Elke dag vinden miljoenen gesprekken plaats op social media: tweets, posts, reacties, blogs, reviews, podcasts en nog veel meer.

In welke sector je ook werkzaam bent, het is bijna zeker dat veel van die gesprekken ook voor jou relevant zullen zijn. Mensen praten over je merk, je concurrenten, de industrie waarin je werkt, de problemen waarmee je hen zou kunnen helpen, en vele andere onderwerpen die waardevolle inzichten voor je organisatie kunnen opleveren.

Maar hoe vind je en begrijp je die inzichten wanneer ze begraven zijn onder een snel goeiende berg van social media data?

Dat is waar social listening tools voor zijn. Ze doorzoeken social media voor je en zeven die enorme hoeveelheden sociale data om er alleen de stukken uit te halen die voor jou relevant zijn, door te zoeken op specifieke woorden en zinnen, zoals je merknaam.

Dit levert een kleinere, beter hanteerbare dataset op die alleen bestaat uit sociale media content die specifiek voor jou van belang is, en die dan geanalyseerd kan worden zodat jij nuttige inzichten krijgt.

En dit is niet alleen relevant voor social media marketing. Elk bedrijf kan baat hebben bij een social listening strategie, omdat deze je zal helpen je potentiële klanten beter te begrijpen en datagestuurde marketingcampagnes op te zetten die in lijn liggen met je bedrijfsdoelstellingen.

Begrijp social media data met Social Listening

Op een typische dag op social media loggen 1,4 miljard mensen in op Facebook, worden 500 miljoen Tweets verzonden en worden 95 miljoen foto's gedeeld op Instagram. Social listening platforms bieden mensen de mogelijkheid om al deze data gemakkelijk te onderzoeken en zinvolle informatie te vinden die hen kan helpen beter geïnformeerde business decisions te nemen.

Met social listening tools kunnen bedrijven de verborgen trends en patronen in die miljarden online gesprekken opsporen, en zo risico's en kansen signaleren die anders aan hen voorbij zouden kunnen gaan.

Dit artikel behandelt de basisprincipes van social monitoring en hoe het je bedrijf en merk kan helpen.

Wat is social listening?

Social listening wordt ook wel social media listening of social media monitoring genoemd. Het verwijst naar het volgen en analyseren van content die op social media platforms wordt gepubliceerd, meestal door zich te richten op een specifieke zoekterm, zoals een merknaam.

De huidige social listening platforms verzamelen data uit een breed scala aan bronnen, waaronder Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Reddit, Pinterest, blogs, discussieforums en review websites. Met AI-spraakherkenningstechnologie kunnen ze zelfs de content van podcasts scannen.

Social media kan breed gedefineerd worden als elke vorm van media die het voor leden van het publiek gemakkelijk maakt om online content te creëren en te delen, zonder specialistische vaardigheden of apparatuur. Tools voor social listening zoals Meltwater proberen daarom steeds data sources van nieuwe platforms toe te voegen naarmate die in populariteit toenemen.

Bedrijven monitoren social media meestal om een beter inzicht te krijgen in hoe consumenten denken over hun merk en producten. Maar ze kunnen ook veel andere dingen te weten komen, zoals wat mensen denken over hun concurrenten, welke gaten er mogelijk in de markt zijn voor nieuwe producten, en welke opkomende trends hun sector zouden kunnen veranderen.

Met de juiste Social Listening tool kunnen bedrijven:

Hun brand reputation monitoren

Geautomatiseerde Social Walls voeden voor evenementen, websites of hun intranet.

Nepnieuws op social media aanpakken.

op social media aanpakken. Competitive intelligence ontdekken.

Trends analyseren en voorspellen.

analyseren en voorspellen. Consumenteninzichten identificeren

Dankzij toegenomen rekenkracht kunnen social listening platforms data nu bijna in real time opnemen. Dat betekent dat wanneer iets op Twitter wordt geplaatst, die content vrijwel onmiddellijk daarna beschikbaar is voor analyse binnen het listening platform.

