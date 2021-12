Dit zijn de Top Social Media Trends van 2022 (+Quiz)

Nu de populariteit van social media blijft toenemen, met wereldwijd meer dan 3,7 miljard gebruikers op alle social netwerken, vragen merken zich niet alleen af hoe ze het komende jaar een enorm social media publiek aan zich zullen binden. Ze vragen ook, "Welke social media trends moet ik verwachten in dit steeds veranderende landschap?"

Om meer te weten te komen over wat merken in 2022 en daarna kunnen verwachten, heeft Meltwater marketingdeskundigen ondervraagd om erachter te komen welke social-mediatrends B2B- en B2C-bedrijven in 2022 zullen gebruiken. We tonen je ook de resultaten van onze enquête over de State of Social 2022.

Inhoud

Top 5 Social Media Trends 2022

Trend 1: TikTok gaat social media domineren

TikTok heeft een onmiskenbaar snelle groei doorgemaakt. De app ligt op koers om de mijlpaal van 1,5 miljard gebruikers in 2022 te bereiken en was de eerste niet-Facebook app die wereldwijd bijna 3 miljoen downloads bereikte. Met meer dan 1 miljard dagelijkse bezoekers wereldwijd, biedt TikTok grote mogelijkheden om potentiële klanten te bereiken.

Door de snelle groei is het gemakkelijk om aan te nemen dat het een voorbijgaande rage is - maar dat lijkt hier niet het geval te zijn, ondanks het feit dat slechts 6,23% van de bedrijven momenteel TikTok gebruikt.

Andere social media bedrijven hebben de populariteit van TikTok gebruikt als inspiratie om de functies van hun eigen platforms aan te passen. Zo heeft Instagram in 2020 de nieuwe functie Reels geïntroduceerd, een welbekende functie binnen TikTok. Reddit heeft ook een soortgelijke functie op haar eigen platform aangekondigd.

In 2022 zal TikTok blijven groeien naarmate meer merken onderzoek doen naar het vergroten van de naamsbekendheid en het proberen te bereiken van een nieuw publiek. Bovendien zullen we het rimpeleffect van TikTok zien op het social medialandschap als geheel, aangezien andere platforms hun functies veranderen om zich te richten op korte, snackable content - wat ons rechtstreeks leidt naar de volgende social mediatrend in 2022.

Trend 2: Klanten willen snackable content

In 2020 zagen we de opkomst van TikTok en Instagram Reels, aanhoudende betrokkenheid bij story content van Facebook, Instagram en Snapchat, en merken die korte of "snackable" content creëerden om de bekendheid en populariteit van hun merk bij consumenten te vergroten.

Gezien de aandachtsspanne op social media blijft krimpen en meer en meer mensen eindeloos door hun feeds scrollen terwijl ze zich thuis vervelen, verwachten we niet dat snackable content snel aan populariteit zal inboeten - en daarom is het een onmiskenbaar onderdeel van de Social Media Trends 2022.

Welke soorten snackable content zijn er?

Snackable content is te herkennen aan hoe lang het duurt om iets te consumeren, niet noodzakelijkerwijs aan het soort content dat wordt weergegeven. Net zoals een snack bedoeld is om in een paar happen de grootste honger te stillen, is snackable content relevant voor de consument met de steeds korter wordende aandachtsspanne op social media. En dat terwijl traditionele content, zoals blogs, soms meer dan tien minuten aan leestijd bieden.

Dit formaat werkt goed met bijna elk type content dat op het internet kan worden gepubliceerd, inclusief:

Korte stukjes tekst, zoals de updates op Twitter.

Video's of Reels van slechts enkele seconden tot een minuut, zoals die op Instagram, TikTok en YouTube

Afbeeldingen, vooral die welke in memes worden gebruikt

Infographics die in één oogopslag gedetailleerde informatie geven

Trend 3: Augmented Reality - zo willen klanten nieuwe producten uitproberen

Augmented reality (AR) bestaat al een aantal jaar en merken maken steeds meer gebruik van AR om consumenten producten te laten testen voordat ze deze kopen. Wij hebben dit reeds opgemerkt in onze Marketing Trends 2022.

AR is ook effectief gebleken voor de bottom line van een bedrijf. AR kan de clickthrough rate bij aankopen zelfs met 33% verbeteren.

Als je denkt dat AR goed bij jouw merk zou kunnen passen, dan is Snapchat een effectief platform om het te testen . Dit social media platform bereikt meer dan 90% van de 13-24-jarigen en meer dan 75% van de 13-34-jarigen in de VS, waaronder bijna een op de twee smartphonegebruikers, dus het is een geweldige kans om jouw producten aan een groot publiek voor te stellen.

Trend 4: Social Advertising wordt creatiever

Hoewel de marketingbudgetten van veel bedrijven krapper worden, wil 44% van de marketeers hun budgetten in 2022 verhogen. Maar waar en hoe moet dit geld in 2022 worden besteed?

Marketeers zijn van plan volgend jaar meer te investeren in Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn. Maar het wordt pas interessant als we ons buiten deze gebaande paden treden. Op basis van ons onderzoek zullen de grootste uitgavenstijgingen in 2022 naar TikTok, Pinterest en Snapchat gaan.

Waardoor krijgen deze - voorheen minder belangrijke platforms - opeens een hogere prioriteit van marketeers? Zij merken dat deze social media kanalen effectiever zijn in het bereiken van de bedrijfsdoelen dan in het verleden - zeker een social media trend in 2022.

Trend 5: Meer vraag naar Social Selling

De afgelopen jaren hebben social platforms hard gewerkt aan native shopping-ervaringen, zodat gebruikers producten kunnen kopen zonder hun website te verlaten. Denk bijvoorbeeld aan Shoppable Instagram Stories, waarbij je op een sticker kunt tikken om een product aan te kopen zonder de app te verlaten.

Andere platforms hebben geïnvesteerd in native advertising om gebruikers een meer naadloze ervaring te bieden. Zo heeft TikTok een advertentieformaat ontwikkeld dat Spark Ads heet. Hiermee kunnen merken zich met behulp van organische content kunnen nog beter profileren onder de doelgroep.

Naarmate 2022 nadert, zullen meer merken social selling gebruiken om de klanten te bereiken zodra zij klaar zijn om te kopen.. Als je volgers producten liever via Instagram kopen, waarom laat je ze dat dan niet doen?

