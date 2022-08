Tegenwoordig zijn social media en PR beide onmisbare kanalen om merkboodschappen door te geven. In hoeverre moeten de afdelingen samen gaan werken? Of volledige integratie nu je volgende stap is, of gewoon veel nauwere samenwerking lees je in deze blog.

Er is één waarheid waar iedereen die in public relations werkt zich in kan vinden. Ons vak evolueert voortdurend - en zo ook wat je als PR professional moet kunnen en welke tools er op de markt komen. De komst van social media heeft een van de meest ingrijpende gevolgen gehad voor PR. Het heeft de manier waarop we nieuws en verhalen delen en promoten voorgoed veranderd.

Wat is PR vandaag de dag? De 24/7 nieuwscyclus die social media voedt, is een beest waar PR professionals mee moeten worstelen. Het idee dat een klacht van een klant kan uitgroeien tot een regelrechte crisis betekent dat zowel social media als PR teams zich bewust moeten zijn en klaar moeten staan om te handelen met een crisisplan om zo'n situatie meteen aan te pakken.

Inhoudsopgave:

Social Media & PR: Een Droomhuwelijk?

Met de opkomst van social media marketing zien sommigen in PR de natuurlijke fit tussen de twee omdat ze beide op communicatie gebaseerd zijn. Social media maken de versterking van PR mogelijk, waardoor je boodschap sneller en met meer impact je doelgroep bereikt.

Wanneer een organisatie bijvoorbeeld een persmededeling heeft, maken sociale media het gemakkelijker om het nieuws te delen en het met verschillende doelgroepen te communiceren. Vóór de opkomst van social media was PR gericht op bepaalde groepen mensen zoals investeerders, maar nu met social media hebben PR teams een directere manier om publiek te bereiken en aan te spreken.

Dankzij social media PR kunnen bedrijven ook persoonlijkere relaties met consumenten opbouwen en meer benaderbaar overkomen. Bij het maken van boodschappen en het schrijven voor social media platforms zijn PR profs ervaren krachten in dit soort werk.

PR profs begrijpen hoe ze influencers aan boord kunnen halen om merkboodschappen te verspreiden naamsbekendheid op te bouwen. Ze weten hoe ze relaties kunnen opbouwen die het bedrijf ten goede kunnen komen.

Het ondersteunen van link building is een andere manier waarop social media en PR kunnen samenwerken. Het is geen geheim dat een groot deel van marketing en PR tegenwoordig neerkomt op het verkrijgen van backlinks met een hoge autoriteit. Het is niet meer genoeg voor een PR manager om earned media vermeldingen te krijgen. Om echt invloed te hebben op de SEO van een merk, moet de vernoeming vergezeld gaan van een link.

"Links naar je website staan gelijk aan autoriteit," zegt Andy Crestodina, mede-oprichter en chief marketing officer bij Orbit Media. "Gezag verhoogt de kans dat iets op je domein zal ranken. Dit is de reden waarom PR professionals zo'n enorm vermogen hebben om de zoekresultaten te beïnvloeden."

PR profs die social media strategisch gebruiken kunnen extra backlinks uit een nieuwsverhaal halen. Werk samen met je social media team om je nieuwsberichtgeving te versterken en betrokkenheid van influencers en gemeenschappen aan te moedigen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot bekende bloggers of YouTubers die geïnteresseerd zijn om het oorspronkelijke verhaal meer leven in te blazen.

Hoe Kunnen Merken Hun Social Media PR Verbeteren?

Terwijl in sommige organisaties de PR en social media teams samenwerken, kunnen ze in andere organisaties wat verder uit elkaar werken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de twee groepen beter samenwerken?

Integratie is nodig om het meeste uit elk van deze teams te halen. Ze hebben hetzelfde doel en daardoor kan er enige overlapping zijn in wat de twee doen. Nauwer samenwerken kan het bedrijf ten goede komen en helpen de indruk te wekken dat de berichtgeving allemaal van dezelfde plaats komt. Je wilt niet dat je social media de ene kant op rent terwijl het PR team de andere kant op gaat. Daarom is het essentieel dat je een strategie hebt over hoe je deze twee afdelingen kunt verenigen. Creëer een huisstijl die in lijn ligt met je corporate identity.

Laat Je Social Media & PR teams Samenwerken

Om ervoor te zorgen dat je social media en je PR teams optimaal kunnen samenwerken, is er een aantal punten waar je rekening mee kan of moet houden:

Klanten: PR kan social media gebruiken om feedback van klanten te krijgen of door user generated content te verwerken in andere berichtgeving en campagnes. Omdat het social media team constant monitort wat klanten zeggen en schrijven, weten zij beter dan wie dan ook welke content geschikt zou kunnen zijn om het merk te helpen promoten. Ze kunnen dit onder de aandacht brengen van hun PR collega's. Ethiek: Als het gaat om het maken van content voor social media, kan het social media team hun activiteiten coördineren met het public relations team. Op deze manier kan je ervoor te zorgen dat de merkboodschap nauwkeurig wordt weergegeven. Zorg ervoor dat de content in overeenstemming is met de merkwaarden. PR profs hebben een aangeboren gevoel voor wat gepast is. Je wilt niet in de positie terechtkomen van een merk dat toondoof overkomt, dus betrek het public relations team erbij om als klankbord te fungeren voor wat je deelt. Delen: Zorg ervoor dat je de links naar je social media accounts in je persberichten opneemt. Maak het journalisten of andere doelgroepen gemakkelijk om je te volgen en met je in contact te komen op social media. Crisiscommunicatie: In het geval van een crisis MOETEN PR en sociale teams coördineren voor het welzijn van het merk. Het social media team is vaak als eerste op de hoogte van een opkomende crisis. Ze kunnen het PR team waarschuwen, dat kan helpen bij het opstellen van een reactie om te delen. Monitoring van social media: Zo kan PR beter begrijpen hoe de berichten worden ontvangen. Zijn berichten positief? Dit kan ook na een crisis gebruikt worden om het herstel van het merk na het incident te peilen. Social listening wordt van vitaal belang voor elk actieplan van een PR team.

Social Media & PR: Samen Als Één