De resultaten van de zoekopdrachten van gebruikers worden hen op verschillende manieren gepresenteerd, afhankelijk van hun vereisten:

Social media rapporten : deze kunnen op regelmatige tijdstippen automatisch worden geproduceerd en via e-mail vanaf het platform worden verspreid, meestal in PDF-formaat, met alle vereiste metrics.

: deze kunnen op regelmatige tijdstippen automatisch worden geproduceerd en via e-mail vanaf het platform worden verspreid, meestal in PDF-formaat, met alle vereiste metrics. Social media dashboards : geven een live overzicht van je metrics met behulp van interactieve widgets waarmee je de data vanuit verschillende perspectieven kunt verkennen, zoekopdrachten kunt verfijnen of verbreden, om patronen en trends bloot te leggen.

: geven een live overzicht van je metrics met behulp van interactieve widgets waarmee je de data vanuit verschillende perspectieven kunt verkennen, zoekopdrachten kunt verfijnen of verbreden, om patronen en trends bloot te leggen. Real-time Alerting: Wanneer je gewoon wilt weten of er iets belangrijks gebeurt, zoals een plotselinge piek in brand mentions of een schommeling in het sentiment, wat kan wijzen op een potentiële crisis die onmiddellijke actie vereist.

Het gebruik van social media blijft jaar na jaar toenemen, zelfs bij de meer volwassen platforms. Sinds de pandemie van 2020 is uit onderzoek gebleken dat mensen zelfs nog meer tijd op social media zijn gaan doorbrengen, een logisch gevolg van het feit dat zij in een lockdown zitten met beperkte mogelijkheden om fysiek te socializen. COVID-19 heeft ook in die zin de toekomst van marketing veranderd.

Er is ook een steeds grotere keuze aan social media om aan deel te nemen, met nieuwe platforms die voortdurend aan populariteit winnen. Het platform voor het delen van korte video's, TikTok, werd een van de grote succesverhalen van de lockdown, en recenter is de audio-chat app Clubhouse geëxplodeerd in populariteit.

Social media zijn nooit statisch, ze groeien en evolueren voortdurend. Maar één ding verandert niet: wanneer mensen deze platforms gebruiken om content te creëren, te delen en te consumeren, laten ze een spoor van digitale broodkruimels achter. Dat spoor van hun online gedrag noemen we sociale data.

Hier kan je meer lezen over waarom Social Listening belangrijk is op alle niveaus binnen een organisatie.

Social Listening Case Study – Pride in London

Pride in London gebruikt de social media monitoring tool van Meltwater de gesprekken die online plaatsvinden te begrijpen. Stephen Ward, vice-voorzitter en communicatiedirecteur bij Pride in Londen bespreekt de waarde van social monitoring.

Social listening helpt ons beter te begrijpen of belangrijke boodschappen resoneren vinden of verloren gaan in de ruis. Wij meten berichten met behulp van volume- en sentimentmetriek. Kijken naar het sentiment van gesprekken is bijzonder nuttig om ervoor te zorgen dat we objectief blijven ten aanzien van het succes van onze campagnes.

Pride gebruikt Meltwater ook om de groei van hun community en ROI bij te houden. Hun enorme groei, zowel online als offline, wordt duidelijk weerspiegeld in de cijfers.

In 2013-2014 groeide Pride met 135%, van 2014-2015 piekte de groei tot 215% en er zijn aanwijzingen dat de groei van de community in 2016 dezelfde trend zal volgen. Ik schrijf die positieve groei toe aan authentieke engagement - het weerspiegelen van de standpunten van de community in onze berichtgeving en ze bij een breder publiek brengen via volledig geïntegreerde en interactieve campagnes.

- Zegt Stephen Ward, Deputy Chair en Communications Director bij Pride in London.

