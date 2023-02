10 kiinnostavaa mikro-lifestylevaikuttajaa Suomessa

Sosiaalinen media on markkinoinnin tulevaisuus ja on tärkeää, että sitä osataan käyttää. Mikrovaikuttajat ovat tehokas tapa tavoittaa yleisösi, mutta keitä he ovat? Miksi he ovat tehokkaita? Ja millaisia mikrovaikuttajia Suomessa on? Tässä blogissa käydään läpi kaikki tämä ja paljon muuta!

Bloggaajat ylittävät uutiskynnyksen mitä useammin valtamediassa. Suomessa uutisoidaan useasti vaikuttajien tuloista, sekä viraaleista kampanjoista, joita he toteuttavat sosiaalisen median alustoillla. Kuitenkin yksi vaikuttajamarkkinoinnin tehokkaimmista työkaluista tänä päivänä ovat mikrovaikuttajat.

Mikä on mikrovaikuttaja?

Mikrovaikuttaja on henkilö, jolla on pienempi, mutta erittäin sitoutunut seuraajakunta sosiaalisessa mediassa. Heillä on yleensä 1000-100 000 seuraajaa, ja heidät tunnetaan niche-kiinnostuksestaan ja asiantuntemuksestaan tietyllä alalla. Suomen kokoisessa maassa mikrovaikuttajien seuraajien yläraja on kuitenkin merkittävästi pienempi, yleensä noin 5 000 seuraajaa, sillä markkinan koko vaikuttaa jaotteluun.

Vaikuttajamarkkinoinnista on tullut keskeinen osa nykyaikaisia markkinointistrategioita, eikä se rajoitu vain alan suuriin nimiin. Suomessa mikrovaikuttajat ovat kasvattamassa suosiotaan ja osoittautumassa arvokkaaksi voimavaraksi yrityksille.

Mitä eroa on mikro- ja makrovaikuttajien välillä?

Mikrovaikuttajilla on pieni määrä seuraajia ja makrovaikuttajilla suuri määrä seuraajia. Mikrovaikuttajat ovat edullisempia kuin makrovaikuttajat, mutta heidän sisältönsä on yleensä myös aidompaa ja rehellisempää.

Mikrovaikuttajat luovat sisältöä, joka on kuluttajille helpommin samaistuttavaa, koska he käyttävät kieltä, jota tavalliset ihmiset käyttävät jokapäiväisessä elämässään (kuten hymiöitä). Nämä vaikuttajat puhuvat suoraan yleisönsä kanssa sosiaalisen median postauksissa, mikä tarkoittaa, että väärinkäsityksille tai väärinymmärryksille on vähemmän tilaa verrattuna perinteisiin mainosmalleihin, joissa julkkiksille maksetaan suuria summia rahaa vain siksi, että he voivat puhua tuotteestasi tietämättä edes välttämättä, mitä se tekee!

Mikrovaikuttajat ovat vaikuttajamarkkinoinnissa uusi normaali. Autenttinen ja laajalle leviävä materiaali kertoo imartelevan, mutta todenmukaisemman kuvan edustamastaan tuotteesta tai palvelusta.

Miksi vaikuttajamarkkinoinnin tulisi olla tärkeä osa markkinointistrategiaasi?

Vaikuttajamarkkinointiin kuuluu kumppanuus sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on vahva seuraajakunta sosiaalisessa mediassa, ja tuotteidesi promootioiden järjestäminen tapahtuu heidän alustaltaan. Nämä promootiot voivat olla monenlaisia ​​- ne voivat olla sponsoroituja julkaisuja, maksettuja kampanjoita tai muun tyyppisiä järjestelyjä. Vaikuttajat kattavat monenlaisia ​​aiheita, ja heitä löytyy useista sosiaalisista verkostoista YouTubesta TikTokiin ja Instagramiin. Onnistunut vaikuttajamarkkinointi perustuu vaikuttajan ääneen ja hänen suhteeseen yleisönsä kanssa.

Miksi mikrovaikuttajat ovat niin suosittuja?

