Marktonderzoek is al lang een belangrijke tool voor bedrijven die zich willen positioneren, ontwikkelen en willen groeien. Social listening is dan misschien niet even bekend als marktonderzoek, maar de twee kunnen elkaar goed aanvullen. Door middel van social listening kan je een beginpunt ontdekken voor diepgaand marktonderzoek, trends identificeren en écht naar je klant luisteren.

Welke manieren om social listening te integreren in je marktonderzoek komen aan bod?

1. Identificeer de Wensen Van Je Doelgroep

Begin altijd bij de klant. Wat zoekt hij of zij? Op social media plaatsen mensen vaak hun wensen, klagen ze over miskopen en vragen ze om aanbevelingen. Door social media te monitoren, kan je naar je (toekomstige) klant luisteren. Ontdek de wensen van je klant en spring daarop in!

Marktonderzoeksbureau MWM2 gebruikt Meltwater's social listening om naar hun doelgroep te luisteren voordat ze met een nieuw onderzoek beginnen. De data die het bureau door middel van social listening verkrijgt, dient als basis om diepgaande inzichten aan haar klanten te bieden.

2. Ontdek nieuwe trends voordat de rest het doet

Met social listening kun je makkelijk nieuwe trends in je sector of organisatie identificeren. Wanneer je een trend hebt gespot, kun je daarna social listening gebruiken om te begrijpen hoe journalisten, social influencers en jouw doelgroep over deze trends praten.

Gaat het aantal berichten en het sentiment van de berichten over de trend op en neer (zie grafiek hieronder), of is er een stijgende lijn te zien? Welke woorden zijn vaak aan deze trend gerelateerd? Welke bedrijven of personen posten voornamelijk over deze trends? Door deze vragen te beantwoorden leer je een trend beter begrijpen. Met deze informatie kun je waardevolle inzichten aan je onderzoek toevoegen en beter begrijpen hoe je branche zich ontwikkelt.



3. Onderbouw je onderzoeksresultaten met cijfers

Al kun je sterke kwantitatieve data uit methodes als panels en focusgroepen halen, soms heb je wat meer nodig om zeker te weten wat er allemaal online speelt. Door data uit social media onder de loep te nemen vul je je onderzoeksresultaten aan met cijfers over o.a. Sentiment, nieuwe trends of hoeveelheid berichten.

MWM2 koppelt cijfers uit het Meltwater monitoring platform aan data uit eigen onderzoek en voert hierop analyses uit. De combinatie van inzichten die dit oplevert, stelt MWM2 in staat concrete adviezen te geven aan haar opdrachtgevers.

Benieuwd naar de mogelijkheden van social listening?

4. Kom uit je comfortzone

Enquêtes, focusgroepen en panels vinden allemaal plaats in een vrij gecontroleerde omgeving, maar op social media voelen mensen zich vaak vrij om te zeggen wat ze willen. Op social media vind je dus authentieke, ongevraagde reacties op jouw organisatie of industrie.

Gebruik ongevraagde data om buiten je comfortzone te kijken. Probeer verder te kijken dan alleen de merknaam of een bepaald product. Kijk bijvoorbeeld naar een brede customer journey of naar kritiek die mensen uit zichzelf delen. Hiermee kun je je onderzoeksresultaten versterken en aanvullen met data die je nooit zou kunnen krijgen door alleen naar één specifieke doelgroep te kijken.