Sociale data omvat de eigenlijke content van de berichten en reacties van mensen, en ook hun vind-ik-leuks, shares, en andere engagements. Bijna alles wat op social media gebeurt creëert sociale data, die allemaal geanalyseerd kunnen worden in een social listening platform.

Social Insights en Social Media Analytics

Als mensen over social listening praten, gebruiken ze vaak het woord "insights", maar wat betekent het eigenlijk? Het is een nogal dubbelzinnige term, maar in de context van social media analytics verwijst het meestal naar waardevolle informatie die ontdekt wordt door het analyseren van social data. In het algemeen gaat het om informatie die tot nu toe onopgemerkt is gebleven, en die waarschijnlijk met andere middelen niet gemakkelijk zou zijn opgespoord.

Inzichten uit social analytics kunnen worden ontdekt als resultaat van een doelbewuste en methodische analyse met het oog op de oplossing van een specifiek probleem, of ze kunnen gewoon bij toeval worden gevonden bij het onderzoeken van data.

Voorbeelden van Social Insights kunnen zijn:

Reacties die een positief sentiment uitdrukken over je merk of product correleren sterk met een bepaalde demografie.

Negatief sentiment is sterk verbonden met reacties rond een specifiek feature of kenmerk van je product.

Een toename van mensen die over je merk praten, gecorreleerd met een bepaalde tijd van de maand, of samenvallend met een regelmatig terugkerend evenement.



Dit zijn basisvoorbeelden. Iemand die ervaren is in het gebruik van social listening platforms zou in staat zijn een meer verfijnde analyse van de gegevens uit te voeren, om diepere, minder voor de hand liggende inzichten te vinden.



Sociale inzichten zijn gebaseerd op observatie en analyse van sociale gesprekken rond een merk of probleem en kunnen, zoals we zullen zien, leiden tot strategische besluitvorming.

Wat zijn voordelen van Social Listening?

In veel opzichten heeft social listening de plaats ingenomen van focusgroepen als manier van marktonderzoek doen. Daar zijn een aantal redenen voor:

Social listening maakt het mogelijk om naar een veel breder en diverser publiek te luisteren - het stelt je in staat ideeën en meningen van miljarden mensen over de hele wereld aan te boren.

te luisteren - het stelt je in staat ideeën en meningen van miljarden mensen over de hele wereld aan te boren. Het vermindert het probleem van response bias die vaak optreedt bij enquêtes en interviews, omdat de data afkomstig is van mensen die zich vrijelijk uiten op sociale media.

die vaak optreedt bij enquêtes en interviews, omdat de data afkomstig is van mensen die zich vrijelijk uiten op sociale media. Het is een veel snellere en gemakkelijkere optie . Focusgroepen organiseren kost tijd en middelen, terwijl luisteren naar social media heel snel kan zijn, zo vaak als nodig is.

. Focusgroepen organiseren kost tijd en middelen, terwijl luisteren naar social media heel snel kan zijn, zo vaak als nodig is. Social listening is real-time - het geeft je tot op de minuut nauwkeurige data over wat mensen op dit moment over een onderwerp zeggen.

- het geeft je tot op de minuut nauwkeurige data over wat mensen op dit moment over een onderwerp zeggen. Het proces vereist minder budget, minder tijd en minder personeel - alleen een computer en een social listening tool zijn nodig.

Social listening kan marktonderzoek niet helemaal vervangen, maar het maakt het zeker makkelijker voor marketeers om sneller antwoord te krijgen op een heleboel vragen. Professionele marktonderzoekers zijn zeer bedreven in het maken van onderzoeken en enquêtes, en het analyseren van de antwoorden, maar deze deskundigheid gaat gepaard met een kostenpost.

Dit betekent dat bedrijven nu geneigd zijn een beroep te doen op marktonderzoek consultancies voor specifieke, dure projecten waar een hoge mate van zekerheid vereist is. Social listening kan zulke projecten aanvullen en dienen als een meer toegankelijke dagelijkse bron van marktinformatie.