Suomessa on vahva yhteisöllisyys, ja se näkyy siinä, miten vaikuttajamarkkinointiin suhtaudutaan. Suomalaiset kuluttajat etsivät suosituksia ihmisiltä, joihin he luottavat ja joita he ihailevat, ja mikrovaikuttajat tarjoavat tämän henkilökohtaisen yhteyden tunteen. Mikrovaikuttajia pidetään myös aidompina ja helpommin lähestyttävinä kuin perinteisiä julkkiksia, mikä tekee heistä houkuttelevamman valinnan suomalaisille kuluttajille. Usein mikrovaikuttajien pääasiallinen tulonlähde on muualla, mikä saa harrastemaisen vaikuttajamarkkinoinnin tuntumaan vähemmän feikiltä kuluttajalle.

Mikrovaikuttajien kanssa työskentelyn edut

Kustannustehokas: Mikrovaikuttajien palkkiot ovat tyypillisesti pienemmät kuin suurten vaikuttajien, mikä tekee heistä kustannustehokkaan vaihtoehdon yrityksille. Niche-fokus: Mikrovaikuttajilla on erittäin sitoutunut seuraajakunta tietyllä markkinaraolla, mikä tarkoittaa, että he pystyvät tavoittamaan kohdennetun yleisön tehokkaammin. Aito sisältö: Mikrovaikuttajat suhtautuvat usein intohimoisesti tuotteisiin, joita he suosittelevat, mikä johtaa aidompaan sisältöön ja suurempaan todennäköisyyteen, että kuluttajat luottavat heihin.

10 kiinnostavaa suomalaista lifestyle-mikrovaikuttajaa

Olemme keränneet vaikuttajamarkkinoinnin työkalustamme Klear:ista 10 suosituinta mikrovaikuttajaa kampanjan tekemiseen. Arvioinnissa on otettu huomioon vaikuttajan yleisön sitoutuneisuus ja aitous, seuraajien määrä, sekä kuinka hyvä tavoittavuus kyseisellä vaikuttajalla on. Alla oleva lista koostuu kymmenestä lifestyle-kategoriaan luetusta vaikuttajasta, mutta jokaisella on omat kiinnostuksen kohteensa ja aiheensa.

Sen lisäksi, että alla mainitut vaikuttajat ovat ansioituneet saamaan korkeimmat "kokonaisarvosanat" omassa kategoriassaan, he myös edustavat skaalaa erilaisia mikrovaikuttajia, joita markkinoinnin ammattilaisen kannattaa pitää silmällä omien kampanjoidensa varalle. Vaikuttajaprofiileista on nostettu esille mielenkiintoisia faktoja opastaakseen ammattilaisia mahdollisen onnistuneisiin kampanjoihin.

Emma Josefiina

Yksinkertaistettu ja tyylikäs profiili saa heti ammattilaisen kiinnittämään huomionsa mikrovaikuttajan profiiliin, varsinkin lifestyle kategoriassa. Suurimmiksi teemoiksi yltävät matkustaminen, sekä muoti ja pukeutuminen. Emma Josefiinalla on yli 4 tuhatta seuraajaa, joka on kiitettävä määrä Suomalaiselle mikrovaikuttajalle. Helsingissä asuva Emma Josefiina yltää erinomaiseen kattavuuteen ja profiilin seuraajat ovatkin aitoja ja sitoutuneita. 80 % seuraajista ovat Helsinkiläisiä naisia, joten jos kohderyhmäsi on saman kaltainen, voisi tämä vaikuttaja olla sinulle hyvä vaihtoehto. Vertailumme korkeimmat yksittäisen julkaisun sitoutuneisuusluvut löytyvät myös Emma Josefiinan profiilista.

Arttu

Arttu on Suomalainen opiskelija, joka pitää myös mikrovaikuttajana toimivan Instagram-profiilia yllä. Suurimmiksi teemoiksi nousevat muoti ja valokuvaus, mutta Arttu kertoo olevansa kiinnostunut myös autoista, teknologiasta, urheilusta ja ruuasta. 1/3 Artun seuraajista on miehiä, ja loput naisia. Keski-iältään 28-vuotiaita seuraajia on vain vähän yli 2 tuhatta, mutta tämän numeron ei kannat antaa huijata, sillä Artun sisältö tavoittaa melkein 5 tuhatta tiliä. Artun sisällön kokonaisvaltainen sitoutuneisuus on myös joukon korkeimpia!

