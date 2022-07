Een goed geschreven persbericht is een van de snelste en meest goedkope manieren om publiciteit en leads van hoge kwaliteit te krijgen.

Dit is zonder twijel waar, maar waarom worden de meeste journalisten voortdurend overspoeld met persberichten? Het kost vaak tijd, moeite en een beetje jagen om persaandacht voor je bedrijf te krijgen. Met dit in gedachten besloten we eens te duiken in de wereld van PR en te ontdekken wat je kunt doen om je persberichten op te laten vallen ervoor te zorgen dat ze gepubliceerd worden door de juiste journalisten.

Vaak treffend omschreven als een touwtrekken, leer je een goed persbericht schrijven het beste van de top journalisten zelf - dus nodigde onze Amerikaanse collega's BizCommunity's hoofdredacteur Leigh Andrews en top journalisten van Popular Science, Mashable en Yahoo! Tech uit. Lees verder en zie wat voor tips, hulpmiddelen en advies ze met je delen over hoe je jouw PR een succes kan maken!

Inhoudsopgave:

Welkom in de Wereld van Persberichten

Er wordt bijna niks zo erg onderschat als een baan in PR. Anno 2022 zijn er minder journalisten die meer werk doen dan ooit. De gemiddelde journalist is ook proef-lezer, factchecker , fotograaf, afbeelding-maker, verslaggever, social media manager, video-editor en grafisch designer. Een gemiddelde dag bestaat, volgens Leigh Andrews, uit een kop sterke koffie, het nieuws scannen, en dan in een overvolle inbox duiken om zeker te zijn dat ze geen nieuws missen.

Op een slechte dag worden journalisten gebombardeerd met e-mails van mensen die gepubliceerd willen worden, die vragen of ze hun laatste e-mail wel ontvangen hebben die eigenlijk aan de verkeerde journalist gericht was, die content doorlezen die veel te commercieel is om gepubliceerd te worden, of die de plank volledig misslaan wat betreft content die de publicatie ook werkelijk zal publiceren.

Behalve dat ze de deadlines van hun redactie moeten halen, moeten ze vaak ook nog een team leiden en mensen aan het werk zetten, of ze laten alles vallen om zelf iets over het onderwerp te schrijven. Als je als PR medewerker aanspreekbaar bent en snel reacties van cliënten over een actueel onderwerp kunt samenstellen, ga je zeker promotie maken.

Persberichten in 2022: Wie is je Potentiele Klant?

De dagen dat een klant het hele krantenartikel op de voorpagina las en hem daarna opvouwde, in zijn zak stak en naar je product vroeg, zijn voorbij. In plaats daarvan zullen we, als we ons niet gezamenlijk inspannen, alleen nog maar reclame zien. Die moet het dan zien te winnen van een menigte met een steeds kleiner wordende concentratiespanne, omdat merken overal waar we gaan om onze aandacht vechten.

Het is simpelweg zo dat in 2022 het gemak van de moderne communicatie een keerzijde heeft; het is eng en overweldigend.

Je potentiële klant, van wie je zou willen dat hij je stuk doorleest, erover nadenkt en positief reageert, wisselt tot 27 keer per uur zijn concentratie tussen schermen en heeft, letterlijk, duizenden berichten en meldingen die vanuit elke app en op elk apparaat binnenstromen van vrienden, familie, collega's en merken. Daarbij komt dat de recente toename van het aantal nepnieuws berichten betekent dat het publiek sceptischer staat tegenover merkboodschappen en nieuwsberichten dan ooit tevoren.

Wat Gaat er Mis Bij de Meeste Persberichten?