Wat voor typen data kan worden geanalyseerd met Social Listening?

Eenvoudig gezegd krijg je met kwantitatieve data de cijfers om de grote algemene punten van je onderzoek te bewijzen. Kwalitatieve data, daarentegen, brengen je de details en de diepgang om de volledige implicaties ervan te begrijpen. De twee vullen elkaar aan en om data volledig te begrijpen zijn meestal beide nodig.

1. Kwantitatieve data

Het aantal social mentions: het aantal keren dat een bepaald keyword (een product, merk, uitdrukking, of hashtag) op social media wordt genoemd.

het aantal keren dat een bepaald keyword (een product, merk, uitdrukking, of hashtag) op social media wordt genoemd. Het bereik van de social mentions: het aantal internetgebruikers dat potentieel aan een bericht is blootgesteld, berekend aan de hand van het publiek van de mensen die het bericht hebben gedeeld.

het aantal internetgebruikers dat potentieel aan een bericht is blootgesteld, berekend aan de hand van het publiek van de mensen die het bericht hebben gedeeld. Het aantal engagements: Het aantal intracties tussen gebruikers en content.

Kwantitative data kan worden verdeeld in twee categorieën:

Descriptive data: Geeft je een trend of kerncijfers, zoals het aantal nieuwe abonnees, engagements, impressies of klikken. Bruikbare data: Contextualiseert deze informatie door de analyse te verdiepen. Beantwoordt vragen als: Waar komen mijn nieuwe abonnees vandaan? Welk type content krijgt de meeste engagement? Op welk tijdstip moet ik posten om de meeste impressies te krijgen?

2. Kwalitatieve data

Kwalitatieve data helpt bedrijven om cijfers beter te begrijpen. Dit gebeurt door te luisteren naar online uitwisselingen en gesprekken van consumenten, die ongetwijfeld vol nuttige informatie zitten. Als de kwantitatieve data ons vertelt wat er aan de hand is, helpt de kwalitatieve data ons te begrijpen waarom dit gebeurt.

Er zijn twee belangrijke, of handige, voorbeelden van kwalitatieve data: sentimentanalyse en trendanalyse.

Sentimentanalyse

De ontwikkeling van semantische analysetechnieken heeft sentimentanalyse mogelijk gemaakt. Dit laat ons weten of een keyword, zin, of naam overwegend negatief, positief of neutraal is, en is een uiterst nuttige indicator om de perceptie van een product, update, bedrijf, campagne, of CEO te beoordelen. Door pieken en dalen in het sentiment op te bepalen, hebben we een veel betere kans om te begrijpen hoe het publiek over een bepaald onderwerp denkt. Het is ook nuttig om positieve uitschieters vast te stellen - die te wijten kunnen zijn aan een influencer die over je gepost heeft - of extreme negatieven - die vaak het teken van een crisis zijn.

Trendanalyse

Niemand heeft het vermogen om de miljoenen berichten die elke dag gedeeld worden door te lezen, maar het is wel mogelijk om automatisch correlaties tussen gesprekken te analyseren en gesprek tendensen te exporteren. Dit is perfect voor bedrijven die de context willen begrijpen waarin over je merk of product gesproken wordt, en met welke thema's het geassocieerd wordt.

Hoe Wordt de Sociale Data Geanalyseerd?

Op sociale netwerken: De meeste van de belangrijkste social media netwerken hebben hun eigen reeks statistieken en analyse-instrumenten, die toegankelijk zijn via de gebruikers hun bedrijfsprofielen. De data die ze verstrekken kunnen geweldig zijn om de prestaties van je profielen en afzonderlijke berichten te begrijpen.