Susa Vuori

Susan tuottama sisältö on freesiä, sporttista, ja fitness-elämäntyyliä heijastelevaa. Hän asuu Helsingissä, ja niin ovat statistiikkojen mukaan myös hänen seuraajansakin. 2,7 tuhatta seuraajaa ovat erinomaisen sitoutuneita ja siksi tälläisia mikrovaikuttajia ei kannata sivuuttaa ilman kunnollista katsausta muihinkin lukuihin kuin seuraajamäärään. Urheilusta ja fitneksestä kiinnostuneet seuraajat ovat Susan tilillä 97 % naisia ja keskimäärin 26-vuotiaita.

Iida Kulhua

Klassinen, skandinavinen, sekä tyylikäs ovat sanat jotka tulee mieleen kun törmää Iidan tiliin. Sisustaminen, kosmetiikka ja muoti ovat suurimmat teemat ja niiden harmonia näkyy tämän mikrovaikuttajan sisällössä. Iida on yrittäjä ja opiskelija, joka kertoo myös sisällön yleisöstä. 3,7 tuhatta seuraajaa nauttivat kauniista kuvista ja hyvistä vinkeistä, mikä tekee yhteistöiden tekemisestä kannattavaa. Mielenkiintoista tässä tilissä on se, että seuraajia on Helsingissä (18 %), Lontoossa(11 %), Tukholmassa (10 %) ja Pariisissa (9 %). Eli kansainvälisempi lähestymistapa voi olla kannattava!

Marianne Saarinen

Marianne Saarinen eroaa jo ensisilmäyksellä aikaisemmista tileistä. Hänen perhekeskeinen, luonnon täyttämä ja harmoniaa hehkuva sisältönsä on kerännyt melkein 4 tuhatta seuraajaa. Jyväskylässä asuva Marianne kattaa monta lifestyle -kategorian suosittua sisältöaihetta tyylikkäästi. Valokuvaus, reseptit, ekologisuus, kirpparishoppailu ja luonnon anti näkyvät tilillä reilusti. Sitoutuneisuus tilillä on arvostettava.

Anni Suvisuo

Rento ja energinen Anni on perustanut tilinsä matkustamisen ja sen budjetoinnin ympärille. Yksinkertainen vaatekaappi ja sen vinkit, sekä poliittiset julkaisut löytyvät myös julkaisujen joukosta. Nuorta ja seikkailunhaluista sisältöä tuottava tili on kerännyt 2300 seuraajaa, mutta sitoutuneisuus seuraajien keskuudessa on korkea myös muiden sosiaalisen median tilien ansiosta.

Ilonalicious

Ilonan profiili on hyvä esimerkki siitä miksi vaikuttajamarkkinoinnin työkalu on niin merkittävä kampanjan rakentamisessa. Tyylikäs ulkomuoto kätkee sisäänsä hyvin menestyviä Reels-videoita ja muotisisältöä. Melkein 3 tuhannella seuraajalla sitoutuneisuus on heiman laskenut, mutta seuraajien tilien aitous on erinomainen.

Miia Soininen

Mediaa opiskeleva Miia on enemmän pohdiskeleva mikrovaikuttaja, joka tekee myös Kuja Fm -radiolähetyksiä. Brändätty sisältö assosioituu siis helposti tämän edustetun brändin kanssa, ja se kannattaa kampanjaa suunnitellessa ottaa huomioon. Espoossa asuva Miia esittelee, tyylejä ja jokapäiväistä elämäänsä tilillä, jolla on kertynyt jo hieman yli 2500 seuraajaa. Sisällön sitoutuneisuus on hyvällä tasolla.

Laura

Ammatikseen valokuvausta, ja videokuvausta tekevän Lauran sisältö on sitä mitä hänen asiakkaansakin ovat. Kauniit hääkuvat, sekä potretit julkkiksista komistavat hänen tilinsä. Iloinen ja hehkuva sisältö on kuitenkin yhteistöille enemmän rajattu kuin tämän blogin muut tilit, sillä hän on hyvin valikoiva yhteistyökuppaneistaan. Yli neljällä tuhannella seuraajalla hyvin toteutettu ja kohdistettu kampanja voi kuitenkin toimia oikein hyvin.