Dit hadden de experts te zeggen over wat er verbeterd kan worden aan de meeste persberichten:

"Ik erger me mateloos aan persberichten die ervan uitgaan dat ik een man ben omdat ik bij een wetenschaps- en technologietijdschrift werk. Een schokkend aantal persberichten houdt andere seksestereotypen in stand. Ik heb nu een persbericht in mijn spam box dat zegt: "Hou je meisjesgedachten in bedwang (rein in your girly thoughts, red.)." - Jennifer Bogo, Executive Editor, Popular Science

"Persberichten zijn een efficiënte manier om nieuws naar de pers te brengen, maar vaak is de gebruikte taal erg taai en vervelend om door te komen. Soms lees ik een persbericht helemaal door en kan er de kern van de boodschap niet uithalen. Onderwerpen kunnen al ingewikkeld zijn, vooral als het om wetenschap en technologie gaat, dus taal die echt om de kern van de zaak raakt en het nieuws uitlegt is het nuttigst." - Samantha Murphy Kelly, Tech Reporter, Mashable

"Ik ontvang meer dan 500 e-mails per dag. Een verbazend aantal daarvan pitchen onderwerpen die noch ik, noch mijn medewerkers ooit behandeld hebben - gestuurd door mensen die ofwel onze publicatie nog nooit gelezen hebben, ofwel nooit onze berichtgeving gelezen hebben, of nooit hebben opgemerkt hebben welke bijschriften bij welke verhalen horen. Ik ben editor bij Company Town, dat de zakelijke kant van de amusementsindustrie behandelt. Wij zijn niet geïnteresseerd in verhalen over ontwikkelingen in de tandhygiëne." - Charles Fleming, Editor, Company Town, Los Angeles Times

Om te voorkomen dat wat Charles zegt ook bij jou gebeurt kan je Meltwater's persbericht distributie tool gebruiken. Dit is een database met duizenden jounalisten waarmee je kan filteren voor elk onderwerp en thema zodat je nooit meer hoeft te zoeken naar de juiste contactpersonen en je altijd je persbericht naar de juiste mensen stuurt!

"Ik vind het irritant wanneer andere journalisten eerder een persbericht krijgen dan ik, wanneer er geen contactinformatie is over wie te bereiken is en wanneer belangrijke informatie wordt weggelaten of vaag blijft." - Jason Gilbert, Senior Editor, Yahoo! Tech

10 Tips voor het Schrijven van een Persbericht

BizCommunity's hoofdredacteur Leigh Andrews vroeg haar collega's wat voor advies ze konden geven aan iedereen die een persbericht aan hen gepitcht heeft. Daar zijn 10 tips voor het schrijven van een persbericht uitgekomen. Het valt je misschien op dat die zijn te verdelen in 3 grote thema's:

Format: Wat je moet weten voor en tijdens het samenstellen van het persbericht. Hier vallen tips 1,2,3 en 4 onder. Pitchen: Hoe kan je je doel verbeteren bij het pitchen naar media. Hier vallen tips 4,6,7 en 8 onder. Follow-up: De gevreesde follow-up perfectioneren. Hier valt tip 10 onder.

Dit zijn de tips:

1. Stuur een persbericht onder embargo

Als je een persbericht onder embargo verstuurd, verstuur je hem met het idee dat hij pas op een latere, vastgestelde datum gepubliceerd wordt. Hoewel dit een prima manier is van tevoren werk van tevoren gedaan te krijgen, worden embargo's vaak vergeleken met massavernietigingswapens - die een grote ramp kunnen veroorzaken als het misgaat.

Als je een publicatie onder embargo verstuurt, zorg er dan voor dat de datum en het tijdstip van vrijgave duidelijk gespecificeerd zijn. Vergeet niet dat je er rekening mee moet houden dat als je nieuws naar een ander land stuurt, er andere tijdzones gelden en ook dit kan grote gevolgen hebben als het verkeerd gedaan wordt. Leef je uit met het zetten van belangrijke informatie in grote, vette, onderstreepte en geaccentueerde tekst.

2. Zorg ervoor dat je persbericht goed gestyled is

Deze tip bestaat uit een aantal onderdelen. Het eerste onderdeel is het belangrijkste en ook meteen het makkelijkste in te voeren: gebruik geen PDF. Het beste is als je gewoon een Word document gebruikt, dan wordt het kopieren en plakken veel makkelijker. Je kan ook gewoon de content is de email plakken, dan kan er ook niks misgaan met het bestand. Ook de lengte is hier belangrijk, bij BizCommunity vinden ze voor een persbericht 500 woorden goed en voor een opiniestuk 1000 woorden. Als laatste is het bij styling ook nog leuk om een afbeelding toe te voegen. Voeg hem toe als bestand of als het er meer zijn of de afbeelding te groot is via WeTransfer. Zorg ook altijd dat je de rechten over de afbeelding hebt en voeg de gegevens van de fotograaf toe.