De meeste van de belangrijkste social media netwerken hebben hun eigen reeks statistieken en analyse-instrumenten, die toegankelijk zijn via de gebruikers hun bedrijfsprofielen. De data die ze verstrekken kunnen geweldig zijn om de prestaties van je profielen en afzonderlijke berichten te begrijpen. Met social media engagement tools: Veel social media management tools bieden meer geavanceerde geautomatiseerde analyses voor een diepgaander inzicht in data op sociale media. Met Meltwater Engage bijvoorbeeld kunnen bedrijven alle sociale accounts vanaf één platform beheren en berichten voor gerichte doelgroepen plannen - wat social media managers tijd en moeite bespaart - en daarnaast ook benchmarken tegen concurrenten en de impact van mediastrategieën meten.

Veel social media management tools bieden meer geavanceerde geautomatiseerde analyses voor een diepgaander inzicht in data op sociale media. Met Meltwater Engage bijvoorbeeld kunnen bedrijven alle sociale accounts vanaf één platform beheren en berichten voor gerichte doelgroepen plannen - wat social media managers tijd en moeite bespaart - en daarnaast ook benchmarken tegen concurrenten en de impact van mediastrategieën meten. Met social listening tools: Voor een zo volledig mogelijke analyse is het het beste om niet alleen op je huidige community te richten, maar ook op degenen die geïnteresseerd zijn in je concurrenten en de ruimere industrie.

De verschillende manieren om Social Listening te gebruiken

Reputatie: Houd alle social mentions van je merk en producten bij om te begrijpen hoe je bedrijf wordt waargenomen en welke onderwerpen er omheen draaien.

Houd alle social mentions van je merk en producten bij om te begrijpen hoe je bedrijf wordt waargenomen en welke onderwerpen er omheen draaien. Crisis watch/preventie: Anticipeer op crises en beperk de kans dat ze uit de hand lopen door het sentiment van je merk en mogelijk negatieve keywords in de gaten te houden. Zo kunnen bedrijven zo snel mogelijk reageren als er iets naar boven komt.

Anticipeer op crises en beperk de kans dat ze uit de hand lopen door het sentiment van je merk en mogelijk negatieve keywords in de gaten te houden. Zo kunnen bedrijven zo snel mogelijk reageren als er iets naar boven komt. Schade door crisis: Meet de omvang van de schade door de criis en de impact van je herstel door je merksentiment te benchmarken in de maanden voor en na een crisis.

Meet de omvang van de schade door de criis en de impact van je herstel door je merksentiment te benchmarken in de maanden voor en na een crisis. Competitive intelligence: Analyseer het gesprek, het nieuws, en de reputatie van je concurrenten. Social listening kan je in staat stellen trends te voorspellen, op de hoogte te blijven van vernieuwingen in de sector, en concurrenten voor te blijven.

Analyseer het gesprek, het nieuws, en de reputatie van je concurrenten. Social listening kan je in staat stellen trends te voorspellen, op de hoogte te blijven van vernieuwingen in de sector, en concurrenten voor te blijven. Trend rapportage: Identificeer belangrijke thema's die de gesprekken in je markt sturen. Door de relevante thema's te begrijpen waarover je doelgroep praat, kun je technologieën of trends ontdekken waarin je bedrijf een voortrekkersrol zou kunnen spelen.

Identificeer belangrijke thema's die de gesprekken in je markt sturen. Door de relevante thema's te begrijpen waarover je doelgroep praat, kun je technologieën of trends ontdekken waarin je bedrijf een voortrekkersrol zou kunnen spelen. Lead generatie: Ontdek opwindende nieuwe zakelijke mogelijkheden door elk aspect van je product of zaak te volgen samen met "How To" of "Which Tool Do I Choose", en ga in gesprek met deze consumenten en hun community.

Gebruik Social Media Rapportage Effectief

Al deze sociale data zal niet erg nuttig zijn tenzij het aan mensen kan worden gepresenteerd op een manier die nuttig voor hen is, en dat is waar social media rapportages voor bedoeld is.

