Kuinka säästää aikaa median tavoittamisessa käyttämällä ChatGPT:tä?

Voit säästää aikaa myös medianäkyvyyden parantamisessa. Samalla tavalla kuin näytimme, miten ChatGPT:n avulla voit kirjoittaa myynti-pitchejä, voit käyttää sitä myös media-pitchien nopeampaan laatimiseen.

Ihannetapauksessa seuraavaa kehotusta kannattaa käyttää keskusteluketjussa, jossa olette jo keskustelleet yrityksestä ja tuotteesta, josta haluat kertoa. Näin tekoäly muistaa kaikki asiayhteydet. Muussa tapauksessa sinun on selitettävä asiayhteys uudelleen laajemmassa kehotteessa:

PR KEHOTE: Kirjoita sähköpostiviesti, jolla vakuutat Vanity Fair -lehden lifestyle-toimittajan siitä, että heidän vaativaa yleisöään kiinnostaisi juttu uudesta Fluffee-Stuff -jumbo-meemityynystä.

Voit käyttää samaa lähestymistapaa myös vaikuttajamarkkinointiin.

Miten tuottaa parempia PR-tuloksia ChatGPT:n avulla?

Mikään ei voita PR-ammattilaisen kokemusta ja vaistoja, mutta aivan kuten ChatGPT voi auttaa ammattitaitoisia copywritereita työskentelemään tehokkaammin, se voi myös auttaa PR-johtajia saamaan parempia tuloksia nopeammin.

ChatGPT:n käyttö PR-ideoinnissa

Voit käyttää ChatGPT:tä ylimääräisenä inspiraation lähteenä ideointivaiheessa tai silloin, kun haluat tehdä nopean ideointisession, mutta paikalla ei ole tarpeeksi ihmisiä. Voit pyytää siltä apua melkein mihin tahansa, ja ChatGPT antaa sinulle luettelon ideoista, jotka ovat yleensä laadultaan vaihtelevia, mutta jos ei muuta, ne voivat ainakin auttaa sinua sytyttämään oman luovuutesi.

Esimerkiksi:

PR KEHOTE: Tarvitsen uusia luovia ideoita Fluffee-Stuffin jumbo-meemityynyjen mainostamiseen mediassa. Anna minulle 10 uutta PR-juttuideaa, jotka saattaisivat saada lifestyle-lehtien ja valtakunnallisten sanomalehtien toimittajat kirjoittamaan tästä tuotteesta.

Miten ChatGPT:tä käytetään tekstien personointiin

ChatGPT:n avulla voit myös personoida kaikenlaisia tekstejä, kuten sähköpostiviestejä asiakkaille, toimittajille tai vaikuttajille, tai vaikkapa lehdistötiedotteita, raportteja ja muita tekstejä – yksinkertaisesti pyytämällä sitä tarkastelemaan kohdetta kohderyhmän linssin läpi. Tässä on esimerkki.

PR KEHOTE: Lue seuraava teksti kuukausittaisesta PR-toiminnan yhteenvedosta ja auta minua muokkaamaan sitä niin, että se vastaa paremmin asiakkaani tarpeita. Asiakkaani on Fluffee-Stuffin vaikuttajamarkkinoinnin johtaja, ja yrityksen päähuolet ovat a) varmistaa, että PR-toimistoni tuottaa heille jatkuvasti vahvaa tuottoa, b) rakentaa suhteita laajempaan suosittujen vaikuttajien joukkoon ja lopuksi c) varmistaa, että Fluffee Stuff -brändi nähdään hauskana, ystävällisenä ja laadukkaana. Analysoi tätä tekstiä ja anna minulle ehdotuksia sen varmistamiseksi, että raportti on nimenomaan asiakkaalle merkityksellinen: [lisää raportin teksti tähän]

ChatGPT:n käyttäminen tekstien tiivistämiseen

Sisällön luomisen lisäksi voit käyttää ChatGPT:tä myös tiedon tehokkaampaan tiivistämiseen. Kuinka monta kertaa oletkaan ladannut mielenkiintoisen näköisen raportin tai merkinnyt artikkelin kirjanmerkkeihin ja luvannut itsellesi, että luet sen myöhemmin, ja lopulta poistanut sen lukemattomana kuusi kuukautta myöhemmin.



Liitä sen sijaan sisältö ChatGPT:hen ja pyydä sitä tiivistämään tärkeimmät tiedot, jotta voit omaksua ne muutamassa minuutissa.

Näin sinun on helpompi pysyä ajan tasalla alan trendeistä ja uusista ideoista, jotka auttavat sinua tuottamaan parempia tuloksia asiakkaillesi.

Yhteenveto: ChatGPT:n tehon hyödyntäminen PR-toimistoissa

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten PR-toimistot voivat käyttää ChatGPT:tä, ja toivottavasti ne ovat inspiroineet sinua ja yritystäsi löytämään uusia tapoja käyttää työkalua.

