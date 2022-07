Dit artikel is geschreven door LinkedIn expert én ambassadeur Corinne Keijzer

Volgers aantrekken voor je LinkedIn bedrijfspagina, hoe doe je dat? Uiteraard door het plaatsen van goede content. En je hoopt door de likes en reacties dat je pagina opvalt in de netwerken van je volgers, maar wat kun je verder nog doen om je bedrijfspagina op LinkedIn op te laten vallen? Ik geef je 5 manieren om (nog meer) volgers aan te trekken.

Tip 1: gebruik je e-mailhandtekening, website en eventueel visitekaartjes

Iedereen binnen jouw organisatie heeft e-mail en waarschijnlijk hebben de meeste collega's een digitale handtekening. In welke vorm dan ook. Waarom zou je daar niet direct je LinkedIn bedrijfspagina ook bij vermelden? Je kunt de link zelf in je handtekening zetten maar het ook met een logootje netter maken zoals ik hier in het voorbeeld gedaan heb. Afhankelijk van je mailsysteem kun je gewoon een afbeelding gebruiken met daaronder een hyperlink.

Hetzelfde geldt voor je website, zet het LinkedInlogo (het liefst direct zichtbaar) bovenaan of onderaan in je footer.

Je kunt de link naar de bedrijfspagina ook op een visitekaartje meenemen, maar de ervaring leert dat medewerkers daar liever hun persoonlijke profiel op vermelden (wat ik ook een logische keuze vind). Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om de adresgegevens te vervangen voor de link of QR code naar de pagina, of de link daaronder plaatsen, maar dat is een persoonlijke keuze.

Tip 2: Gebruik je nieuwsbrief of andere kanalen

Ook je nieuwsbrief biedt opties. Neem daarin de link naar je bedrijfspagina standaard op zodat mensen jullie pagina ook weten te vinden. Je plaatst deze bovenaan of onderaan je nieuwsbrief. Mailchimp, maar ook andere tools, bieden hierin verschillende mogelijkheden die het je vrij makkelijk maken.

Buiten dat je je LinkedInpagina je nieuwsbrief standaard als logo meeneemt, kun je natuurlijk ook af en toe een oproep doen om je LinkedIn bedrijfspagina te volgen. Geef aan dat je een informatieve en interessante pagina hebt op LinkedIn die mensen vooral op de hoogte houdt van alle ins en outs omtrent de organisatie en medewerkers. Uiteraard zal je soms overlappen qua content, maar ga er vanuit dat niet iedereen alles leest. En daarnaast geldt uiteraard ook de kracht van de herhaling dus helemaal niet erg als iemand je post twee keer ziet.

Hetzelfde geldt voor alle andere mediakanalen. Bedenk wel dat ieder platform verschillend is dus je tekst op Facebook zal misschien iets anders zijn dan die op Twitter, Instagram, Pinterest of welk ander kanaal ook. Heb je een (digitaal) magazine, dan vermeld je het uiteraard ook daarin en misschien zelfs wat uitgebreider. Vertel er bijvoorbeeld bij waarom jullie de bedrijfspagina gekozen hebben als communicatiemiddel. Stel daarin je medewerkers ook voor, dan geeft het de pagina een gezicht en zullen mensen eerder geneigd zijn jullie te volgen.

Op je bedrijfsprofiel zie je een optie die je hier heel makkelijk voor kunt inzetten: 'Pagina delen'.

Tip 3: Nodig je connecties uit

Een optie waar veel om te doen is maar als je het goed inzet een mooie optie is: je connecties uitnodigen. Wel met beleid, het is niet de bedoeling dat je als beheerder klakkeloos iedereen uit je netwerk deze kant op trekt, maar ga bewust door de lijst en kies degenen waarvan je denkt dat ze ook interesse hebben in je pagina, zoals klanten en samenwerkingspartners. Je kunt per maand maximaal (met alle beheerders) 100 connecties uitnodigen. Het werkt volgens een beloningsysteem: iedere keer als iemand je uitnodiging accepteert krijg je je 'credit' terug.

✅ Tip: Je kunt alleen als beheerder je connecties uitnodigen. Maak om en om je collega's beheerder, ga er er naast zitten en nodig ook uit haar of zijn lijst met connecties de nodige mensen uit.

🔔 Alleen als je collega dit wil uiteraard!

Tip 4: Laat collega's een bericht op de tijdlijn plaatsen

Je collega's zijn een belangrijke factor om de LinkedIn bedrijfspagina meer volgers te laten krijgen. Laat ze op hun eigen tijdlijn een keer een oproep doen om de bedrijfspagina te volgen. Uiteraard iedereen met zijn eigen bewoordingen en niet allemaal tegelijk!

✅ Tip: Zoals je ziet staat er geen afbeelding bij de link, iets dat het wel aantrekkelijker zou maken óm door te klikken. Dit is bij updates vanuit je persoonlijke profiel helaas ook niet aan te passen in LinkedIn zelf. Waarmee het wel kan? Hootsuite!

Tip 5: Adverteren

Niet gratis maar wel heel effectief om snel volgers aan te trekken is adverteren. Vooral de gesponsorde updates doen het goed en als je zorgt dat het niet als spam door de tijdlijn getoond wordt maar als een aantrekkelijke update, dan weet ik zeker dat je daar je database flink mee vult. Je kunt heel gericht je doelgroep bepalen in Campagnebeheer en daarmee ook de juiste volgers aantrekken die je wilt hebben. Denk aan bedrijfsnamen waar mensen werken maar ook hun functies. Of leden van groepen die toch al een bepaalde interesse hebben richting jullie vakgebied.

BONUSTIP

Een tip die ook vrij simpel toe te passen is en die nog maar weinig mensen kennen: licht drie (belangrijke) hashtags uit op je bedrijfspagina.

Op het moment dat je dat doet, kun je ook als bedrijfspagina deelnemen aan conversaties in die hashtaggroepen. Door te reageren word je account-logo en jullie expertise zichtbaar, klikken mensen uit nieuwsgierigheid misschien wel verder, zien daar uiteraard een prachtige pagina met leuke content, et voila... een volger erbij 💪