Met social listening tools kun je over het algemeen rapporten samenstellen met alle voor jou belangrijke kengetallen en KPI's, en die dan automatisch laten genereren en verspreiden zo vaak als nodig is, of dat nu wekelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse rapporten zijn.

Als deze feature eenmaal goed ingesteld is en op automatische piloot werkt, betekent dit dat al je stakeholders hun regelmatige sociale media rapport kunnen ontvangen zonder dat je veel tijd hoeft te verspillen aan het handmatig verzamelen van de data en ze in een formaat giet dat klaar is om te presenteren. Het social media rapportage programma doet al het zware werk voor je.

Wat voor soort informatie moet een social media rapport bevatten?

Keyword mention trends: Deze meest fundamentele metric laat zien hoe vaak je merk (en andere belangrijke keywords) op social media besproken worden, en of dat in de loop van de tijd een stijgende of dalende lijn vertoont.

Deze meest fundamentele metric laat zien hoe vaak je merk (en andere belangrijke keywords) op social media besproken worden, en of dat in de loop van de tijd een stijgende of dalende lijn vertoont. Sentiment analyse trends: Nemen positieve of negatieve discussies over je merk toe of af? Ook dit is een belangrijke metric die een goede indicator is van de gezondheid van je merk en je een vroeg waarschuwingssignaal kan geven voor een crisis of een kans waarop snel gereageerd moet worden.

Nemen positieve of negatieve discussies over je merk toe of af? Ook dit is een belangrijke metric die een goede indicator is van de en je een vroeg waarschuwingssignaal kan geven voor een crisis of een kans waarop snel gereageerd moet worden. Gerelateerde thema's: Tools zoals word clouds bieden een gemakkelijk te begrijpen manier om de meest gebruikte woorden en zinsdelen in discussies over je merk in een social media rapport te tonen. Ze voegen context toe aan de keyword- en sentimenttrends, door sociale rapportage over de onderwerpen die deze trends veroorzaken.

Tools zoals word clouds bieden een gemakkelijk te begrijpen manier om de meest gebruikte woorden en zinsdelen in discussies over je merk in een social media rapport te tonen. Ze voegen context toe aan de keyword- en sentimenttrends, door sociale rapportage over de onderwerpen die deze trends veroorzaken. Locaties: Social listening tools kunnen je helpen begrijpen waar ter wereld mensen over je merk praten. Dus als uit je social media rapport blijkt dat er een plotselinge onverwachte piek van merkvermeldingen is in, laten we zeggen, Nieuw Zeeland, dan weet je dat er iets interessants gebeurt dat onderzocht moet worden.

Social listening tools kunnen je helpen begrijpen waar ter wereld mensen over je merk praten. Dus als uit je social media rapport blijkt dat er een plotselinge onverwachte piek van merkvermeldingen is in, laten we zeggen, Nieuw Zeeland, dan weet je dat er iets interessants gebeurt dat onderzocht moet worden. Influencers: Een belangrijk element van social media marketing is begrijpen wie de meest invloedrijke stemmen in je markt zijn. Social listening software kan de mensen identificeren die de meeste slagkracht hebben in relevante gesprekken en hen opnemen in je regelmatige sociale rapportage.

Een belangrijk element van is begrijpen wie de meest invloedrijke stemmen in je markt zijn. Social listening software kan de mensen identificeren die de meeste slagkracht hebben in relevante gesprekken en hen opnemen in je regelmatige sociale rapportage. Social media kanalen: Het is belangrijk te weten waar mensen het meest over je merk praten. Twitter? Facebook? Blogs? Discussiefora? Je kunt niet met mensen in gesprek gaan als je niet weet waar ze zijn, dus je social media rapporten moeten deze informatie bevatten. Meer details vind je in onze blog over Facebook monitoring.

Hoe begin je je Social Listening project?

Volg onze instructies en krijg jouw bedrijf zijn social listening strategie in de lucht!

1. Bepaal je doelen

Wat wil je uit de tool halen?

Wil je je consument beter leren kennen?