Het klinkt misschien logisch, maar toch zien we vaak dat dit over het hoofd gezien wordt. Voeg je contactgegevens toe aan je persbericht. Mocht je journalist vragen hebben, dan weten ze je te bereiken. Dit is misschien niet een tip waardoor je persbericht sowieso geplaatst gaat worden, maar doe je dit niet, dan wordt hij sowieso niet geplaatst.

4. Lees je persbericht nog een keer door

Ook deze stap is er een die vaak over het hoofd gezien wordt: lees het persbericht nog een laatste keer door en controleer of je alles erin hebt opgenomen en [Bevestig X] of soortgelijke herinneringen eruit gehaald hebt. Controleer de spelling op typefouten, laat het door een collega lezen om zeker te zijn dat wat je zegt ook klopt en de moeite waard is, en zorg ervoor dat je de goedkeuring van de eventuele klant hebt.

5. Gebruik niet teveel formaliteiten bij het versturen van een persbericht

Deze tip bestaat ook weer uit een aantal punten:

Bel niet om te zeggen dat je gaat mailen en mail niet om te vragen of je het persbericht kunt sturen - dit soort formaliteiten komt uit de jaren 90 en is achterhaald in de snelle wereld van 2022. Stuur het persbericht gewoon op, maak het niet te moeilijk.

Maak het persbericht niet op met links en logo's, tekstvakken en plaatjes. De redacteuren zullen het toch allemaal zelf moeten verwijderen en opnieuw doen, wat ze veel meer tijd kost met bewerken en uploaden.

Het ergste wat er is, is exclusiviteit te beloven aan een journalist en dan een goedbedoelende collega te hebben die hetzelfde bericht al aan een andere redacteur of erger nog, een andere uitgeverij heeft gepitcht.

Een andere manier om je persbericht te laten opvallen is door er een video aan toe voegen - dat kan een originele montage zijn, een clip die een productupdate beschrijft of zelfs een video van een TEDx voordracht. Video-content blijft het langste hangen en is veruit de snelste manier om je boodschap te verspreiden.

Persberichten moeten, in tegenstelling tot pitches, grondig zijn. We zoeken alle informatie over dit nieuwe product, onderzoek, of wat dan ook dat we kunnen vinden, zodat we kunnen bepalen of het de moeite waard is er dieper op in te gaan. Links naar websites met nog meer informatie zijn ook handig. En je moet je contactinformatie op het einde zetten. En dat niet alleen, als iemand belt of mailt moet je ook snel kunnen antwoorden. Voeg geen e-mail adres toe dat je nooit controleert, of een telefoonnummer voor een telefoon die je nooit beantwoordt! - Jason Gilbert, Senior Editor, Yahoo! Tech

6. Gebruik een professioneel email adres + onderwerp

Je hebt een professioneel klinkend emailadres nodig. Zelfs als je een freelancer of zzp'er bent die Gmail als host gebruikt is het belangrijk dat het eerste deel van je e-mail adres je naam of bedrijfsnaam bevat - je hebt minder kans om automatisch naar spam gestuurd te worden, en het klinkt ook gewoon professioneler. Hiernaast is een onderwerp ook heel belangrijk. Schrijf niet "BREAKING NEWS" in hoofdletters, want daar krijgen journalisten er honderden van, en probeer ook wat anders dan simpel "Persbericht", want dat maakt niemand nieuwsgierig om te klikken. Gebruik een opvallend kenmerk in je verhaal, want dat zal de aandacht trekken en het voor de uitgever makkelijker maken er gevolg aan te geven als je meerdere berichten stuurt.

