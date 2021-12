Yli 70 % ostopäätöksistä tehdään sosiaalisen median suositusten perusteella yrityksen oman brändiviestinnän sijaan. Suosituksen uskottavuus ja ydin piilee vertaiskokemuksessa: suosittelija on yleensä ystävä, jonka sanaan on helppo luottaa – ja luotettavan henkilön suositus on arvoltaan usein painavampi kuin yrityksen oma mainos.

Jo tämän vuoksi jokaisen yrityksen markkinointistrategiassa ja mainonnan suunnittelussa tulisi automaattisesti huomioida myös brändilähettiläiden tuomat mahdollisuudet. Brändilähettiläs eli Brand Ambassador on yrityksen ulkopuolinen brändin puolestapuhuja.

Vaikuttajamarkkinoinissa trendaavat nyt pitkäaikaiset ja monipuoliset vaikuttajakumppanuudet. Kampanjaluonteisesta tekemisestä siirrytään tulevaisuudessa yhä vahvemmin pitkäkestoisiin yhteistöihin ja vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Vaikuttajamarkkinointi ei ole enää irrallista tekemistä, vaan olennainen osa yrityksen strategiaa. Brändilähettiläät ovat tulleet jäädäkseen.

Mutta mistä lähteä liikkelle brändilähettiläitä miettiessä ja miten onnistua brändilähettilään käytössä? Tästä blogista löydät vinkit brändilähettiläiden valintaan, sekä oikeita case-esimerkkejä brändilähettiläiden ja Brand Ambassadorien käytöstä Suomesta.

💡 Brändilähettilään etsiminen lähtee liikkeelle oikean vaikuttajan valinnasta.

Ennen kaikkea brändilähettiläs tuo brändille näkyvyyttä ja vaikuttaa positiivisesti brändimielikuvaan. Kun valitset yrityksellesi brändilähettilästä, niin kannattaa pohtia sitä, kenen vaikuttajan brändi sopisi parhaiten yksiin yrityksesi brändin kanssa, kenellä on oikea seuraajakunta, oikeat kanavat, ja äänensävy. On myös tärkeää miettiä, että millainen muistijälki vaikuttajasta jää kuluttajalle: kuluttaja tulee muistamaan yrityksesi vaikuttajan sisällöistä – niin hyvässä kuin pahassa. Brändilähettilään valintaa tulee ajatella siis hieman kuin kohdennettua mainontaa:

Oikein kohdennettu mainonta tukee liiketoiminnan tavoitteita ja tavoittaa halutut ostajapersoonat heille ominaisissa kanavissa. Sama asia pätee myös oikeiden vaikuttajien löytämisessä – brändilähettilääksi kannattaa valita aina henkilö, joka tavoittaa tavoitellun kohderyhmän, oikeassa kanavassa.

Karkea esimerkki: olet etsimässä puutarhatuotteille Brand Ambassadoria. Kohderyhmänne on 35–45-vuotiaat ihmiset Suomessa, jotka ovat kiinnostuneet kasveista, luonnosta ja puutarhanhoidosta. Tavoitteena on lisätä brändin tunnettavuutta ja parhaassa tapauksessa saada uusia asiakkaita. Tutkimusten mukaan n. 68 % suomalaisista 35–45-vuotiaista käyttää Facebookia, joten tämä kanava olisi yrityksellesi otollisin paikka kohdeyleisön tavoittamiseen. Toinen potentiaalinen kanava voisi olla YouTube, jota käyttää n. 47 % tästä ikäryhmästä Suomessa.

👉 Et tekisi tai kohdentaisi näiden puutarhatuotteiden mainontaa Suomessa asuville 35–45-vuotiaille ihmisille TikTokissa, Instagramissa tai Snapchatissa, sillä tutkimusten mukaan vain n. 3 % tästä ikäryhmästä Suomessa käyttää TikTokia, 24 % Instagramia ja n. 7 % Snapchattia.

👉 Joten miksi valitsisit sitten Brand Ambassadoriksi “kaikkien tunteman” vaikuttajan, jolla on 100 000 seuraajaa Instagramissa ja seuraajista 70 % on ikäryhmässä 15–30-vuotiaat? Siksi, että tavoitat 100 000 seuraajalla enemmän silmäpareja kuin 10 000 seuraajan omaavan vaikuttajan kautta? Se on totta, jos haluat mitata brändilähettilään työn onnistumista vain maksimaalisilla silmäpareilla mutta onko niissä 100 000 seuraajassa yhtään potentiaalista asiakasta? Se selviää vain vaikuttajan dataa tutkimalla.

💎 Vaikuttaja tuntee yleisönsä ja datan tutkiminen kannattaa – pyydä potentiaaliselta vaikuttajalta mediakortti ja tietoja toivotusta kohderyhmästä. Datan ja demografiatietojen tutkimiseen on myös työkaluja, kuten Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalu Klear, jonka kautta voit esimerkiksi etsiä Facebookissa olevia, puutarhan hoidosta julkaisevia vaikuttajia Suomesta. Tällaisia vaikuttajia löytyy Klearista yli 20 kappaletta – osaisitko nimetä heti yhden heistä?

💡 Mitä brändilähettiläs tekee käytännössä, ja mitä konkreettista hyötyä yhteistyöstä voi olla yritykselle?

Mieti hetki mainoksia, joita näit eilen somekanaviesi virrassa – muistatko yhtään niistä? Luultavasti et. Toisto onkin yksi markkinoinnin tärkeimmistä välineistä, eikä viesti välttämättä mene perille koko kohderyhmälle yhdellä yrityksellä – sama pätee myös vaikuttajamarkkinoinnissa. Yksittäinen somesisältö vaikuttajan feedissä saattaa unohtua saman tien ja huomenna vaikuttajan sisällöistä löytyy jo uusi, yksittäinen kampanjapostaus. Tästä syystä brändilähettilästä ja hänen tuottamaansa sisältöä kannattaa hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti ja kaikissa niissä kanavissa, joissa tavoitellun kohderyhmän on todettu muutenkin viettävän aikaansa. Brändilähettiläs tarjoaa jatkuvaa näkyvyyttä yrityksellesi, tuo seuraajilleen samaistuttavaa ja tarpeeseen vastaavaa sisältöä ja identifioituu jollain tasolla yrityksesi kasvoiksi.

👉 Parhaassa tapauksessa konkreettinen hyöty brändilähettilään kanssa ilmenee näin: kuluttaja on jo miettinyt pidempään uuden mökkilaiturin sekä paljun ostamista, mutta on lykännyt ostopäätöstään, sillä hän ei ole kuullut tarpeeksi käyttökokemuksia tutuiltaan. Hän seuraa vaikuttajia, joilla on kesämökki.

👉 Yksi näistä vaikuttajista aloittaa Brand Ambassador -yhteistyön yrityksen kanssa, jonka tiimoilta hän hankkii mökilleen asioita, mm. grillin, paljun sekä laiturin ja jakaa niistä käyttökokemuksia. Kuluttaja näkee jatkuvasti sisältöä yrityksen tuotteista ja pystyy samaistumaan vaikuttajan sisältöihin ja päätyy hankkimaan laiturin sekä paljun vaikuttajan suosituksiin perustuen kyseiseltä yritykseltä.

👉 Kauppa tuli! Mutta oliko kyseessä sinun vai kilpailevan yrityksesi tuote? Esimerkiksi 15–65-vuotiaista suomalaista 44 % on saanut vaikuttajien kautta sellaista tietoa Facebookista, joka on johtanut ostopäätökseen. Vaikuttajamarkkinointia tekevä yritys saattaa siis saada kaupan helpommin maaliin kuin yritys, joka ei käytä vaikuttajia markkinoinnissaan.

💎 Vinkki! Brändilähettiläät osaavat tuottaa sisältöä ja sinä tiedät mitä brändisi tarvitsee: muista siis avoin keskustelu vaikuttajan kanssa, briiffaa vaikuttaja kunnolla ja anna hänelle eväitä sisällöntuottamiseen ja ideoita sen pohjalta, mitä yrityksenne tuotteista haluttaisiin mahdollisesti nostettavan. Et voi laittaa sanoja vaikuttajan suuhun, mutta voit ohjeistuksellasi helpottaa hänen työtään ja saada toivotun viestisi läpi paremmin. Et lähetä uutta työntekijääkään työmaalle ilman ohjeistusta, joten miksi lähettäisit vaikuttajan työhönsä ilman briiffiä?

💡Miten tämän päivän brändilähettiläät vaikuttavat – ja ovatko brändilähettiläät vain 2020-luvun trendi?

Yli 50 % nuorista etsii somekanavista jotakin ostettavaa vähintään viikoittain – joka neljäs nuori onkin kertonut, että somevaikuttajat helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Joka viides nuori taas on ostanut tuotteen somevaikuttajan arvion tai mielipiteen perusteella. Nuorten ostopäätöksiä tukevissa kanavissa korostuvat erityisesti Instagram ja YouTube: 43 % 15–25-vuotiaista nuorista on kertonut, että on nähnyt Instagramissa vaikuttajalta sisällön, joka on saanut aikaan ostopäätöksen. YouTubessa luku on 41 %.

PING Helsingin teettämä Miten vaikuttaja vaikuttaa? -tutkimus selvitti yleisön suhtautumista somevaikuttajiin vuonna 2019. Tuolloin selvisi, että alle 25-vuotiaat ovat hyvin alttiita vaikuttajien sisällöille, kun taas yli 55-vuotiaat suhtautuvat vaikuttajiin huomattavasti kriittisemmin. Z-sukupolvi on siis oiva tavoitettava brändilähettiläiden käytön näkökulmasta: somevaikuttajat koetaan heidän ikäryhmässään lähtökohtaisesti luotettavina.

👉 Brändilähettiläs ei kuitenkaan ole mikään uusi juttu ja pelkkää 2020-luvun sanahelinää, sillä Suomessa brändilähettiläitä on pestattu töihin jo 1950-luvulla. Kyllä, kyseessä on tietysti Pauligin Paula, joka nimitettiin työhönsä jo vuonna 1950 – tämä tekee ikonisesta, Sääksmäen kansallispukuun pukeutuneesta Pauligin Paulasta ehkä vanhimman brändilähettilään Suomen historiassa. Paula tarjoili tuolloin kahvia kuparipannusta tapahtumissa, näkyi useissa lehtimainoksissa ja myöhemmin myös mainoselokuvissa.

👉 Pauligin Paula koki ensimmäisen suuren muutoksen vuonna 2015, kun Sääksmäen kansallispuvusta luovuttiin ja se jätettiin vain juhlakäyttöön. Tuolloin Paulig perusteli kahvilähettilään muutosta siten, että Paula-uudistuksen taustalla oli halu tehdä brändistä lähestyttävämpi nuorelle sukupolvelle, jolle kuparista kahvipannua kantava kansallispukuinen Paula on jäänyt tuntemattomaksi.

👉 Vuonna 2019 Paulig luopui myös Paula-nimestä kahvilähettiläänsä yhteydessä ja muutti Paulan perinteisen Sääksmäen kansallispuvun uuteen kuosiin Uhana Designin avulla ja siirsi samalla Pauligin Paula -nimen ja kansallispuvun Paulig-museoon. Vakiintuneen Pauligin Paulan uudesta tulemisesta ja uudistamisesta oltiin montaa mieltä sosiaalisessa mediassa. Myös lehdet julkaisivat ikonisen Paulan katoamisesta mm. otsikoilla “Pauligin 20. kahvilähettiläs ravistelee perinteitä — muun muassa Paula-nimestä ja kansallispuvusta luovuttu”. Mutta kuinka ikoniselle Paulalle kävi? Oliko brändilähettilään vieminen 2020-luvulle hitti vai huti?

💡 Pauligin Inkku – kahvimaailman tutkimusmatkailija ja Z-sukupolven tavoittaja 2020-luvulla

Pauligin Paulan brändilähettilään muutos ravisteli perinteitä, mutta päivitys 2020-luvulle kannatti. Pauligin 20. kahvilähettiläs, Pauligin Inkku on oiva esimerkki onnistuneesta brändilähettiläästä, joka tavoittaa himoitun markkinoinnin kohderyhmän, eli Z-sukupolven. Pauligin Inkku tuottaa tänä päivänä sisältöä Pauligin TikTok-kanavalle, Instagramiin ja YouTubeen sekä Pauligin verkkosivuille. Paulig on onnistunut Inkun valinnassa siksi, että Inkun tuottamasta sisällöstä huokuu aitous ja joka kanavassa on onnistuttu sisällöntuotannossa niille ominaisella tavalla.

Esimerkiksi Pauligin TikTok-kanava on omistettu kokonaan kahvilähettilään Inkun sisällöille – kanavalla on tällä hetkellä yli 13 000 seuraajaa ja Inkun videoista on tykätty yli 320 000 kertaa (luvut: kesäkuu 2021). Inkku tavoittaa kanavassa uutta kahvien kuluttajakuntaa, jakaa inspiroivia reseptejä, nostaa esiin uudelle sukupolvelle suunnattuja Pauligin makuja ja tuo kahvin lähemmäksi nuorta kuluttajaa. Voit lukea lisää Pauligin 20. kahvilähettiläästä täältä.

Kuvakaappaus @Pauligfi TikTok-tililtä.

B2C-puolella vaikuttajamarkkinointia on näykynyt jo pidemmän aikaa. Meltwaterin State of Social Media 2020 -tutkimuksen mukaan 63 % Pohjoismaisista B2C-yrityksistä on tehnyt vaikuttajamarkkinointia vuoteen 2021 mennessä. B2C-yrityksissä vaikuttajamarkkinointi on siis jo tutumpaa, mutta miltä luvut näyttävät B2B-organisaatioissa?

Meltwaterin tutkimuksen mukaan 18 % Pohjoismaisista B2B-yrityksistä on tehnyt vaikuttajamarkkinointia vuoteen 2020 mennessä. 14 % B2B-yrityksistä arvioi, että aikoo tehdä vaikuttajamarkkinointia vuonna 2021. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ero B2C- ja B2B-organisaatioiden välillä on suuri: vuonna 2021 63 % B2C-organisaatioista on käyttänyt vaikuttajamarkkinointia työkalunaan, kun taas B2B-puolella luku on vain 32 %. Onko siis olemassa mitään oikean elämän esimerkkejä onnistuneista B2B-vaikuttajakampanjoista ja B2B-brändilähettiläistä? Kyllä on! Alta löydät kaksi esimerkkiä:

💡 Natalia Salmela & DNA – yrittäjän digiakatemiasta oppia yrittäjille

Natalia Salmela on tullut tunnetuksi erityisesti White Trash Disease -blogistaan. Tänä päivänä Natalia on Suomen kovatuloisimpia bloggaajia ja oiva esimerkki modernista yrittäjästä sosiaalisen median aikakautena, joka on tehnyt paljon päästäkseen siihen pisteeseen, jossa hän on tänä päivänä. Natalia aloitti bloginsa kirjoittamisen vuonna 2011 ja oli jo silloin päättänyt, että blogi ei ole hänelle harrastus vaan tulon lähde. Natalian yrittäjyys pyörii vahvasti digitalisaation ympärillä – on siis erittäin luonnollista, että juuri hän on valikoitunut yrittäjän digiakatemian kasvoksi. DNA on yrityksenä tuttu myös kokeilevista, ehkä myös vähän rohkeista mainoksistaan, joten innovatiivinen, räväkkä Natalia sopii täydellisesti brand matchiksi DNA:lle.

👉 Miksi Natalia Salmelan ja DNAn yhteistyö on onnistunut? Natalia puhuu jo valmiiksi yrittäjyydestä DNA:n brändiin sopivalla tavalla ja hän on inspiraatio monelle digitalisaation ajan yrittäjälle. Kun moderni yrittäjä miettii yrittäjyydestä puhuvia henkilöitä, niin yksi ensimmäisistä ajatuksista on Natalia – onhan hänet nähty puhumassa yrittäjyydestä vaikka missä: aamu tv:ssä, useiden lehtien sivuilla, konferensseissa ja somessa.

👉 Tämän kaltaisessa yhteistyössä on kuitenkin huomattava, että yrittäjän taipaletta ja monimuotoisia tarpeita ei voi kiteyttää pelkkiin Instagram-sisältöihin, vaan mukaan tarvitaan konkreettisia vinkkejä ja ikivihreitä sisältöjä. Tässä tapauksessa yhteistyössä on kannattavaa ottaa mukaan kuvioon myös laadukkaat blogisisällöt, joista on apua yrittäjän taipaleelle pitkäksi aikaa. Natalian blogista löytyy esimerkiksi sisällöt: 5 x vinkit modernille yrittäjälle sekä Minun yrittäjätarinani. Natalia on myös oiva puhuja, ja hän esiintyykin DNA Businessin YouTube-kanavalla. Tässä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tunnetun vaikuttajan kasvot, ääni ja kanavat on otettu luonnolliseksi, monikanavaiseksi voimavaraksi vaikuttajayhteistyössä.