Saana Rokkamäki

Suomalaista luontoa, urheilua, ja ulkoilua harrastava Saana täyttää tilinsä hyvin autenttisen oloisella sisällöllä. Yhteistöitä hän on tehnyt kaupallisesti lähinnä kaupunkien tai muuta kotimaan matkailua edustavan tahon kanssa. 20-vuotias Saana jakaa myös lifestyle-kategorialle ominaisia ajatuksia omasta elämästään ja viimeisimpiä kuulumisia, mutta sisältö on silti teemaan sopivaa ja yhtenäistä. Hänen neljästä tuhannesta seuraajasta 91 % on naisia. Kiinnostus suomalaiseen luontoon jakaa hänen yleisönsä kolmeen erityisen tasaväkiselle alueelle, eli Suomeen (18 %), Yhdysvaltoihin (17 %), sekä Saksaan (14 %).

Miten työskennellä mikrovaikuttajien kanssa?

Tunnista kohdeyleisösi: Määritä, mihin markkinarakoon tuotteesi tai palvelusi kuuluu, ja etsi mikrovaikuttajia, joilla on seuraajia kyseisellä alalla.

Tutki mahdollisia vaikuttajia: Tutki heidän seuraajamääräänsä, sitoutumistaan ja sisältöään varmistaaksesi, että he vastaavat brändisi arvoja ja viestiä.

Ota yhteyttä: Ota yhteyttä mikrovaikuttajaan ja esitä tuotteesi tai palvelusi. Tarjoa heille tuotteen lähettämistä arvostelua varten tai korvausta heidän suosittelustaan.

Tee yhteistyötä: Tee yhteistyötä vaikuttajan kanssa luodaksesi sisältöä, joka on aitoa ja merkityksellistä hänen seuraajilleen.

Milloin sinun kannattaa käyttää mikrovaikuttajaa yrityksesi markkinoinnissa?

Mikrovaikuttajat ovat täydellinen valinta yrityksille, jotka haluavat tavoittaa tiettyjä yleisöjä, markkinarakoja ja sijainteja.

Jos yrityksesi haluaa kohdistaa markkinointinsa tiettyyn yleisöön tai markkinarakoon, mikrovaikuttajat voivat auttaa sinua saavuttamaan tämän tavoitteen. Jos esimerkiksi haluat, että tuotteesi näkevät ihmiset, jotka asuvat Suomessa, mutta eivät vielä tunne sitä - silloin paikallisen mikrovaikuttajan käyttäminen olisi ihanteellinen vaihtoehto. Tai jos olet brändi, joka haluaa, että sen tuotteet näkevät Helsingissä asuvat parikymppiset nuoret naiset – käytä paikallista mikrovaikuttajaa!

Mikrovaikuttajat ovat myös loistavia tavoittamaan ihmisiä tietyillä paikkakunnilla, koska heillä on yleensä paljon tilaajia kyseisiltä alueilta (esim. Helsinki). Tämä tarkoittaa sitä, että kun joku näkee Instagramissa tai Facebookissa etc. jonkun tällaisen vaikuttajan mainoksen, hän tietää tarkalleen, mistä se tulee (Helsingistä), vaikka mainoksessa ei mainita missä hän asuu. Ja itseasiassa tämä saa hänet todennäköisemmin ostamaan, sillä tuotetta tai palvelua mainostaa joku, joka asuu lähellä, eikä joku kaukana oleva, joka ei tiedä mitään hänen tilanteestaan tai tarpeistaan.

Lähtökohtisesti kuluttajat ovat 2020-luvulla tietoisempia ostopäätöksistänsä, kuin he ovat olleet aikaisemmin. Aitoudella mikrovaikuttajat vetoavat yleisöön olemalla uskottavia. Sisällön samaistuttavuus on tärkeä elementti.

Mikrovaikuttajilla ei ole paljon seuraajia verrattuna makrovaikuttajiin, mutta heillä on vähemmän kustannuksia, koska he eivät ole yhtä kuuluisia. He ovat usein myös kustannustehokkaampia suurempiin vaikuttajiin verrattuna. Jos haluat mainostaa tuotetta, kannattaa harkita mikrovaikuttajien käyttämistä makrovaikuttajien sijaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mikrovaikuttajien käyttö Suomessa kasvaa nopeasti ja tarjoaa yrityksille lukuisia etuja. Tekemällä yhteistyötä mikrovaikuttajien kanssa yritykset voivat tavoittaa kohderyhmän, luoda aitoa sisältöä ja saavuttaa kustannustehokkaan markkinointiratkaisun.

Älä siis unohda mikrovaikuttajien voimaa seuraavassa markkinointikampanjassasi!