De concurrentie voor blijven?

Je reputatie afschermen van een crisis?

2. Bepaal kanalen om te monitoren

Denk na over je doelen en of ze haalbaar zijn op de social media kanalen waar je publiek rondhangt. Elk goede social monitoring tool zal kunnen laten zien op welke kanalen je publiek communiceert. Als je doel bijvoorbeeld is om mensen naar je website te leiden, is Instagram daarvoor niet het beste platform, want je bent behoorlijk beperkt wat betreft waar je een link kunt plaatsen.

Lees eerst deze blog voor je op zoek gaat naar een tool, 5 Vragen die je moet stellen voor je in een Social Media Monitoring tools investeert. We hebben hieronder nog een paar andere tips gegeven om je bij je zoektocht te helpen:

Denk aan de zoekwijze : Zoekopdrachten kunnen behoorlijk ingewikkeld worden, dus het is absoluut noodzakelijk dat je je zoekopdrachten filtert tot alleen wat het meest relevant is (vooral als je een bedrijf bent met een algemene naam als Apple ). Verdiep je in de werking van de Booleaanse zoekopdrachten om de impact die social listening op je merk kan hebben echt te versterken.

: Zoekopdrachten kunnen behoorlijk ingewikkeld worden, dus het is absoluut noodzakelijk dat je je zoekopdrachten filtert tot alleen wat het meest relevant is (vooral als je een bedrijf bent met een algemene naam als ). Verdiep je in de werking van de om de impact die social listening op je merk kan hebben echt te versterken. Filter met klantenservice: Sommige tools voor social listening, zoals die van Meltwater, worden geleverd met toegewijde Account Managers, zodat je het meeste uit de tool kunt halen - nog afgezien van het feit dat Account Managers bijzonder behulpzaam zijn in tijden van een crisis, waarvan je nooit weet of die kan toeslaan!

4. Stel alerts in

Om echt op de hoogte te blijven, stel je alerts in zodat je nooit een belangrijke social mention over je merk, concurrent, of bedrijfstak mist. Je kunt kiezen of je gewaarschuwd wilt worden bij alle mentions of zodra er een crisis of belangrijke trend opduikt.

5. Analyseer en vergelijk je social media metrics

In een paar heel eenvoudige stappen kun je een visueel aantrekkelijke pagina met inzichten maken die gemakkelijk te begrijpen zijn. We noemen dit dashboards. Social media dashboards stellen je in staat om in één oogopslag al je belangrijkste social media statistieken te zien.

Dashboards worden op maat gemaakt, dus je kunt zo hoog in het bedrijf of zo granulair zijn als je wilt. Dit hangt meestal af van de persoon die het dashboard gebruikt om de conversatie zinvol te maken. Je social media manager zal bijvoorbeeld meer geïnteresseerd zijn in het aanknopen van een gesprek met influencers dan je CEO die misschien geïnteresseerd is in het zien van sociale media share of voice. Het dashboard kan een hele reeks statistieken analyseren, waaronder trending thema's, media exposure, sentiment analyse of share of voice.

6. Deel je resultaten

Meltwater biedt ook een branded rapportageservice die deel uitmaakt van de social analytics die je krijgt, met behulp van de inzichten die je vindt via social listening. Net als de dashboards worden de rapporten speciaal voor jou samengesteld en bevatten ze de statistieken en inzichten die je kiest. Je kunt dan je harde werk en de resultaten delen met collega's, klanten, of welke afdeling dan ook die de resultaten aangaat, met behulp van onze Nieuwsbrief.

Maak een actieplan: social listening gaat niet alleen over social monitoring, maar ook over actie ondernemen. Sommige tools bieden zo'n grondige analyse en bruikbare inzichten dat het maken van een actieplan snel en gemakkelijk is. In de snelle, gedigitaliseerde wereld waarin we leven, is het van cruciaal belang om dit soort plannen en beslissingen snel te kunnen maken.