Kuvakaappaus: DNA – yrittäjän digiakatemia

💡 Johannes Laine & Visma Solutions – yrittäjän ajankäytön parantamista ja tekemisen digitalisointia yrittäjän arjessa

Yrittäjä Johannes Laine saattaa olla sinulle tuttu esimerkiksi raakakakkuyritys GreenStreetistä, vegaanikahvila-joogastudio Roots Helsingistä tai Oh My Goodnessista, kahvila-taidegalleria Ruplasta, Street Workout -telineitä maahantuovassa Kenguru Pro Finlandista, ravitsevaan ruokaan ja liikuntaan panostavissa Aito Päiväkodeista, konsultointia tarjoavasta DreamPlanDosta, kombutsaa valmistavassa Good Guys Kombuchasta – tai Visma Solutionsin sekä Netvisorin brändilähettiläänä toimimisesta.

Visma Solutionsin vaikuttajayhteistyö roolitettiin osaksi Visma Solutionsin kokonaismarkkinointia ja vuosisuunnitelmaa. Vaikuttajayhteistyön pääkanavana oli Instagram. Vaikuttajayhteistyön tavoitteena oli puhua mm. yrittäjän ajankäytöstä arjessa, kumota ennakkoluuloja erilaisten palveluiden tuomista ennakkoluuloista ja näyttää, miten eri palvelut palvelevat yrittäjää hyödyllisesti ja monipuolisesti arjessa.

Yhteistyö näkyi myös Johanneksen omilla kotisivuilla sekä Kohti Unelmabisnestä -podcastissa, jonka 2. tuotantokausi oli kokonaisuudessaan tuotettu vaikuttajayhteistyössä Netvisorin kanssa. Voit lukea lisää Johannes Laineen ja Visma Solutionsin B2B-yhteistyöstä täältä.

👉 Mikä teki Visma Solutionsin ja Johannes Laineen yhteistyöstä onnistuneen? Yksi vaikuttajayhteistyön mittari tässä yhteistyössä oli mm. yrityksen nettisivuille ohjattu liikenne vaikuttajan kanavista. Johanneksen tapauksessa tavoitteiden kerrottiin ylittyneen.

👉 Selkeiden, mitattavien mittareiden lisäksi yhteistyö oli onnistunut sen takia, että Johannes oli loistava brand match yritykselle, joka haluaa parantaa yrittäjän arkea – kuka olisi parempi brändilähettiläs kuin monissa yrityksissä mukana oleva yrittäjä, joka jakaa paljon sisältöä yrittäjyydestään eri kanavissa ja joka käyttää jo Visma Solutionsin tuotteita yrittäjän arjessaan? Niinpä!

💎 Vinkki! Mittaa aina vaikuttajan vaikutusta. Mittareina voi toimia esimerkiksi julkaisujen tavoittavuus, julkaisuihin sitoutuminen tai liikenteenohjaus verkkosivuille. Muista myös kertoa vaikuttajalle miten hänen työtään mitataan – näin varmistat, että jokainen osapuoli tietää mitä heiltä odotetaan. Muista myös se, että kuten myös muissa yrityksen strategisissa toimenpiteissä, niin myös vaikuttajamarkkinoinnissa pätee se, että suunnitelmia voi joutua muuttamaan. Ehkä ajattelemanne sisältö ei toimikaan ja haluatte muuttaa jotain toimintatapojanne? Se on hyvä juttu: vain kokeilemalla pystyy selvittämään, mikä sopii juuri teidän yrityksenne nykyisille ja tuleville asiakkaille.

💡 5 x muistilista – näin onnistut brändilähettilään käytössä

👉 Valitse brändilähettiläs, jonka äänensävy ja sisällöt sopivat brändillesi

👉 Älä tuijota vain maksimaalisia silmäpareja, vaan kurkista dataan: tavoittaako vaikuttaja havittelemasi kohderyhmän?

👉 Muista briiffi ja keskusteluyhteys: auta vaikuttajaa sisällön tekemisessä ja anna ideoita – mutta älä yritä laittaa suoria sanoja vaikuttajan suuhun.

👉 Aseta toivotut mittarit vaikuttajan sisällöille ja mittaa vaikuttajan vaikuttavuutta

👉 Jos tehdyt sisällöt eivät tuota haluttuja tuloksia, niin mieti kuinka tekemistä voisi kehittää. Muista, että vain kokeilemalla oppii.