7. Personaliseer de begroeting in je email

Zoals bij elke vorm van email marketing werkt het bij het versturen van een persbericht ook beter als je hem personaliseerd. Individualiseer je begroeting, maar maak het niet te gek - zoek uit wat de naam is van de persoon die je e-mailt, gebruik die, maar voeg geen details toe die te persoonlijk zijn zodat je niet het risico loopt als een stalker over te komen. Als je de naam niet kent is een eenvoudig "Hallo," of "Goedemorgen," voldoende - "Geachte heer" werkt niet, vooral omdat het hele inhoudelijke team van bijvoorbeeld BizCommunity vrouwelijk is.

8. Beschrijf urgentie in de eerste zin van je persbericht

Begin met een zin over waarom dit nieuws belangrijk is, om te voorkomen dat je mail naar de "evergreen inbox" wordt gestuurd voor een dag met weinig nieuws. Ook is het dan meteen duidelijk voor de journalist of je verhaal relevant is zonder dat ze je hele bericht moet lezen, mensen houden nou eenmaal niet van veel lezen.

9. Je persbericht werkt beter met een CTA

Het opnemen van een CTA in je persbericht is cruciaal: vraag de ontvanger of hij belangstelling heeft voor de publicatie van het nieuws, of dat er nog meer informatie nodig is die niet in het bericht staat. Op deze manier wordt de journalist gemotiveerd om te reageren op je email en breng je het gesprek op gang. Hieruit zou het persbericht dan geplaatst kunnen worden.

10. Perfectioneer de Follow-up van je persbericht

Je zult het nu wel snappen: bel niet meteen als je op verzenden hebt gedrukt, als je geen antwoord hebt gekregen is een vervolg belletje of -mail minstens 24 uur nadat je het origineel hebt verzonden voldoende (Disclaimer: tenzij het echt dringend "breaking news" is).

Wees voorzichtig met bellen na kantooruren. Deze redacteuren zijn waarschijnlijk net zo aan het jongleren met het evenwicht tussen werk en privé te bewaren als jij. Natuurlijk kunnen er zich altijd noodsituaties voordoen. Als dit gebeurt, markeer dan het precieze deel van het persbericht dat je veranderd of verwijderd wilt hebben, en stuur het zo snel mogelijk door.

Het is zeker mogelijk om goede verhalen te vinden in persberichten, maar omdat veel mensen dezelfde aankondiging krijgen, zijn er beperkingen en willen schrijvers niet hetzelfde verhaal publiceren als andere media. Door embargo's te verlenen en briefings voor persberichten te geven, wordt ervoor gezorgd dat de schrijver genoeg tijd heeft om een inzichtelijk stuk samen te stellen en de achtergrondinformatie en citaten te krijgen die hij nodig heeft. Die extra tijd wordt erg op prijs gesteld. - Samantha Murphy Kelly, Tech Reporter, Mashable

-> Mocht je ook nog wat voorbeelden willen van goede persberichten, bekijk dan ons blog met voorbeelden van hele goede persberichten!

Hoe Bereik je je Doelgroep met een Persbericht (of PR)?

Trend specialist en eigenaar van Flux Trends, Dion Chang zegt dat de consument van 2022 de definitie is van woke, wat door de Engelse Urban Dictionary gedefinieerd wordt als "bewust zijn; weten wat er in de gemeenschap speelt, vooral op het gebied van sociale onrechtvaardigheid" (vertaald). Klanten van nu hebben minder tolerantie voor fouten en vergissingen die ofwel niet politiek correct zijn, ofwel ronduit discriminerend.

In een tijdperk waarin meer mensen dan ooit de kans hebben hun mening te uiten, en social media gebruikers het platform gebruiken om hun gedachten te publiceren en te delen, is het gezegde "de klant heeft altijd gelijk" nog nooit zo waar geweest.

Dus, vraag het bij twijfel aan Google, Alexa of Siri, controleer je feiten en ook de connotaties van de woorden die je gebruikt. Het inschakelen van een reputatie-adviseur kan je helpen de stappen te nemen die nodig zijn om de merkreputatie te beschermen bij elke uitgave en je voor te bereiden op welke ramp dan ook die kan toeslaan.

Samenvatting

De belangrijkste punten die in dit blog over persberichten zijn benoemd nog een keer uitgelicht: